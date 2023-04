WHO-Propaganda: Covid-Spritze hat in Europa eine Mio. Leben gerettet – Studie: Geimpfte haben um 14,5% höhere Sterblichkeit bei Infektion als Ungeimpfte

Am Montag hat die WHO bekanntgegeben, dass die Covid-“Impfung” alleine in Europa mehr als eine Million leben gerettet hätte. Politiker und Journalisten feiern die Meldung.

Ein neuer Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) lässt aufhorchen: Die „Coronavirus-Impfungen“ hätten seit Ende 2020 mehr als eine Million Leben gerettet – alleine in Europa.

Die Zahl habe man „auf Grundlage von Todeszahlen und verabreichten Impfdosen berechnet“. Zugleich erneuert man den Impfaufruf, damit will man offensichtlich die neue Kampagne argumentieren.

WHO als Teil der Pandemieindustrie

Laut dem Bericht seien „besonders viele Todesfälle“ während der Omikron-Welle verhindert worden. Mehr als eine halbe Millionen Menschen hätte die Spritze vor dem Omikron-Tod bewahrt, meint der Bericht.

Dass die Infektionssterblichkeit bei Omikron signifikant geringer war als bei den vorherigen Varianten, wird in den Meldungen des Mainstreams aber ausgespart. Auch ein direkter Link auf die “Studie” fehlt in der Medienberichterstattung.

Rudolf Anschober, österreichischer Ex-Gesundheitsminister, twitterte voller Stolz die entsprechende ORF-Meldung: „Werde ich jetzt immer den aggressiven Leugnern, die sich seit NÖ bestätigt fühlen, als Antwort übermitteln.“

Florian Klenk twitterte die dazugehörige Meldung der „Süddeutschen“: „Corona-Impfungen retteten in Europa mehr als eine Million Leben. Eine Million!“

Eine Kontextualisierung der WHO wurde von beiden jedoch unterlassen. Dabei ist es aber notwendig zu erwähnen, dass der größte Geldgeber der WHO das private Gates-Imperium, einerseits über die „Bill & Melinda Gates-Stiftung“ andererseits über die Impfallianz „GAVI“, ist.

Private Gelder an die WHO sind zudem zweckgewidmet. Die WHO kann über das Geld nicht frei verfügen, sondern die privaten Geldgeber bestimmen, wo diese investiert werden müssen. (Die schockierende Entdeckung eines leitenden Einbalsamierers: „Schmutziges Blut“ und parasitäre Fasermassen bei Geimpften (Video))

Dies ist der Hauptgrund, warum viele Kritiker die WHO als „private NGO“ bezeichnen oder warum die UN-Sonderorganisation als Lobbyverein der Pandemieindustrie markiert wird. Durch die Gelder von Gates, der intensiv in das Impfgeschäft investiert hat, dürfte eine objektive Auseinandersetzung mit dem Thema sehr schwer sein.(Impfschäden – Schwer kranke Menschen, Tote und Gerichtsprozesse – Die Katastrophe hat begonnen)

Die WHO betont besonders, dass Menschen über 60 „gerettet“ worden wären. Diese Personen sind auch das Ziel der kommenden Impfkampagne, die von WHO und EU-Kommission schon im Frühjahr und spätestens dann im Herbst gestartet werden soll.

Der Präsentation des Impferfolgs ging zugleich auch ein Aufruf einher: “Ungeimpfte” sollten sich “schützen lassen”. Denn die Covid-Spritze wäre ein großer Erfolg gewesen.

Studie: Geimpfte haben um 14,5% höhere Sterblichkeit bei Infektion als Ungeimpfte

Alle Behauptungen der Pharmaindustrie und ihre Unterstützer in Politik, Expertentum und Ärztekammern haben sich als unwahr erwiesen. Zuerst wurde sogar Schutz vor Infektion behauptet, was von Anfang klar falsch war.

Dann schränkte man ein auf Schutz vor Übertragung, dann Schutz vor Krankheit, dann schwere Krankheit und Schluss blieb angeblich Schutz vor Todesfällen über.

Nichts davon lässt sich mit Daten belegen, im Gegenteil die Geimpften schneiden in allen Bereichen schlechter ab als Ungeimpfte.

Eine weitere umfassende, unabhängige Studie der Daten kommt zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die COVID-mRNA-Injektion in Bezug auf die Sterblichkeit schädlich ist.

Und wieder einmal liest man nichts darüber in den Mainstream Medien, nehmen es die Politiker nicht zur Kenntnis und fordern die Impfstoff-Verkäufer WHO und EU weitere Impofkampagnene gegen ältere und vulnerable Menschen.

Schon der Titel der Studie, die auf Preprints.org in Version 7 Mitte März veröffentlicht wurde, ist bezeichnend: „Vergessenes “Primum Non Nocere” und erhöhte Sterblichkeit nach COVID-19-Impfung“ (Original: Forgotten “Primum Non Nocere” and Increased Mortality after Covid-19 Vaccination)

Amrit Srečko Šorli (Fachbereich Medizinische Wissenschaften), Tomaž Makovec (Institut für Biochemie und Molekulargenetik, Medizinische Fakultät, Universität Ljubljana, Slowenien), Živan Krevel (Fachbereich Medizinische Wissenschaften, Homöopathisches Zentrum Krevel, Slowenien), Rado Gorjup (Institut für bijektive Physik, Fachbereich Medizinische Wissenschaften, ITR-Institut für transdisziplinäre Forschung und Entwicklung, Slowenien)

„Primum non nocere“ – auf Deutsch „Zuerst nicht schaden“ – ist der allererste und wichtigste Grundsatz der Ethik in der Medizin, oder sollte zumindest sein. Das heißt, dass eine medizinische Behandlung zunächst keinen Schaden anrichten darf, was aber leider eben in den vergangenen drei Jahren in noch nie dagewesenem Umfang passiert ist.

Die Studienautoren verweisen darauf, dass der vorgebliche Hauptgrund für die weltweite Covid-19-Impfkampagne im Jahr 2021 die Verringerung der durch SARS-CoV-2-Infektionen verursachten Sterblichkeitsrate im vorangegangenen Jahr gewesen sei. Analysen über den Nutzen dieser massiven Impfkampagne für die Sterblichkeit liegen jedoch nicht vor.

Zumindest nicht von offizieller Seite. TKP und andere der Wahrheit verpflichtete Medien außerhalb des Mainstreams, haben aber Daten von England über Dänemark und Israel bis Australien immer wieder ausgewertet und gezeigt, dass Geimpfte häufiger infiziert, erkrankt und verstorben sind.

Die Studienautoren beschreiben ihre Methode:

„Die Statistik bietet uns einen wesentlichen methodischen Ansatz zur Messung der Auswirkungen der Covid-19-Impfung auf die öffentliche Gesundheit. Die mathematische Beziehung zwischen geimpften und lebenden Gruppen kann aufgrund der großen Bevölkerungszahlen mit relativ hoher statistischer Zuverlässigkeit zwischen geimpften und toten Gruppen wiederholt werden. Diese Methode bietet auch einen größeren statistischen Nutzen, da sie den Simpson-Effekt eliminiert.“

Und hier sind die Ergebnisse:

„Die Berechnungen wurden für jedes der folgenden fünf (5) Vier-Wochen-Intervalle durchgeführt: Woche 35-38 (2021), Woche 39-42 (2021), Woche 43-46 (2021), Woche 47-50 (2021) und Woche 50(2021)-1(2022). Die Ergebnisse bestätigen, dass die Sterblichkeit der geimpften, mit dem Coronavirus infizierten Gruppen im Durchschnitt 14,5 % höher war als die Sterblichkeit der nicht geimpften, mit dem Coronavirus infizierten Gruppen. Schlussfolgerungen Geimpfte infizierte Gruppen scheinen eine höhere durchschnittliche Sterblichkeit zu haben als ihre nicht geimpften infizierten Kollegen. Die Ergebnisse legen nahe, dass es gerechtfertigt ist, die Statistiken zwischen geimpften lebenden und geimpften toten Personen für verschiedene Altersgruppen zu erweitern. Die Berechnung der Auswirkungen der Covid-19-Impfung auf die Sterblichkeitsrate ist ein notwendiger Schritt, um dem ersten Grundsatz der Medizin gerecht zu werden: “Primum non nocere”, “Nicht schaden”.“

Die COVID-19-Impfpolitik wurde weitgehend unter der Annahme angenommen, dass die COVID-19-Impfung “sicher und wirksam” sei, ein Slogan, der auch in der medizinischen Fachliteratur weit verbreitet war. Nun beweisen die vorliegenden Berechnungen legen nahe, dass die COVID-19-Impfung nicht “sicher und wirksam” ist, sondern der Gesundheit und der Lebenserwartung von Milliarden von Menschen weltweit irreparablen Schaden zugefügt hat.

Weitere Aussagen der Studie:

Die Ergebnisse dieser Analyse rechtfertigen eine umfassende Neubewertung der Daten der britischen Gesundheitsbehörde zur COVID-19-bedingten Sterblichkeit und zum Impfstatus für verschiedene Altersgruppen in England. Jeder britische Bezirk verfügt über genaue Daten zum Impfstatus, einschließlich Informationen darüber, wer geimpft wurde, wie oft geimpft wurde und wer nicht geimpft wurde.

Solange die Person lebt, kann der Impfstatus überprüft werden. Nach dem Tod geht der Impfstatus jedoch in der Regel verloren oder wird nicht beachtet, und dennoch bieten uns Vergleiche der Sterblichkeitsraten zwischen geimpften und nicht geimpften Gruppen den zuverlässigsten Beweis für die relativen Auswirkungen der Impfung auf die Sterblichkeit.

In ähnlicher Weise ist es gängige Praxis, den Impfstatus kranker Menschen zu verheimlichen, unabhängig davon, ob es sich bei der Diagnose um COVID-19 oder andere Krankheiten handelt. Wenn eine Person krank wird und ihren Arzt aufsucht, fragt dieser in der Regel nicht nach dem COVID-19-Impfstatus.

Auf diese Weise bleiben die potenziell katastrophalen Auswirkungen der COVID-19-Impfung jetzt und in Zukunft im Dunkeln.

Die Pandemie Maßnahmen und die Impfkampagne sind ein Schandfleck für die öffentliche Gesundheit und das medizinische System. Bis Ende 2020 waren alle etablierten Sicherheitsmaßnahmen und wissenschaftlichen Standards für die Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens auf eine Pandemie unterlaufen worden.

Frühe Behandlungsprotokolle mit kostengünstigen, wirksamen Off-Label-Medikamenten wurden dank einer intensiven, vom Impfstoff-Establishment inszenierten Fehlinformationskampagne verboten.

Ernährungs- und Lebensstilmaßnahmen zur Stärkung der antiviralen Immunität wurden von der medizinischen Allgemeinheit ignoriert. In der klinischen Praxis waren die neuen Regeln für die Behandlung und das Management von COVID-19-bedingten Krankheiten nicht evidenzbasiert, sondern wurden in erster Linie von politischen und finanziellen Interessen bestimmt, die ihre Wurzeln im medizinisch-pharmazeutischen Industriekomplex haben.

Das moderne medizinische System vieler westlicher Länder hat sich von seinem ethischen Kern entfernt, der sich am besten mit dem alten lateinischen Diktum Primum Non Nocere, “Zuerst keinen Schaden anrichten”, zusammenfassen lässt.

…

Quellen: PublicDomain/tkp.at am 20.04.2023