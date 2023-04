Robert F. Kennedy Jr.: Die „NWO“ manipuliert die Wahlen 2024 – US-Imperium aufzulösen – Bedrohung vom Tiefen Staat (Video)

Teile die Wahrheit!

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. hat davor gewarnt, dass die „Neue Weltordnung“ bereits damit begonnen hat, die Wahl 2024 zu manipulieren, um sicherzustellen, dass Joe Biden auf Biegen und Brechen gewinnt.

Im Gespräch mit Breitbart erklärte RFK Jr. „Das DNC hat zu diesem Zeitpunkt die offizielle Position eingenommen, dass es keine Debatte geben wird, und ich denke, das ist unglücklich… Ich denke, was das DNC in New Hampshire getan hat, ist auch unglücklich.“

„Präsident Biden hat dort [in New Hampshire] nicht gut abgeschnitten; er wurde Fünfter. Also nahmen sie New Hampshire und warfen es aus dem ersten Platz heraus. Und jetzt werden sie sagen – sie sagen, dass sie die Delegierten komplett aus New Hampshire entfernen werden, und dass wir an diesem Punkt der Geschichte sein sollten“, fügte RFK Jr. hinzu.

Er wies darauf hin, dass New Hampshire seit jeher der erste Staat ist, in dem die Vorwahlen stattfinden, weil er ein „Goldstandard“ für die Integrität der Wahlen und „ein Vorbild für die amerikanische Demokratie“ ist.

„Es ist sehr billig, dort Wahlkampf zu machen. Und er hat den größten unabhängigen Block im Land. Und die Leute entscheiden sich erst, wenn sie die Kandidaten wieder und wieder sehen und ihnen fünfmal die Hand schütteln, bevor sie sich entscheiden, wen sie wählen“, sagte Kennedy Jr.

„Sie prüfen diese Kandidaten für das ganze Land, sie prüfen sie so, wie man geprüft werden würde, wenn man für einen Sitz im Stadtrat kandidiert“, betonte er und fügte hinzu: „Man muss hingehen und Leuten die Hand schütteln, in Nagelstudios und Restaurants, und man wird ausgefragt. Diese Kandidaten werden von einer 80-jährigen Frau ausgefragt, die jeden Tag The Economist und die Financial Times liest“.

„New Hampshire ist der einzige Ort, an dem man Einzelhandelspolitik betreiben muss, man kann nicht entkommen“, behauptete er.

„Wenn es so viele Amerikaner gibt, die sich Sorgen um die Integrität der Wahlen machen, sollten wir in unserer Partei alles tun, um zu zeigen, dass dies kein manipuliertes, manipuliertes System ist. Dass es tatsächlich Demokratie ist… und sie [das DNC] tun so ziemlich das Gegenteil.“

„Es gibt zu viele Amerikaner, die bereits denken, dass das ganze System gegen sie manipuliert ist. Und dies ist eine Bestätigung dafür. Und ich denke, das ist besorgniserregend“, fuhr er fort.(Robert F. Kennedy, Jr. will US-Präsident werden: Zusammenbruch der amerikanischen globalen Hegemonie)

Summit.news berichtet: Die Integrität der Wahlen ist das wichtigste Thema im Jahr 2024, angesichts des Ergebnisses der Wahlen im Jahr 2020 und der Tatsache, dass etwa 60 Prozent der US-Wähler es für wahrscheinlich halten, dass „Betrug“ das Ergebnis der Zwischenwahlen im Jahr 2022 beeinflusst hat.(Donald Trump und der Antichrist: „Wisst Ihr wer noch an Ostern verhaftet wurde!?“)

RFK Jr. wurde als Kandidat begrüßt. Fast zwei Drittel der Demokraten wünschen sich einen Herausforderer für Biden, und eine Mehrheit der Demokraten will keine weitere Amtszeit Bidens.

300x250

Biden 2024? 62% of Democrats Want Challengers Majority of Democrats support RFK, Jr. Presidential Campaign https://t.co/Q9zkNAjLY7 pic.twitter.com/JIuyXnDqei native advertising — Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) April 12, 2023

300x250 boxone

Letzte Woche, als Kennedy offiziell seine Kampagne startete, sprach er über das Versagen des Tiefen Staates und seinen Widerstand gegen die zügellose Expansion des militärisch-industriellen Komplexes.

Kennedy erinnerte auch daran, wie sein Vater Robert F. Kennedy während seiner Präsidentschaftskampagne 1968 vom demokratischen Establishment praktisch ins Exil geschickt wurde, es aber dennoch schaffte, das Land zu vereinen.

„Während dieses Wahlkampfes und während meiner Amtszeit wird es mein Ziel sein, so viele Amerikaner wie möglich dazu zu bringen, zu vergessen, dass sie Republikaner oder Demokraten sind, und sich daran zu erinnern, dass sie Amerikaner sind“, schwor Kennedy.

Robert F. Kennedy Jr. startet US-Präsidentschaftskandidatur und schwört, das US-Imperium aufzulösen

Am Mittwoch startete Robert F. Kennedy Jr. seine Präsidentschaftskandidatur, um Präsident Biden in den Vorwahlen der Demokraten 2024 herauszufordern, und versprach, mit der „Abwicklung“ des US-amerikanischen Imperiums zu beginnen.

In einer Rede, in der er seinen Wahlkampf ankündigte, stellte Kennedy die Motive von Präsident Biden in der Ukraine in Frage und sagte, es scheine, dass die Regierung den Krieg verlängern wolle.

Er sagte, die Ukraine werde als „Bauernhof“ zwischen zwei Großmächten behandelt.

Kennedy forderte eine Reduzierung der US-Militärpräsenz rund um den Globus. „Ich werde die Truppen nach Hause bringen, ich werde die Stützpunkte schließen und ich werde anfangen, in die US-Mittelklasse zu investieren“, sagte er.

Kennedys Kampagnen-Website beschreibt seine außenpolitische Vision. „Als Präsident wird Robert F. Kennedy Jr. den Prozess der Abwicklung des Imperiums einleiten. Wir bringen die Truppen nach Hause. Wir werden aufhören, unbezahlbare Schulden anzuhäufen, um einen Krieg nach dem anderen zu führen“, heißt es auf der Website.

„Das Militär wird zu seiner eigentlichen Rolle der Verteidigung des Heimatlandes zurückkehren. Wir werden die Stellvertreterkriege, Bombenangriffe, verdeckten Operationen, Staatsstreiche, Paramilitärs und alles andere beenden, was so normal geworden ist, dass die meisten Menschen nicht wissen, dass es passiert. Aber es passiert, eine ständige Belastung unserer Kräfte“, heißt es dort.

In Bezug auf die Ukraine heißt es auf der Website, dass „die wichtigste Priorität darin besteht, das Leiden des ukrainischen Volkes zu beenden, Opfer einer brutalen russischen Invasion und auch Opfer der US-amerikanischen geopolitischen Machenschaften, die mindestens bis 2014 zurückreichen“.

Darin heißt es, Kennedy würde es mit Diplomatie versuchen und Russland Zugeständnisse machen, darunter ein Angebot, „unsere Truppen und atomwaffenfähigen Raketen von Russlands Grenzen abzuziehen“.

Kennedy startet das Rennen mit der Unterstützung von 14% der Wähler, die Präsident Biden im Jahr 2020 unterstützt haben, so eine Umfrage von USA TODAY/Suffolk University .

Die Umfrage besagt, dass nur 67% der Menschen, die 2020 für Biden gestimmt haben, planen, Biden gegen seine derzeitigen demokratischen Herausforderer zu unterstützen.

Die Präsidentschaftsbewerbung von Robert F. Kennedy Jr. ist eine GROSSE BEDROHUNG für den Tiefen Staat

Wenn der Anti-Impfstoff-Aktivist und Gründer von Children’s Health Defense, Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.), die demokratische Präsidentschaftskandidatur von Präsident Joe Biden an sich reißt und es ihm schließlich gelingt, die Präsidentschaftswahlen zu gewinnen, wird er eine große Bedrohung darstellen zum Tiefen Staat.

Laut „TruNews“-Moderatoren Rick Wiles und Dr. Raymond Burkhart zielt der 69-jährige RFK Jr. darauf ab, den Tiefen Staat zu zerstören und Big Pharma für die „Impfstoffe“ verantwortlich zu machen, die Menschen auf der ganzen Welt getötet und geschädigt haben.

RFK Jr., ein „schwarzes Schaf“ in dem wohl berühmtesten politischen Clan Amerikas, er reiste kürzlich nach Boston, um zu erklären, dass er Biden um die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei herausfordern wird.

Kennedy, ein Neffe von Präsident John F. Kennedy und Sohn des US-Justizministers und New Yorker Senators Robert F. Kennedy, war einst ein Bestsellerautor und Umweltanwalt, der sich mit Themen wie sauberem Wasser beschäftigte.

Er entwickelte sich auch zu einer der führenden Stimme in der Anti-Impfstoff-Bewegung – seine Arbeit wurde von Experten des öffentlichen Gesundheitswesens und Mitgliedern seiner eigenen Familie als „irreführend und gefährlich“ beschrieben.

„Das passiert, wenn man jemanden 18 Jahre lang zensiert“, sagte Kennedy in Anspielung auf seine Beschwerde, dass Social-Media-Plattformen und die Mainstream-Medien ihm keine faire Anhörung gewährt hätten.

„Sie hätten mich nicht so lange einsperren sollen, denn jetzt werde ich sie für die nächsten 18 Monate wirklich loslassen. Sie werden viel von mir hören.“

„Er wird die Impfstoffe und die Pharmaunternehmen bloßstellen. Höchstwahrscheinlich wird er die Ukraine und pharmazeutische Experimente an Kindern und Ukrainern zur Sprache bringen. Wenn er diesen Weg einschlägt, wird das für den Tiefen Staat extrem bedrohlich“, sagte Wiles.

„Und zum ersten Mal seit Jahrzehnten kandidiert ein großer Kennedy für die Nominierung der Demokraten. Und er ist kein kommunistischer Demokrat.“

Die Gastgeber brachten auch die Möglichkeit zur Sprache, dass RFK Jr. als Drittkandidat kandidieren könnte.

„Das ist plötzlich eine interessante Wahl“, sagte Burkhart. „Sein ganzes Leben, seine Politik und sogar seine Bemühungen bei der Kindergesundheitsverteidigung in den letzten 15 bis 20 Jahren waren involviert. Wie willst du einen Typen finden, der sagt: ‚Ich habe für Kinder gekämpft und ich glaube, dass die Impfstoffe böse sind.’“

Wiles fügte hinzu: „Wenn er eine gemäßigte Person mit Qualitäten, Fähigkeiten und Erfahrung als seinen Vizepräsidenten auswählt, wäre dieses Ticket für die Menschen sehr attraktiv. Wenn er in einem Drei-Wege-Rennen als Unabhängiger zur Wahl gehen und einen gemäßigten Vizepräsidentschaftskandidaten haben könnte, wäre er am 24. November ein sehr ernsthafter Kandidat. Wir müssen uns das ansehen.“

Kennedys Haltung widerspricht den Mainstream-Demokraten

Eine kürzlich durchgeführte Pferderennen-Umfrage ergab, dass der wahrscheinliche republikanische Kandidat, der ehemalige Präsident Donald Trump, den amtierenden Präsidenten mit 44 Prozent zu 43 Prozent unter den landesweit registrierten Wählern um einen Punkt anführt.

Laut Douglas E. Schoen, einem politischen Berater und Mitwirkenden bei The Hill , könnte RFK Jr., wenn er eine aggressiv negative Vorwahlkampagne gegen Biden startet, ihn bei den Parlamentswahlen sehr gut humpeln lassen.

Schoen hält das Angebot von RFK Jr. noch für weit hergeholt , zum Teil, weil seine Themen weit außerhalb des Mainstreams der Demokratischen Partei liegen, abgesehen von seinem Eintreten für die Umwelt. Viele seiner Klimapositionen, wie zum Beispiel zu sauberer Energie und Landschutz, stimmen mit der demokratischen Plattform überein.

Er ist jedoch ein prominenter Skeptiker der genverändernden Therapie des Wuhan-Coronavirus (COVID-19), der von Social-Media-Plattformen gesperrt und zensiert wurde.

Er ist auch gegen die Macht der Unternehmen und hat gegen staatliche Bankenrettungen gewettert, die bei vielen Progressiven, die Biden gegenüber tendenziell lauwarm sind, sehr gut auf Resonanz stoßen könnten. Er gelobte auch, die korrupte Fusion von Staat und Konzernmacht zu beenden.

Und deshalb sind Kritiker irgendwie pessimistisch, dass er die Vorwahlen gewinnen könnte. „Aber RFK Jr. könnte die Sache für Biden sehr wohl erschweren, der vor einem wahrscheinlichen Rückkampf gegen Trump bei den Parlamentswahlen von einer ‚Tortenvorwahl‘ profitieren würde“, bemerkte Schoen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/naturalnews.com/news.antiwar.com am 28.04.2023