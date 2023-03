Tick, Tick, Tick: Der Billiarden-Dollar-Derivate-Tsunami (Video)

Da Technokraten nachweislich auf Kapitalismus und freie Marktwirtschaft abfahren, ist es denkbar, dass sie auf dem gigantischen Derivatemarkt absichtlich den Stolperdraht ziehen würden?

Die Größe dieses obskuren Marktes beträgt weit über 1 Billiarde Dollar und ist wie ein Kartenhaus aufgebaut. Warren Buffet nennt es „Massenvernichtungswaffen“.

Am Freitag, dem 10. März, brach die Silicon Valley Bank (SVB) zusammen und wurde von den Bundesbehörden übernommen. Die SVB war die 16. größte Bank des Landes und ihre Insolvenz war die zweitgrößte in der Geschichte der USA, nach Washington Mutual im Jahr 2008.

Trotz ihrer Größe war die SVB keine „systemrelevante Finanzinstitution“ (SIFI) im Sinne des Dodd- Frank Act, der von insolventen SIFIs verlangt, das Geld ihrer Gläubiger zu „bail-in“, um sich selbst zu rekapitalisieren.

Technisch gesehen liegt die Grenze für SIFIs bei 250 Milliarden Dollar an Vermögenswerten. Der Grund, warum sie als „systemrelevant“ bezeichnet werden, ist jedoch nicht ihre Vermögensgröße, sondern die Tatsache, dass ihr Scheitern das gesamte Finanzsystem zum Einsturz bringen könnte.

Diese Bezeichnung kommt hauptsächlich von ihrem Engagement in Derivaten, dem globalen Casino, das so stark miteinander verbunden ist, dass es ein „Kartenhaus“ ist.

Ziehen Sie eine Karte heraus und das ganze Haus bricht zusammen. SVB hielt 27,7 Milliarden US-Dollar an Derivaten, eine nicht geringe Summe, aber es sind nur 0,05 % der 55.387 Milliarden US-Dollar (55,387 Billionen US-Dollar), die von JPMorgan, der größten US-Derivatebank, gehalten werden.

Die SVB könnte der Kanarienvogel in der Kohlemine sein, der das Schicksal anderer überdehnter Banken ankündigt, aber ihr Zusammenbruch ist nicht die Art von „systemischem Risiko“, von dem vorhergesagt wird, dass es eine „Ansteckung“ auslöst. Wie von CNN berichtet:

Trotz anfänglicher Panik an der Wall Street sagten Analysten, dass der Zusammenbruch der SVB wahrscheinlich nicht die Art von Dominoeffekt auslösen wird, der die Bankenbranche während der Finanzkrise erfasste. (Wird die Bankenkrisen von Tiefen Staat absichtlich herbeigeführt? Das soll vertuscht werden (Video))

„Das System ist so gut kapitalisiert und liquide wie nie zuvor“, sagte Mark Zandi, Chefökonom von Moody’s. „Die Banken, die jetzt in Schwierigkeiten sind, sind viel zu klein, um eine ernsthafte Bedrohung für das breitere System darzustellen.“

Spätestens am Montagmorgen haben alle versicherten Einleger vollen Zugriff auf ihre versicherten Einlagen, so die FDIC. Sie wird unversicherten Einlegern innerhalb der nächsten Woche eine „Vorschussdividende“ zahlen.

Die FDIC, die Federal Reserve und das US-Finanzministerium haben sich nun auf eine vorläufige Lösung geeinigt, die Gegenstand eines weiteren Artikels sein wird. In der Zwischenzeit konzentriert sich diese Kolumne auf Derivate und ist eine Fortsetzung meiner Kolumne vom 23. Februar über die „Bail-in“-Bestimmungen des Dodd-Frank-Gesetzes von 2010, das Rettungsaktionen für Steuerzahler abschaffte, indem insolvente SIFIs aufgefordert wurden, sich mit den Mitteln ihrer Gläubiger zu rekapitalisieren.

„Gläubiger“ sind so definiert, dass sie Einleger umfassen, aber Einlagen unter 250.000 USD sind durch eine FDIC-Versicherung geschützt. Der FDIC-Fonds reicht jedoch aus, um nur etwa 2 % der 9,6 Billionen US-Dollar an versicherten US-Einlagen zu decken. Eine landesweite Krise, die Bankruns im ganzen Land auslöste, wie es in den frühen 1930er Jahren geschah, würde den Fonds auslöschen.

Heute prognostizieren einige Finanzexperten eine Krise dieses Ausmaßes auf dem Billiarden-Dollar-plus-Derivatemarkt aufgrund schnell steigender Zinssätze. In dieser Kolumne wird untersucht, wie wahrscheinlich das ist und was getan werden kann, um dies zu verhindern oder auszuweichen.

„Finanzielle Massenvernichtungswaffen“

Im Jahr 2002 schrieb der Mega-Investor Warren Buffett , dass Derivate „finanzielle Massenvernichtungswaffen“ seien. Damals wurde ihr „nominaler“ Gesamtwert (der Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte, von denen die „Derivate“ „abgeleitet“ wurden) auf 56 Billionen US-Dollar geschätzt .

Investopedia berichtete im Mai 2022 , dass die Derivateblase nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) schätzungsweise 600 Billionen US-Dollar erreicht hat und dass die Gesamtsumme oft auf über 1 Billiarde US-Dollar geschätzt wird. Niemand weiß es genau, weil die meisten Geschäfte privat getätigt werden.

Ab dem dritten Quartal 2022 versicherten laut dem „ Quarterly Report on Bank Trading and Derivatives Activities “ des Office of the Comptroller of the Currency (der Bundesbankaufsichtsbehörde) insgesamt 1.211 nationale und bundesstaatliche Geschäftsbanken und Spareinlagen in den USA Verbände hielten Derivate, aber 88,6 % davon konzentrierten sich auf nur vier große Banken: JP Morgan Chase (54,3 Billionen US-Dollar), Goldman Sachs (51 Billionen US-Dollar), Citibank (46 Billionen US-Dollar), Bank of America (21,6 Billionen US-Dollar), gefolgt von Wells Fargo (12,2 Billionen US-Dollar).

Eine vollständige Liste finden Sie hier . Anders als in den Jahren 2008-09, als die großen Derivatgeschäfte hypothekenbesicherte Wertpapiere und Credit Default Swaps waren, sind heute Zinsprodukte die größte und riskanteste Kategorie.

Der ursprüngliche Zweck von Derivaten bestand darin, Landwirten und anderen Erzeugern dabei zu helfen, die Risiken dramatischer Veränderungen auf den Rohstoffmärkten zu bewältigen. Aber in letzter Zeit sind sie zu mächtigen Vehikeln für fremdfinanzierte Spekulation (Kreditaufnahme zum Glücksspiel) explodiert.

In ihrer Grundform sind Derivate nur Wetten – ein riesiges Casino, in dem Spieler sich gegen eine Vielzahl von Änderungen der Marktbedingungen (Zinssätze, Wechselkurse, Zahlungsausfälle usw.) absichern.

Sie werden als Versicherung gegen Risiken verkauft, die an die Gegenpartei der Wette weitergegeben werden. Aber das Risiko ist immer noch da, und wenn die Gegenpartei nicht zahlen kann, verlieren beide Parteien. In „systemrelevanten“ Situationen zahlt der Staat die Rechnung.

Wie auf einer Rennstrecke können Spieler wetten, obwohl sie kein Interesse an dem zugrunde liegenden Vermögenswert (dem Pferd) haben. Dies hat Derivatewetten auf ein Vielfaches des globalen BIP anwachsen lassen und ein weiteres Risikoelement hinzugefügt: Wenn Ihnen die Scheune, auf die Sie wetten, nicht gehört, ist die Versuchung groß, die Scheune niederzubrennen, um die Versicherung zu erhalten.

Die Finanzunternehmen, die diese Wetten eingehen, sichern sich in der Regel ab, indem sie in beide Richtungen wetten, und sie sind stark miteinander verbunden. Wenn Kontrahenten nicht bezahlt werden, können sie ihre eigenen Kontrahenten nicht bezahlen, und das gesamte System kann sehr schnell zusammenbrechen, ein systemisches Risiko, das als „ Dominoeffekt “ bezeichnet wird.

Aus diesem Grund mussten insolvente SIFIs in der globalen Finanzkrise (GFC) von 2007 bis 2009 gerettet werden, zuerst mit 700 Milliarden Dollar an Steuergeldern und dann von der Federal Reserve mit „quantitativer Lockerung“. Derivate standen im Mittelpunkt dieser Krise.

Lehman Brothers war eines der derivativen Unternehmen mit Wetten im gesamten System. Ebenso die Versicherungsgesellschaft AIG, die dank einer Rettungsaktion in Höhe von 182 Milliarden Dollar vom US-Finanzministerium überlebte; aber Lehman galt als zu schwach besichert, um gerettet zu werden. Es ging unter, und die Große Rezession folgte.

Im Schatten verborgene Risiken

Derivate sind größtenteils eine Schöpfung des „Schattenbanken“-Systems, einer Gruppe von Finanzintermediären, die die Kreditschöpfung weltweit erleichtert, deren Mitglieder jedoch keiner behördlichen Aufsicht unterliegen .

Das Schattenbankensystem umfasst auch unregulierte Aktivitäten regulierter Institute. Dazu gehört der Repo-Markt, der sich zu einer Art Pfandhaus für große institutionelle Anleger mit mehr als 250.000 US-Dollar zum Einzahlen entwickelt hat. Der Repo-Markt ist ein sicherer Ort für diese Kreditgeber, einschließlich Pensionsfonds und das US-Finanzministerium, um ihr Geld zu parken und ein wenig Zinsen zu verdienen.

Aber seine Sicherheit wird nicht durch die FDIC gewährleistet, sondern durch solide Sicherheiten, die von den Kreditnehmern gestellt werden, vorzugsweise in Form von Bundeswertpapieren.

Dieses Bankensystem (das „Schatten“- oder „Parallel“-Bankensystem) – auf Verbriefung basierendes Repo – ist ein echtes Bankensystem, so groß wie das traditionelle, regulierte Bankensystem. Sie ist von entscheidender Bedeutung für die Wirtschaft, da sie die Finanzierungsgrundlage für das traditionelle Bankensystem darstellt. Ohne sie werden traditionelle Banken keine Kredite vergeben und Kredite, die für die Schaffung von Arbeitsplätzen unerlässlich sind, werden nicht geschaffen.

Es stimmt zwar, dass Banken das Geld, das sie verleihen, einfach dadurch erzeugen, dass sie Kredite auf die Konten ihrer Kreditnehmer schreiben, aber sie benötigen immer noch Liquidität, um Abhebungen zu verrechnen; und dafür verlassen sie sich weitgehend auf den Repo-Markt, der allein in den USA einen täglichen Umsatz von über 1 Billion Dollar hat.

Der britische Finanzkommentator Alasdair MacLeod stellt fest , dass der Derivatemarkt auf billigen Repo-Krediten aufgebaut wurde. Aber die Zinsen sind in die Höhe geschossen und Kredite sind nicht mehr billig, selbst für Finanzinstitute.

Laut einem Bericht der BIZ vom Dezember 2022 stehen Devisenderivate im Wert von 80 Billionen US-Dollar, die außerbilanziell sind (nur in den Fußnoten von Bankberichten dokumentiert), kurz vor dem Reset (Rollover bei höheren Zinssätzen). Finanzkommentator George Gammon erörtert die Bedrohung, die dies darstellt, in einem Podcast, den er „ BIZ warnt vor 2023 Black Swan – A Derivatives Time Bomb “ nennt.

Eine weitere Zeitbombe in den Nachrichten ist die Credit Suisse, eine riesige Schweizer Derivatebank, die Ende 2022 von einem 88-Milliarden-Dollar-Run auf ihre Einlagen durch große institutionelle Investoren getroffen wurde. Die Bank wurde von der Schweizerischen Nationalbank durch Swap-Linien mit den USA gerettet Federal Reserve zu 3,33 % Zinsen.

Credit Suisse: Exitus – Geht damit auch die Schweiz unter?

Credit Suisse wird durch UBS übernommen. Damit werden auch alle Risiken übernommen. Die Notenbank will für 100 Milliarden garantieren. Ist die Schweiz damit überfordert? CS verwaltet ein globales Vermögen von 1,3 Billionen.

Die Ereignisse um die Credit Suisse spitzte sich am Wochenende dramatisch zu. Auch die großen Notenbanken, die EZB, FED und Bank of England waren / sind wohl involviert. Man will auf jeden Fall einen Flächenrand oder unkontrollierbare Dominoeffekte verhindern. Eine ungeordnete Pleite der Großbank stellt jeden Fall eine tödliche Gefahr für das Finanzsystem dar.

Noch nie zuvor geriet eine derart große Bank in Schwierigkeiten. Entsprechend groß waren die Probleme bei der Rettung. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS die Probleme in Zukunft nicht noch verschlimmert. Denn die UBS übernimmt damit alle Risiken.

Die Credit Suisse Group AG (CS), ist die zweitgrößte Schweizer Bank mit Sitz in Zürich und zugleich eines der grössten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen. Die Bank verwaltet weltweit ein Vermögen von fast CHF 1,3 Billionen.

MMnews meint: Die Schweiz wird nicht in der Lage sein, dieses Problem alleine zu lösen. Die Bilanzsumme der Credit Suisse beträgt allein 500 Milliarden. Das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz liegt jedoch nur bei 800 Milliarden. Auch die Schweizer Nationalbank, die SNB, steht auf schwachen Füßen, hat im letzten Jahr Milliarden Verluste gemacht. Wie man unter diesen Umständen 100 Milliarden garantieren kann, erscheint rätselhaft.

Am Ende bleibt als einzige Lösung nur noch der Zwangsbeitritt zur Eurozone mit entsprechender Abwertung des Schweizer Franken. Nur die Eurozone und die EZB haben dicke Schläuche, die solche Bankenrettungen überhaupt stemmen können. Die Schweiz allein wird dazu nicht in der Lage sein. Andererseits werden die großen Notenbanken EZB und die FED unter keinen Umständen eine Pleite der Schweizer Großbanken zulassen, weil diese sysstemrelevant sind.

Mit anderen Worten: die Schweiz dürfte gezwungen werden, der Eurozone beizutreten.

…

Quellen: PublicDomain/technocracy.news am 20.03.2023