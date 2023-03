Richter bestätigt, dass Ashley Biden als Kind von Joe Biden „begrapscht und sexuell missbraucht“ wurde

Ein Richter hat bestätigt, dass Ashley Biden als kleines Kind von ihrem Vater Joe Biden begrapscht und sexuell missbraucht wurde.

Der Special Master, der die Razzia des FBI vor Morgengrauen im Jahr 2021 im Haus des Gründers von Project Veritas, James O’Keefe, im Zusammenhang mit seinem Erwerb des Tagebuchs von Ashley Biden überprüfte, reichte gestern im Southern District von New York einen Bericht ein.

Als Special Master Barbara Jones Informationen zu dem Fall weitergab, enthüllte sie, dass Ashley Biden telefonisch bestätigte, dass das fragliche Tagebuch tatsächlich ihr gehört.

Notthebee.com berichtet: Das sind große Neuigkeiten, weil Ashley Biden unter anderem ins Tagebuch schrieb, dass ihr Vater unangemessen mit ihr geduscht habe, als sie noch ein Kind war.

Hier ist die öffentliche Urkunde . Schauen Sie sich Seite 2 an – genauer gesagt das Ende von Seite 2:

Dies ist eine wichtige Entwicklung. Dieser Sondermeister des US-Bezirksgerichts erklärte in einer Gerichtsakte, dass Ashley Biden telefonisch bestätigt habe, dass das berüchtigte Tagebuch ihr gehört, und dass sie darum gebeten habe, es einem ihrer Freunde zu übergeben.(Ein weiterer Pädo-Skandal mit Verbindung zum Weissen Haus zeigt einmal mehr: Die Welt wird von geisteskranken Pädophilen regiert!)

„Project Veritas erreichte einen Biden-Bekannten, der mit einer Person sprach, die sich als [Ashley] Biden identifizierte. Biden erklärte, dass die Sachen ihr gehörten, und bat darum, sie an einen Freund in Delray Beach zu liefern.“

Ashley Biden erklärte in ihrem Tagebuch – einem Dokument, von dem sie erwarten würde, dass es niemand jemals lesen würde, und hätte daher keinen Grund, darin Unwahrheiten zu erzählen – dass ihr Vater, Präsident Joe Biden, mindestens mehrfach mit ihr geduscht habe, als sie ein junges Mädchen war mal. (Pädo-Hollywood: Jim Carrey löscht sein Twitter, nachdem er geschworen hat, jeden zu verklagen, der ihn mit Epstein in Verbindung bringt)

Nicht nur das, sie schrieb über die „Duschen mit meinem Vater“ im Zusammenhang mit ihrer „Hypersexualisierung als Kind“ und untersuchte Gründe, warum sie ihr ganzes Leben lang sehr promiskuitiv war und als Erwachsene eine hoffnungslose Sexsüchtige ist.

Für einen erwachsenen Mann, der mit einem kleinen Mädchen duscht (das alt genug war, als es passierte, dass sie sich als Erwachsene daran erinnern kann), ist das ein wahnsinniges und perverses Verhalten, an dem sich jeder beteiligen kann – aber für einen US-Präsidenten sollte dies der Fall sein ein weltweiter Skandal sein. (Elite-Pädophilenring: Ghislaine Maxwell – Epstein wurde ermordet)

Doch niemand scheint sich darum zu kümmern, am allerwenigsten die Medien!

Unten sind einige wörtliche Worte aus Ashley Bidens Tagebuch (ich werde sie ab diesem Punkt als Ashley bezeichnen, um sie nicht mit Präsident Biden zu verwechseln).

Beachten Sie, dass der Inhalt des Tagebuchs sexueller Natur ist, obwohl ich die anschaulichsten Teile verdecken werde. Ich werde die Bilder der Tagebuchseiten hier nicht posten, weil ich nicht am Ende einer überraschenden FBI-Razzia vor Tagesanbruch stehen möchte.

Die relevanten Bilder werden jedoch am Ende dieses Artikels verlinkt, wenn Sie sie anzeigen möchten (bitte beachten Sie, dass sie grafische Sprache enthalten).

Es ist wichtig anzumerken, dass ich die folgenden persönlichen Details aus Ashleys Leben weitergebe, weil sie für ihre Behauptung von großer Bedeutung sind, dass Präsident Biden als Kind mit ihr geduscht hat – und ihr in jungen Jahren seinen nackten erwachsenen männlichen Körper gezeigt hat, längere Zeit in so unmittelbarer Nähe zu sein und sie wahrscheinlich zu berühren, als sie beide nackt waren.

Es ist auch wichtig zu begreifen, dass Ashley als Kind alt genug war, um sich daran zu erinnern, dass es passiert ist. Dies ist zweifellos ein äußerst unangemessenes Verhalten von Joe Biden; Viele würden es als direkten sexuellen Missbrauch bezeichnen, der zu dauerhaften negativen Auswirkungen auf eine Person führen kann.

In dem Tagebuch spricht Ashley davon, eine unersättliche Sexsüchtige zu sein – eine alternative Sucht, von der sie sagt, dass sie sie nutzte, um von Drogen „nüchtern zu bleiben“, und argumentierte:

„Ich weiß, dass es nicht die gesündeste Art ist, mit Dingen umzugehen, aber zumindest sind es keine Drogen“, und „Ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Typen küssen muss – komm einfach rüber und …, ja.“

Ashley erzählt dann, dass sie „immer verrückt nach Jungs“ war und sagte: „Ich erinnere mich, dass ich in der 2. Klasse meinen Rock hochgezogen und den Jungs meine Unterhosen gezeigt habe.“

Sie schreibt dann folgendes:

„In jungen Jahren hypersexualisiert. Woran liegt das? Wurde ich belästigt? Ich denke schon – ich kann mich nicht an Einzelheiten erinnern, aber ich erinnere mich an ein Trauma – ich erinnere mich, dass ich das Haus [eines Bekannten] nicht mochte; Ich erinnere mich, dass ich etwas mit Caroline sexualisiert wurde; Ich erinnere mich, dass ich in jungen Jahren Sex mit Freunden hatte; Duschen mit meinem Vater (wahrscheinlich nicht angemessen) ; erregt zu sein, wenn ich es nicht sein sollte.“

Ashley erwähnt dann eine körperliche Handlung, die sie sich selbst angetan hat, „weil sie Eltern beim Sex belauscht hat“, die ich nicht vollständig zitieren werde, aber angesichts des Kontexts bedeutsam ist.

All dies sind wichtige Details.

Ashley sagt, sie sei „in jungen Jahren hypersexualisiert“ worden. Nicht „hypersexuell “, sondern „hypersexualisiert “, was bedeutet, dass ihr etwas angetan wurde. Dann sagt sie, sie glaube, sie sei belästigt worden. Von wem?

Diese „Hypersexualisierung“ führte dazu, dass Ashley „in jungen Jahren Sex mit Freunden hatte“. Freunde, Plural. Und nicht „Freund“ – Freunde – was bedeutet, dass „in jungen Jahren“ extrem zwangloser Sex für sie normal war.

Bemerkenswert aus dem Wikipedia-Eintrag zur weiblichen Hypersexualität:

Ashley war alt genug, um sich daran zu erinnern, mit ihrem Vater, Präsident Joe Biden, geduscht zu haben, was sie mindestens vier oder fünf Jahre alt gewesen war.

Kein Baby oder Kleinkind – ein junges Mädchen. Und „Duschen“ im Plural bedeutet, dass es mehr als einmal passiert ist. „Duschen mit meinem Vater“ ist eher so formuliert, dass es ein regelmäßiges Ereignis war als eine Sache, die nur zwei- oder dreimal passiert ist.

Auch dies ist ein äußerst unangemessenes Verhalten für einen erwachsenen Mann. Viele würden sagen, es sei sexueller Missbrauch eines Kindes.

Viele würden Präsident Biden das P(ädo)-Wort anhhängen, dass er sich auf solch abweichendes Verhalten einlässt.

Warum interessiert sich die Presse überhaupt nicht dafür?

Dies ist ein großer Skandal, und niemand spricht darüber!

Es spricht nicht nur niemand darüber – die Unternehmensmedien vertuschen es, genau wie sie es mit dem Laptop von Hunter Biden getan haben!

Wir sprechen darüber!

…

Quellen: PublicDomain/newspunch.com am 25.03.2023