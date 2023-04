Lenormand-Karten – Was sagen sie uns über die Zukunft?

Die Zukunft aus Karten zu lesen, hat eine lange und bewegte Tradition. Besonders populär ist hier das Lesen aus normalen Spielkarten ebenso wie die Zukunftsvorhersage mithilfe der Tarotkarten.

»Etwas weniger bekannt sind die sogenannten Lenormand-Karten«, erklärt Star-Hellseher Emanuell Charis, selbst ein bekannter Experte in Sachen Zukunftsvorhersage. »Seit einigen Jahren erfreuen sie sich immer größerer Beliebtheit; nicht zuletzt dadurch, dass ihre Aussagen sehr klar und präzise sind.« Von Emanuell Charis

In diesem Beitrag befasst sich Emanuell Charis eingehend mit den Lenormand-Karten und geht auf deren Bedeutung und Hintergründe ein.

Was sind Lenormand-Karten?

Lenormand-Karten sind Wahrsagekarten, die nach der französischen Wahrsagerin und Kartenlegerin Marie-Anne Adélaide Lenormand (1772 – 1843) benannt wurden.

Ein Deck besteht aus 36 Karten, die jeweils ein Symbol oder eine Figur darstellen und für verschiedene Aspekte des Lebens wie Liebe, Karriere, Gesundheit und Finanzen stehen.

Jede Karte hat eine spezifische Bedeutung und kann für sich allein oder in Kombination mit anderen Karten gelegt und gedeutet werden, um Informationen und Einsichten in die Zukunft oder die aktuelle persönliche Situation zu erhalten.

Typischerweise werden Lenormand-Karten von Wahrsagern verwendet, aber auch von Menschen, die auf der Suche nach Antworten und Orientierung in ihrem Leben sind.

»Obwohl sie nach Madame Lenormand benannt sind, ist unklar, ob sie die Karten tatsächlich erfunden oder ob sie sie nur verwendet hat«, erklärt Emanuell Charis auf Grundlage seiner Recherchen zu diesem Thema. »Die Lenormand-Karten sind jedoch seit vielen Jahren eine beliebte Wahrsagemethode und haben sich in der spirituellen Gemeinschaft einen festen Platz erobert.« (Die Prophezeiungen von Orwell und Huxley: Werden Sie Wirklichkeit?)

Kann man mithilfe der Lenormand-Karten die Zukunft vorhersagen?

Wie es häufig bei solchen Themen der Fall ist, gehen auch hier die Ansichten auseinander. »Sehr viele Menschen sind davon überzeugt, dass diese Karten tatsächlich ein Fenster in die Zukunft öffnen können und man dadurch einen Blick auf zukünftige Ereignisse und Entwicklungen werfen kann«, erläutert Charis.

»Andere betrachten die Lenormand-Karten eher als ein Werkzeug, um ihre gegenwärtige Situation zu verstehen und mögliche Optionen und Wege zu erkunden, die sich in der Zukunft ergeben könnten.«

Aus dieser Perspektive heraus kann das Kartenlegen helfen, Entscheidungen zu treffen und Wege zu finden, um Herausforderungen zu bewältigen, so der bekannte Star-Hellseher weiter.

Davon, dass die Karten die Zukunft vorhersagen können, waren die französische Kaiserin Joséphine de Beauharnais und der russische Kaiser Alexander I. absolut überzeugt: Beide ließen sich von Madame Lenormand die Karten legen!

»Die Interpretation der Karten – gleich, welche man zu Rate zieht – ist immer subjektiv«, betont der Experte Emanuell Charis. »Die Bedeutung der Karten hängt oft auch von der Fragestellung ab und kann von verschiedenen Lesern unterschiedlich aufgefasst und ausgelegt werden.«

Daher, so Charis weiter, ist es wichtig, das Kartenlegen in erster Linie als Werkzeug zur Selbstreflexion und Selbstentwicklung zu betrachten: »Die Karten zeigen die Zukunftsmöglichkeiten auf, die der sie befragende Mensch im Moment der Kartenlegung hat. Das Blatt gibt also Rat – entscheiden muss der Fragende selbst!«

Die psychologische Bedeutung der Lenormand-Karten

Als bekannter und erfahrener Lebensberater weist Emanuell Charis außerdem darauf hin, dass die Lenormand-Karten nicht nur eine spirituelle Bedeutung haben, sondern auch auf psychologischer Ebene interpretiert werden können: »Viele Psychologen betrachten die Lenormand- wie auch die Tarot-Karten als ein Werkzeug, das den Menschen helfen kann, unbewusste Gedanken und Emotionen zu erkennen und zu verarbeiten.«

Somit kann das Kartenlegen dazu beitragen, dass wir uns bewusster mit unseren inneren Prozessen auseinandersetzen und uns Klarheit über unsere Wünsche, Bedürfnisse und Ziele verschaffen. Es kann uns auch dabei helfen, mögliche Ängste, Blockaden oder negative Gedankenmuster zu identifizieren und zu überwinden.

»Darüber hinaus bietet das Kartenlegen auch einen Einblick in unsere Beziehungen und Interaktionen mit anderen Menschen«, führt Charis weiter aus. »Die Karten können uns Hinweise darauf geben, wie wir unsere Beziehungen verbessern und unser soziales Netzwerk erweitern können.«

Haben Lenormand-Karten therapeutische Wirkung?

Emanuell Charis ist überzeugt: »Ja, es gibt Menschen, die die Lenormand-Karten als therapeutisches Werkzeug nutzen, um emotionale Blockaden zu lösen, das Selbstvertrauen zu stärken oder um Entscheidungen zu treffen.

Dabei geht es nicht primär um eine Vorhersage der Zukunft, sondern um die Arbeit an der gegenwärtigen eigenen Situation und an den eigenen inneren Prozessen – was wiederum Einfluss auf die persönliche Zukunft haben kann.«

Das Kartenlegen kann also dazu beitragen, dass wir uns bewusster mit unseren Gedanken, Emotionen und Bedürfnissen auseinandersetzen und uns selbst besser verstehen lernen. Es kann uns helfen, eine andere Perspektive auf die gegenwärtige Situation zu bekommen und mögliche Handlungsoptionen zu erkennen.

Außerdem kann das Legen und Lesen der Karten auch dazu beitragen, dass wir uns entspannen und uns von Stress und Anspannung lösen. Die Beschäftigung mit den Karten kann bewirken, dass wir uns auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren und uns von negativen Gedanken und Emotionen lösen.

»Es muss jedoch beachtet werden, dass das Kartenlegen keine eventuell notwendige Psychotherapie ersetzt und bei schwerwiegenden psychischen Problemen entsprechende professionelle Hilfe erforderlich ist«, betont Emanuell Charis.

Fazit

»Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt«, erklärt Emanuell Charis abschließend. »Mithilfe der Karten – so auch der Lenormand-Karten – können wir, wie gesagt, ein kleines Fenster in die Zukunft öffnen und einen Blick darauf werfen.

Dies allerdings lediglich auf Grundlage der jeweils aktuellen Situation!« Wir können, so der bekannte Star-Hellseher weiter, durch diesen Ausblick entscheiden, was wir tun können (oder sollten), um unsere Möglichkeiten zu nutzen oder um eventuell drohende Gefahren auf unserem zukünftigen Weg zu vermeiden.

»Die Karten und ihre Aussagen können als eine Art Wegweiser verstanden werden, der uns verschiedene Wege offenbart«, so Charis.

»Die Entscheidung, welchen dieser Wege wir gehen, treffen letztendlich stets wir selbst!«

