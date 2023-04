Chronologiekritik: Die Entdeckung der Illuminaten-Pyramide am Drachenaltar von Oberderdingen

Doch welche Bedeutung hat nun dieses Symbol an einem Altar, der zwar noch 1507 als „Brauchstein“, als Stein, an dem altes Brauchtum gepflegt wurde, erwähnt wird, aber im Zusammenhang mit einem Bauwerk, einem großen Cairn, einer Stufenpyramide steht, die man konventionell irgendwo zwischen – 4800 und -2200 in die Megalith-Kultur datiert?

Hier fiel mir eine Ähnlichkeit in der ägyptischen und keltischen Mythologie bezüglich der schädlichen Wirkung des Sonnenauges auf: In Ägypten verwandelt sich das Sonnenauge zu einer Katze oder einem Löwen und verwüstet das Land. Eine ähnlich unheilbringende Bedeutung haben die Katzen in der irisch-keltischen Mythologie. Zu Samhain (Helloween) entfährt der „Katzenhöhle“ von Cruachan (der Residenzstadt der Könige von Connaught) der schon erwähnte „Ellen“, ein dreigesichtiges Ungeheuer, das ganz Irland verwüstet.

Man muss wissen, dass Rudolf ein ausgesprochenes Faible für Symbole aller Art und ihrer Wirkkraft hatte. Er teilte dieses Interesse mit einer Vielzahl von Gelehrten und Künstlern, die er an seinen Hof lud. Man studierte dazu die alten Symbole vergangener Kulturen, insbesondere die Ägyptens. Das Oculus Dei wurde, wie man bis heute glaubt, aus Ägyptens Formbestand übernommen. Doch bei meinen Recherchen konnte ich das entsprechende Symbol in Ägyptens Hieroglyphik nicht finden. Zwar gibt es dort das Auge Gottes Osiris, das auch als Auge der Göttin betrachtet wird, als Sonnenauge, als Udjat, d.h. Falkenauge des Himmelsgottes Horus. Aber das göttliche Auge selbst ist nicht von einem Dreieck umrahmt.

Dieses Symbol hat noch die größte Ähnlichkeit zum rudolfinischen Emblem. Und wiederum kann es kein Zufall sein, dass Echnaton der erste Monotheist der Weltgeschichte ist, von dem manche Religionswissenschaftler wichtige Impulse für den jüdischen Monotheimus ausgehen sehen. Nach Illigs Reduzierung der ägyptischen Geschichte um mehr als 2000 Jahre käme Echnaton sogar als erster Erbauer ägyptischer Pyramiden in Frage.

Echnatons Sonne mit den Strahlenhänden taucht auch in der Variante „Auge in der Handfläche“ auf, ein aus- gesprochen esoterisches Zeichen. Die tibetanische Göttin Tara hat dieses Attribut. Es soll auch in prähistorischen Kulturen Südamerikas entdeckt worden sein. Wie weit in der Welt diese Symbole verbreitet sind, konnte ich noch nicht feststellen. In der christlichen Ikonographie bedeutet die Augenhand „die schaffende göttliche Weisheit“.

Ein Emblem aus dem Jahre 1550, das von Alciati in Lyon geschaffen wurde, zeigt diese „Hand Gottes“, eindeutig auch ein esoterisches Geheimbundzeichen, über einer geheimnisvollen Felslandschaft, in der man Torbögen und Eingänge in den Berghang erkennen kann. Offenbar etruskische (oder sogar keltische?) Felsgräber, wie ich sie bei uns im Kraichgau ähnlich entdeckt habe. Also auch hier wieder das Bekenntnis der Freimaurer, Erbauer solcher Grabanla- gen im Fels zu sein.

Das Auge Gottes in der Pyramide ist offenbar uralt. D. Evers entdeckte auf dem Phallusstein im Bluntautal bei Golling im Salzburger Land eine denkwürdige Petroglyphe, die er mit anderen vergleicht, die schon in der Eiszeit, also der Altsteinzeit auftauchen. Das Symbol ist vielfach interpretierbar. Evers, der einem Stufenmodell menschlicher Entwicklung anhängt, das zur Altsteinzeit ein primitiv-sexistisches magisches Denken postuliert, so als ob die Menschen damals nur an Geschlechts- verkehr dachten und zu keinem höheren Gedanken und Empfinden fähig gewesen wären, sieht darin einen antropomorphen Phallus, der sich mit der dreieckigen Vulva vereinigt. Nur steht dieses Dreieck nicht auf der Spitze, was ein Symbol für die Vulva bedeuten würde, sondern die Spitze weist nach oben, ist also ein Zeichen für Feuer, für die Pyramide, die ja auf griech. pyra „Feuer“ zurückgeht. Außerdem ist sie siebenfach oder siebenstufig, nach Meinung Evers den siebten Himmel (die Lust) symbolisierend. Damit wäre es ein rein magisches Zeichen der Wiedergeburt.