Treue-Angebote: Nur so lange der Vorrat reicht!

In den vergangenen Wochen wurde von Seiten unserer Leser vielfach der Wunsch an uns herangetragen, die sehr erfolgreiche Treue-Angebote-Aktion vom vergangenen Sommer noch einmal zu wiederholen.

senken die Preise für 17 unserer Top-Produkte vom 25. Januar bis zum 21. Februar deutlich:

– Raketenofen

Das Multitalent für die Nutzung von Holz, Kohle oder anderen brennbaren Materialien!

Ursprünglich für den Einsatz in Entwicklungsländern konzipiert, hat sich die robuste Bauweise der Raketenöfen und ihre Effizienz unter schwersten Bedingungen immer wieder bewährt.

Durch seine kaminartige Bauweise und die Luftzufuhr von unten kann der Raketenofen Holz und andere brennbare Materialien sehr effizient verbrennen. Mit der unteren Klappe können Sie die Luftmenge und damit die Heizleistung einfach regulieren. Auch Anzünder lassen sich durch das untere Fach einschieben. Der Brennraum ist durch die dicke Gehäuseisolierung relativ klein, dadurch geht die Hitze konzentriert nach oben und erwärmt auch die gusseiserne Kochplatte. Dadurch ist der Raketenofen auch bei widrigsten Bedingungen und bei Wind und Wetter sehr effizient einsetzbar.

Mit einer Füllung Holzkohle brennt der Raketenofen ziemlich genau eine Stunde. Mit Briketts ungefähr 1,5 Stunden. Alternativ kann er auch mit längeren Holzstücken befeuert werden, diese werden auf die mitgelieferte Ablage gelegt und können dann einfach nachgeschoben werden. Dank der stabilen Temperatur beim Betrieb können Sie mit ihm nicht nur kochen und braten, sondern auch backen (mit einem passenden Gusseisentopf).

Der Raketenofen ist nicht nur für die Outdoorküche sinnvoll, sondern kann auch bei Stromausfällen den Herd ersetzen. Er ist stabil, hat eine lange Lebensdauer und besteht aus widerstandsfähigem grauem, pulverbeschichtetem, rostfreiem Metall. Die Tragegriffe sind isoliert, Sie können ihn also problemlos auch während dem Betrieb anheben und versetzen.

– Super Pot für Raketenofen

Der Super Pot passt perfekt auf Ihren Raketenofen, ist aber genauso gut für jeden anderen Herd oder jede Feuerstelle geeignet. Mit diesem Super Pot kochen Sie Wasser und bereiten Ihre Gerichte ab sofort deutlich effizienter zu. Mit seinen 7 Litern Fassungsvermögen ist er durchaus zur Verköstigung einer größeren Personengruppe geeignet und hat sich deshalb auch schon in der Entwicklungshilfe, bei Hilfswerken und Expeditionen im härtesten Einsatz bewährt.

Der Super Pot besteht aus hochwertigem Edelstahl. Achten Sie bitte darauf, da häufig auch minderwertigere Töpfe angeboten werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Töpfen werden nicht nur der Topfboden, sondern auch die Seitenwände erhitzt. Die Konstruktion ist so aufgebaut, dass in der doppelwandigen Hülle die Hitze wie in einem Kamin aufsteigen kann. So wird der Super Pot von unten und von der Seite her erhitzt. Die Folge dieses Kamineffektes ist ein gleichmäßiges und schnelleres Erhitzen. So können in nur wenigen Minuten 7 Liter Wasser zum Kochen gebracht werden.

Da der Super Pot aus Edelstahl gefertigt ist, lässt er sich spielend leicht reinigen.

– Transporttasche für Raketenofen

Diese Tasche bietet eine praktische, sichere und robuste Lösung für den Transport des Raketenofens.

– Gusseiserne Pfanne

Gusseiserne Pfannen sind an Vielseitigkeit kaum zu überbieten und verbinden Tradition mit moderner Technologie auf höchstem Niveau. Ob zum Kochen, Braten, Schmoren, Grillen oder sogar zum Backen – dieses Modell lässt Sie weder in der heimischen noch in der Outdoor-­Küche im Stich.

Intensive Geschmackserlebnisse und hervorragende Materialeigenschaften

Die gusseiserne Pfanne ist für nahezu alle Gerichte geeignet und überzeugt mit extremer Hitzebeständigkeit und gleichmäßiger Wärmeverteilung. Damit werden Ihre Speisen optimal gegart und behalten ihr intensives Aroma. Freuen Sie sich auf krosse und gleichzeitig saftige Ergebnisse.

– Outdoor-Kocher/-Ofen Edelstahl

Mit dem klappbaren Topfständer ist der Outdoor-Kocher ein funktioneller Miniofen, der im Extremfall nicht nur als Kochstelle, sondern auch als gute Wärmequelle in der Wildnis dient. Er wurde speziell für Festbrennstoffe entwickelt, wie zum Beispiel Esbit, Kohle oder auch Zweige, Laub, Tannenzapfen und Totholz, das man überall in der Natur finden kann.

Effizient, praktisch und langlebig

Durch ein ausgeklügeltes Belüftungssystem in der Brennkammer erzeugt der Outdoor-Kocher durch eine Sekundärverbrennung maximale Effizienz. Der hilfreiche Nebeneffekt: Es wird bei der Verbrennung kaum Rauch erzeugt!

Der Ofen ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und lässt sich deshalb auch schnell und einfach reinigen. Man kann ihn rasch und bequem in seine Einzelteile zerlegen und dann kompakt in dem im Lieferumfang enthaltenen Transportbeutel verstauen. So findet er problemlos in jedem Rucksack seinen Platz.

– Stanley Classic, Vakuum-Flasche 0,75 Liter – Hammerschlaglackierung

Ein heißer Kaffee gehört für viele zum guten Start in den Tag. Erst recht, wenn die Nacht im Freien kalt und ungemütlich war. Mit dem Stanley-Kaffeefilter aus Edelstahl und dem dazupassenden Thermobecher gelingt der perfekte Kaffee auch in der Wildnis.

So einfach und lecker war ein Cowboy-Kaffee noch nie Hand aufs Herz: Bei allem bewusst angestrebten Minimalismus in der Natur ist ein heißer Kaffee am Morgen ein Quäntchen Luxus. Und so gehört ein wärmender, schwarzer Sud am Morgen auch für viele Bushcrafter zu einem guten Start in den Tag.

Superrobust: Der Classic Pour Over von Stanley mit Metallfilter ist extrem solide gebaut und passt neben dem Thermobecher auch direkt auf die Vakuumflasche (0,75 Liter).

Die Vakuumflasche, der Thermobecher und der Kaffeefilter sind jeweils einzeln erhältlich. Den Thermobecher und den Kaffeefilter gibt es auch zusammen in einem Set zum attraktiven Sonderpreis.

– Rothco Nylon Paracord Type III 550 LB 100FT (30 m)

Ein Seil, das in keiner Survival- oder Krisenvorsorge-Ausrüstung fehlen sollte!

Paracord (Fallschirmleine) ist ein Outdoor-Seil aus Nylon, das beim US-Militär zum Einsatz kommt und vielfältig anwendbar ist. Mit einer Bruchlast von rund 250 kg ist es äußerst stabil und zuverlässig. Dabei hat es ein sehr geringes Gewicht.

Die im Kern befindlichen Fäden können auch als Einzelschnüre wie z.B. als Angelschnur verwendet werden. Um ein Ausfransen zu verhindern, kann man die Enden des Paracords mit einer Flamme verschmelzen.

Die leicht elastische Allzweckschnur wird in den USA von einem offiziellen Lieferanten der US Army hergestellt.

– Outdoor-Grillplatte mit drei Beinen

Mit dieser besonders robusten, runden Grillplatte können Sie ganz einfach und unkompliziert braten, kochen und grillen. Fleisch, Fisch, Gemüse und sogar Pizza gelingen perfekt. Sowohl für den Einsatz über dem Lagerfeuer in der freien Natur als auch über einem Grill zu Hause im eigenen Garten ist sie bestens geeignet.

Die Grillplatte lässt sich schnell und unkompliziert auf- und abbauen, wodurch sie als treuer Begleiter für verschiedenste Outdoor-Abenteuer oder gemütliche Lagerfeuerabende dient. Sie besteht aus massivem Gusseisen, das eine besonders gleichmäßige Wärmeverteilung ermöglicht und ein perfektes Grillerlebnis garantiert.

Vom Spiegelei über Bratkartoffeln bis zum Steak – auf dieser Grillplatte können Sie verschiedenste Speisen einfach und lecker zubereiten. Dank der leichten Innenwölbung bleibt die Flüssigkeit am Grillgut, wodurch es saftig und zart wird.

– Feuertopf / Dutch Oven

Schon im »Wilden Westen« kannte und schätzte man den Dutch Oven. Kein Wunder, denn der Feuertopf aus Gusseisen hat es in sich! Nicht nur seine hervorragende Wärmeleitfähigkeit und Wärmespeicherung machen ihn zum echten Star unter den Outdoor-Kochutensilien, auch seine Einsatzmöglichkeiten scheinen schier unendlich.

Wenn es um die Frage geht, was man von einem Topf für das Kochen unter freiem Himmel erwarten kann, liefert der Dutch Oven zweifelsohne die meisten Antworten

Der Dutch Oven ist hervorragend geeignet zum Schmoren, Garen oder Backen. Leckere Gerichte wie deftige Eintöpfe, saftige Braten, Suppen, Gulasch, knuspriges Brot und auch Kuchen gelingen mühelos. Und das Beste: Der Dutch Oven funktioniert auf allen gängigen Koch- und Hitzequellen! Ob Kugelgrill mit Gas oder Holzkohle, Feuerschalen, Lagerfeuer, Elektro- oder Gasherd, Backofen und andere: Ein Dutch Oven lässt Sie nie im Stich.

– Dutch Oven Kastenform aus Gusseisen inkl. Deckel

Diese Kastenform ist ideal für frisch gebackenes Brot, geschmortes Fleisch und leckere Kuchen geeignet. Aber auch Lasagne und Aufläufe gelingen perfekt. Der Deckel lässt sich mit Glut oder Briketts bedecken (wie bei einem Feuertopf oder Dutch Oven), sodass eine hervorragende Rundumwärme entsteht. Im Backofen funktioniert die Kastenform als Bräter. Der Deckel kann umgedreht auch als Bratpfanne zum Beispiel für leckere Spiegeleier verwendet werden.

Ein wirklich nützliches Teil, mit dem Sie viel Freude haben werden!

– Gulaschkanone/Eintopfofen

Mit dem emaillierten Eintopfofen können leckere Eintopfgerichte, Suppen oder auch Glühwein sowohl im Sommer als auch im Winter praktisch und unkompliziert zubereitet werden. Selbstverständlich können Sie damit aber auch nur Wasser für eine größere Menge Kaffee oder Tee erhitzen. Der Topf fasst ein Volumen von ca. 15 Litern und bietet daher die beste Versorgung auch für größere Personengruppen.

Mit diesem Kessel steht in Krisenzeiten sofort eine mobile Kochmöglichkeit zur Verfügung, die praktisch mit jeder Art von Brennstoff betrieben werden kann. Geeignet sind: Stroh, trockenes Gras, Rinde, Holz, Tannen- oder Kiefernzapfen, Kohle und Torf.

Besonders praktisch sind die Feuertür für ein einfaches Nachlegen von Brenngut und der herausziehbare Aschebehälter für ein einfaches Entsorgen von Brennrückständen. Abgerundet und zum Lieferumfang gehörend wird eine Edelstahl-Schöpfkelle mitgeliefert. Besonders hervorzuheben ist ebenfalls der hochwertig emaillierte Topf. Dieser wird separat in den Brennkessel gestellt und kann wie jeder Haushaltstopf unter dem Wasserhahn gereinigt werden. Außerdem stehen Ihnen eine riesige Pfanne mit Holzgriff (9 Liter) und ein Grillrost (Ø 32,5 cm) zur Verfügung. Das Produkt wurde erfolgreich auf Materialgüte und Anwendbarkeit geprüft.

Von der Krisenvorsorge abgesehen, ist dieser Eintopfofen der Hingucker und Anziehungspunkt bei jeder Gartenparty, beim Wintergrillen oder bei jeder sonstigen Veranstaltung.

– Petroleumheizung mit Löschautomatik

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen.

– Selbstverteidigungsschirm iX-brella

Mit diesem extrem stabilen und multifunktionalen Selbstverteidigungsschirm erhalten Sie ein Spezialprodukt, das Sie im Notfall auch als hochwirksames Verteidigungshilfsmittel einsetzen können.

Der Multifunktionsschirm steigert Ihr Sicherheitsgefühl und gewährleistet einen unverdächtigen, aber effektiven Selbstschutz. Er ist eine äußerst wirkungsvolle Defensivwaffe, wenn es darauf ankommt. Anders als bei anderen Verteidigungswaffen können Sie diesen Schirm jederzeit mit sich führen. Er unterliegt keinerlei Vorschriften und ist eine legale Alternative, da es sich um einen gewöhnlichen Alltagsgegenstand handelt. Mit seinem angenehm großen Dach schützt er Sie natürlich auch vor Regen, Schnee und Wind.

Dieser Selbstverteidigungsschirm ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, stabil und nahezu unverwüstlich. Garantiert! Und nicht zu vergleichen mit den im Handel erhältlichen Nachahmungen.

Der Stab des Schirms besteht aus einem speziellen, extrem widerstandsfähigen Glasfaserverbundstoff, der in einer Stahlspitze endet. Die Speichen sind aus Fiberglas und der Knauf aus massivem Hartholz (Schwarz-Esche) gefertigt. Der Schirm ist nahezu unzerbrechlich. Während der Entwicklung wurde er härtesten Tests unterzogen. Er hält sogar das Gewicht eines Menschen aus und der Holzknauf steckt selbst kraftvolle Schläge gegen eine Betonwand klaglos weg, ohne zu splittern oder zu brechen.

– 10er-Set Notwasserbeutel à 20 Liter

Was viele nicht bedenken: Bei einem Blackout bricht die öffentliche Wasserversorgung in der Regel bereits nach wenigen Stunden komplett zusammen.

Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben. Im Gegensatz zu festen Kanistern oder Eimern benötigt dieser Wasserbeutel fast keinen Platz zum Lagern. Dieser Beutel wird speziell für uns von einem deutschen Hersteller gefertigt.

Das Set besteht aus 10 Beuteln mit jeweils 20 Liter Fassungsvermögen, d. h. mit einem Set können Sie sehr schnell 200 Liter Trinkwasser einlagern. Bei einem täglichen Wasserverbrauch von 7 Litern (Trinken, Körperhygiene, Reinigung etc.) reicht diese Menge aus für ca. 1 Monat. Pro Person in Ihrem Haushalt sollten Sie mindestens ein Set zur Verfügung haben.

Der Beutel besteht aus einer Schicht lebensmittelechter PE-Folie innen und einer Schicht metallisierter PE-Folie außen. Dadurch ist er extrem reißfest und stabil.

Mit dem integrierten Schraubverschluss ist der Beutel sehr einfach zu befüllen und eine spätere Wasserentnahme gut zu dosieren.

Gegenüber anderen Lagersystemen hat dieser Beutel den Vorteil, dass er mit einer lichtundurchlässigen Außenschicht versehen ist. Dadurch können die UV-Strahlen des normalen Tageslichts nicht eindringen und eine Algenbildung somit verhindert werden. Dadurch ist das Wasser im Beutel ohne zusätzliche Behandlung einen Monat haltbar.

– Kopp Tactical Pen

Dieser »Taktische Kugelschreiber« macht sich jeden Tag nützlich. Und gibt Ihnen das sichere Gefühl, bei einem Angriff gerüstet zu sein.

Diesen »Taktischen Kugelschreiber« haben Sie immer griffbereit. Clipsen Sie ihn einfach an Ihr Sakko, Ihre Jacke oder legen Sie ihn in Ihre Handtasche. Er ist von einem üblichen Kugelschreiber kaum zu unterscheiden. Doch im Ernstfall, wenn Sie bedrängt oder angegriffen werden, wird der robuste Metallstift in Sekunden zum wirkungsvollen Abschreckungs- und Notwehr-Tool.

Im Verteidigungsfall setzen Sie die Spitze aus vergütetem Stahl als Druckverstärker ein. So erzielen Sie mit wenig Krafteinsatz eine nachhaltige Wirkung.

– Sturmlaterne verzinkt

Die Sturmlaterne wird seit über 120 Jahren traditionell in dieser Form gefertigt und war auf vielen Expeditionen, Reisen und auch auf hoher See eine unverzichtbare Lichtquelle. Durch ihre durchdachte Frischluftzuführung ist die Flamme auch vor starken Windböen geschützt, ein Verlöschen der Flamme ist daher nahezu ausgeschlossen. Die Laterne ist aus galvanisch verzinktem Stahlblech gefertigt und somit außergewöhnlich stabil und besonders resistent gegen Rost. Das hitzebeständige Glas und der garantiert dichte Petroleumbehälter vervollständigen dieses Qualitätsprodukt und machen es mit der unerreichten Technik konkurrenzlos.

Diese Sturmlaterne verbrennt das Petroleum mit heller Flamme und ohne Ruß- oder Geruchsbelästigung. Outdoor- und Survivalspezialisten bescheinigen ihr ein angenehmes warmfarbenes Licht. Sie erhalten hier eine deutlich höhere Qualität als bei den Billigheimern aus dem Baumarkt.

– Mini-USB-Lampe

Die Mini-USB-Lampe ist eine kleine und kompakte LED-Leuchte, die an jeder Powerbank oder USB-Ladequelle angeschlossen und betrieben werden kann. Mit einer Helligkeit von 200 Lumen bei nur 2 Watt Stromverbrauch ist sie sehr sparsam und mit 75 Gramm ein Leichtgewicht. Durch Ausziehen des Lampenschirms kann zwischen Soft- und Spotlicht gewechselt werden. Die Lampe ist mit einem 190 Zentimeter langen Verlängerungskabel ausgestattet und kann durch die integrierte USB-Buchse mit bis zu sechs weiteren Lampen der gleichen Art verbunden werden. Dadurch entsteht im Handumdrehen eine kleine Lichterkette, mit der z. B. bei Stromausfall eine ganze Wohnung beleuchtet werden kann. Auch für Zelt, Wohnmobil oder Garten ist diese Mini-USB-Lampe ideal.

