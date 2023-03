Zahlreiche Brände und Umweltkatastrophen haben im Februar 2023 Nord- und Südamerika erschüttert. Während ein Zugunglück im US Bundesstaat Ohio mit 150 Gefahrgutwaggons eine Umweltkatastrophe verursacht hat, kämpft in Chile ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten gegen mehr als 200 Brände, die zu einem Großteil auf das Konto von Brandstiftern gehen. Die Rede ist hier von Ökoterrorismus, der zu einer wachsenden Bedrohung für die gesamte Welt wird. Von Frank Schwede

Nach drei Jahren Corona wird in diesem Jahr scheinbar die zweite Stufe im verdeckten Krieg gegen die Weltbevölkerung gezündet: Die Rede ist hier von Ökoterrorismus, dessen Ziel es ist, ganze Landstriche durch Feuer, chemische Kontamination und künstliche Erdbeben zu zerstören und unbewohnbar zu machen – wer hinter diesen Anschlägen steckt, ist unklar.

Die schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien, mehr als 200 Waldbrände in Chile und eine Umweltkatastrophe im US Bundesstaat Ohio – das ist die schreckliche Bilanz katastrophaler Ereignisse für den Monat Februar.

Ein Monat, der bei weitem unsere Vorstellungskraft sprengt, wenn man jedes dieser schrecklichen Ereignisse einzeln betrachtet. Besonders schlimm wiegt aber die Tatsache, dass viele dieser Katastrophen bewusst herbeigeführt wurden.

Bei dem schweren Zugunglück am 3. Februar in der 4.700 Einwohner Ortschaft East Palestine im US Bundesstaat Ohio entgleisten 38 von insgesamt 150 Waggons des Zuges. Elf davon waren mit teils hochgiftigen Chemikalien beladen, darunter das krebserregende Vinylchlorid.

Große Mengen davon gerieten in die Umwelt. Wie es in einem vorläufigen Bericht heißt, ließen die Behörden die Chemikalien kontrolliert auslaufen und fackelten sie daraufhin ab, um so eine Explosion eines in Brand geratenen Waggons zu verhindern.

Laut einem Untersuchungsbericht der US-Verkehrssicherheitsbehörde war offenbar ein überhitztes Radlager der Grund für die Katastrophe. Anwohner der umliegenden Region wurden evakuiert. Viele klagen noch heute über gesundheitliche Probleme wie Husten, Augenreizungen und Hautausschlägen.

Außerdem berichten die Anwohner von toten Fischen im Fluss, toten Hühnern und verendeten Haustieren. Wer ist verantwortlich für diese gigantische Umweltkatastrophe? War wirklich nur ein überhitztes Radlager schuld, oder steckt möglicherweise doch ein gezielter Anschlag dahinter? (Hungersnot und Chemieunfälle: Globalisten gegen die Menschheit – Tarngeschichten für eine Terraforming-Operation? (Video))

Sagte Netflix das Unglück von Ohio voraus?

Wenige Tage nach dem Unglück wurde in den sozialen Medien darüber berichtet, dass der Netflix-Film „Weißes Rauschen“ das Unglück aus East Palestin en détail zeigt.

Der Film entstand nach dem gleichnamigen Roman von Don DeLillo. Sollte das Unglück tatsächlich kein Zufall sein, sondern ein gezielter Anschlag, dann haben wir es hier mit organisierter Kriminalität zu tun, mit Tätern, die auf der ganzen Welt schon eine ganze Weile Anschläge in Auftrag geben.

Dass der Film als Inspirationsquelle gedient haben könnte, ist durchaus möglich. Eine andere Theorie ist, dass er eine Vorhersage war – ähnlich wie das auch in der Zeichentrickserie „Die Simpsons“ der Fall ist.

Die Simpsons haben zahlreiche Ereignisse vorhergesagt. Unter anderem die Wahl von Donald Trump als US Präsident, Deutschland als Fußballweltmeister, die Tigerattacke auf den Magier Roy oder die Überwachung von Telefongesprächen durch die NSA und auch das schweren Beben in der Türkei sahen die Simpsons offenbar voraus.

Schon oft wurde die Behauptung geäußert, dass der Tiefe Staat über beliebte Serien und Hollywoodproduktionen seine künftigen Projekte ankündigt. Interessant ist diese Vermutung vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Inhalt von Filmen und TV-Serien, die in den Vereinigten Staaten produziert werden, direkt von der US Regierung in Kooperation mit der CIA und dem Pentagon festgelegt werden, wie Nikolas Pravda in seinem Werk Der Hollywood Code schreibt.

Doch zurück zum Unglück in Ohio: Umweltschutzorganisationen schätzen, dass inzwischen fast 45.000 Tiere an den Folgen der Kontamination gestorben sind. Das übersteigt die Zahl der offiziellen Schätzungen von 3.500 Tieren deutlich.

Mary Mertz, die Direktorin des ODNR (Ohio Department of Natural Resources) hat versucht, das Ausmaß herunterzuspielen, indem sie betont, dass es sich bei den toten Tieren hauptsächlich um Wassertiere handelt.

Inzwischen hat Jennifer Homedy von der US Verkehrssicherheitsbehörde eingeräumt, dass der Unfall hätte verhindert werden können und dass der endgültige Abschlussbericht zwischen elf und achtzehn Monate dauern wird.

Die US-Umweltbehörde Epa macht allerdings schon jetzt die Eisenbahngesellschaft Norfolk Southern für das Unglück verantwortlich. Sollte es sich tatsächlich um einen gezielten Anschlag gehandelt haben und die oder der Täter kommt aus den Reihen des Tiefen Staats, kann man davon ausgegangen, dass die wahren Hintergründe der Katastrophe nie ans Licht kommen werden.

Neben dem schweren Eisenbahnunglück ereignete sich im selben Monat in verschiedenen Teilen der USA nicht nur eine ungewöhnlich hohe Zahl an Bränden, sondern noch ein weiteres Großschadensereignis in einer metallurgischen Fabrik in der Kleinstadt Bedford, ebenfalls im Bundesstaat Ohio. (Ohio-Zugunglück: Bahnlobby spendete für Trump, der nahm Sicherheitsgesetz zurück (Video))

Warum mussten die Umweltermittler sterben?

In der Fabrikanlage kam es zu mehreren heftigen Explosionen, bei dem ein Arbeiter ums Leben kam und dreizehn weitere teils schwere Verletzungen davontrugen. Wie es zu dem Unglück kam und ob es auch hier zu Umweltschäden kam, darüber liegen bisher keine detaillierten Informationen vor.

Nur soviel ist bekannt, dass sich kurz nach dem Vorfall fünf Mitarbeiter einer Umweltberatungsfirma von einem kleinen Flugplatz in Little Rock im Bundesstaat Arkansas auf den Weg nach Bedford machten, jedoch kamen sie dort nie an, weil ihre Maschine kurz nach dem Start in der Nähe des Airports abstürzte. Keiner der Passagiere an Bord hat das Unglück überlebt. Die Ursache für den Absturz ist ebenfalls unklar.

Natürlich muss der Absturz der Maschine nicht im Zusammenhang mit dem Brand in der Fabrikanlage stehen. Auffällig ist jedoch, dass gleich fünf Mitarbeiter einer Umweltberatungsfirma auf den Weg an den Unglücksort waren, was die Vermutung nahelegt, dass es auch bei diesem Vorfall Umweltschäden gab, die möglicherweise vertuscht werden sollen. Wir wissen es nicht.

Eine weitere Katastrophe ereignete sich wenige Tage später in einer Uranfabrik im Bundesstaat Tennessee. Nachdem plötzlich ein Feuer ausbrach, mussten rund zweihundert Mitarbeiter aufgrund hochradioaktiver Werte evakuiert werden.

Zwar hat ein Unternehmenssprecher kurz nach dem Zwischenfall in einer öffentlichen Erklärung eingeräumt, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden habe, allerdings hat das Unternehmen den Arbeitern nicht erlaubt, sich dem Gelände zu nähern, woraus man leicht schließen kann, dass die Gefahrenlagen größer war als die Firmenleitung das zugegeben hat, jedoch ist nicht bekannt, inwieweit die umliegenden Bevölkerung gefährdet war.

Zu einer weiteren Umweltkatastrophe kam es vergangenen Monat in Salar del Hombre Muerto in Argentinien. Hier kippte ein Lastwagen des Unternehmens Minera del Altiplano SA-Livent mit hochgradig umweltschädlichen Chemikalien an Bord um. Die Behörden untersuchten die Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Gesundheit der Anwohner, die in der Nähe des Unglücksortes leben.

Schon eine ganze Weile klagen Anwohner über Umweltverschmutzungen durch nationale und transnationale Bergbauunternehmen, die in der Region ansässig sind. Die Anwohner beschuldigen die Unternehmen, dass sich die Unternehmen an keinerlei Regeln halten.

Es liegen bereits mehrere Klagen gegen die Unternehmen auf dem Tisch, aufgrund von Verstößen gegen Umweltauflagen und Steuerverstößen. In den sozialen Medien sind Videos im Umlauf, die heimlich von Mitarbeitern aufgenommen wurden, die belegen können, dass umweltschädliche Chemikalien sowohl im Boden als auch in der Luft zu finden sind. Das Ausmaß der Schäden ist unbekannt.

Der Kampf gegen die Feuerwand von Chile

Ein weiterer Hotspot war und ist Chile. Dort lodern seit Februar zahlreiche Brände. Die Rede ist von rund 260, wobei der verheerendste vor drei Wochen noch immer nicht unter Kontrolle ist.

Laut dem nationalen Katastrophendienst wurden in den letzten drei Wochen im ganzen Land Brände gemeldet, die bereits eine Fläche von über 700.000 Hektar zerstört haben.

Mehr als 6.000 Feuerwehrleute und Brigadisten sowie 75 Flugzeuge waren und sind zum Teil noch immer im Einsatz, um die Feuersbrunst unter Kontrolle zu bekommen.

Laut offiziellem Bericht sind von den insgesamt 260 Bränden bereits 149 unter Kontrolle. 51 werden noch bekämpft. 56 beobachtet, vier davon sind fast vollständig gelöscht.

Europa hat über 250 Feuerwehrleute, Koordinationsexperten und medizinisches Personal aus Spanien, Portugal und Frankreich nach Chile geschickt, um die dortigen Einsatzkräfte vor Ort zu unterstützen.

Die Forstbehörden der betroffenen Regionen sind im Rahmen ihrer Untersuchungen zu dem Schluss gekommen, dass 41 Prozent der Waldbrände absichtlich verursacht wurden.

Das hügelige Gelände macht es den Einsatzkräften nicht leicht, die Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Zudem sorgen teils starke Winde dafür, dass die Feuer immer wieder von neuem entfachen. Bisher wurden laut chilenischem Innenministerium fünfzig Tatverdächtige wegen Brandstiftung festgenommen.

Die Täter haben laut Behördenangaben die Feuer an mehreren strategischen Stellen gelegt, sodass sich die Feuer schnell ausbreiten konnten. Innerhalb nur eines Monats gab es eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Bränden. Bisher ist allerdings unklar, was der Zweck der Brände ist.

Die Tatsache, dass so viele Brände an unterschiedlichen Orten aufgetreten sind, wirft Fragen auf. Ebenso die ungewöhnliche hohe Zahl an Umweltkatastrophen in einem so kurzen Zeitfenster.

Das sieht nicht nach Zufall aus, sondern nach organisiertem Ökoterrorismus, mit dem Ziel, einen großflächigen Schaden an Menschen, Tieren und der Umwelt zu hinterlassen.

Wichtig ist hierbei zu verstehen, dass es offenbar einen Kohärenz zwischen Corona, dem Krieg in der Ukraine und den zahlreichen Naturkatastrophen wie Feuer und Erdbeben gibt, die möglicherweise kein Werk der Natur sind, sondern durch den Einsatz einer Energiewaffe ausgelöst wurden.

Der verdeckte Krieg in der finalen Phase

Unklar ist bisher, welchen Zweck die Katastrophen haben, ob sie lediglich dazu dienen Angst zu erzeugen, weitreichende ökologische Schäden zu verursachen, die man später auf den Klimawandel schieben kann, oder ob sie den Zweck erfüllen sollen, das alte Gesellschaftssystem global zum Einsturz zu bringen, bis alles in Scherben liegt, um mit einem Great Reset eine neue Weltordnung zu installieren.

Nachdem im Jahr 1990 nach fast einem halben Jahrhundert durch den Untergang der Sowjetunion die bipolare Weltordnung mit unterging, versuchen die USA die Welt nach ihren Spielregeln zu gestalten. Und sie gehen dabei nicht gerade zimperlich um mit Staaten, die sich ihren Spielregeln widersetzen.

Nicht nur Deutschland ist ein Vasall der USA, sondern gesamt Europa. Russland ist der einzige Dominostein auf der Karte, der noch fallen muss. Nachdem die US Regierung über die NATO und CIA bereits einige Regime weggeputscht haben oder Marionetten an die Macht verhelfen, wie jüngst in Brasilien, beißen sie sich an Russland noch immer die Zähne aus.

Der globale Terror durch inszenierte Kriege und künstlich herbeigeführte Naturkatastrophen sowie eine ausgefeilte Propaganda, sind Teil eines verdeckten Krieges gegen die gesamte Weltbevölkerung, der in die finale Phase eingetreten ist.

Die erfolgreichsten Kriege sind die, die nicht als solche erkannt werden, weil die Opfer nicht merken, dass sie Kriegsopfer sind. Und genau das macht verdeckte Kriege so gefährlich.

Die Welt steckt im Chaos fest, eine scheinbar aussichtslose Situation für die gesamte Weltbevölkerung – und genau so soll es nach den Plänen der Architekten der neuen Weltordnung sein.

Schließlich zeigt sich eine psychisch völlig zerrüttete Weltbevölkerung am Ende ihres Martyriums zu jedem Kompromiss bereit – man muss die Menschen eben nur lange genug unter Druck setzen und sie zermürben, bis sie innerlich gebrochen sind.

Corona hat in aller Deutlichkeit gezeigt, wozu Politik und Pseudowissenschaft fähig sind – nämlich zu allem, sie gehen bis zum Äußersten und schrecken und auch vor Mord und Totschlag nicht zurück. Sie wissen, dass sie straffrei ausgehen werden, weil die Justiz ja schließlich ihnen gehört.

Entscheidend ist nicht, was möglicherweise noch alles in diesem Jahr passieren wird, sondern wie die Menschen darauf reagieren. Je mehr sich in die Angst treiben lassen, desto weiter werden die Stellschrauben angezogen.

Das heißt, die Zahl der Terrorattacken wird weiter zunehmen. Psychoterror kann man nur durch Gleichgültigkeit gewinnen. Ein starker Gegner ist nur dadurch zu besiegen, indem man ihn einfach ignoriert.

Das heißt, je mehr sich auf dieses Spiel einlassen, desto perfider wird er werden. Die Architekten von Krieg und Terror hassen nichts mehr als einen starken Souverän und Widerstand.

Für dieses Jahr sehen die Simpsons unter anderem ein neues tödliches Virus voraus, weitere Kriege, das baldige Ableben von US Präsident Joe Biden und einen weiblichen Nachfolger im Amt.

Schon lange pfeifen die Spatzen von den Dächern Washingtons, dass Biden nicht mehr unter den Leben weilt und von Schauspielern gedoubelt wird. Nun könnte sein Tod offiziell werden und Vizepräsidentin Kamala Harris im Amt nachrücken. Der Plan stand sicherlich schon bei Bidens Vereidigung fest.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 15.03.2023