Warum bereits außerirdische Technologie auf unserem Planeten existiert

Veröffentlichung unseres neuen Werkes „UFOs und das Geheimnis der Inneren Erde“ zu beschleunigen, gibt es wieder einige neue Meldungen über das UFO-Phänomen vorzustellen. In der Zwischenzeit hat sich in Bezug auf Exopolitik und UFO-Offenlegung wieder einiges ereignet.

Im Januar 2023 gab es verschiedene internationale Pressemeldungen darüber, dass Geheimdienste Berichte über Hunderte von UFO-Sichtungen erhalten haben. Von Jason Mason

Das US-Militär hat insgesamt erneut Hunderte Berichte von potenziellen UFO-Sichtungen gesammelt, das geht aus einem veröffentlichten Dokument hervor, das vor einigen Wochen freigegeben worden ist.

Von den 366 Vorfällen, die zwischen August 2021 bis August 2022 dokumentiert worden sind, wurden mehr als die Hälfte als unauffällig beschrieben und Objekten wie Drohnen, den altbekannten Ballons oder Radarstörungen zugeschrieben.

Bemerkenswert ist, dass sage und schreibe 171 Vorfälle nicht mit diesen Erklärungen abgetan werden können, denn erneut zeigen einige von ihnen Objekte mit ungewöhnlichen Flugeigenschaften, die auf unbekannte fortschrittliche Antriebsmethoden hinweisen.

Ähnlich wie beim UAP-Bericht von vor zwei Jahren wird auch dieses Mal keine definitive Antwort auf die Natur dieser Phänomene geliefert, Skeptiker und UFO-Gläubige liefern sich deswegen weiterhin verbale Duelle in Bezug auf die UFO-Frage.

Viele Mainstream-Experten und Journalisten bestehen weiterhin darauf, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir von außerirdischen Wesen besucht werden, die uns nicht offen kontaktieren.

Die Änderung der langjährigen Form der mit Stigmata behafteten Berichterstattung hat nunmehr bewirkt, dass ernsthafter über die Möglichkeit der Anwesenheit von UFOs und außerirdischen Intelligenzen diskutiert werden kann. (Ist die Menschheit eine Alien-Hybridenspezies?)

Das US-Militär ist dieser Angelegenheit gegenüber jetzt zugänglicher eingestellt und veröffentlicht beständig neue Informationen über die unbekannten Flugobjekte, um Verschwörungstheorien und dem öffentlichen Vertrauensverlust entgegenzuwirken.(Lücken in der Evolutionstheorie belegen eine spezielle Schöpfung durch intelligentes Design der Anunnaki-Herren)

Ein weiteres freigegebenes Regierungsdokument über UFOs stammt aus dem Jahr 1945 und beinhaltet Informationen über einen Vorfall, der sich zwei Jahre vor Roswell ereignet haben soll.

Diese Berichte lassen einen Spielraum für die reale Möglichkeit von außerirdischen Besuchern und ihren Schiffen. Skeptiker vertreten hingegen die Auffassung, dass solche Vorstöße weiter Verschwörungstheorien anheizen und von anderen wichtigen Problemen der Menschheit ablenken.

Obwohl führende US-Tageszeitungen seit einigen Jahren unvoreingenommen über UAP-Sichtungen von Piloten schreiben, haben sie seit Beginn dieses Jahres wieder eine mehr abwehrende Haltung dem Phänomen gegenüber eingenommen.

Sie schreiben, dass Verschwörungstheorien nicht verschwinden werden, und dass die militärische Geheimhaltung in der Vergangenheit viel Schaden angerichtet hat, obwohl die unbekannten Objekte eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten bedeuten könnten.

Es wurde nebenbei ein neuer Leitfaden veröffentlicht, der verschiedene Gründe enthält, warum man UFOs ernst nehmen sollte. Diese Punkte sollte man stets berücksichtigen, wenn man mit Skeptikern und Ungläubigen über dieses schwierige Thema spricht.

Militärpiloten und andere sehr glaubwürdige militärische Zeugen haben in den letzten Monaten Hunderte neue UFO-Vorfälle gemeldet, von denen einige beobachtete Objekte ausgesprochen fortschrittliche Technologie demonstriert haben.

Der US-Kongress, das Pentagon und alle Geheimdienste nehmen das Thema sehr ernst, veröffentlichen vormals geheime Dokumente und geben erstaunliche Stellungnahmen ab.

Regierungssprecher verschiedener Nationen tätigen ebenfalls interessante Kommentare über UFOs. Auch NASA-Sprecher und frühere Astronauten berichten von ihren Erfahrungen.

Das betrifft in erster Linie das regelmäßige Auftauchen von mysteriösen Objekten in gesperrtem Luftraum, diese Schiffe wurden durch verschiedene moderne Überwachungssysteme registriert und zeigen Flugeigenschaften, welche die uns bekannten Gesetze der Physik verbiegen. Die Objekte manövrieren ohne erkennbare Tragflächen oder feststellbare bekannte Antriebssysteme.

Die Mehrheit von Hunderten aktuellen Sichtungs-Berichten von Objekten, die durch Satelliten, Radar oder Infrarot-Technologie registriert werden konnten, bleiben nicht identifiziert! UFOs können extreme Geschwindigkeiten in der Atmosphäre erreichen, und das ohne erkennbare Antriebe, das lässt selbst erfahrene Kampfpiloten verblüfft zurück.

Militärische Beobachter haben ermittelt, dass es sich hierbei nicht um geheime US-Technologie oder US-Luftfahrzeuge handelt. Es gibt bis jetzt auch keine wirklichen Anhaltspunkte, dass es sich um fortschrittliche Technologien von China oder Russland handeln könnte.

Es wird lediglich vermutet, dass einige der nicht identifizierbaren Objekte Ballons aus China darstellen sollen, diese wären aber sicherlich nicht zu ungewöhnlichen Flugeigenschaften fähig, wie sie von den Piloten beschrieben werden.

Wie wir wissen, nennt man die Objekte mittlerweile UAPs, weil sie zu Transmedium-Reisen zwischen dem Weltraum, der Atmosphäre und dem Ozean fähig sind.

Neue UFO-Forschungsgruppen sollen darüber hinaus die Ergebnisse früherer US-Regierungsprogramme bezüglich der Herkunft der unbekannten Objekte prüfen. Viele wichtige Informationen könnten absichtlich vor dem US-Kongress zurückgehalten worden sein, damit die Öffentlichkeit nichts darüber erfährt.

Es ist bekannt, dass Geheimdienste seit 1945 daran gearbeitet haben, Informationen über das UFO-Phänomen zu verschleiern, zu verbergen und die öffentliche Wahrnehmung zu manipulieren, indem Falschinformationen über das Phänomen veröffentlicht worden sind.

Um dieses Vorgehen in Zukunft zu verhindern und derartige Berichte direkt an den Kongress und die zuständigen Stellen zu melden, wurden jetzt einige Ebenen an Bürokratie beseitigt.

Deshalb ist es auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass nicht nur Barack Obama oder Bill Clinton, sondern so gut wie alle ehemaligen US-Präsidenten der näheren Vergangenheit über UFOs gesprochen haben.

Auch akademische Wissenschaftler sind jetzt wieder stärker an den Geheimnissen des Phänomens interessiert und können nach Jahrzehnten endlich wieder offenere Forschungsarbeit auf diesem Sektor ausüben. Für sie sind unter anderem die Flugeigenschaften der UAPs von Interesse, die manchmal in großer Höhe regungslos an einer Stelle schweben, sich gegen den Wind bewegen und abrupte Manöver ausführen, ohne die Energiequelle dafür zu kennen. Kampfpiloten haben ausgesagt, dass es so gut wie jeden Tag zu Begegnungen mit diesen Objekten kommt. Schon im Jahr 1975 haben Astronomen gefordert, dass die UFO-Frage einer ernsthaften wissenschaftlichen Studie unterzogen werden sollte. Damals lagen bereits einige Resultate der militärischen UFO-Forschung vor, von denen viele rätselhaft erschienen, weil sie von Astronomen nicht mit herkömmlichen Dingen erklärt werden konnten. Dr. Hynek, der als Ratgeber für die US-Air-Force in diesen Fragen agierte, erklärte schon im Jahr 1966 gegenüber dem amerikanischen Science Magazine, dass viele voreingenommene Wissenschaftler das Phänomen weder in der Literatur noch in der Beweislast studiert haben und deshalb nicht qualifiziert sind, über das Thema zu sprechen.

Analysen und Augenzeugenberichte von glaubwürdigen Personen weisen ebenfalls auf das Vorhandensein von bemerkenswerter, fortschrittlicher Technologie auf unserem Planeten hin.

Diese glaubwürdigen Quellen und Zeugen beobachten schon seit Jahrzehnten UFOs, dazu zählen wie beschrieben auch zivile Piloten, Radar-Operateure, welche Zeugen von unglaublich fortschrittlichen Technologien geworden sind, die mindestens seit den 1940er Jahren näher studiert worden sind. In den 1950er Jahren gab es erste wissenschaftliche Analysen, bei welchen die glaubwürdigsten Begegnungen nicht identifiziert werden konnten. Schon 1952, im Jahr der großen UFO-Welle in den USA, wurden inländische oder ausländische Ursprünge von UFOs ausgeschlossen. Hochrangige Beamte gaben damals bekannt, dass die unerklärlichen Objekte tatsächlich „interplanetare Schiffe“ sind.

Ein interner Kampf über die Offenlegung von UFO-Informationen hat längst begonnen, involviert sind verschiedene Behörden, der Kongress, das Pentagon, die US-Air-Force, die US-Navy, die NASA, diverse Geheimdienste wie CIA oder NSA sowie die mächtigen Pressestellen des Landes und wissenschaftliche Institutionen. Laut einigen Informanten hat sich die US-Regierung samt den anderen Stellen in eine Pro-UFO-Fraktion und eine Anti-UFO-Fraktion aufgeteilt, um bedeutende Enthüllungen weiterhin zu bekämpfen. Somit wiederholt sich die Geschichte der 1950er und 1960er Jahre.

UFOs sind immer noch ein unergründliches Geheimnis geblieben, das wichtige Implikationen besitzt. Die wichtigste Frage in diesem Zusammenhang betrifft die ungeklärte Herkunft der Spezies Homo sapiens auf der Erde, die womöglich mit außerirdischen Besuchern in Zusammenhang zu setzen ist. Ernsthafte wissenschaftliche Studien des ganzen Phänomens führen uns an die Grenze zu tiefgründigen und möglicherweise sensationellen Erkenntnissen. Viele Fachleute haben diese Geheimnisse bereits gelüftet und sind auf viele verborgene Hinweise und Informationen über die Geschichte der Menschheit und unserer beständigen Interaktion mit höheren Wesen und ihrer Technologie gestoßen. Diese Liste könnte beliebig fortgesetzt werden, doch fest steht:

Spätestens seit den 1940er-Jahren versuchen Forscher hinter das Geheimnis der mysteriösen Flugscheiben zu kommen. Fakt ist, dass sie schon seit dem Beginn der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte einen beinahe unsichtbaren Einfluss auf unsere Zivilisation ausüben.

Neue Hinweise aus den USA sowie aus Russland zeigen nun, dass ein Teil der UFOs gar nicht außerirdisch ist, sondern aus dem Inneren unseres Planeten stammt.

Nicht nur Außerirdische haben seit Jahrtausenden riesige Stützpunkte in der Erdkruste und auf dem Grund der Ozeane errichtet, es gibt auch antike Hochzivilisationen, wie beispielsweise die Atlanter, die sich vor Katastrophen unter der Erdoberfläche und in großen Gebirgen in Sicherheit brachten und dort immer noch existieren.

Die Rätsel außerirdischer Technologien wurden zum wichtigsten Geheimnis der Welt und riefen eine Vollspektrum-Verschwörung auf allen Ebenen der Macht hervor.

Regierungen wissen längst, dass Aliens real sind – auch Zeitreisen und Paralleluniversen –, doch sie können es der Weltbevölkerung nicht offiziell bekannt geben, weil eine Auflösung der sozialen Ordnung befürchtet wird. In verborgenen unterirdischen Militärbasen werden antike Relikte außerirdischer Besucher aufbewahrt und erforscht.

Machthaber wie die Illuminati haben allerdings entschieden, diese exotischen, neuen Technologien und ihr Wissen über unerklärliche Phänomene nicht mit dem Rest der Welt zu teilen.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 16.03.2023