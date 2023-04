Diese natürlichen Substanzen NEUTRALISIEREN die Spike-Proteine der Covid-Impfstoffe

Man schätzt, dass inzwischen mehr als 4,5 Milliarden Menschen weltweit gegen das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) „geimpft“ wurden. Viele von ihnen leiden jetzt jedoch an „long“ Covid, was auf die anhaltenden Schäden zurückzuführen sein könnte, die durch die Spike-Proteine verursacht werden, die in den Impfungen enthalten sind (viraler Vektor) und von ihnen produziert werden (mRNA).

Die auch als S-Protein bezeichneten Spike-Proteine der Covid-Impfung richten weitaus mehr Schaden an als nur die Bindung an die körpereigenen ACE-Rezeptoren (Angiotensin-Converting Enzyme), wodurch das Virus in die Zellen eindringen kann.

Es hat sich herausgestellt, dass die Spike-Proteine von Covid-19-Impfstoffen mit vielen anderen Zellgeweben interagieren, unter anderem in der Lunge, den Mitochondrien und dem Herz-Kreislauf-System.

Dieser Angriff verursacht alle möglichen gesundheitlichen Schäden an den vielen komplizierten und komplexen Systemen des Körpers. Und im Falle der Boten-RNA-Injektionen (Pfizer-BioNTech und Moderna) werden die Spike-Proteine noch lange nach der ersten Injektion im Körper hergestellt.

Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die Spike-Proteine der Impfungen:

– die Lungenzellen schädigen (einschließlich der Lungenbläschen und Lungenendothelzellen)

– Schädigung der Mitochondrien und der DNA-Strukturen

– Herz-Kreislauf-Zellen schädigen

– Erhöhen das Risiko von Blutgerinnseln

– Schädigung von Gehirnzellen

– Förderung von Entzündungen

– Unterdrückung der Immunität

– Erhöhen das Risiko von Krebs

In einer 2021 im Preprint-Repository bioRxiv veröffentlichten Arbeit wurde festgestellt, dass Spike-Proteine dazu führen, dass sich die katalytischen Rezeptoren vom Typ 1 in den Nieren im Nierenzellgewebe vermehren, wodurch die Nieren anfälliger für die Fauci-Grippe werden. (Die schockierende Entdeckung eines leitenden Einbalsamierers: „Schmutziges Blut“ und parasitäre Fasermassen bei Geimpften (Video))

Spike-Proteine bewirken auch, dass Zellen im Dünndarm große Mengen an L-SIGN-Rezeptoren (Leber-/Lymphknoten-spezifische intrazelluläre Adhäsionsmoleküle-3, die Nicht-Integrine fassen) stimulieren, die sich gegen Krankheitserreger wehren.

Das Problem dabei ist, dass der Dünndarm nach dem Auftreten einer großen Anzahl von Adhäsionen anfälliger für Virusinfektionen wird.

In ähnlicher Weise lösen Spike-Proteine einen Anstieg der DC-SIGN-Rezeptoren (Dendritic Cell-Specific Intercellular Adhesion Molecule-3-Grabbing Non-integrin) in der Lunge aus, was zu Entzündungssymptomen in der Lunge führen kann.

„Darüber hinaus können Spike-Proteine einen unterschiedlichen Grad an Oxidation in den Organen verursachen, was zu einem vorzeitigen Absterben von mehr Zellen führt und den Körper in einen hyperoxidierten Zustand versetzt, was das Krebsrisiko weiter erhöhen kann“, berichtet The Epoch Times.

Eine andere Studie, die im Journal of the American Heart Association (JAHA) veröffentlicht wurde, ergab, dass Spike-Proteine die Lungenfunktionalität negativ beeinflussen, indem sie die Zellwände der Lungenbläschen verdicken und verfestigen. Außerdem hemmen sie die Mitochondrien der Lungenzellen, in denen die Energie erzeugt wird.(Impfschäden – Schwer kranke Menschen, Tote und Gerichtsprozesse – Die Katastrophe hat begonnen)

Länger andauernde Covid-Symptome könnten tatsächlich darauf zurückzuführen sein, dass die Spike-Proteine die Mitochondrien schädigen und ihre Energieproduktion blockieren. Das Ergebnis ist eine Kaskade von Anomalien und Gesundheitsproblemen, die von Person zu Person unterschiedlich sind.

Die vielleicht größte Befürchtung sind Herz-Kreislauf-Schäden, deren Risiko durch das Vorhandensein von Spike-Proteinen stark erhöht wird. Das Risiko von Blutgerinnseln steigt nach einer Exposition gegenüber den Spike-Proteinen massiv an, weshalb viele „vollständig geimpfte“ Menschen Erkrankungen wie Myokarditis und Perikarditis entwickeln.

So können Sie sich vor Schäden durch Spike-Proteine schützen

Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, gegen das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) „geimpft“ wurden und dies nun bereuen, ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die folgenden Vitamine und Kräuter helfen, Spike-Proteine und die Schäden, die sie im Körper anrichten, zu neutralisieren.

Der Weltgesundheitsrat (World Council for Health, WCH) empfiehlt die folgenden immunstärkenden Substanzen, die dazu beitragen können, die Spike-Proteine des Impfstoffs auszuscheiden und gleichzeitig die von ihnen verursachten Symptome zu lindern:

Vitamin C

Vitamin D

Omega-3-Fettsäuren

Quercetin

Melatonin

Zink

N-Acetylcystein (NAC) ist ein starker Entzündungshemmer, der den Körper zusätzlich vor Schäden durch Spike-Proteine schützt.

Eine histaminarme Ernährung hilft auch zu verhindern, dass das Immunsystem überreagiert und den Körper noch mehr schädigt, was als Zytokinsturm bezeichnet wird.

Zu den gängigen Medikamenten, die zur Verbesserung der Symptome beitragen können, gehören:

Aspirin

Antihistaminika

Steroide

Colchicin

Mastzellen-Stabilisatoren

Ivermectin

Aspirin trägt zur Blutverdünnung bei und verringert so das Risiko von Thromben und den gefürchteten Fauci-Grippe-Blutgerinnseln, unter denen viele Menschen leiden.

Antihistaminika verhindern, ähnlich wie NAC, eine Überaktivierung des Immunsystems, während die anderen Mittel dazu beitragen, Entzündungen zu minimieren.

Ivermectin ist übrigens ein wirksames Mittel gegen eine Vielzahl von Krankheiten, einschließlich Krebs. Bei vielen befreit es den Körper auch von der Fauci- Grippe.

Im Pflanzenreich gibt es folgende Substanzen, die Spike-Protein-Hemmer sind:

Selbstheilungsextrakt

Kiefernnadelextrakt

Extrakt aus Löwenzahnblättern

Rheum emodim

Neem ist ein weiterer Spike-Protein-Hemmer, ebenso wie Ivermectin.

Was die Neutralisierung von Spike-Proteinen betrifft, so sind die folgenden Kräuter und Substanzen sehr vielversprechend, um die durch die Injektionen verursachten Schäden zu beheben:

NAC

Glutathion

Fenchel-Tee

Anis-Tee

Kiefernnadel-Tee

Johanniskraut

Lithospermum

Vitamin C

„Einige dieser Inhaltsstoffe, wie die in Kiefernnadeln enthaltene Shikimisäure, haben antioxidative Eigenschaften, die oxidierte freie Radikale im Körper reduzieren und eine entgiftende Wirkung haben können“, berichtet The Epoch Times.

…

