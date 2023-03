Alien Fake Invasion – Kommt sie jetzt?

Die Alien Fake Invasion ist nun in aller Munde, da die Mainstream Medien jetzt plötzlich von unbekannten Flugobjekten sprechen. Doch was ist da dran?

Schon witzig, denn seit zig Jahren versuchen die “Aluhüte” verzweifelt, die Menschheit darüber zu informieren, dass wir Menschen nicht allein im Universum existieren und dass es Außerirdische wirklich gibt.

Doch nun schreiben endlich die Mainstream-Medien ganz offen über unbekannte Flugobjekte über Alaska, Kanada, USA, China und viele andere Länder, aber die UFO-Freunde erklären plötzlich, dass diese Sichtungen aus den Mainstream Medien gefälscht sind.

UFOs abgeschossen – Herkunft unbekannt

Es gibt vielerlei Hinweise, dass die in den Mainstream Medien propagierten Abschüsse von unbekannten Flugobjekten über Alaska und Kanada tatsächlich stattgefunden haben. Präsident Biden habe hierbei die Anordnung erteilt, die unbekannten Objekte abzuschießen, um die nationale Sicherheit und den zivilen Flugverkehr zu sichern.

Mittlerweile sollen es 3 Objekte sein, die offenbar abgeschossen wurden:

Donnerstag, 9. Februar: Flugobjekt über Alaska entdeckt, einen Tag später abgeschossen.

über entdeckt, einen Tag später abgeschossen. Freitag, 10. Februar: Zylindrisches Flugobjekt über Kanada gesichtet und am Samstag vor US-amerikanischer Grenze abgeschossen.

Zylindrisches über gesichtet und am Samstag vor US-amerikanischer Grenze abgeschossen. Sonntag, 12. Februar: Flugobjekt über Huronsee im amerikanisch-kanadischen Grenzgebiet abgeschossen.

Daraufhin tauchten im Internet gefälschte Ansprachen auf, die Präsident Biden vor seinem Rednerpult stand und verkündete, dass sich die Menschheit höchstwahrscheinlich einer Alien-Invasion gegenüber stünde.

Letztendlich erklärte Biden, dass noch immer nicht bestätigt sei, woher die Objekte gekommen seien. Aliens jedoch würden nicht wirklich in Betracht gezogen.

Nun kann man bereits seit Jahrzehnten in Science-Fiction-Filmen Alien Invasionen bestaunen. Man denke beispielsweise an einem der Klassiker namens “Independence Day” mit Will Smith. Auch hier entdeckt man eine gewaltige Invasion von Aliens, die übermäßig an der Erde interessiert sei.

Die ersten Alien Invasionen

Einer der letzten Filme über Alien Invasionen sind die Hollywood-Knaller “Die 5. Welle” und “Invasion”. Der erste Film war “Das Ding aus einer anderen Welt” aus dem Jahre 1951.

Doch im Jahre 1938, am 30. Oktober, gab es zu Halloween bereits den ersten Anlauf, die amerikanische Bevölkerung mit einer gespielten Alien Invasion zu schocken. Die Radiomoderatoren sendeten einen Broadcast aus, in dem eine Invasion gespielt wurde, als wären sie gerade erst auf der Erde gelandet. Orson Welles hatte das Buch von H.G. Wells Klassiker “Krieg der Welten” aus dem Jahre 1897 benutzt, um diese Radiosendung zu liefern.

Da den amerikanischen Bürgern nicht mitgeteilt wurde, dass dies nur Theaterspiel war, brach eine Panik im Land aus.

Die UFO-Sichtungen nach diesem Ereignis häuften sich und vor allem seit dem Roswell-Absturz im Jahre 1947, das selbst heute noch stets Thema im Internet ist.

Aliens gibt es nicht

Die US-Regierung beauftragte die CIA und andere Agenturen, den Glauben an Außerirdische zu unterminieren. Zeugen wurde bedroht und bestochen, damit sie ihre UFO-Sichtung für sich behielten und nicht zur Presse gingen.

Es war wichtig, den Menschen glauben zu lassen, dass er die einzige Spezies im Weltraum ist. Die Evolutionstheorie untermauerte diese zusätzlich noch.

Doch seit einigen Jahren scheinen sie es sich anders überlegt zu haben, mindestens seit Beginn des Versuches, eine Eine-Welt-Regierung zu installieren. Der US-Ex-Präsident Ronald Reagan erklärte in den Jahren 1985, 1986 und 1987 bei einer Ansprache, dass die Völker der Erde sicherlich alle zusammenhalten würden, wenn die Menschheit durch eine Alien Invasion bedroht werden würde. Genau darauf beruft sich die so genannte Alien Fake Invasion.

Da die Aliens offenbar keinerlei Interesse an einem First Contact mit der Erde besitzen, müsste demnach eine Alien Invasion vorgetäuscht werden, damit die Völker dieser Erde stärker daran interessiert wären, eine gemeinsame Regierung über den ganzen Planet installieren zu lassen.

Um dies entsprechend vorzubereiten, tauchten in den letzten Jahren vermehrt Science-Fiction-Filme auf, in denen eine Alien Invasion zum Thema gemacht wurden. Noch heute erfreuen sich solche Filme großer Beliebtheit.

Überhaupt wird das große Interesse der Menschen an Filmen genutzt, um Narrative zu verbreiten, also Gedankengut, um eine bestimmte Realität zu induzieren. Ein gutes Beispiel ist eben die Möglichkeit, dass Aliens den Planeten Erde übernehmen wollen.

Wenn man keine grundlegenden Beweise vorlegen und auch keine Bezüge zur Geschichte aufbauen kann, ist es für die eine oder andere Agenda notwendig, um wahrscheinliche Realitäten in die Köpfe der Menschen zu bringen.

Dies beginnt nicht nur mit dem Untermauern der den Menschen mitgeteilten Geschichte, sondern kann auch für Viren und Krankheiten aller Art eingesetzt werden.

Wenn beispielsweise ausreichend Menschen Filme über Viren gesehen haben, auch wenn sie wissen, dass es ein Science-Fiction gewesen ist, dann ist zumindest die Information kollektiv verbreitet worden. Denn schnell kann ein Science Fiction Realität werden. Ob das dann alles so stimmt, wie in den Filmen beschrieben, ist dann eine andere Frage.

Daher ist die Vorbereitung auf eine und eine Umsetzung einer Alien Fake Invasion sicherlich sehr attraktiv, wenn es darum geht, die Menschen zu einer globalen Regierung zu bewegen. Dieses wusste eben auch schon Ronald Reagan.

Dr. Stephen Greer von Sirius Disclosure

Stephen Greer ist sicherlich einer der bekanntesten UFO-Forscher, die davon ausgehen, dass eine Alien Fake Invasion initiiert werden könnte. Er denkt, dass man eine solche Invasion durchaus mit neuer Technologie, genannt Blue Beam, erschaffen könnte, um die Massen zu täuschen.

Projekte, die hier in Planung stehen, sind wie folgt:

1. Alien Fake Invasion – Angriff durch Aliens, gekoppelt mit dem Blue Beam Project

2. Positive Alien Fake Invasion – Pandemien und Kriege verwüsten die Erde, plötzlich kommt der First Contact mit “wohl wollenden” Aliens, die Lösungen anbieten. Inszeniert von einigen Regierungen der Erde

3. Messias Blue Beam Project – Der Messias kommt auf die Erde und ist für alle am Himmel zu sehen.

Sicherlich wurde über die Auswahl aus diesen Optionen bereits entschieden, doch eines dieser drei Punkte ist am wahrscheinlichsten.

Man darf sich also zumindest darüber freuen, in die erstaunten Gesichter jener zu blicken, die die Existenz von Aliens bislang stets redundant geleugnet haben – auch wenn es keine echte Alien Invasion sein wird.

Stellungnahme der Aluhüte

Aluhüte ist ein beliebtes “Schimpfwort”, ebenso wie der von der CIA in die Welt gesetzte Begriff “Verschwörungstheoretiker”, der gern auch dann benutzt wird, wenn man an UFOs und Aliens glaubt.

Doch überraschenderweise nutzen die “Aluhüte” nicht den momentanen Hype über eine mögliche Alien Invasion, sondern kommen mit einem verblüffenden Statement zu diesen Sichtungen:

“Damit keine Verwechslungen entstehen: Die Aluhüte, die immer an UFOs geglaubt haben, glauben nicht an die UFOs, über die die Mainsteam Medien gerade berichten, und jene, die nie an UFOs geglaubt haben, glauben nun an diese abgeschossenen Flugobjekte.”

