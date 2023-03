„Das grösste medizinische Verbrechen in der Geschichte der Menschheit“ (Video)

Teile die Wahrheit!

transition-news.org berichtet: Der Schweizer Arzt Thomas Binder wurde 2020 aufgrund seiner Kritik am Corona-Narrativ zwangspsychiatrisiert. In einem Video spricht er von einer «Pandemie von Feiglingen» und meint: «Wer die WHO kontrolliert, kontrolliert die Welt».

Thomas Binder war einer der ersten Schweizer Ärzte, die sich öffentlich kritisch zum offiziellen Corona-Narrativ geäussert hatten.

Mit Folgen: Aufgrund einer Denunziation wurde er im April 2020 in seiner Arztpraxis von einem Sonder-Einsatzkommando verhaftet und zwangspsychiatrisiert. Das war ein Ostersamstag.(Masseneuthanasie während der Corona-Krise? Die Regierung muss sich für die unverhältnismäßige Verabreichung von Sedativa erklären)

Dabei ist Binder nicht «nur» Arzt, sondern hat in Immunologie und Virologie doktoriert. Ausserdem hat er 35 Jahre Erfahrung in der Diagnostik und Therapie akuter Atemwegsinfekte in Spitälern, Intensivstationen und seiner Praxis.

In der Woche nach Ostern wurde Binder nach einem Entscheid des Verwaltungsgerichts wieder entlassen.

Danach wurde es etwas stiller um den Schweizer Arzt, der auch Teil der kritischen Ärzte-Vereinigung Aletheia ist. Nun meldete er sich in einem Video mit scharfen Worten zurück.

Binder hält fest, dass die Kritiker hundertprozentig recht erhalten haben. Bei der angeblichen Covid-Pandemie habe es sich um eine RT-PCR-Test-Pandemie gehandelt. (Elon Musk kündigt an, dass der große Corona-Betrug bald auffliegen wird – »Wir müssen ihnen eine Mordspanik einjagen«)

Er stellt fest, dass manche Experten bereits vor der «kriminellen Notfallzulassung» der mRNA-Injektionen gegen «Covid» über deren Sinnlosigkeit, mangelhafte Wirksamkeit und Unsicherheit aufgeklärt hätten.

Heute wisse man, dass sie sogar «negativ wirksam» seien und Erkrankung und Tod durch «Covid» förderten. Die Injektionen hätten:

«… bereits über zehn Millionen Menschen durch Nebenwirkungen getötet, Millionen Befruchtungen verhindert und Millionen Totgeburten induziert, (…) bei fehlendem Nachweis, dass sie auch nur ein einziges Menschenleben gerettet haben.

Während es nie eine Pandemie eines Killervirus gab, gab es nur eine Pandemie von Feiglingen. Und wir Ärzte sehen eine Pandemie schwerer Erkrankungen und plötzlicher, unerwarteter Todesfälle.»

Zu den Folgen zählt Binder Herzinfarkte, Herzmuskelentzündungen, Aortendissektionen, Hirnschläge, Lungenembolien, Krebs, Infertilität, Autoimmunerkrankungen und Aborte.

Dazu Thrombosen und Entzündungen weiterer Organe, insbesondere Hirn- und Rückenmark-Entzündungen, sowie vermehrte Infekte, inklusive Covid, als Folge der Immunsuppression.

Der Arzt weiter:

«Dieser modifizierte-RNA-Genozid ist das grösste medizinische Verbrechen in der Geschichte der Menschheit. Ein humanitäres Desaster noch nie dagewesenen Ausmasses.»

Binder weist darauf hin, dass die pharmazeutische Industrie daran arbeitet, alle Impfungen auf die mRNA-Impfstoff-Plattform umzustellen, obwohl man wisse, dass diese Plattform «widersinnig und lebensgefährlich» sei. Man habe keine Kontrolle über die Auswirkungen des körperfremden Eiweisses. Der Arzt fügt hinzu:

«Die angebliche mRNA-Impfung vergewaltigt ihren Körper eine unbekannte Zeit lang zur Produktion eines Giftes unbekannter Dosis, und transformiert sozusagen Teile von ihnen in einen Alien. Deshalb muss die gesamte mRNA-Impfstoffplattform sofort verboten werden.»

Binder kritisiert auch den Pandemievertrag, über den die Regierungen derzeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verhandeln. Falls er in Kraft treten sollte, würde die WHO über der Verfassung der Länder stehen, welche jegliche Entscheidungsfreiheit verlieren würden.

«Wer die WHO kontrolliert, kontrolliert die Welt. Die einzige sinnvolle, 100 Prozent wirksame und sichere Prävention einer weiteren kriminellen Pandemie ist die sofortige Zerschlagung der WHO in tausend Stücke», so Binder.

Denjenigen, die sich gegen «Covid» haben «impfen» lassen und vielleicht dadurch geschädigt wurden, rät der Arzt, nicht zu verzweifeln. Es gebe vermehrt verantwortungsvolle Ärzte, die bereit seien, zu helfen.

Und immer mehr verantwortungsvolle Wissenschaftler würden daran forschen, dereinst auch deren komplexeste Nebenwirkungen therapieren zu können. Jedenfalls empfiehlt er, sich keine weiteren Injektionen verabreichen zu lassen. Binder schliesst:

«Ob Sie injiziert sind oder nicht. Wachen Sie auf! Geben Sie Ihrem Rückgrat einen Boost! Stehen Sie auf und sagen Sie den Herstellern, Ihren angeblichen Experten, Ihrer Regierung, Ihren Parlamentariern, Ihren Generälen und Ihren Behörden, die im Covid-Skandal aus Sicht der Bevölkerung total versagt haben:

‹Es reicht, tretet endlich zurück und dann vor Gerichte›. Tun Sie dies, wenn nicht für sich selbst, dann wenigstens für eine lebenswerte Zukunft Ihrer Kinder und Enkelkinder. Jetzt!»

Video:

Quellen: PublicDomain/transition-news.org am 06.03.2023