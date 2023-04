Bis zu 50.000 Euro Strafe bei Verstößen gegen neue Heizungsverordnungen – kalte Enteignung droht

Wer in Zukunft sich den Heizungsvorschriften entgegenstellt und seine alte Heizung nicht erneuert, muss mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro rechnen.

Sobald eine Heizung mehr als dreißig Jahre in Betrieb war, muss sie stillgelegt werden. Zwar gibt es eine Reihe von Ausnahmen, doch viele Haus- und Wohnungsbesitzer werden in den nächsten Jahren nicht um den Austausch ihrer Öl- oder Gasheizung herumkommen.

Das will das neue Gesetz aus dem Hause des Wirtschafts- und Klimaministers Robert Habeck (Grüne) so.

Und wer sich weigert? Was ist mit Bürgern, die eine alte Öl- oder Gasheizung im Keller haben und sich weigern, diese auszutauschen? Oder was ist mit denen, die sich eine neue Heizung schlicht nicht leisten können? Für Millionen könnte der Heizungswechsel eine kaum stemmbare finanzielle Herausforderung sein.

Doch für Verweigerer sind harte Strafen geplant. Schornsteinfeger, die alte Heizungen entdecken, dürfen diese stilllegen. Und auf die Hausbesitzer kommen hohe Geldstrafen zu. (Schornsteinfeger sollen Heizungsverbot überprüfen und Verstöße melden)

Die »Frankfurter Rundschau« schrieb am 14. April:

»Wer allerdings mit einer zu alten Heizung erwischt wird, muss im schlimmsten Fall mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro rechnen.«

Heizungstausch und Sanierungspflicht – Rentnern droht kalte Enteignung

Ökonomen warnen davor, dass mit den Sanierungsplänen der EU und der Bundesregierung hohe Kosten auf Hauseigentümer zukommen. Insbesondere Rentner könnte es hart treffen. Es droht vielen Rentnern ein Desaster, da ihnen ohne Förderung eine kalte Enteignung droht.

Rentnern droht kalte Enteignung: Warnung vor fehlender Förderung bei Energiesparmaßnahmen

Aktuell stehen Energiesparmaßnahmen bei Gebäuden sowohl in der Bundesregierung als auch in der EU im Fokus. Während das Bundeswirtschaftsministerium an neuen Vorschriften für Heizungen arbeitet, hat das EU-Parlament einen verpflichtenden Energiestandard für Wohngebäude verabschiedet.

Beide Maßnahmen bedeuten, dass Hauseigentümer in den kommenden Jahren in vielen Fällen erhebliche Investitionen in ihre Immobilie tätigen müssen, da Sanierungen mit Kosten verbunden sind. Dies könnte jedoch besonders für ältere Hausbesitzer zu einer großen Belastung werden.

Matthias Günther, Vorstand des Pestel Instituts, warnt nun im Interview mit dem Handelsblatt davor, dass viele Seniorenhaushalte sich hohe Energieeffizienzstandards für Bestandsimmobilien ohne Förderung nicht leisten können (Handelsblatt: 21.04.23). Der Ökonom mahnt, dass dies eine kalte Enteignung bedeuten könnte, wenn solche Standards erzwungen werden.

Förderung als Schlüssel für Rentner bei Immobiliensanierungen

Günther betont die wegweisende Bedeutung von Förderung in diesem Zusammenhang. Er sagte gegenüber der Zeitung: „Es mag wie ein Mantra klingen: Dort, wo es sich noch lohnt, sollte der Umbau gefördert werden.“

Er fügte hinzu, dass auch Abriss und Neubau bei in die Jahre gekommenen Immobilien, bei denen eine Sanierung nicht mehr sinnvoll ist, gefördert werden sollten.

Der Grund dafür ist, dass die meisten Rentner in Deutschland über begrenzte finanzielle Mittel verfügen. Der Besitz einer Immobilie bedeutet nicht automatisch, dass man viel Geld auf dem Konto hat.

Laut Günther hatten im Jahr 2018 40 Prozent der Haushalte von Menschen über 65 Jahren pro Monat weniger als 2000 Euro netto zur Verfügung, und ihre Kaufkraft hat sich bis heute nicht verbessert, wie er im Handelsblatt-Interview betonte. Mit diesen begrenzten finanziellen Mitteln wäre eine Sanierung einer Immobilie jedenfalls nicht möglich.

Vorschlag zur Finanzierung durch Wohnflächensteuer

Günther verdeutlicht somit, dass die gezielte Förderung die einzige Lösung für eine eigentümerfreundliche Sanierung ist. Doch die Frage bleibt: Woher soll das Geld kommen? Hierzu bringt der Ökonom einen Vorschlag des Umweltbundesamtes ins Spiel.

In seinem „Konzept zur absoluten Verminderung des Energiebedarfs“ wurde vorgeschlagen, eine „progressiv verlaufende Wohnflächensteuer auf stark überdurchschnittlich großen Wohnraum“ einzuführen. Nach Günther könnte mit dieser Steuer die Förderung von Sanierungsmaßnahmen finanziert werden.

Habeck drückt Heizungsgesetz durch: Ab 2024 wird ausgetauscht!

Ab 2024 wird auf Millionen Bürger die Pflicht zum Heizungstausch zukommen. Zusammen mit der verpflichtenden Bausanierung wird auf viele die finanzielle Katastrophe zukommen.

Das Bundeskabinett hat dem Entwurf für Gebäudeenergiegesetz von Robert Habeck zugestimmt: »Nur mit einer beschleunigten Wärmewende kann Deutschland seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zügig senken und Klimaschutzziele erreichen.«

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) erklärten, dass das Heizen mit erneuerbaren Energien nun verbindlich werde.

Ab 2024 muss jede neu eingebaute Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie angetrieben werden.

Die Pflicht, die bestehende Heizung auszutauschen, wenn sie noch reparierbar sei, gebe es erstmal nicht, versucht Habeck die Öffentlichkeit zu beruhigen, weil viele Bürger sich den Austausch ihrer Gas- oder Ölheizung gar nicht leisten können.

Bürger ab 80 Jahren, die in ihrer eigenen Immobilie wohnen seien von der Pflicht ausgenommen. Aber was ist mit der 79-jährigen Witwe nebenan?

Dass am Ende doch die Heizungen ausgetauscht werden sollen, wird in der Verpflichtung klar, dass bis 2045 alle Gas- und Öl-Heizungen ausgetauscht werden sollen.

Habeck setzt vor allem auf Wärmepumpen. Doch viele Experten aus der Heizungs- und Energiebranche halten dies für unrealistisch.