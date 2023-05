8 Mio. Kinder in den Händen elitärer Menschenhandelsnetze zur sexuellen Ausbeutung und Adrenochromproduktion (Videos)

„Sound of Freedom“ ist ein im Jahr 2022 produzierter Film, der am 4. Juli 2023 in die Kinos kommen wird. Der Film basiert auf einer „wahren Geschichte“, gespielt von Schauspieler Jim Caviezel. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Der Film zeigt, wie ein internationales Netzwerk des Kinderhandels existiert, das Kinder sexuell ausbeutet und sie für die Produktion von Adrenochromen verwendet.

Dieser Film wird zusammen mit der Unterstützung von Schauspielern wie Mel Gibson dafür sorgen, dass die PsyOp zur Zerschlagung des Tiefen Staates in großer Erfolg wird. Wie Sie wissen, habe ich die Zerschlagung des Tiefen Staates vorhergesagt und wir sehen jetzt, wie alle Waffen in Position gebracht werden, um diesen Plan zu vollenden. (Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

Was ist das Konzept? Man bringt einen Film auf den Markt und behauptet, er basiere auf einer „wahren Geschichte“. Dann bringt man alle alternativen Medien ins Spiel, mit bekannten Namen wie Reiner Fuellmich.

Man holt sich auch prominente Persönlichkeiten wie den ehemaligen UN-Exekutivdirektor und Präsidenten des Club of Rome, Calin Georgescu. In der Zwischenzeit werden die Massen durch die schockierenden Bilder des Films emotional berührt und kommen so zu der Überzeugung, dass die „wahre Geschichte“ tatsächlich wahr ist.

Dann wird der Staat aufgerollt, und die „Guten“ können die Bösen entlarven und sie an den höchsten Baum binden. (Illuminatenblut 2: Sie jagen, missbrauchen und töten Kinder – das schrecklich dunkle Geheimnis der Pädo-Eliten)

Damit haben Sie die ersten beiden Schritte des Spiels „Problem, Reaktion, Lösung“ abgeschlossen und können die“Lösung“ anbieten, bei der die „Guten“ als die Retter begrüßt werden.

Schauen Sie sich die Tweets unten genau an, in denen Sie zuerst Calin Georgescu und dann Jim Caviezel sehen.

In der Zwischenzeit sollten Sie wissen, dass Schauspieler immer Schauspieler sind (auch wenn sie nicht im Film mitspielen). Sie sind gut in ihrem Beruf und der Schauspieler Jim Caviezel zeigt daher echte Gefühle.(Illuminatenblut 2: Zeugen packen aus: Die Menschenjagdpartys des Neunten Kreises und der Elite)

Dies ist notwendig, um Sie in den „Reaktions“-Modus zu versetzen. Sie sollten wissen, dass es 8 Millionen Kinder in diesen Netzen gibt und dass ihnen Adrenochrom entzogen wird.

Sie müssen wissen, dass Satan wirklich existiert und dass der Tiefe Staat satanisch ist! Caviezel erklärt es Ihnen auf emotionale Weise (und lesen Sie weiter unten).

300x250

8 MILLION CHILDREN MISSING: Former United Nations Executive and Former President of the Club of Rome for Europe confirms that the Oligarchs who rule our world (The Committee of 300) are Pedophiles who control the systems of global child sex trafficking and control the UN and WEF.… pic.twitter.com/sD6iZcqT9b native advertising — Truth Justice ™ (@SpartaJustice) May 21, 2023

Übersetzung des Tweets:

300x250 boxone

Mehr als 8 Millionen Kinder verschwinden jedes Jahr, 8 Millionen ist die Gesamtbevölkerung Österreichs. Sie verschwinden ohne jegliche Informationen. Diese Straftat muss gestoppt werden.

Wir müssen für unsere Kinder kämpfen. Wir müssen sie beschützen. Die unschuldigste aller Unschuldigen wird jahrelang terrorisiert, gefoltert, als Sexsklaven verkauft und zehnmal am Tag vergewaltigt. Was wäre, wenn dies Ihr Kind wäre? (Illuminatenblut 2: Zeugen packen aus: Die Menschenjagdpartys des Neunten Kreises und der Elite)

Der Sexhandel mit Kindern ist das am schnellsten wachsende internationale Kriminalitätsnetzwerk, das die Welt je gesehen hat. Den illegalen Waffenhandel hat es bereits hinter sich gelassen und bald wird es auch den Drogenhandel hinter sich lassen.

Wenn wir nichts tun, sind wir Teil der Dunkelheit und des Bösen, die über unsere Welt fegen.

„The Sound of Freedom“ ist die wahre Geschichte des Kampfes eines Mannes, so viele Kinder wie möglich vor den Schrecken des Kindersexhandels zu retten.

Diese Millionen unschuldiger Kinder erleiden jeden Tag unvorstellbare Schmerzen und Folter, und wir als Gesellschaft lassen das zu.

Wir wissen, wer diese Oligarchen sind, wir wissen, wer das Komitee der 300 ist, wir kennen die Führer der UN und des WEF, wir kennen ihre Namen. Wie lange werden wir zulassen, dass sie unseren unschuldigen Kindern dieses Böse antun? Was stimmt nicht mit der Menschheit?

Warum handeln Sie nicht? Schließen Sie die Augen und sehen Sie die Tränen und hören Sie die Schreie eines fünfjährigen Mädchens, das festgehalten und vergewaltigt wird, bis es blutet.

Das ist die Realität in unserer Welt: Jedes Jahr werden Millionen unschuldiger Kinder für Sex, Folter und Vergewaltigung verkauft, und es wird nichts dagegen unternommen, nichts.

Wenn ein Mann einen Unterschied machen und Hunderte von Kindern retten kann, stellen Sie sich vor, was eine Million mutiger Männer tun könnten.

Wenn Sie sich beide Videos angesehen haben, wissen Sie jetzt, dass Donald Trump zum Siegerteam der „Guten“ gehört. Reiner Fuellmich (übersetzt ‚Pure Igniter‘), der den ehemaligen UN-Exekutivdirektor und Club of Rome-Chef interviewt, gehört ebenfalls zu den Guten. Sie können die Massen auf die „Lösung“ vorbereiten. Sie entwickelt sich genau so, wie ich es am 25. Januar 2023 vorausgesagt habe.

Es gibt in der Tat keinen besseren Weg, um die Massen dazu zu bringen, den Antichristen zu umarmen (die Rolle, die Donald Trump ausfüllt), als den Massen den Eindruck eines großen, globalen, satanischen Übels zu vermitteln (Problem) und ihnen dieses Übel zu zeigen (der Film), damit sie gigantisch wütend werden (Reaktion).

Dann kann man diesen Tiefen Staat entlarven, so dass der Messias Trump und der Rest der „Guten“ als die Retter begrüßt werden (Lösung).

Und um das Gefühl zu vervollständigen, haben wir noch einen weiteren Schauspieler, der bereits mit einem Hubschrauber unterwegs ist, um die entführten Kinder zu befreien, von einer Organisation namens Our Rescue.

Machen Sie sich nichts vor: Ich bin selbst Vater einer Tochter und kämpfe seit Jahren gegen die Sexualisierung von Kindern. Ich stand 2013 sogar mit einer Kamera vor der Tür der Stiftung, die die Brongersma-Kinderpornodateien verwaltet und nun Kinder in Grundschulen sexualisiert (die Rutgers-Stiftung).

Ich wollte Rechtsmittel einlegen, aber die Stiftung setzte gerichtlich durch, dass ich meine Artikel und Videos entfernen musste (siehe diesen Kommentar). Ich tat dies, weil ich selbst eine Tochter habe, die in die Grundschule geht, und es nicht länger ertragen konnte, dass niemand erkannte, was vor sich ging, und dass niemand etwas unternahm.

Aber wenn dieses Übel zu Propagandazwecken und zum Spielen eines „Problem, Reaktion, Lösung„-Spiels benutzt wird, kann ich das auch sehen! Und das ist der Grund, warum ich diesen Artikel schreibe.

Am 25. Januar habe ich das unten stehende Video aufgenommen. Bitte sehen Sie es sich noch einmal an. Dann werden Sie sehen, dass ich genau das vorhergesagt habe, was sich jetzt abspielt.

Wir werden zu einer Scheinerlösung getrieben, einer Erlösung von dem „großen satanischen Bösen“. Das alles geschieht durch Filmproduktion und gespielte Emotionen, um sicherzustellen, dass die Massen glauben, die Retter seien „die Guten“.

Egal, wie schlimm es scheint: Sie werden verarscht!

Lasst es nicht zu und teilt diese Botschaft!

Video:

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl-114964 am 28.05.2023