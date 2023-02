Geständnis des CIA-Agenten von 1992 ausgegraben: „WEF wird bis 2030 4 Milliarden töten“ (Video)

Ein Buch aus dem Jahr 1992, „Das Komitee der 300: Die Hierarchie der Verschwörer“, geschrieben von Ex-CIA-Agent John Coleman, erlangt erneut Aufmerksamkeit, da seine Vorhersagen über eine „postindustrielle“ Welt, die von globalistischen Technokraten kontrolliert wird, sich zu bewahrheiten scheinen.

In dem Buch behauptet Coleman, dass ein internationales Komitee, angeführt von der Bilderberg-Gruppe und westlichen Geheimdiensten, die Welt in eine dystopische Zukunft steuern würde, in der 4 Milliarden „nutzlose Esser“ bis 2050 durch begrenzte Kriege, organisierte Epidemien, und Hunger ausgelöscht werden.

Heute wird die Welt Zeuge eines begrenzten Krieges in der Ukraine, und ein durchgesickertes Memo eines Generals der US-Luftwaffe warnt davor, dass die USA bis 2025 mit China Krieg führen könnten.

Die Covid-19-Pandemie hat es autoritären Regierungen auch ermöglicht, Massensperren, globale wirtschaftliche Turbulenzen und die Ausweitung autoritärer Maßnahmen zu verhängen, die alle mit Colemans Vorhersagen übereinstimmen.

Andere Vorhersagen aus dem Buch beinhalten die Förderung von obligatorischer Pornografie in Schulen, die Zerstörung von Industrie und Kernenergie, die Kontrolle der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion durch das Komitee der 300 und einen Vorstoß für grüne Energie, die den aktuellen Energiebedarf nicht decken kann.

Kommt Ihnen irgendetwas davon bekannt vor?

Im Jahr 2023 sind die liberalen Medien besessen davon, Drag Queens in Schulen zu fördern.

Die Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion wurde von der globalistischen Elite übernommen, wobei Bill Gates Amerikas größter Farmlandbesitzer wurde und die niederländische Regierung die Landwirte von ihrem Land verdrängte, um die lähmenden Ziele des Weltwirtschaftsforums für grüne Energie zu erfüllen. (Way to Zero: Wer soll eigentlich ausgerottet werden?)

Die Ergebnisse waren tragisch: Lebensmittelknappheit und steigende Energiepreise bestrafen die einfachen Menschen.(Entvölkerungs-Droge heimlich in Lebensmittel gepumpt? Bill Gates investierte vor mysteriöser Eiknappheit und Preiserhöhungen in künstliche Eier (Videos))

Laut Colemans Buch von 1992 sind diese aktuellen Ereignisse kein Zufall, sondern Teil eines jahrzehntelangen Plans zur Herbeiführung einer neofeudalistischen, postindustriellen Gesellschaft.

Auf die Heuchelei der Elite hinzuweisen, scheint nie einen Schaden zu verursachen oder irgendeinen Einfluss auf sie zu haben. Warum? Denn sie haben keine Scham … sie haben keine Scham, weil sie keinen moralischen Kompass haben, sie haben keinen moralischen Kompass, weil sie nach der Regel „der Zweck heiligt die Mittel“ leben.

Dieses Gebot befällt jede Faser ihrer Ideologie, von Wahlen über offene Grenzen bis hin zu Klimawandel, Abtreibung und was auch immer.

Diese machthungrige Kabale aus Milliardären und Politikern hat lange geplant, die Massen zu versklaven, und jetzt machen sie ihren Schritt.

Und sie sind entschlossen, Ihnen weiterhin Sand in die Augen zu streuen.

Das Weltwirtschaftsforum hat bekannt gegeben, dass es Hunderttausende von „Informationskriegern“ rekrutiert hat, um das Internet zu kontrollieren und soziale Medien und Foren auf „Fehlinformationen“ und Verschwörungsinhalte zu überwachen, die dann systematisch geschlossen werden.

Laut WEF von Klaus Schwab sind Fehlinformationen im Internet eine „ Infodemie “, die „ potentiell tödlich “ ist und eine „ Heilung “ erfordert. Die Definition von Fehlinformationen ist laut WEF alles, womit sie nicht einverstanden sind.

Das bedeutet, dass die Informationskrieger im Wesentlichen damit beschäftigt sein werden, Dissens zu unterbinden.

Verschwörungsforen und Youtube-Kommentarbereiche werden von sogenannten „ digitalen Ersthelfern“ angegriffen, die vorgeben, normale Nutzer der Plattform zu sein, in Wirklichkeit aber daran arbeiten, den Ablauf zu stören und die Ideologie von Klaus Schwabs WEF zu unterstützen.

Bei der Ankündigung der Neuigkeiten in einem WEF-Podcast sagte UN-Kommunikationsdirektorin Melissa Fleming: „ Bisher haben wir 110.000 freiwillige Informationshelfer rekrutiert, und wir statten diese freiwilligen Informationshelfer mit dem Wissen darüber aus, wie sich Fehlinformationen verbreiten, und bitten sie, als eine Art ‚ digitale Ersthelfer in den Bereichen, in denen Fehlinformationen verbreitet werden .“

Das WEF beeinflusst unterschwellig die Massen, um den Menschen ihre Narrative aufzudrängen.

Ebenfalls im Podcast stellt der Mainstream-Journalist Mark Little mögliche Lösungen für die sogenannte „Infodemie“ vor.

Little hat für Twitter gearbeitet und Storyful gegründet, eine Social-Media-Nachrichtenagentur, die eng mit dem Faktencheck-Programm verbunden ist. Jetzt hat er Kinzen gegründet, ein Unternehmen, das damit droht, künstliche Intelligenz einzusetzen, um Online-Inhalte im Auftrag der Eliten zu zensieren.

„Ich habe begonnen, die Verbreitung von Fehlinformationen als globale Gesundheitskrise zu sehen “, sagt Little gegenüber World Vs Virus . „Fehlinformationen sind eine ernsthafte Bedrohung für unsere Gesellschaft.

Bei unseren Freunden und Familien passieren Fehlinformationen. Also müssen wir Strategien finden, um es zuallererst zu erkennen. Und zweitens müssen wir als aktive Bürger, genau wie wir Masken tragen, um andere zu schützen, die guten Bürger sein, der aktive Vektor, der sich in unserem täglichen Leben wehrt.“

Das Weltwirtschaftsforum ist nicht die einzige globalistische Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das Narrativ in den sozialen Medien zu kontrollieren, indem sie Hunderttausende von „Informationskriegern“ entfesselt.

Die Jigsaw-Einheit von Google gesponsert laut einem RAND-Bericht , empfiehlt, Online-Verschwörungsforen von innen heraus zu „infiltrieren und zu untergraben“. Dem Bericht zufolge besteht der beste Weg, Verschwörungsforen zu untergraben, darin, „wo immer möglich maßgebliche Botschaften zu platzieren“.

Was ist also „autoritatives Messaging“? Wenn Sie in letzter Zeit einige Zeit in Foren verbracht haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass der Thread, wenn ein interessantes oder explosives Thema erstellt wird, sofort von Benutzern überschwemmt wird, die Nachrichten hinterlassen, die den ursprünglichen Beitrag verunglimpfen, ihn auseinandernehmen und im Grunde jede Möglichkeit zum Casten finden Zweifel an seiner Legitimität aufzuführen.

Diese Art von Verhalten ist ein Beispiel für „autoritatives Messaging“ und wird von Benutzern durchgeführt, die sich im Namen des Weltwirtschaftsforums oder der Jigsaw-Einheit von Google engagieren.

Der Bericht besagt, dass, wenn „autoritative Botschaften“ im Verschwörungsforum erfolgreich sind, sogenannte „gemäßigte Verschwörungstheoretiker“ zu Influencern werden und dabei helfen, die „Herde“ als „Markenbotschafter“ für das Gemeinwohl auf grünere Weiden zu führen und andere die Fehler auf ihrem Wege zu lehren.

Der Google-Bericht behauptet weiter, dass die Mitglieder des Verschwörungsforums schließlich durch das Bombardement von Inhalten überzeugt werden, die von Algorithmen gekennzeichnet wurden, und sie werden langsam glauben, dass die Mainstream-Medien und die Faktenprüfer aufgrund der schieren Menge an Beweisen Recht haben und/ oder Gruppenzwang, sich anzupassen.

Dem Inhalt dieses Berichts nach zu urteilen, ist klar, dass die Eliten nicht viel Respekt vor der Intelligenz und Beharrlichkeit des durchschnittlichen sogenannten „Verschwörungstheoretikers“ haben. Hier liegen sie falsch.

Der durchschnittliche Nutzer von Verschwörungsforen im Jahr 2022 hat sich bereits bewiesen, indem er die allumfassenden Fake-News-Mainstream-Medien trotz einer endlosen Flut von Propaganda und Vorhersageprogrammen zurückgewiesen hat.

Das sind Leute, die verstehen, dass die ganze Welt eine Bühne ist. Das sind Menschen, die bereits kampferprobt sind.

Der Versuch, Verschwörungsforen und soziale Medien zu infiltrieren und bestimmte Mitglieder zu untergraben, scheint eine Taktik zu sein, die als Eindringen wahrgenommen wird, das die Spaltung fördert und zu noch weniger Vertrauen führt.

Allerdings ist es wichtig, dass wir die Natur des Informationskrieges verstehen, der von den Machthabern geführt wird.

Wir sind gerade Teil von etwas so Großem. Die Eliten würden 2022 nicht auf Verschwörungsforen und soziale Medien abzielen, wenn diese Foren nicht die letzten Orte auf der Erde wären, an denen die Wahrheit entdeckt und Lügen aufgedeckt werden.

Wir haben das Potenzial, die Ketten der Vergangenheit zu sprengen. Die Kontrolle, Teilung, Hass und Trennung. Wir erschaffen buchstäblich eine neue Welt. Deshalb hat der Kontrollapparat solche Angst.

Sie wissen, dass sie das nicht aufhalten können. Je mehr sie lügen, je mehr sie täuschen, je mehr sie sich bloßstellen, desto näher sind sie dem Kontrollverlust.

Wirst du dich ihnen im Kampf für die Freiheit anschließen oder dich vor Angst ducken und dich den Forderungen der globalen Elite beugen? Es ist deine Entscheidung.

Aber was auch immer Sie tun, unterschätzen Sie nicht die Folgen Ihrer Entscheidungen.

Quellen: PublicDomain/newspunch.com am 06.02.2023