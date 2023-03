Die Zeitlinie: der Antichrist, die sieben Jahre der Trübsal und die „Endzeit“-Simulation (Videos)

Wenn man das Simulationsmodell durchschaut, gibt es nur eine Schlussfolgerung: Die Zukunft ist sehr positiv! Warum eigentlich? Sicherlich, das skizzierte Bild klingt oft ziemlich brutal und voller Untergangsszenarien. Ein Gastartikel von Martin Virjland

Das ist nur die Beschreibung dessen, was uns kurzfristig nach dem zu erkennenden Drehbuch erwartet. Das Ergebnis ist jedoch, dass jeder, der die Phantomwirkung dieser falschen Realität durchbricht, zu seinem ursprünglichen schöpferischen Ursprung zurückkehren wird, von wo aus sich die unverfälschte, vollkommene Schöpfung rematerialisiert. Mit anderen Worten: Wir sind fast am Ziel!

Die antichristliche Ära im Drehbuch

Wenn wir den religiösen Endzeitschriften, auch bekannt als Eschatologie, Glauben schenken, könnten wir annehmen, dass sie die Schrift der Simulation darstellen. Die Christen glauben, dass es so und die Muslime, dass es so kommen wird, aber im Grunde haben beide Religionen große Gemeinsamkeiten. Beide glauben auch an Jesus (Isa im Islam) und beide glauben an das Kommen des Antichristen.

Dieser Antichrist ist der Bibel zufolge eine Person, die sich als Gott ausgeben wird. Er wird während einer Art „Endzeit“ regieren, und diese Endzeit entspricht 3,5 Jahren, in denen der Antichrist zunächst von Israel als Messias angenommen wird, aber in den letzten 3,5 Jahren wird sich der Antichrist plötzlich wie ein Blatt an einem Baum drehen und den Tempel in Israel brutal einnehmen.

Insgesamt würde diese Person dann 7 Jahre lang die Welt regieren, aber die gute Nachricht ist, dass Jesus kommt, um alles zu retten. Wunderbar! Alle sind glücklich; es kann noch mehr dazu kommen! Denn was ist die christliche Erfolgsformel? Wenn du dein Herz dem Herrn schenkst (wie die Christen es nennen), kannst du von allem Elend erlöst werden.

Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder du entscheidest dich jetzt dafür, dass dein Herz dem Herrn gehört, dann geht die ganze Trübsal an dir vorbei, oder du kannst noch während der 7 Jahre unter dem Antichristen umkehren, aber dann wirst du es schwer haben.

Die erste Option ist also die beste, denn dann werden Sie, bevor der Antichrist kommt und seine sieben Jahre beginnt, in den Himmel aufgenommen. Die Sache ist die: Alle Christen zusammen sind in der Tat die Geliebte von Jesus. Sie sind gewissermaßen seine Braut. Wenn Sie also Buße tun, sind Sie Teil dieser Braut, und dann fliegen Sie in den Himmel, treffen Jesus und alles ist gut. (Gestaltwandler, Klone und Doppelgänger – Verschwörungstheorie oder technologische Realität? (Videos))

Und warum? Nun, dann sitzt man die ganze Zeit neben ihm und das ist super aufregend! Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Vorstellung, neben Jesus auf dem Thron zu sitzen, nie wirklich mochte. Was soll man denn da machen? Und was macht man dann?

Aber wir sind noch nicht fertig mit der Einführung. Denn wenn die sieben Jahre des Antichristen vorbei sind, wird Jesus wieder auf die Erde kommen. Schließlich ist er laut Bibel an Christi Himmelfahrt in den Himmel aufgefahren (da hat man jedes Jahr einen Tag frei), und nach dieser Endzeit wird er wieder auf die Erde kommen und dann ein tausendjähriges Friedensreich errichten.

Und jeder, der zu Jesus gehört, darf dann mit ihm regieren. Das wird ein sehr großes Kabinett sein. Die zweite Kammer wird etwa so groß sein wie die Provinz Utrecht, weil viele von ihnen mit ihm regieren werden müssen.

Nun will ich mich keineswegs über die Bibel lustig machen, denn ich sehe sie als ein ernstes Buch, aber ich versuche, sie etwas aufzulockern. Denn gerade die Endzeit wird spannend, und ich bin überzeugt, dass alles so ablaufen wird, wie es die Bibel vorschreibt. Und warum? Wie ich schon sagte: Es beweist, dass wir in einer Simulation leben. Und warum? Weil es vorhersehbar ist, weil es schon einmal geschehen ist und wieder geschehen wird.

Es ist ein Drehbuch, das sich Zyklus für Zyklus in ähnlicher, aber leicht veränderter Form wiederholt. Darüber werden wir später sprechen. Schauen wir uns jetzt die Zeichen an, die mit der Endzeit und dem Antichristen einhergehen.

Woran können Sie erkennen, dass der Antichrist kommt? Auf der Website weguitbabylon.nl sehen wir, dass wir es mit dem Antichristen zu tun haben, wenn wir sehen, dass die folgenden (in verschiedenen Büchern der Bibel vorhergesagten) Ereignisse eintreten: Er geht aus dem vierten Reich hervor, er ist mit dem vierten Reich verbündet, drei andere Reiche werden auf seine Kosten zerrissen, er ist größer als die sieben anderen Reiche, er wird Krieg gegen die Heiligen (das jüdische Volk, wie die Gläubigen sagen) führen, er lästert den Allerhöchsten, er wird die Zeiten und das Gesetz ändern, er wird „eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit“ oder „42 Monate“ regieren, und so weiter und so fort.

Es gibt insgesamt 23 Zeichen, an denen man den Antichristen erkennen kann. Es gibt Leute, die meinen, Donald Trump sei dieser Antichrist. Und sie haben Hinweise darauf. Zum Beispiel möchte Trump die Todesstrafe wieder einführen, und zwar deshalb, weil irgendwo unter George Bush bereits ein Gesetz verabschiedet wurde, das besagt, dass in Zukunft die 7 noachidischen Gesetze herrschen werden.

Diese noachidischen Gesetze schreiben vor, dass niemand einen fremden Gott anbeten darf. Die Strafe für einen Verstoß dagegen wird als Enthauptung beschrieben. Und so deutet nun alles darauf hin, dass Donald Trump der Antichrist sein könnte.

Sehen Sie sich das Video unten an, um die Argumentation zu verfolgen, und lesen Sie weiter unten.

Es gibt jedoch ein Problem bei der Auslegung des Kommens dieses Antichristen, und zwar, dass zuerst der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werden muss. Denn sonst könnte der Antichrist den Tempel nicht als sein Eigentum betrachten. Glücklicherweise gibt es derzeit bereits zahlreiche Pläne für den Wiederaufbau des Tempels, weil die Juden die Ankunft ihres Messias erwarten.

Das Judentum (der jüdische Glaube) erwartet also auch den Antichristen, aber für sie ist er der wahre Messias, während sie Jesus für den falschen Messias halten (der Grund, warum sie ihn gekreuzigt hätten).

Jetzt denken Sie vielleicht: „Was soll ich damit anfangen? Ich glaube weder an die Bibel noch an eine andere Religion!“ Dann haben Sie nicht richtig aufgepasst, denn praktisch alle Staatsoberhäupter und Politiker der Welt haben ihre Agenda auf die Religion ausgerichtet. Wir können also so tun, als gäbe es sie nicht, aber sie ist das wichtigste Element in politischen Prozessen weltweit.

Die wahre Bedeutung des „Antichristen“, des Christus und des Tempels

Wenn Sie sich auf die Theorie der Simulationskuppel eingelassen haben, dann ist es an der Zeit, Ihnen zu sagen, dass der Antichrist keine Person ist, sondern ein Phänomen. Allerdings versuchen die politischen Führer weltweit, Ihnen weiszumachen, dass sich die religiösen Schriften um reale Personen und reale Ereignisse drehen.

Das ist auch der Grund, warum viele in Israel hart daran arbeiten, die Idee des Wiederaufbaus des Tempels zu verwirklichen. Und Donald Trump könnte vermutlich die Rolle des Antichristen spielen. Aber das ist alles nur ein Ablenkungsmanöver.

Und warum? Nun, die Menschheit kann nur dann in ihrer Phantomwirkung gehalten werden (im Glauben, dass diese Simulation die ursprüngliche Realität ist), wenn sie weiterhin glaubt, dass der große Gott bereits alles vorhergesehen und an seine Propheten weitergegeben hat.

Das sorgt dafür, dass sich Prophezeiungen auf wundersame Weise erfüllen und die Menschen denken: „Wow, unser Gott ist ein großartiger Gott, er regiert von diesem Himmel da oben!“ Und so hält man das Bewusstsein über Glaubenssysteme in der Phantomwirkung gefangen.

In Wirklichkeit ist die Ankunft des Antichristen jedoch ein unvermeidlicher Moment, der sich im Modell der Simulationskuppel abspielt, in dem der Erbauer der Simulation versucht, die Selbstbefruchtung zu simulieren, indem er 88 Simulationskuppeln unter einer großen Kuppel zusammenführt und andererseits ebenfalls 88 Simulationskuppeln unter einer großen Kuppel zusammenführt. Diese Verschmelzung dieser 88 unter einer ist (der Moment, in dem zwei große Plasmakuppeln die jeweils 88 kleineren kuppeln), ist die Vorbereitung der Ei- und Samenzelle.

Im sichtbaren Bereich und auf der Bühne werden jedoch Personen und Ereignisse lanciert, die die biblische Vertuschungsgeschichte aufrechterhalten sollen. Deshalb gibt es zum Beispiel Initiativen zum Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem, und deshalb gibt es Statisten wie Donald Trump, die sich als Antichrist präsentieren.

Der antichristliche Moment ist jedoch der Phönix-Moment, d.h. der Moment, in dem diese beiden Kuppeln durch eine Superkuppel gekrönt werden. Dies wird von einem feurigen Plasmaeffekt am Himmel begleitet werden und wie ein feuriger Vogel aussehen, der mit seinen brennenden Flügeln schlägt (siehe diese wichtige Anmerkung).

Es ist der Moment, in dem das Ei und das Sperma unter der neuen Super-Plasma-Kuppel verschmolzen werden; der Mutterleib (oder das Phönix-Ei), in dem das Christuskind heranreifen kann.

Die Bedeutung des Wortes Antichrist wird deutlich, wenn wir das Wort „anti“ in die Perspektive von „gegen“ oder des ungeborenen Kindes im Mutterleib stellen. Es ist das Christuskind vor der Geburt gegenüber dem Christuskind nach der Geburt. Der Antichrist ist also das ungeborene Christuskind im Mutterleib, die hermaphroditische XX/XY-Generation, die den Fötus im Mutterleib des Superdoms symbolisiert.

Die Geburt Christi ist der Moment, der folgt, nachdem das Kind durch die Dunkelheit des Gebärmutterhalses hinabgestiegen und dann geboren ist.

Der Aufstieg des Antichristen ist die Vereinigung der beiden mal 88 Systeme unter der Super-Plasmakuppel. Dies geschieht, nachdem die beiden 88-fachen Plasmakuppeln jeweils unter eine große Plasmakuppel gebracht wurden (der Moment, in dem die Ei- und die Samenzelle für die Befruchtung vorbereitet werden). Die eigentliche Befruchtung (die Zusammenführung von Ei- und Samenzelle) findet während des Phönix-Phänomens bei der Inbetriebnahme des Superdoms statt.

Wenn die Superkuppel, der Schoß, in dem das ungeborene Christuskind (der Fötus Christus oder der Antichrist) installiert ist, beginnt die siebenjährige Trübsal. Dies ist die Schwangerschaft, die Reifung des ungeborenen Christuskindes, des Fötus, des Antichristen. Die Reifung eines Fötus ist mit gewaltigen Schockbewegungen im Mutterleib verbunden. Die sieben Jahre der Trübsal sind sozusagen die Zeit der Trächtigkeit unter dem Superdome (der Gebärmutter, dem Phönix-Ei), in der der Fötus (der Antichrist) in seinen Wachstumskonvulsionen gegen den Gebärmutterhals stößt.

Dann, nach diesen sieben Jahren, findet die (Wieder-)Geburt des Christuskindes statt. Das ist das Ende des 200-Jahres-Zyklus, wie in meinem Buch erklärt. Es ist die Geburt der neuen Menschheit, die das hermaphroditische (XX/XY) Christuskind repräsentiert, nachdem die Simulationskuppel (der Super Dome) schwarz geworden ist (der Bildschirm der Plasmakuppel muss wegen des Noah-Vernichtungsmoments, der in das Back-up eingebrannt wurde, ausgeschaltet werden). Das Schwarzwerden der Superkuppel ist wie die Zeit der Dunkelheit, wenn ein Kind durch den Muttermund zur Welt kommt.

Der Antichrist wird also unter der Superkuppel heranreifen, woraufhin der Bildschirm schwarz wird (das Kind steigt durch den Hals des Mutterleibs hinab) und in eine neue Welt geboren wird; den Neuen Tempel oder das Neue Jerusalem (eine neue Plasmakuppel; ein neuer 200-Jahres-Zyklus).

Es scheint, dass (für die Bühne) Donald Trump jetzt die Rolle des Antichristen spielen darf, um die Menschen in ihrem Glaubenssystem zu halten, damit sie nicht entdecken, dass der Antichrist eigentlich keine Person ist, sondern eine Schwangerschaft darstellt. Dies wurde uns allen bereits während des US-Super Bowls am 12. Februar 2023 rituell vor Augen geführt.

Wo stehen wir jetzt?

Wir befinden uns also kurz vor dem Moment, in dem unsere aktuelle Simulationskuppel eines der 88 Systeme ist. Es gibt zweimal 88 solcher Simulationskuppeln, von denen die Hälfte ein Lilith-Betriebssystem und die andere Hälfte ein Satan-Betriebssystem hat. Sie können das mit Betriebssystemen wie Windows und MacOS vergleichen. Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem diese zwei mal 88 Systeme jeweils unter eine neue große Plasmakuppel (89) gebracht werden und diese 88 Kuppeln dann abgeschaltet werden. Dann haben Sie zwei große Plasmakuppeln mit einer gigantischen Ausdehnung der Erdoberfläche unter dieser neuen großen Plasmakuppel.

Ich nenne dies den Moment der Vorbereitung der Liltih-Eizelle und der Saten-Samenzelle. Es ist der Moment, in dem Luzifer seine Simulationen für die hermaphroditische Selbstbefruchtungssimulation einsetzt. Dies wird auch in der Bibel durch eine Person dargestellt. Diese Person ist Maria. Sie wissen schon, die Frau, die angeblich von einem Engel schwanger gemacht wurde. In Wirklichkeit war sie ohne Geschlechtsverkehr schwanger, und das steht für die hermaphroditische Selbstbefruchtung, die Luzifer zu simulieren versucht, um die Schöpfungsmacht wiederzuerlangen.

Nun, diese Schwangerschaft steht unmittelbar bevor, und dieser Moment wird eintreten, wenn die beiden 88er Systeme mit einer neuen großen Plasmakuppel überdacht werden. Wenn Sie mich fragen, könnte dies schon in naher Zukunft geschehen, aber ich habe keine Kristallkugel. Es könnte auch noch mehrere Monate dauern.

Ein Zeichen an der Wand wird sich entfalten, wenn klar wird, dass Donald Trump sich als der biblische Antichrist präsentieren wird. Er sollte dies tun, wenn die beiden 88er-Kuppeln unter je einer Plasmakuppel zusammengeführt werden.

Zwischen dem Moment der Vorbereitung des Eies und des Spermas (der XX Plasmakuppel, die 88 kuppelt, und der XX Plasmakuppel, die 88 kuppelt) und dem Moment der Befruchtung während des Phönix-Phänomens liegt vielleicht nicht so viel Zeit. Wenn Sie mich fragen, beginnen diese sieben Jahre der Trächtigkeit (die sieben Jahre der Trübsal) erst, wenn der Superdom in Betrieb genommen wird, d.h. unmittelbar nach dem Phönix-Phänomen. In diesem Moment der Inbetriebnahme der Superkuppel wird jeder, dessen Körper nicht mit dem neuen XX/XY-System kompatibel ist, unter der Superkuppel verschwinden: Puff.

Das ist der Moment, in dem das erwachte Bewusstsein zum Original zurückkehren kann. Das ist der Moment der Flucht, in dem du den Simulationszyklus verlassen kannst, vorausgesetzt, du bist nicht auf die Vertuschungsgeschichte der Bibel hereingefallen und hast dich von ihr zurück in den Tunnel des Lichts locken lassen, in der Illusion, dass du von Christus aufgenommen wirst. Und vorausgesetzt, Sie sind nicht auf die Sicherheitsnetz-Bauern der 5. Dimension hereingefallen, die versuchen, Sie mit schönen Versprechungen im Simulationskreislauf zu halten.

Die Aufnahme der Vertuschungsgeschichte der Braut

Diese Einbeziehung der Braut ist in den religiösen Schriften enthalten, um den Moment des Verschwindens des gesamten erwachten Bewusstseins zu erklären. Sie soll die Menschheit in den Glaubenssystemen halten, damit sie nie entdeckt, dass sie im Simulationszyklus gefangen gehalten wird (über die Himmel- und Höllensimulation und die Plasmatunnel, die das Bewusstsein nach dem Tod des Avatars dorthin führen).

In Wirklichkeit ist das also die Vertuschungsgeschichte für das Verschwinden jener Menschen, die aus dem Phantomeffekt erwacht sind, der sie glauben ließ, dass diese Simulation die ursprüngliche Welt sei. Die Menschen (das Bewusstsein), die die Simulation durchschauen, werden während des Phoenix-Phänomens verschwinden.

Dieser Moment der Auflösung des erwachten Bewusstseins (erwacht aus den religiösen und spirituellen Sicherheitsnetzen und erwacht aus dem Phantomeffekt dieser Simulation) wird wahrscheinlich irgendwann zwischen jetzt und einem Jahr stattfinden.

Das bedeutet, dass zwischen der Inbetriebnahme der beiden großen Plasmakuppeln (von denen jede 88 Kuppeln hat) und dem Phoenix-Moment der Inbetriebnahme der Superkuppel eine kurze Zeitspanne liegt. Es liegt also eine gewisse Zeit zwischen den erwähnten Plasmaeffekten der am Himmel herumfliegenden Scheiben und dem Plasmaeffekt des Phoenix-Phänomens.

Woher ich das weiß? Nun, manchmal beobachte ich Sprecher, die den Leuten weismachen müssen, dass alles wunderbar und schön wird, um sie mit einer süß klingenden Geschichte im Simulationsgefängnis zu halten. Eine solche Person ist die Dame unten mit dem YouTube-Kanal „Taro by Izabela“.

Sie beschreibt das Phönix-Phänomen in einer verführerischen Jacke in dem Video unten, aber es ist wichtig, dass Sie das durchschauen und das oben Geschriebene im Hinterkopf behalten. Kurz gesagt, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der seine Anhänger möglicherweise auf das vorbereitet, was kommen wird, und dann scheint es, dass das Phönix-Phänomen (und damit der Fluchtmoment) bereits innerhalb eines Jahres kommen könnte.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 22.03.2023