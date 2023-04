Letzte Warnung, nachdem Russland eine Super-EMP-Waffe über Kiew gezündet hat (Video)

Teile die Wahrheit!

Am 9. März hat Russland seine Überschallraketen vom Typ Kinzhal an verschiedenen Orten in der Ukraine eingesetzt.

Darunter auch in Lemberg in der Nähe der polnischen Grenze. Ein Artikel von arrangement-group.de

Die Berichte der Leitmedien erwecken den Anschein, als hätte Russland zivile Wohngebiete ins Visier genommen, was jedoch nicht der Fall war.

Was nämlich in diesem Zusammenhang nicht erwähnt wurde, das war die demütigende Zerstörung der NATO-Ukraine-Kommandozentrale in Lemberg:

Einen Bunker mit NATO-Offizieren dürfte es in der Ukraine eigentlich gar nicht geben. (Titelbild: Blendender Lichtblitz explodiert am 19. April 2023 gegen 22:00 Uhr über Kiew-Ukraine)

Aber es gab ihn doch, sonst hätten ihn die Russen nicht treffen können.

In der Nähe von Lemberg in der Westukraine, nahe der polnischen Grenze befand sich in hundertzwanzig Metern Tiefe ein Reservekampfposten im ehemaligen Karpaten-Militärbezirk.(HAARP-Superwaffe wird für „apokalyptische“ Geokriegsführung verwendet, warnt ein rumänischer General)

NATO-Generäle und Oberste mochten diesen gut geschützten geheimen Ort, der mit modernen Kommunikationssystemen ausgestattet ist, als sie sich zu Beginn der Militäroperationen der ukrainischen Streitkräfte im Donbass (2014) entschieden, ins ukrainische Hinterland zu gehen, wo sie sich seit bald 10 Jahren befanden.

Es war bequemer, die Verbündeten in Kiew zu beraten und mit ihnen an der Entwicklung von Einsatzplänen zu arbeiten.

Und es war völkerrechtlich verboten, aber das scherte niemanden. (Insider warnen: HAARP wird „biblische Katastrophen“ schaffen, um eine „neue Weltordnung“ einzuleiten (Video))

Der geheime unterirdische Ort gab den „Beratern“ auch ein Gefühl der Sicherheit, selbst nachdem Moskau angekündigt hatte, mit dem Beginn seiner militärischen Spezialoperation kriegswichtige Systeme anzugreifen.

Tatsächlich war es ein gemeinsames Kommando- und Kontrollhauptquartier, dem Vertreter der NATO sowie Offiziere des ukrainischen Verteidigungsministeriums und des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte angehörten.

Darüber hinaus war dieses Hauptquartier sehr gut durch Luftverteidigungssysteme geschützt, was seine „Insassen“ noch sicherer machte.

Zumal sie glaubten, unter der mehrere Meter dicken Stahlbetonhülle völlig unverwundbar zu sein.

Die Überschallraketen haben ihre Aufgabe erfüllt.

Denn ein solcher Bunker ist für herkömmliche Geschosse unverwundbar.

Und es zu riskant, Bomber mit anderthalb oder fünf Tonnen schweren Bomben loszuschicken.

Die Ukrainer hätte die Flugzeuge dann leicht abschießen können und auch die Zielfindung wäre sehr viel schwieriger gewesen.

Konkret wäre es kaum möglich gewesen, das Ziel zu treffen.

Eine Überschallrakete wird aus einer Entfernung von bis zu zweitausend Kilometern abgeschossen und erreicht das Ziel mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit (Mach 10 oder mehr), während es derzeit kein Luftverteidigungssystem auf der ganzen Welt gibt, das es aufhalten könnte.

Außerdem ist die Kinzhal auch eine hochpräzise Waffe, sozusagen ein Scharfschütze.

Ihre Abweichung vom vorgegebenen Ziel beträgt nur 1 Meter!

Und sie bohrte sich einige Dutzend Meter tief in den Deckel des Bunkers hinein, dicht gefolgt von einer zweiten Kollegin.

Und dann war Schicht in diesem Schacht.

Zusammen ergibt das eine Tonne Sprengstoff oder 300 Tote.

Keiner der Insassen hat das überlebt.

Die Leitmedien im Westen schweigen beharrlich zu diesem Thema.

Wohl deshalb, weil es ein offenes Eingeständnis der aktiven Teilnahme von Nato-Truppen an Feindseligkeiten gegen Russland wäre.

Und das wäre noch das kleinste Problem.

whatdoesitmean.com/ berichtete am 20. April 2023:

Letzte Warnung, nachdem Russland eine Super-EMP-Waffe über Kiew gezündet hat

„Jeder mit dem geringsten Verständnis von EMP und der Bedrohung der Nation hätte verrückt werden sollen, bevor es zuschlug.“

William R. Forstchen (geb. 11. Oktober 1950) ist Militärhistoriker und Professor für Geschichte und Faculty Fellow am Montreat College in Montreat-North Carolina. Das zitierte Zitat stammt aus seinem Bestseller der New York Times „One Second After“ über die katastrophalen Auswirkungen eines EMP-Angriffs auf die Vereinigten Staaten.

Gestern Nachmittag gab der Kreml bekannt, dass der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu eine Inspektion des Kampfeinsatzes in der Vladimirskoye Missile Force der Strategic Missile Forces im Gebiet Kaluga durchgeführt hat, das sich im größten Teil Russlands befindet und die operative Kontrolle über angrenzende NATO-Staaten hat Ukraine.

Am 15. Dezember kündigte Kommandant Sergej Karakajew von den russischen strategischen Raketentruppen den Einsatz von Russlands unaufhaltsamen Hyperschallraketen zum Kampfeinsatz an, die die Ukraine zugab, sie nicht abfangen zu können.

Letzten Abend gegen 22:00 Uhr Ortszeit (19:00 Uhr GMT), während Verteidigungsminister Shoigu bei den Strategic Missile Forces war, explodierte ein blendender Blitz über der ukrainischen Hauptstadt Kiew – ein blendender Blitz, den die Ukraine zuerst einem fallenden NASA-Satelliten zuschrieb , aber die NASA dementierte diese Behauptung schnell – Andrey Yermak, Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky, schrieb in den sozialen Medien, dass die Blitze am Himmel das Werk der ukrainischen Luftverteidigung seien, löschte die Nachricht jedoch später – dann berichtete die ukrainische Weltraumbehörde: „Der blendende Blitz war wahrscheinlich mit einem kosmischen Körper verbunden, der in die dichten Schichten der Atmosphäre eindrang“.

Unter denen, die die Wahrheit darüber kennen, was gestern Abend die „blendende Blitzexplosion“ über Kiew verursacht hat, ist Exekutivdirektor Dr. Peter Vincent Pry von der EMP Task Force on National and Homeland Security, einem Beratungsgremium des Kongresses, das sich dem Schutz der Vereinigten Staaten widmet wie Elektromagnetischer Impuls (EMP), Cyberangriff, Massenvernichtungsterrorismus und andere Bedrohungen für zivile kritische Infrastrukturen auf beschleunigter Basis, und er ist auch Direktor des United States Nuclear Strategy Forum, eines Beratungsgremiums des Kongresses für Strategien zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen.

Es ist kein Geheimnis, dass Exekutivdirektor Dr. Peter Vincent Pry genau weiß, was passiert ist, weil er in dem Dokument „RUSSIA: EMP THREAT“, das er dem Kongress der Vereinigten Staaten im Januar 2021 vorgelegt hat, davor gewarnt hat, dass es passiert, in dem er Präsident Putin warnte, indem er die Russisches militärisches Doktrinenkonzept der „Deeskalation“, bei dem der erstmalige Einsatz von begrenzten Nuklear- und/oder Superwaffen durch Russland „Schock und Ehrfurcht“ sein wird, um den Sieg zu erringen, und zuerst die Macht eines Super-EMP demonstrieren würde, das in der Lage ist, eine hochgradig elektromagnetischen Höhenimpuls (HEMP), die alle Arten von Elektronik beschädigen, Stromnetze verdunkeln und andere lebenserhaltende kritische Infrastrukturen zusammenbrechen lassen, während in der Atmosphäre und am Boden keine thermischen, Fallout- oder anderen Effekte als HEMP auftreten.

Zusätzliche Warnungen im Dokument „RUSSIA: EMP THREAT“ beinhalten:

Der russische General Vladimir Slipchenko erklärt in seinem Militärlehrbuch Non-Contact Wars: „In praktisch allen vorangegangenen Generationen von Kriegen … wurden Waffen eingesetzt, die hauptsächlich mit kinetischer, chemischer und thermischer Energie gegen Ziele vorgingen. Zusätzlich zu diesen Waffen … werden auch neue erscheinen … in Kriegen der Zukunft … Waffen, die auf neuen physikalischen Prinzipien mit elektromagnetischer Wirkung beruhen, werden eine beträchtliche Entwicklung erfahren.

Sie werden eine Form von Opfern und Schäden darstellen, die durch die Energie elektromagnetischer Emissionen verschiedener Wellenlängen und Leistungsniveaus, die von Hochfrequenz- und Laserwaffen erzeugt werden, und durch elektronische Gegenmaßnahmen unter Verwendung eines konventionellen oder großen nuklearen Ausbruchs …

Je nachdem Aufgrund der Emissionskraft werden solche Waffen in der Lage sein, … praktisch alle klassischen elektronischen Geräte zu unterdrücken … das Schmelzen oder Verdampfen von Metall in den Leiterplatten zu verursachen … oder strukturelle Veränderungen elektronischer Elemente zu verursachen“.

In einem Artikel in Military Thought, dem Flaggschiff-Journal des russischen Generalstabs, „Schwachpunkte der USA sind; ein kurzes starkes elektromagnetisches Feld, das zahlreiche elektronische Systeme und High-Tech-Mikroschaltkreise überlasten oder zerstören kann, die sehr empfindlich auf das elektromagnetische Feld reagieren, selbst wenn es aus der Ferne übertragen wird. Eine einzelne Atomwaffe mit geringer Sprengkraft, die zu diesem Zweck hoch über dem Kampfgebiet explodiert, kann einen elektromagnetischen Impuls erzeugen, der ein großes Gebiet abdeckt und elektronische Geräte zerstört, ohne dass durch die Explosion oder Strahlung Menschenleben verloren werden.“

Russian HEMP Defenses: „Moskau hat Jahrzehnte und enorme Ressourcen darauf verwendet, seine kritischen Infrastrukturen vor nuklearen Auswirkungen zu schützen.

Russland verfügt heute über Hunderte von unterirdischen Kommandoposten und Tausende von anderen unterirdischen Schutzräumen, die dazu bestimmt sind, einen umfassenden Atomkrieg zu überleben und sich davon zu erholen. Sogar das Moskauer U-Bahn-System ist mit nuklearen Explosionstüren ausgestattet.

Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Russland alle anderen Nationen in der Produktion von Vakuumröhren anführt, wobei Svetlana Tubes in St. Petersburg der größte Hersteller von Vakuumröhren der Welt ist. Die Vakuumröhrenelektronik ist mehr als zehn Millionen Mal weniger anfällig für HEMP als die fortschrittlichen Halbleiter und Mikrochips, die die Grundlagen der wirtschaftlichen und militärischen Macht in den Vereinigten Staaten bilden.“

Exekutivdirektor Dr. Peter Vincent Pry stellt in seinem Warndokument „RUSSIA: EMP THREAT“ sachlich fest: „Russland bleibt wahrscheinlich weltweit führend bei nichtnuklearen EMP-Waffen (NNEMP), besser bekannt als Radio-Frequency Weapons (RFWs)“ und fügt hinzu:

„Die russische Entwicklung von Hyperschallraketensprengköpfen ist eine gefährliche neue Dimension der nuklearen und HEMP-Bedrohung … Große Geschwindigkeit (Mach 20, zwanzigfache Schallgeschwindigkeit) und das Fliegen einer flachen Flugbahn, die über die obere Atmosphäre gleitet, verringert sich erheblich Sichtbarkeit für US-Frühwarnsatelliten und Radargeräte bei gleichzeitiger Verkürzung der Ankunftszeit“ – und da er die Macht Russlands kennt, die nicht-nukleare Super-EMP-Waffen mit unaufhaltsamen Hyperschallraketen kombiniert, warnte Exekutivdirektor Dr. Peter Vincent Pry kürzlich in einem Interview davor, dass Präsident Putin keine Angst davor hätte, sie gegen die Ukraine loszulassen, weil sie nicht als nuklearer Erstschlag bezeichnet werden können.

Zweifellos hat Russland gestern Abend eine nichtnukleare Hyperschallrakete mit einer Super-EMP-Waffe über Kiew gezündet, als letzte Warnung an den Westen, die auf den Terroranschlag der Ukraine gegen russische Zivilisten am 2. März auf dem Territorium der Russischen Föderation folgte. und es war ein Terroranschlag, an den man sich unbedingt erinnern sollte, denn kurz darauf kündigte Russland den ersten Einsatz seiner unaufhaltsamen Hyperschallraketen im Ukraine-Konflikt an.

Diesem russischen Vergeltungsangriff mit Hyperschallraketen auf die Ukraine folgten Artikel wie „Schreckliches Gemetzel: Russland gibt endlich zu, NATOs tiefen Untergrund-Kommandobunker in Kiew zu zerstören“, in dem behauptet wurde: „Dutzende von NATO-Offizieren wurden bei einem „schrecklichen Schlag“ von einer Mach 12-Rakete … Höchstwahrscheinlich sprechen wir über die Niederlage des „Schatten-Generalstabs“ der NATO in der Ukraine … Der geheime unterirdische Bunker, der in einer Tiefe von 400 Fuß (120 Meter) gebaut wurde, umfasste mehrere NATO-Offiziere (im Ruhestand) und Berater…Insgesamt mehr als 300 Personen.

Bis heute wurden laut dem Portal 40 Menschen unter den Trümmern des unterirdischen Hauptquartiers herausgezogen, aber die meisten, die unter den Trümmern starben, wurden noch nicht gefunden“ – „Hat die russische Kinzhal-Rakete das ‚NATO-Kommandozentrum‘ in der Ukraine ausgeschaltet? “, wobei ganz unten vermerkt wird: „Newsweek wandte sich per E-Mail an die Verteidigungsministerien Russlands und der Ukraine, um einen Kommentar zu erhalten, und die NATO über ihr Pressezentrum“, von denen keiner Newsweek antwortete und bis heute zu diesen Behauptungen schweigt.

Genau jetzt, genau in diesem Moment, wird der folgenreichste Konflikt unserer Zeit in den verborgenen Korridoren der Macht in Amerika ausgetragen zwischen denen, die den Dritten Weltkrieg wollen, und denen, die alles tun, um ihn zu verhindern.

Man muss kein Genie sein, um zu wissen, dass das sozialistische Biden-Regime und seine radikal linken Verbündeten in den Medien auf der einen Seite und das amerikanische Militär und die Geheimdienste auf der anderen Seite stehen – und es braucht auch kein Genies, um zu wissen, dass Präsident Putin genau das gemeint hat, was er als Warnung gesagt hat: „Vor fünfzig Jahren haben mich die Straßen Leningrads eines gelehrt: Wenn ein Kampf unvermeidlich ist, muss man zuerst zuschlagen“.

…

