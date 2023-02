Keanu Reeves schlägt Alarm: „Es ist ein System der Kontrolle und Manipulation“

Die Kommentare von Reeves kommen im Zuge einer kürzlichen Kontroverse, in der ein beliebter Videospiel-Livestreamer gezwungen war, sich zu entschuldigen, nachdem er angeblich für KI-generierte pornografische Bilder anderer Internet-Persönlichkeiten bezahlt hatte.

Keanu Reeves, der 58-jährige Schauspieler und Star der „John Wick“-Franchise, spricht sich gegen die Gefahren der „Deepfake“-Technologie aus, kritisiert den Mangel an Handlungsfähigkeit, der damit einhergeht, und äußert seine Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der fortschreitenden Technologie.

In einem Interview mit Wired, das am Dienstag veröffentlicht wurde, äußerte Reeves seine Bedenken gegenüber der Technologie der künstlichen Intelligenz, die zur Manipulation von Videomaterial eingesetzt werden kann.

Reeves ging sogar so weit, eine Klausel in seine Filmverträge aufzunehmen, die es den Studios verbietet, seine Szenen digital zu verändern.

Der Schauspieler drückte seine Frustration darüber aus, dass er in Bezug auf die Deepfake-Technologie keinerlei Einflussmöglichkeiten hat, wie er sagte:

Wenn man in einem Film auftritt, weiß man, dass man bearbeitet werden wird, aber man macht mit. Wenn man sich ins Deepfake-Land begibt, hat es keine eigene Sichtweise mehr. Das ist beängstigend.

Reeves fuhr fort, die möglichen Auswirkungen der Deepfake-Technologie zu erörtern: „Die Menschen wachsen mit diesen Werkzeugen auf: Wir hören bereits Musik, die von KI im Stil von Nirvana gemacht wurde, es gibt digitale Kunst von NFT. Das ist cool, so nach dem Motto: ‚Seht mal, was die süßen Maschinen machen können! Aber es steckt eine Korporatokratie dahinter, die diese Dinge kontrollieren will.“

„Kulturell und gesellschaftlich werden wir mit dem Wert des Realen oder dem Nicht-Wert konfrontiert werden. Und was wird uns dann aufgedrängt werden? Was wird uns präsentiert? Es ist dieses Sensorium. Es ist ein Spektakel. Und es ist ein System der Kontrolle und Manipulation“, so Reeves weiter.

„Wir sitzen auf den Knien und schauen auf die Höhlenwände und sehen die Projektionen, und wir haben nicht die Möglichkeit, dahinter zu schauen“, sagte er. (Matrix: Erklärung, Infos und Anleitung zum Ausbrechen)

Reeves‘ Äußerungen kommen im Zuge der jüngsten Kontroverse, in der sich ein beliebter Videospiel-Livestreamer entschuldigen musste, nachdem er angeblich für von der KI generierte pornografische Bilder von anderen Internet-Persönlichkeiten bezahlt hatte.

Es ginge um Kontrolle und Manipulation, so der «Matrix»-Star weiter: «Die Leute, die dich für deine Kunst bezahlen, würden dich gern nicht dafür bezahlen. Sie suchen aktiv einen Weg, dich zu umgehen.»

Bei der sogenannten Deepfake-Technologie wird eine Art «digitaler Zwilling» eines Menschen kreiert. Mit Schauspieler Bruce Willis (67) gab es so vom Mobiltelefon-Anbieter MegaFon einen Werbespot mit seinem künstlichen Alter Ego in Russland.

Keanu Reeves erklärte, er selbst schütze sich durch eine Vertragsklausel vor digitaler Manipulation. Bereits seit Jahren würde er so verhindern, dass seine Arbeit nicht ohne sein explizites Einverständnis digital verändert werden darf. Grund für seine Wachsamkeit bei diesem Thema sei ein Erlebnis, das er vor vielen Jahren mit einem Film hatte:

«Mir wurde bei einer Szene hinterher eine Träne in mein Gesicht eingefügt, ohne dass das vorher mit mir abgesprochen wurde. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich nicht mal dabei sein müssen.»

Auszug aus dem Buch „Der Hollywood-Code„:

Matrix

Die Eröffnungssequenzen der Matrix stellen dem Publikum die Figur der Sophia vor, die Weisheit in Person, die heilige weibliche Person, die Trinität. Trinity ist ein Mondheldin-Archetyp, und bringt Neo in Bezug auf die wahre Natur der Martrix ans Licht. Im Verlauf des Films reflektiert und belebt Trinitys Mondpräsenz Neos Sonnenlicht und verwandelt ihn in einen New-Age-Retter, der die Menschheit aus den Grenzen der Matrix befreit.

Wie ihr Name andeutet, beginnt die Anfangssequenz von Matrix in Raum 303 des »Heart O’ the City Hotels«, wobei die beiden den einen offensichtlichen Hinweis auf ihren Namen Trinity darstellen.

Trinity ist das erste Mitglied der Morpheus-Crew, dem Neo begegnet, und es ist Trinity, die Morpheus Neo vorstellt, wodurch Neo auf einen spirituellen und numinosen Weg in Richtung Apotheose und Aufstieg bis zum Erreichen seines Einsseins gebracht wird. Der Name der Dreifaltigkeit, der Sophia bedeutet, befindet sich in der Bibliothek von Nag Hammadi, im sethianischen Text »Trimorphic Protennoia«, der die gnostische Dreifaltigkeit als Gott den Vater, Sophia die Mutter und Logos den Sohn identifiziert.

Gnostisch gesehen verbindet der Name Trinity sie mit der göttlichen Sophia, die im Christentum mit der Trinität von Vater, Sohn und Heiligem Geist übereinstimmt. Trinity und Neo verlieben sich auf natürliche Weise ineinander und erinnern an die Verbindung von Sonne und Mond oder an die Albedo und Citrinitas der Alchemie.

Solare Ikonographie und okkulte Vorboten umgeben Neo von Anfang an. Neo wird durch ein Klopfen an der Tür von einem anderen Computerhacker, Troy, geweckt, der ein Computerprogramm kaufen möchte.

Er bezahlt Neo, der die Programmdiskette aus einem ausgehöhlten Buch mit dem Titel »Simulacra and Simulation« herausnimmt. Dies ist eine philosophische Abhandlung von Jean Baudrillard (1929-2007) aus dem Jahr 1981, die versucht, die Beziehung zwischen Realität, Symbolen und Gesellschaft zu hinterfragen, die ein dominierendes und immer wiederkehrendes Thema in der Matrix-Trilogie sind. Baudrillard behauptet, dass unsere gegenwärtige Gesellschaft, die gesamte Realität und ihre Bedeutung durch Symbole und Zeichen ersetzt hat, und dass die menschliche Erfahrung eine Simulation der Realität, eine Matrix ist.

Baudrillards Theorie entspricht der von der Matrix simulierten Realität, die nicht real ist, sondern ein Programm, das täuschen und versklaven soll. Ihr Buch enthält auch die Phrase „Wüste der Wirklichkeit“, die von Morpheus benutzt wird.

In der Matrix-Simulation ist das menschliche Bewusstsein oder die Realität eine Illusion und nicht existent – man muss ihr entkommen, um aufzuwachen und dadurch Gnosis und Erleuchtung zu erlangen. Diese Symbolik lässt das Schicksal von Neo ahnen, dass er derjenige ist, der die Matrix verlassen und der Menschheit eine erhabene, gnostische Offenbarung bringen wird.

Neo gibt Troy das Programm, der mit „Halleluja, hast mich gerettet, Mann – Du bist mein Erlöser“ antwortet und Neos Aufstieg zu einem heliozentrischen, gnostischen Krieger als Retter-Archetyp ankündigt. Neo wurde über seinen Computer angewiesen (Trinitys Hacking), dem weißen Kaninchen zu folgen, das er auf der Schulter von Troys Freundin tätowiert sieht. Er geht mit ihnen in den Nachtclub, wo er das heilige Weibliche oder die heilige Dreifaltigkeit trifft, und so seine messianische Reise beginnt.

Das weiße Kaninchen suggeriert Lewis Carrolls Alice im Wunderland, denn wenn man dem weißen Kaninchen folgt, gelangt man auf den Weg der spirituellen und esoterischen Erleuchtung und Entwicklung. Trinity nimmt Neo als nächstes mit, um Morpheus in einem heruntergekommenen Hotel zu treffen, das einen schwarz-weiß karierten Boden hat. Dies ist eine freimaurerische Anordnung, und die Esoterik bezieht sich auf die gnostischen Vorstellungen von Dualismus, nämlich von Gut und Böse.

Neo, der der symbolische Lehrling oder Neophyt (Novize) ist, betritt den heiligen Tempel, um Morpheus zu begegnen. Er personifiziert einen Lehrling, der in die Geheimnisse der Matrix eingeweiht werden soll.

Neo muss eine symbolische Entscheidung treffen: Er kann entweder die „Blaue Freimaurerloge“ betreten oder direkt zu den kabbalistisch höheren oder roten Graden okkulter Freimaurer springen. Dies wird allegorisiert, wenn Neo eine blaue Pille oder eine rote Pille angeboten wird. Mit der Blauen endet die Geschichte und Neo kehrt in seine Wohnung zurück und in sein banales Leben als Thomas Anderson. Die Einnahme der roten Pille bringt esoterisches Wissen und die Offenbarung der Realität, während die Manipulationen der Matrix aufgedeckt werden.

Die blaue Pille steht für die exoterische „Blaue Freimaurerloge“, während die rote Pille die okkulten und esoterischeren höheren Riten des Freimaurerordens symbolisiert, die als „rote kapitulare Grade“ bekannt sind.

Wenn man jedoch die rote Pille einnimmt, kommt man mit größeren, freimaurerischen und kabbalistischen Mysterien und okkulten Geheimnissen in Berührung. Dualistisch gesehen repräsentieren die Pillen auch den Konflikt zwischen Konformität und Rebellion. Die rote Pille ist eine Rebellion gegen die Banalitäten des Lebens, während die Einnahme der blauen Pille einen in ihren oberflächlichen und unbewussten Zustand innerhalb der Matrix zurückbringt. Die rote Pille bringt einen dazu, bewusst aufzuwachen, um schmerzhafte Wahrheiten zu entdecken, während die blaue Pille einen unterwürfig hält – Ignoranz ist Glückseligkeit.

Die Farbe Blau als melancholisches Mittel, um ein fügsames Wesen zu bewahren, ist dem Film Saturn 3 von 1980 entlehnt. In Saturn 3 wird einer der Figuren geraten, einen „blauen Träumer“ zu nehmen, eine blaue Pille, die einen hypnotischen Schlaf und Bewusstlosigkeit im Weltraum auslöst.

Neo nimmt die rote Pille und geht wie Alice buchstäblich durch den Spiegel hindurch. In einem erhabenen Widerspruch, der die Vorstellungen des Gnosis-Dualismus widerspiegelt, verschmilzt Neo mit einem Spiegel, der ihn in die reale Welt transportiert, während Alice in Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln durch einen Spiegel oder ein Spiegelglas geht, um in ein Fantasiereich einzutreten. …

Neo ist der solare Held bzw. Archetyp, der „Eine“, welcher der Menschheit Weisheit und Erkenntnis bringen wird, mit einem Erwachen aus dem aktuellen Stillstand und des durch die Matrix erzeugten Unbewusstseins….

Quellen: PublicDomain/nau.ch/rebelnews.com am 20.02.2023