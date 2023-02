Deutschland bereitet sich auf die Wehrpflicht und den letzten Krieg vor

Teile die Wahrheit!

Putin und die Russen sind zu Recht verärgert über die wachsende militärische Hysterie (und psychopathische Störungen) des „kollektiven Westens“.

Stellen Sie sich vor, Wladimir Putin sitzt hinter seinem Schreibtisch im Kreml und erfährt die Nachricht, dass Deutschland die Wehrpflicht wieder einführen will. Die Russen sind empört über die Aussicht, dass Leopard-2-Panzer, die das Eiserne Kreuz tragen, ihre Soldaten töten und ihre Panzer in der Ukraine zerstören.

Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Eva Högl von Olaf Scholz‘ „Mitte-Links“-SPD, ist überzeugt, dass die Bundeswehr auf militärische Konflikte nicht vorbereitet ist und die Jugend der Nation zum Militärdienst gezwungen werden muss.

Vor Högls Äußerung zur Wehrpflicht, die in der Augsburger Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurde, sagte Jan Christian Kaack, der Chef der deutschen Marine, dass die unfreiwillige Dienstpflicht und die Möglichkeit, dass Bürger zu Kugelstoppern für den Staat werden, auf dem norwegischen Modell basieren sollte, „bei dem Männer und Frauen zu einer Untersuchung einberufen werden, wenn sie 19 Jahre alt werden, aber nur ein kleiner, motivierter Prozentsatz eines jeden Jahrgangs zur Armee eingezogen wird“, berichtet The Guardian.

In Anbetracht der russophoben Rhetorik, die von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den NATO-Ländern ausgeht (hinzukommt die erstaunliche Entscheidung der Schweiz, ihre jahrhundertelange Neutralität aufzugeben), sind Putin und die Russen zu Recht verärgert über die wachsende militärische Hysterie (und psychopathische Störungen) des „kollektiven Westens“.

Die USA, Großbritannien und Deutschland werden Panzer in die Ukraine schicken. Man beachte die Abzeichen des Eisernen Kreuzes. Das letzte Mal, dass deutsche Panzer in der Ukraine einmarschierten, war 1941. Wie ist das gelaufen?

Haben die Beamten in den USA, im Vereinigten Königreich und in Deutschland nicht den geringsten Sinn für Geschichte? Aber seien Sie versichert, dass die Beamten in Russland die Geschichte gut kennen.

US, UK, Germany will send tanks to Ukraine. Note Iron Cross insignia. Last time German tanks entered Ukraine was 1941. How did that work out? Don’t any officials in US, UK, Germany have the slightest sense of history? But be assured, officials in Russia know history well. pic.twitter.com/FlTlkRX43d — David C. Stolinsky (@DCStolinsky) January 26, 2023

Die Idioten in Brüssel, DC, Berlin und anderen europäischen Hauptstädten verstehen entweder nicht, was Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg in Osteuropa und Russland getan hat, oder es ist ihnen einfach egal. (Deutschland ist die Beute, die die USA erlegen müssen)

Nazi-Deutschlands Operation Barbarossa, die historisch größte Invasion, zerstörte etwa 1.710 sowjetische Städte und 70.000 Dörfer. 27 Millionen Russen, die überwiegende Mehrheit Zivilisten, wurden während des Krieges getötet.

Der kostspielige russische Sieg über Deutschland wird jeden 9. Mai als Großer Vaterländischer Krieg (Velikaya Otechestvennaya voyna auf Russisch) begangen.(Putin über Österreich und Deutschland: „USA sind nach wie vor Besatzungsmacht“)

All dies ist für den Kriegschef der US-Regierung, Lloyd J. Austin III, nicht im Geringsten von Bedeutung. Austin III, Außenminister Atony Blinken, die skurrile Victoria Nuland, Ehefrau des Top-Neokonservativen Robert Kagan, und Bidens „liberale Falken“ (sic), einschließlich des Nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan (früher bei Macro Advisory Partners, zusammen mit CIA-Chef William Burns), Wendy Sherman (ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Albright Stonebridge Group, gegründet von der Massenmörderin und Apologetin Madeleine Albright, Vorbild für den oben erwähnten Blinken), Brett McGurk (ein von der Bush-Administration ernannter Berater) und andere.

In der „unverzichtbaren Nation“ ist von der Wiedereinführung der Wehrpflicht, die 1973 mit dem Ende des katastrophalen Vietnamkriegs abgeschafft wurde, noch keine Rede. Der Staat hat jedoch seinen „selective service“ beibehalten, der Millionen junger Männer dazu verpflichtet, sich registrieren zu lassen.

Die sogenannte „Generation Z“ ist nicht so scharf auf unfreiwillige Knechtschaft und die Aussicht auf einen grausamen Tod zum Wohle von Biden und seinen Neokonservativen.

Das Pentagon bezeichnet die Generation Z aufgrund ihres sitzenden Lebensstils, ihrer Fettleibigkeit, ihres Drogen- und Alkoholmissbrauchs und der Tatsache, dass sie körperlich nicht so fit sind wie frühere Generationen, spöttisch als „Generation Nintendo“. (Putin warnt: Russland wird reagieren – „Sie bedrohen uns wieder mit deutschen Panzern, die ein Kreuz auf ihrer Seite haben“)

Im Jahr 2017 ergab eine Gallup-Umfrage, dass 49 % der Amerikaner die unfreiwillige Dienstpflicht für junge Erwachsene befürworten. Diejenigen, die wahrscheinlich zwangsverpflichtet werden, waren jedoch dagegen. „Eine Mehrheit (57 %) der unter 30-Jährigen ist gegen die Idee“, so Gallup.

Die Idee eines verpflichtenden Nationaldienstes wurde in den letzten anderthalb Jahrzehnten von Think Tanks und Meinungsmachern immer wieder ins Spiel gebracht, aber sie wurde nie zu einem wichtigen Thema in der nationalen Politik. Der US-Abgeordnete Charles Rangel setzte sich in jeder Legislaturperiode von 2003 bis 2015 erfolglos für eine Version der Idee ein; einmal erreichte sie sogar den Plenarsaal, wo sie mit 402:2 Stimmen abgelehnt wurde.

Das war natürlich vor der Ukraine, dem unaufhörlichen, aufdringlichen Trommelnschlagen der Propagandamedien, dem idiotischen Wunsch des Westens, Kriegsmaschinen in den Konflikt zu schicken, und der sehr realen Aussicht auf einen dritten Weltkrieg.

Laut der Autorin Shadia Drury, dem Guru des Neokonservatismus, Leo Strauss, und seinen Anhängern,

verstanden Politik als einen Konflikt zwischen verfeindeten Gruppen, die bereit sind, einander bis zum Tod zu bekämpfen. Kurz gesagt, sie alle waren überzeugt, dass die Menschlichkeit des Menschen von seiner Bereitschaft abhängt, sich nackt in die Schlacht und kopfüber in den Tod zu stürzen. Nur ein immerwährender Krieg kann das moderne Projekt mit seiner Betonung der Selbsterhaltung und der Annehmlichkeiten des Lebens umstürzen.

Im aktuellen Kontext wird der „Konflikt zwischen verfeindeten Gruppen“ zum Ende des Lebens auf dem Planeten führen.

Es ist eine arrogante und psychopathische Missachtung des Lebens der einfachen Menschen, die die Welt zum Teil auf einen endgültigen thermonuklearen Konflikt zusteuert.

Leider sind mehr als genug Amerikaner nicht in der Lage zu erkennen, dass sie nichts weiter als Spielfiguren in einem geopolitischen Selbstmordpakt sind.

Die Geschichte zeigt immer wieder, dass diese Erkenntnis meist erst dann kommt, wenn es schon viel zu spät ist.

Die Junge Freiheit berichtet weiter:

Mehrheit der Deutschen will Rückkehr zur Wehrpflicht

Die Mehrheit der Deutschen hat sich für eine Rückkehr zur Wehrpflicht ausgesprochen. Wie eine Umfrage ergab, wollen 57 Prozent eine obligatorische Militärzeit oder alternativ den Zivildienst. AfD-Anhänger sprachen sich zu 100 Prozent für den Vorschlag aus.

Die Mehrheit der Deutschen hat sich für eine Rückkehr zur Wehrpflicht ausgesprochen. 57 Prozent der Bürger wollen eine obligatorische Militärzeit oder alternativ den Zivildienst für Verweigerer, 42 Prozent sind dagegen, das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag der Funke-Mediengruppe.

Der Grund für die Stimmungslage sei der Wunsch nach „mehr Zusammenhalt in Deutschland“, erklärte der Vizepräsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Patrick Keller. Besonders in den östlichen Bundesländern befürworteten viele Befragte die Wehrpflicht, 69 sind dafür, auf den Westen Deutschlands trifft das nur zu 55 Prozent zu.

Junge Menschen lehnen Wehrpflicht meist ab

Unterschiede zeigten sich auch zwischen den verschiedenen Altersgruppen. Befragte im Alter zwischen 14 und 29 Jahren lehnten die Militärzeit mit 69 Prozent am stärksten ab. Unter den 30-39jährigen sprachen sich 48 Prozent für eine Wehrpflicht aus, bei den älteren Jahrgängen waren bis zu 72 Prozent dafür.

Die sicherheitspolitischen Fachleute im Bundestag lehnten die obligatorische Militärzeit meist ab, die Mehrheit der Anhänger der Parteien im Bundestag seien hingegen überwiegend dafür, mit Ausnahme der Grünen.

Sie stehen der Wehrpflicht nur zu 46 Prozent positiv gegenüber. Bei der Linkspartei und der FDP stimmen einem verpflichtenden Dienst an der Waffe 55 Prozent zu. Die SPD sprach sich zu 59 Prozent für den Vorschlag aus, die CDU/CSU zu 78 Prozent. AfD-Anhänger äußerten eine 100 prozentige Zustimmung.

Högls Vorschlag stößt auf Kritik

Die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) hatte vergangene Woche eine Debatte angestoßen, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Das Aussetzen der obligatorischen Dienstzeit sei ein „Riesenfehler“ gewesen. Es sei gut für die Bundeswehr, „wenn ein großer Teil der Gesellschaft eine Zeitlang seinen Dienst leistet“, sagte sie. Zudem würde damit rechtsextremistischen Umtrieben in der Armee entgegengewirkt.

Parteikollegen Högls, darunter auch die SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, hatten den Vorstoß kritisiert. Die Wehrpflicht stehe nicht im Zusammenhang mit kritischen Teilen der Bundeswehr. Zudem verfüge die Bundeswehr weder über Unterkünfte, Material oder Ausbilder, betonte der SPD-Obmann im Verteidigungsausschuß, Fritz Felgentreu.

…

Quellen: PublicDomain/kurtnimmo.substack.com am 13.02.2023