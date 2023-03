Russland warnt vor Angriff unter falscher Flagge in der Ukraine: Der Weltkrieg steht vor unserer Haustür

Schon seit März 2022 bereiten Medien die Bevölkerungen der EU auf einen chemischen Angriff Russlands vor.

Russland hat vor kurzem behauptet, die Vereinigten Staaten planten einen chemischen Angriff in der Ukraine unter falscher Flagge. Der angebliche Angriff würde darauf abzielen, die derzeit schwindende Unterstützung des Westens für den Krieg gegen Russland wiederzubeleben, wie LifeSiteNews berichtet.

Der russische Verteidigungsminister Igor Kirillow erklärte, die Vereinigten Staaten hätten vor einem chemischen Angriff Russlands gewarnt, während sie chemische Kampfstoffe an die Frontlinie transportierten.

Obwohl die russischen Behauptungen nur teilweise belegt sind, spricht die jüngste Lieferung von Schutzkleidung und Gegenmitteln dafür, dass ein groß angelegter Angriff mit dem psychotropen Kampfstoff BZ in der Konfliktzone geplant ist.

Die Berichte sind schwer zu verifizieren, da der Krieg ein Umfeld schafft, in dem beide Seiten Behauptungen aufstellen, die nicht für bare Münze genommen werden sollten.

Im Krieg in der Ukraine geht es nicht um die Ukraine, sondern um die »Liquidierung« Russlands, meint Wladimir Putin. Ein chemischer Angriff wäre ein perfekter Grund für die NATO-Truppen, sich in den Konflikt einzumischen und so die Unterstützung des Westens zu gewinnen.

Es wäre jedoch unmöglich, den Konflikt unterhalb der nuklearen Schwelle einzudämmen, so dass er eine zweite existenzielle Bedrohung darstellen würde, die weitaus größer wäre als die erste, nämlich die Aufnahme der Ukraine in die NATO.

Trotz der russischen Propaganda hat Russland den Krieg noch nicht verloren. Allerdings bereiten die westlichen Medien ihre Bevölkerung seit März 2022 auf einen chemischen Angriff Russlands vor. (Die Niederlage der Ukraine bedeutet nicht das Ende des Krieges)

Die Volkswirtschaften Europas, nicht die Russlands, befinden sich in der schlimmsten Lage seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Vereinigten Staaten haben Deutschlands größte Gaspipeline in die Luft gesprengt und fluten weiterhin ein korruptes schwarzes Loch mit Waffen und Geld, da sie aus dem Afghanistan-Debakel nichts gelernt haben.

Es gibt also keinen Grund für die Russen, ihre russischsprachigen Landsleute zu vergasen, und in der Schwarzmeersteppe – dem südöstlichen Teil der Ukraine – wehen Winde, die einen Großteil der giftigen Wolke zurück nach Russland tragen würden.(Berlin sperrt sich gegen Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Krieg: US-Experten diskutieren Zerschlagung Russlands)

Berichten zufolge hat der Westen bereits Gasangriffe in Syrien inszeniert.

Professor Maersheimer: Der Weltkrieg steht vor unserer Haustür

Der berühmte Historiker Professor Dr. John Mearsheimer von der University of Chicago warnt: Die Welt steht so nahe am Dritten Weltkrieg wie niemals zuvor.

[Siehe hierzu Video auf YouTube HIER] Der berühmte Historiker Professor Dr. John Mearsheimer von der University of Chicago warnt: Die Welt steht so nahe am Dritten Weltkrieg wie niemals zuvor. Er verweist auf die generellen Veränderungen: Während des Kalten Krieges gab es eine bipolare Weltordnung. Auf der einen Seite standen die Vereinigten Staaten von Amerika mit ihren NATO-Verbündeten. Auf der anderen Seite die Sowjetunion mit den Staaten des Warschauer Paktes. Beide Seiten bedrohten sich mit Nuklearwaffen, hielten sich aber durch das Drohszenario des Atomkrieges gegenseitig in Schach. Risikoarme Kriege waren nur als Stellvertreterkriege in der Dritten Welt möglich. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR und des Ostblocks entstand eine unipolare Weltordnung mit den USA als einzige verbliebene Supermacht. In dieser Zeit konnten die Vereinigten Staaten geradezu ungehemmt global wirken und (wie im Falle des Golfkrieges, Irakkrieges und Afghanistankrieges) ohne Störungen von außen auch militärisch ihre Interessen durchsetzen. In den letzten Jahren sind die Volksrepublik China und die Russische Föderation wieder politisch und militärisch als geopolitische Machtfaktoren aufgetreten. Beide fordern die USA als Supermacht heraus. China hat auch das wirtschaftliche Potential, mit den USA zu konkurrieren. Diese Staaten arbeiten auf eine multipolare Weltordnung hin, während die USA weiterhin versuchen, die unipolare Weltordnung zu erhalten.

Während es also früher nur ein Szenario für den Weltkrieg gab, nämlich die USA-UdSSR-Konfrontation, gibt es nun zwei Szenarios, zum einen ausgelöst durch einen Konflikt zwischen den USA und Russland, zum anderen ausgelöst durch einen Konflikt zwischen den USA und China. Die geostrategischen Dreh- und Angelpunkte, die zu einer Eskalation führen können, sind die Ukraine und Taiwan.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 10.03.2023