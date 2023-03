Boom der Online Casinos – warum sie viele Spieler vorziehen

Teile die Wahrheit!

Die ersten Online Casinos hatten es schwer, sich auf dem Markt zu behaupten, da es an Akzeptanz fehlte. Inzwischen hat sich das geändert und die Anzahl an Online Casinos ist kontinuierlich am steigen. Überraschend ist das nicht, denn bei bestimmten Games werden die virtuellen Spielbanken ihren Konkurrenten auf dem Land sogar vorgezogen.

Angesichts dieser Entwicklung gibt es viele Spieler, die sich fragen, womit eigentlich der Boom der Online Casinos zusammenhängt. Genaugenommen lässt sich das leicht beantworten, aber der Aufschwung der Casinos im Netz hat nicht nur einen Grund.

Auswahl an Games ist deutlich größer als in jedem Casino vor Ort

Selbst das größte Casino in Las Vegas kann beim Spielangebot nicht mit einem klassischen Online Casino mithalten. Die Auswahl an Tischspielen ist oft dieselbe, aber bei Slot Games sieht es schon ganz anders aus.

Natürlich gibt es auch in jedem Casino vor Ort viele Spielautomaten, da sich solche nun mal einer großen Beliebtheit erfreuen. Das Angebot kann jedoch nie mit dem eines virtuellen Casinos mithalten, da jede landbasierte Spielbank einen begrenzten Platz zur Verfügung hat.

Ein Online Casino bietet nicht nur die beliebtesten Kartenspiele und andere Tischspiele wie Baccarat, Poker oder Roulette an, sondern umfasst auch eine riesige Auswahl an Slot Games. Nicht selten stehen Hunderte oder gar Tausende Games unterschiedlicher Hersteller zur Verfügung.

Und sollte der Lieblingsslot doch fehlen, können Spieler mit wenigen Klicks in einem anderen Online Casino danach suchen. Bei einem terrestrischen Casino besteht diese Möglichkeit nicht.

Bonusangebote richten sich sowohl an Neu- als auch Bestandskunden

Es lässt sich nicht bestreiten, dass Casinos vor Ort ihren Besuchern eine Reihe von Vorzügen bieten. Zumindest in großen Spielbanken können Spieler mit einer tollen Verpflegung rechnen.

Manchmal gibt es sogar Buffets, Livemusik oder Tanzeinlagen. Geht es bloß um die Atmosphäre, können Online Casinos also keineswegs mit ihren Konkurrenten auf dem Land mithalten. Bei den Bonusangeboten sieht es hingegen schon anders aus. Praktisch jedes Online Casino Schweiz bietet eine Reihe von Boni für Bestands- und Neukunden an.

Nicht alle Boni sind gut, aber es gibt auch solche, welche die Gewinnchancen merklich steigern oder den Spielern einen Teil ihres Geldes zurückgeben. Letztere werden als Cashback-Boni bezeichnet und richten sich vor allem an Bestandskunden, die regelmäßig im Online Casino spielen. Generell erhalten Bestandskunden von vielen Online Casinos attraktive Boni, weswegen viele lieber online als vor Ort spielen.

Flexibilität ist signifikant höher als in landbasierten Casinos

Nicht jeder spielbegeisterte Mensch kann regelmäßig in einem Casino vor Ort spielen. Das kann unterschiedliche Gründe haben: Meistens stehen die Arbeitszeiten im Weg, die nächste Spielbank ist zu weit entfernt oder gesundheitliche Probleme erschweren einen längeren Aufenthalt.

All diese Probleme bestehen bei einem Online Casino nicht. Im Grunde braucht es nur eine stabile Internetverbindung, um auf eine große Auswahl an Games zuzugreifen. Spieler können dabei selbst entscheiden, ob sie gemütlich vor ihrem PC oder unterwegs auf dem Smartphone spielen.

Letzteres ist dank mobilem Internet inzwischen problemlos möglich. Zumal nahezu alle Online Casinos ihr Angebot für mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets optimiert haben.

Einige bieten sogar Apps an, wobei solche nicht in den herkömmlichen Play Stores für Android und iOS heruntergeladen werden können. Fakt ist, dass Spieler bei Online Casinos von einem hohen Maß an Flexibilität profitieren: Sie haben keinerlei örtliche oder zeitliche Einschränkungen.

Im Schnitt deutlich bessere Auszahlungsquoten

Die Auszahlungsquoten in Online Casinos sind nicht automatisch besser als in Spielbanken vor Ort, aber im Regelfall trifft das zu. Allerdings kommt es immer auf das jeweilige Game an.

Bei Tischspielen sollten die Gewinnchancen bei jedem örtlichen und virtuellen Casino gleich sein. Andernfalls wäre eine Anpassung der Regeln nötig. Bei Slot Games gilt das nicht, sodass Casinos hier weit mehr Spielraum haben.

In den meisten Fällen bieten Online Casinos deutlich bessere Auszahlungsquoten auf Spielautomaten als ihre Konkurrenten auf dem Land. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass sie geringere laufende Kosten haben und infolgedessen mehr Geld an die Spieler zurückgeben können.

Wie hoch die Gewinnwahrscheinlichkeit ist, hängt von dem jeweiligen Slot Game ab. Im Normalfall haben Slots mit hohen Jackpots die schlechtesten Gewinnchancen.

Technologischer Fortschritt kommt auch virtuellen Spielbanken zugute

An sich handelt es sich hierbei nicht per se um einen Vorteil von Online Casinos. Geht es um die Atmosphäre, haben Spielbanken vor Ort schließlich nach wie vor die Nase vorn und daran wird sich voraussichtlich auch in Zukunft nichts ändern.

Trotzdem kommt der technologische Fortschritt auch virtuellen Spielbanken zugute. Dank moderner Technologien wie Extended Reality können sie ihren Spielern ein besseres Erlebnis bieten. Dadurch können sie auch bei Tischspielen mit Casinos vor Ort konkurrieren.

Mittlerweile ist es beispielsweise möglich, an einem virtuellen Tisch mit Live Dealer Baccarat, Blackjack oder Poker zu spielen. Ob es in Zukunft auch haptische Hologramme geben wird? Eine Überraschung wäre es nicht.

Vielfalt an Zahlungsoptionen ist ein großer Pluspunkt

In einem terrestrischen Casino bezahlen wir entweder direkt mit Bargeld oder wir heben es mit unserer Debit- oder Kreditkarte ab. Bei den Zahlungsoptionen haben wir also nicht allzu viel Flexibilität.

In Online Casinos sieht die Situation ganz anders aus. Neben der klassischen Banküberweisung und Kreditkartenzahlung können wir zwischen verschiedenen Zahlungsanbietern wie Klarna, Neteller oder Skrill wählen.

Selbst gängige Kryptowährungen werden inzwischen von einigen Online Casinos als Zahlungsoption angeboten. Wir haben diesbezüglich also weit mehr Flexibilität.

Fazit

Grundsätzlich sind Online Casinos ihren terrestrischen Konkurrenten um Längen voraus. Sie bieten eine deutlich größere Auswahl an Spielen, verschiedene Boni, weit mehr Flexibilität, bessere Auszahlungsquoten bei Slots und eine große Vielfalt an Zahlungsoptionen.

Lediglich in puncto Atmosphäre können sie nicht mit landbasierten Casinos mithalten. Dank des technologischen Fortschritts werden sie aber auch hier immer besser. Technologien wie Augmented Reality, Mixed Reality und Virtual Reality ermöglichen es Online Casinos Live Games anzubieten.

Dadurch haben auch Tischspiele einen gewissen Reiz.

Quellen: PublicDomain am 27.03.2023