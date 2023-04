Bundesregierung beschließt Smart Meter: Vorwärts in die Stromrationierung!

Nur einen Tag, nachdem das Bundeskabinett Robert Habecks übergriffiges Heizungsgesetz beschlossen hatte, das Millionen von Hausbesitzern und Mietern in Armut treiben wird, nickte der Bundestag am Donnerstag ein Gesetz zum Einbau sogenannter Smart Meter ab.

Außer der AfD und der Linken stimmten alle Parteien dafür. Natürlich auch die CDU, die zwar Kritik äußerte, dann aber auch diesen nächsten Ampel-Irrsinn wieder durchwinkte. Von AUF-Redaktion

Bei Smart Metern handelt es sich um Stromzähler, die nicht nur die komplette Überwachung und Steuerung des privaten Energieverbrauchs erlauben, sondern auch faktische Stromrationierung ermöglichen.

Smart Meter als Spion

Die gesammelten Daten und komplexe Algorithmen verschaffen Politik und Behörden nach Belieben Einblicke in die Konsumgewohnheiten und häuslichen Aktivitäten: Die Smart Meter verraten Stromanbietern und damit auch dem Staat etwa, in welchem Raum wofür genau Strom verbraucht wird.

Wann also etwa das Handy aufgeladen oder Wäsche gewaschen wird, wann und wie lange der Fernseher läuft und welche Kanäle aufgerufen werden, wie viel Zeit am Computer und im Internet verbracht wird und wie verschwenderisch oder sparsam und damit angeblich klimaneutral die Bürger leben.

Stromrationierung dank Smart Meter

Doch es geht nicht nur um Überwachung, sondern auch um sozialistische Mangelverwaltung und Zuteilungswillkür: Da die Stromversorgung Deutschlands absehbar nicht mit Wind- und Sonnenenergie sichergestellt werden kann, die Politik aber gegen alle Fakten an dieser Utopie festhält, sind Strommängel vorprogrammiert.

Es bleibt der Regierung also gar nichts anderes übrig, als den Verbrauch zu regulieren und ihn dem ständig schwankenden Angebot anzupassen. Nur mit solchen planwirtschaftlichen Bevormundungen und Bespitzelungen lässt sich die Energiewende umsetzen.

Mit Hilfe des Smart Meter kann einem dann im Detail vorgeschrieben werden, wann man kochen, waschen, heizen oder sein E-Auto aufladen darf. (Drohen Zwangsversteigerungen? Zinsen bringen Hauseigentümer in Not – Eigenheimerverband ruft zum „Kampf für den Erhalt unserer Häuser“ auf)

Totale Öko-Diktatur als Ziel

Genau dies ist das Ziel der grünen Ökodiktatur im Namen des Klimas: totale Sozialkontrolle und Konsumsteuerung. Bis spätestens Ende 2032 müssen die Smart Meter nun flächendeckend installiert werden.

Laut Habecks Wirtschaftsministerium sollen Haushalte, Unternehmen, Schulen und Schwimmbäder bereits bis 2030 über die Überwachungstechnologie verfügen, bis 2033 dann 95 Prozent aller Verbraucher. Haushalte soll dies höchstens 20 Euro kosten, wenn steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen vorhanden sind, sollen es bis zu 50 Euro sein.

Der Digitalverband Bitkom frohlockt bereits, dass der Stromverbrauch dann künftig genauso einfach abzulesen sein wie der Spritverbrauch beim Auto oder der Ladestand des Handys.

Zu Propagandazwecken lieferte man hier auch gleich noch eine Umfrage mit, bei der sich 61 Prozent der Bürger für die Nutzung digital vernetzter Strommessgeräte ausgesprochen hatten. Ab 2025 müssen für alle Verbraucher dynamische Stromtarife angeboten werden.

Frühe Warnungen vor Überwachung

Um diese Transformation ganz im Sinne des Great Reset zu beschleunigen, wird mit dem neuen Gesetz auch die sogenannte Drei-Hersteller-Regel abgeschafft, die vorsieht, dass für jede Entwicklungsstufe die Zertifizierung von drei voneinander unabhängigen Herstellern erforderlich ist.

Künftig soll das Tempo allein vom angeblich innovativsten Hersteller bestimmt werden. Man darf gespannt sein, wie ausgerechnet die deutsche Politik erkennen will, was besonders innovativ ist.

Schon seit Jahren war versucht worden, den Bürgern die Smart Meter oder vergleichbare Stromüberwachungsgeräte aufzuzwingen. Dies scheiterte im Vor-Corona-Deutschland noch als Datenschutzbedenken:

Bereits 2017 hatte etwa die Verbraucherzentrale Bundesverband davor gewarnt, dass sich mit dieser Technik genaueste Informationen über sämtliche Lebensgewohnheiten ermitteln lassen. Diese Kröte haben die Deutschen bereits geschluckt.

Kommt Sozialkredit-System?

Nun wird der nächste logische Schritt die Einführung eines Bestrafungs- und Belohnungssystems im Zuge eines grünen Social Scorings sein. Und dass hinter dieser Entwicklung eine globale Agenda steckt, darüber wurde bereits im Februar unter dem Titel „Fritz Loindl zur Smartmeter-Spionage: „Es ist eine internationale Agenda“ bei AUF1.TV berichtet.

Noch mehr Informationen zum Thema erhalten Sie in unserem Beitrag vom Juni 2022 mit dem Titel „Smartmeter: Die neue Totalüberwachung kommt heimlich über den Stromzähler“.

Der Einzelne erhält also etwa Benachrichtigungen, wenn er einen vermeintlich gesundheits- oder klimaschädlichen Lebenswandel pflegt, und wird im Wiederholungsfall entsprechend sanktioniert.

Der Weg in den totalitären grünen Überwachungsstaat, der in jeden Bereich des menschlichen Lebens eindringt, ist damit vorgezeichnet. Privatsphäre gehört damit endgültig der Vergangenheit an.

„Deutsche Umwelthilfe“ will noch schärferes Heizungsgesetz einklagen

Millionen von Deutschen wissen nicht, wie sie die irrsinnigen Heizungs-Umrüstungspläne bezahlen sollen, die ihnen Wirtschaftsminister Robert Habeck in seinem Bevormundungswahn aufzwingen will. Der Deutschen Umwelthilfe DUH jedoch gehen diese noch immer nicht weit genug.

Der berüchtigte Abmahnverein, der Millionen Deutschen durch vor Gericht erstrittene Diesel-Fahrverbote das Leben seit Jahren schwer macht und maßgeblich davon lebt, jeden zu verklagen, der angeblich gegen irgendwelche Umweltauflagen verstößt, will nachschärfen. Die DUH beklagt vor allem, dass es in Habecks rigidem Gesetzentwurf immer noch zu viele Ausnahmen gebe.

Schon Habecks Umrüst-Zwang nicht umsetzbar

Dabei sind Habecks Pläne schon jetzt so unrealistisch wie schädlich: Dass ab 2024 überall im Land ruinös teure Wärmepumpen eingebaut werden sollen, obwohl sich etliche Gebäude dafür gar nicht eignen und niemand weiß, wo eigentlich der elektrische Strom nach der Abschaltung der letzten Kernkraftwerke für deren Betrieb herkommen soll, schert die Umweltradikalen nicht.

Nach den Vorstellungen der Ampel dürfen im Notfall zwar zunächst noch Gas- oder Ölthermen installiert werden. Spätestens nach drei Jahren muss jedoch eine Heizung mit Wärmepumpe gekauft werden, um die geforderten Energiewerte einhalten zu können. Biomasseheizungen oder Infrarotpanels dürfen nur noch in sehr wenigen Ausnahmefällen benutzt werden.

DUH will schärferes Gesetz einklagen

Diese Ausnahmen passen der DUH nicht in den Kram. Sie nimmt nun vor allem Anstoß daran, dass es eine weitere Ausnahme für Gaskessel gibt, die Wasserstoff verbrennen können. Mit einem entsprechenden Gerät darf nämlich vorläufig auch mit Erdgas geheizt werden.

Dafür muss jedoch ein verbindlicher Plan für das nötige Wasserstoffnetz vorgelegt werden, und die Heizungen müssen spätestens ab 2036 zu mindestens 65 Prozent mit Wasserstoff betrieben werden. Die DUH bezeichnet dies als, so wörtlich, ZITAT „Mogelpackung und Verbrauchertäuschung“ – und will nun klagen.

Sie moniert, dass es in Deutschland nach wie vor keine größere Produktion von grünem Wasserstoff gebe. Selbst wenn sich dies ändern sollte, fordert der Verband, dass dieser Wasserstoff dann nicht für die direkte Verbrennung, sondern für die Stromerzeugung verwendet werden müsse. Deshalb fordert er einen noch stärkeren Einsatz der Regierung für den Wärmepumpenzwang.

Schönrechnerei mit Phantasiezahlen

Dafür wurden natürlich die wolkige Berechnungen vorgelegt, wonach die Wärmepumpen angeblich aus einer Stromeinheit fünf Wärmeeinheiten machen würden. Diese absurde Schönrechnerei hat nichts mit der Realität zu tun. Noch nicht einmal die Hersteller in ihren Werbekatalogen behaupten solche Phantasiezahlen.

Weiterhin stellt die DUH gemeinsam mit dem Energieberaterverband GIH die haltlose Behauptung in den Raum, dass bereits jetzt etwa die Hälfte aller Gebäude in Deutschland für den Einsatz der Wärmepumpe gerüstet seien.

Sowohl Gebäude aus den 1960er- und 1980er-Jahren als auch alte Fachwerkhäuser könnten, wirtschaftlich und ohne Vollsanierung, mit Wärmepumpen beheizt werden, so der Verein. Konkrete Nachweise dafür konnten die Verbände nicht vorlegen. Fast alle Experten halten diese Schätzungen für abenteuerlich.

Stattdessen verlangen die Verbände, dass der Heizwärmebedarf bei unter 120 Kilowattstunden pro Quadratmeter liegen müsse, bevor die Wärmepumpe eingesetzt werde. Laut Umweltbundesamt benötigt ein Gebäude von 1970 bis 1980 jedoch etwa 200 bis 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr an Energie – wovon die Heizenergie einen erheblichen Anteil ausmacht.

75 Prozent aller Wohngebäude in Deutschland wurden vor 1979 errichtet. Bei den Behauptungen von DUH und GIH handelt es sich also um reinen Propagandaunfug. Inzwischen mussten beide selbst einräumen, dass derzeit nur rund 15 Prozent der Handwerksbetriebe überhaupt in der Lage seien, effiziente Wärmepumpen einzubauen. (Der Ausfall von Deutschland (Videos))

Grün-Kommunisten pressen Bürger aus

Durch den grünen Klimawahn steuert Deutschland ungebremst und mit Ansage direkt in das nächste Debakel. Der Staat presst seine Bürger bis zur völligen Erschöpfung aus. Schikanierten Bürgern drohen weitere gigantische und überflüssige Belastungen, die sich die meisten gar nicht leisten können.

Hinzu kommt, dass die grüne Politik auch noch zur massenhaften Abwanderung von Unternehmen und dem Verlust von Millionen von Arbeitsplätzen führt.

Die DUH wirkt hier noch als Brandbeschleuniger dieser Entwicklung. Sie erweist sich wieder einmal als williger Steigbügelhalter grüner Verbotslust – so wie auch schon bei den Dieselfahrverboten – zuletzt in München – oder bei der Forderung nach einem Böllerverbot an Silvester.

Quellen: PublicDomain/auf1.info am 22.04.2023