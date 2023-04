Pädo-Elite: „Dieser entsetzliche UN-Bericht versucht, Sex mit Kindern und Minderjährigen zu entkriminalisieren. Böse“

Teile die Wahrheit!

Ein schockierender Bericht, der unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen veröffentlicht wurde, scheint die Tür zur Normalisierung von Sex mit Minderjährigen zu öffnen.

Sexuelle Handlungen zwischen Personen unterhalb des gesetzlichen Mindestalters können freiwillig und legal sein, schrieb die Internationale Juristenkommission (ICJ) im März.

Der Bericht fordert nicht die Entkriminalisierung von Sex zwischen Erwachsenen und Minderjährigen, aber er stellt fest, dass Kinder das Recht haben, sexuell aktiv zu sein.

Nach Angaben der Vereinten Nationen dürfen Kinder dem Sex mit Erwachsenen zustimmen. Das war die ganze Zeit der Plan.

Es trägt den Titel „The 8 March Principles for a Human Rights-Based Approach to Criminal Law Proscribing Conduct Associated with Sex, Reproduction, Drug Use, HIV, Homelessness and Poverty (Die 8. März-Prinzipien für einen menschenrechtsbasierten Ansatz im Strafrecht zur Ächtung von Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Sex, Fortpflanzung, Drogenkonsum, HIV, Obdachlosigkeit und Armut)“. Zu ihnen gehören die UN-Agentur Unaids und das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte.

„Laut den Vereinten Nationen können Kinder für den Sex mit Erwachsenen einwilligen. Das war schon immer der Plan“, schrieb der Influencer Ian Miles Cheong auf Twitter.

Der ehemalige NHL-Star Theo Fleury meinte daraufhin: „Die UN ist voll von Pädophilen!“ (Video von Jesuit-Puppe Pädo-Dalai Lama, der ein Kind bittet, an seiner Zunge zu lutschen – Twitter zensiert es, um es zu schützen! (Videos))

„Dieser entsetzliche UN-Bericht versucht, Sex mit Kindern und Minderjährigen zu entkriminalisieren. Böse“, twitterte die Menschenrechtsaktivistin Michelle Uriarau.

Auszug aus dem Buch „Illuminatenblut 2“:

Hinter den Kulissen der Vereinten Nationen: Wer wirklich das Sagen hat

Es heißt, dass die Vereinten Nationen (UNO) eine internationale Organisation sind, die darauf abzielt, durch sozialen Fortschritt, ökonomische Entwicklung, internationale Sicherheit und internationales Recht die Kooperation zu begünstigen. (Illuminatenblut 2: Ein Opfer packt aus: Satanische Rituale … das schreckliche Geheimnis der Mächtigen und Reichen)

Sie stellt sich selbst nach außen hin als eine angesehene Vereinigung dar, die sich um Frieden, Sicherheit, Entwicklung, Menschenrechte und humanitäre Angelegenheiten kümmert.

Daher überrascht es nicht, dass die UNO bei internationalen Konflikten und Krisen an vorderster Front steht, da genau diese Umstände eine ideale Atmosphäre schaffen, sich als Überbringer all des vorher Genannten in Szene zu setzen. Autoritäre Figuren haben im Verlauf der Geschichte immer versucht, ihre öffentliche Wahrnehmung schönzufärben, in der Hoffnung, durch Beeinflussung und Gehirnwäsche der Massen eine erwünschte Agenda zu etablieren.

Mit dem Versuch, sich selbst ins rechte Licht zu rücken, meine ich, wie sich die UNO Mainstream-Medien-Sender wie CNN zunutze macht. CNN gehört Time Warner (1), welches wiederum im Besitz von JP Morgan Chase und Dodge & Cox ist, um nur einige zu nennen.

Es gibt auch einen erlesenen Kreis direkter Inhaber wie Jeffrey L. Bewkes. Bewkes hat seinen Sitz in der Zentrale von Time Warner, die nicht zufällig aus zwei Türmen besteht, die 2001 gebaut wurden und somit an das ehemalige World Trade Center in New York City zu erinnern.

Bewkes ist auch Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR), der von den Rothschild- und Rockefeller-Familien geleitet und finanziert wird. Tatsächlich sind eine große Mehrheit der Eigentümer von Mainstream-Medien-Sendern sowohl Mitglieder des CFR als auch der Trilateralen Kommission. Ein weiteres Beispiel hierfür ist Richard D. Parsons, der von Mai 2003 bis Januar 2009 Vorstandsvorsitzender von Time Warner war.

Zur Zeit ist Parsons Kuratoriumsmitglied und leitender Berater der Rockefeller Foundation. Ich könnte die Liste auch mit Frank J. Caufield fortsetzen, einem weiteren hochrangigen unmittelbaren Eigner von Time Warner, der ebenfalls ein Mitglied des CFR ist.

Lassen Sie mich abermals daran erinnern, dass Time Warner im Besitz von CNN ist, welches einer Reihe von Individuen und Unternehmen gehört, die von einigen wenigen Familien geleitet werden. Diese Familien verstecken sich hinter den von ihnen geleiteten Unternehmen, indem sie Angestellte und Politiker anheuern, um ihre schmutzige Arbeit zu erledigen.

Es ist mir unbegreiflich, warum wir weiterhin einem kleinen elitären Zirkel, der keinerlei Rücksicht auf die Menschheit nimmt, unsere Wahrnehmung des Weltgeschehens überlassen.

Als Kind verstand ich nicht, wie ein menschliches Wesen derart negative Absichten hegen kann, um hinterlistig so viele Konflikte zu verursachen. Bis zum heutigen Tag glaube ich immer noch, dass ein menschliches Wesen nicht in der Lage ist, das zu tun, wozu diese „Führungsgremien“ und multinationalen Konzerne imstande sind. Gleichgültig, ob es Ihnen genauso ergeht oder nicht, hoffe ich, dass die oben genannten Verbindungen bei Ihnen zumindest für ein Stirnrunzeln sorgen.

Es ist nicht nötig, auf die JP Morgan/Rockefeller-Verbindungen hinzuweisen, die ebenfalls eine große Rolle bei der Erschaffung des Federal Reserve-Systems im Jahre 1912 gespielt haben.

Also, was hat all dies mit den Vereinten Nationen zu tun? Nun, dieselben, denen all die Mainstream-Medien-Sender gehören, besitzen, leiten und schufen auch die Vereinten Nationen. Die Inhaber der Vereinten Nationen benutzen ihre Rundfunkanstalten, um die Wahrnehmung von Milliarden von Menschen zu beeinflussen.

Nicht viele Leute wissen, dass unsere Mainstream-Medien im Besitz von weniger als fünf multinationalen Konzernen sind und dass all diese Unternehmen Verbindungen zu den Rothschild- und Rockefeller-Familien haben.

Bei genauerer Betrachtung stehen all die gleichen Konzerne damit in Verbindung, Technologien zur Erzeugung sauberer Energie zu unterdrücken, so wie General Electric.

Weitere Verbindungslinien können auch in die Nahrungsmittel- und Medizinbranche gezogen werden. Unser Planet ist im Besitz einer kleinen Gruppe von Familien und den von ihnen geleiteten Konzernen; dies ist kein Geheimnis und keine Verschwörungstheorie mehr. Es wird offensichtlich, dass diese „Leute“ nicht unser bestes im Sinn haben. …

Erschufen die gleichen Leute, die Nazi-Deutschland finanzierten, auch die Vereinten Nationen? Wurden beide Kriegsparteien von der gleichen Gruppe finanziert?

Die entscheidende Frage, die wir uns in Bezug auf globale Regierungsorganisationen stellen müssen, ist, wer hat das Sagen? Wer trifft die Entscheidungen? Welche Verbindungslinien können zwischen den Vereinten Nationen und den anderen wichtigen Leitungsorganen des gesamten Globus gezogen werden?

Und wie oft erkennen wir sie? Wenn die Vereinten Nationen für Frieden und Stabilität in konfliktreichen Kriegszeiten erschaffen wurden, warum sollten dieselben Gruppierungen beide Seiten des Krieges unterstützen? Geht es nur um den Profit oder wollten sie Kriege anzetteln, um Führungsgremien den Weg zu ebnen, die den ganzen Planeten kontrollieren? (Illuminatenblut 2: Zeugen packen aus: Die Menschenjagdpartys des Neunten Kreises und der Elite)

Den Vereinten Nationen ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) angegliedert, die weitere Abzweigungen wie zum Codex Alimentarius und der Food and Drug Administration (FDA) bildet. …

Ein Aspekt der gegenwärtigen Bewusstseinsveränderung ist das Erwachen gegenüber neuen Fakten und Möglichkeiten darüber, was wirklich in unserer jüngeren Menschheitsgeschichte geschehen ist.

Viele Leute schlagen verschiedene Wege der Bewusstwerdung ein, aber letztendlich läuft alles auf das Gleiche hinaus: Wir müssen selbst die Veränderung sein, die wir (in der Welt) sehen wollen…

…

Quellen: PublicDomain/foxnews.com am 18.04.2023