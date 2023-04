Tucker Carlson gefeuert – von Murdoch und seinem „langjähriger Freund“ Rothschild

Klare Fronten. Wird Tucker Carlson jetzt richtig loslegen? Ich habe ihm jedenfalls geschrieben, dass wir ihn bei AUF1 gerne als Kommentator hätten, aber vermutlich kann er sich vor Angeboten nicht retten.

Leider schaffe ich es derzeit nicht, eine Sondersendung daraus zu machen. Ich hätte große Lust dazu. Von AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet

Aber nur in aller Kürze:

„Wie eine Hinrichtung“

Viele sind bestürzt, dass der TV-Sender „FOX“ den bekannten Moderator Tucker Carlson feuert. US-Medien schrieben, dass es „wie eine Hinrichtung aussieht.“

Andere schreiben, er wäre direkt von Ober-Boss Rupert Murdoch gefeuert worden. Die hiesigen gleichgeschalteten Systemmedien feiern und freuen sich natürlich.

Sie sind so im Abwehrkampf gefangen, dass sie überhaupt nicht verstehen, was hier geschieht. Natürlich kommen sie nicht ohne Polemik aus („rechts“, „umstritten“, „Demagoge“).

Klare Fronten

Aber warum freut mich, dass Tucker Carlson nicht mehr bei „FOX“ moderieren darf? Ganz einfach:

Ein „Krieg“ braucht klare „Fronten“. Und wir befinden uns längst im Kampf um die Deutungshoheit, im sogenannten „Infokrieg“.

Und Tucker Carlson war schon lange viel zu gut für „FOX News“. Denn der TV-Sender war und ist natürlich in Summe ein Systemsender.

Rupert Murdoch und sein „langjähriger Freund“ Rothschild

„FOX“ ist ein Systemsender. Der eben die „rechte“ (republikanische) Seite bedient. Inhaber ist Rupert Murdoch. Oliver Janich erinnert auf seinem Telegram-Kanal zu Recht daran, dass niemand Geringerer als Lord Rothschild „ein langjähriger Freund von Rupert Murdoch“ ist. (The Economist Titelbild Mysterium: Zeigen uns die Rothschilds, wie die Welt nächstes Jahr aussehen wird?)

300x250

Und sogar das zensierte Wikipedia verrät uns, dass Murdoch und Rothschild an denselben Öl-Konzernen beteiligt sind. So etwa an „Genie Energy Ltd.“. Ein Unternehmen, das 2013 das Recht bekam, in den syrischen Golanhöhen nach Öl zu suchen.

Dass sie nicht vom syrischen Volk dieses Recht bekamen, liegt auf der Hand… Aber sie bohren dort jedenfalls nach Öl und 2015 verkündeten sie auch, dass sie ein riesiges Ölvorkommen gefunden hätten.

Ehemaligen Vizepräsidenten, CIA-Direktoren und Finanzministern gestattete man ebenso, sich an der Firma zu beteiligen. Schadet ja nie und Rohstoffe fremder Völker gibt es genug zu verteilen, solange die Zahl der Empfänger nicht zu groß wird.

300x250 boxone

Aber verlieren wir uns nicht. Fest steht, dass „FOX“ ein Systemsender war und ist und im Eigentum der Familie Murdoch auch immer ein globalistischer TV-Sender bleiben wird.

Er bespielt eben nur eine andere Zielgruppe, um im entscheidenden Moment glasklare Meinungsmache für die Ziele seiner Inhaber zu verfolgen.

Zu ehrlich, zu pharma-kritisch?

Tucker Carlson brachte harte und wichtige Themen auf Sendung. Gerade erst in den letzten Monaten verlangte er eine Neuaufarbeitung des Mordes an JF Kennedy.

Er thematisierte den Bevölkerungsaustausch gegen Weiße, untersuchte journalistisch und kritisch den Anschlag auf die North Stream Pipelines – und in seinen letzten Sendungen interviewte er Elon Musk oder Robert F. Kennedy Jr., der als kompromissloser Impfkritiker bekannt ist.

Letzterer vermutet auf Twitter, dass Carlson mit dem Thematisieren der Pharma-Verbrechen zu weit gegangen sei. Zitat: „Fox feuert Tucker Carlson fünf Tage, nachdem er die rote Linie überschritten hat, indem er anerkennt, dass die Fernsehsender einen tödlichen und unwirksamen Impfstoff verbreitet haben, um ihren Pharma-Werbetreibenden zu gefallen.

Carlsons atemberaubend mutiger Monolog vom 19. April brach die beiden wichtigsten Regeln des Fernsehens: Tucker sagte die Wahrheit darüber, wie gierige Pharma-Werbetreibende Fernsehnachrichteninhalte kontrollierten, und er beschimpfte unterwürfige Nachrichtensprecher, weil sie für Impf-Stiche geworben hatten, von denen sie wussten, dass sie tödlich und wertlos waren.

Seit vielen Jahren hat Tucker mit durchschnittlich 3,5 Millionen das größte Publikum des Landes – zehnmal so groß wie CNN. Fox hat gerade die erschreckende Macht von Big Pharma demonstriert.“

Carlson wird zum Helden aufsteigen