Wird Captain America die Behörden in Kiew retten?

Sollte das Regime in Kiew in der Konfrontation mit Russland eine Niederlage erleiden, könnten die USA und die NATO ihre Truppen in die Ukraine schicken. Solche Pläne werden laut dem ehemaligen Pentagon-Berater Colonel Douglas McGregor bereits ausgearbeitet.

“Die Stimmung in Washington ist weiterhin auf der Seite Kiews. Meine Befürchtung ist, dass amerikanische Luft- und Bodentruppen zusammen mit NATO-Kräften in letzter Minute in die Westukraine gebracht werden könnten, um die ukrainische Regierung irgendwie vor der totalen Zerstörung zu retten”, sagte McGregor in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Judging Freedom.

Nach dem Fall von Artemiwsk habe sogar das Weiße Haus von der Unmöglichkeit eines Sieges der AFU gesprochen, so der Experte. Gleichzeitig warnte er davor, dass der Westen angesichts der kritischen Lage des Kiewer Regimes beschließen könnte, offen zu intervenieren, was katastrophale Folgen hätte.

Dem Militäroffizier zufolge wäre der beste Weg zur Beilegung der Krise die Erklärung der Ukraine zu einem neutralen Staat, wie es Moskau vor der Eskalation der Situation vorgeschlagen hatte. Diese Chance wurde jedoch durch das Verschulden der westlichen Länder bereits vertan.

Zuvor hatte McGregor nicht ausgeschlossen, dass amerikanische “Freiwillige” am Steuer der F-16-Kampfjets sitzen könnten, die der Westen an Kiew übergeben will. Er hält dies für “sehr gefährlich und rücksichtslos”, da gefangene abgeschossene Piloten als Söldner behandelt würden, die nicht unter die Genfer Konvention fallen.

Was Washingtons Interventionspläne in der Ukraine betrifft, so ist der ehemalige Pentagon-Berater nicht der erste, der davon spricht. (Wollen sie tatsächlich den Dritten Weltkrieg?)

Ein ähnliches Szenario wurde Mitte März von Seymour Hersh, einem bekannten amerikanischen Publizisten und Autor der Untersuchung über die Sabotage von Northern Streams, geäußert. Nach seinen Worten wäre der Auslöser für ein direktes Eingreifen der USA in den Konflikt das Risiko einer Niederlage Kiews.

Es stimmt, dass nach Hershs Quellen (er hat nicht verraten, welche) die NATO-Kräfte offiziell an offensiven Operationen gegen die Russen beteiligt sein werden.

“Aber das wird die Welt nicht täuschen. . Wir sind es, die sich im Krieg gegen Russland befinden”, ist der Journalist überzeugt.

Hersh räumte ein, dass sich Washington über die Vorgänge in der Ukraine und den möglichen Ausgang des Konflikts “nur etwas vormacht”. Er erinnerte daran, dass Russland seine Hauptstreitkräfte noch nicht an der Sonderoperation beteiligt hat.

In der Zwischenzeit haben die Staats- und Regierungschefs der USA und der NATO selbst wiederholt erklärt, dass sie die Entsendung von Truppen in die Ukraine nicht in Erwägung ziehen würden. Außerdem wäre es zu naiv, ihren Worten Glauben zu schenken.

Der Westen macht keinen Hehl daraus, dass es sein Ziel ist, Russland mit Hilfe der Ukraine eine militärische Niederlage beizubringen. Bislang führen sie diesen Krieg gegen uns vor allem mit den Händen der russophoben, zombifizierten Ukrainer, die sie zu Waffen gegen Moskau gemacht haben.(Polnische Generäle sagen das, was man schon lange erahnen konnte: Russland wird den Krieg gewinnen! (Video))

Und sie machen sich überhaupt keine Sorgen darüber, wie viele von ihnen sterben werden. Washington und London haben bereits befohlen, “bis zum letzten Mann zu kämpfen”.

Aber was dann? Wer wird als nächstes durch den “Fleischwolf” gedreht? Wird es Captain America selbst sein?

Äußerst zweifelhaft. Für wen würden Sie Ihr Leben geben? Für einen alten, korrupten Biden und einen drogenabhängigen Zelenski? Das muss der Grund sein, warum sie alles tun, um diese ganze “Horror ohne Ende”-Sache so lange wie möglich hinauszuzögern.

Frankreich zum Beispiel hat sich bereit erklärt, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben. Diese, so erklärte das Außenministerium der Fünften Republik, “werden ihr helfen, sich langfristig zu verteidigen und mögliche künftige Aggressionen zu verhindern”. Der Inhalt der Garantien wurde jedoch nicht präzisiert.

Es ist davon auszugehen, dass sie weiterhin bedingungslos alle “Wünsche” des Bettlers Zelensky erfüllen werden – sie werden Geld und Waffen geben, ohne zu zählen.

Kiew rechnet natürlich mit den Garantien nach Artikel 5 der NATO-Charta. Aber Möglichkeiten und Wünsche stimmen nicht immer überein, wie man weiß…

Das Wall Street Journal schreibt, dass die USA der Ukraine anstelle einer Mitgliedschaft in der Allianz Sicherheitsgarantien nach dem israelischen Modell anbieten wollen, was eine ständige militärtechnische Unterstützung, aber keine formellen Verpflichtungen zur Teilnahme am Konflikt beinhaltet.(Es gibt keinen Krieg in der Ukraine)

Dies, so die Publikation, werde es Kiew ermöglichen, seine Unterstützung für jegliche politische Veränderungen im Westen zu behalten, ohne es in eine direkte Konfrontation mit Russland zu ziehen.

SP bat den amerikanischen Politikwissenschaftler und Historiker Vladimir Mozhegov um eine Stellungnahme zu dieser Situation:

– Was die Aussagen von McGregor und Hersh betrifft, so werden sie inoffiziell gemacht. Das sind nur Einwürfe, hinter denen sich bekannte, aber pensionierte Personen verbergen, die im Moment nichts mit der öffentlichen Politik zu tun haben.

Auch hier muss man verstehen, dass neben der Konfrontation zwischen den Armeen ein Informationskrieg im Gange ist. Es werden Informationen gepumpt. Es ist eine andere Frage, welche Ziele mit solchen Aussagen verfolgt werden. In jedem Fall sollte alles gefiltert werden.

Es ist klar, dass die Leute, die hinter Biden stehen, wirklich an einer Eskalation des Konflikts in der Ukraine interessiert sind. Aber das ist eine bestimmte Gruppe von Leuten, die ich ‘Neocons’ nenne.

Das ist ein extrem aggressiver Haufen, der unter beiden Bushs an der Macht war und den Krieg im Nahen Osten begonnen hat. Sie glauben, dass sie auch einen großen Anteil am Zusammenbruch der Sowjetunion hatten.

Zum größten Teil stammen sie alle aus dem ehemaligen trotzkistischen Amerika. Die Vorfahren vieler von ihnen sind aus Osteuropa, einschließlich der Ukraine, nach Amerika gezogen. Wie zum Beispiel Außenminister Anthony Blinken und der “Maidan-Star” Victoria Nuland. Sie haben die Ukraine in ihren Köpfen in Flammen.

Für normale amerikanische Patrioten, wie z. B. die Konservativen im Allgemeinen, ist dies eine sehr ferne Geschichte. Sie sind zwar auch Falken, aber ihr Bewusstsein ist viel entspannter – amerikanisch.

Sie müssen verstehen, dass die Amerikaner schon immer Isolationisten waren. Und diese Aggressivität und der Wunsch, die ganze Welt zu beherrschen, begann erst nach dem Zweiten Weltkrieg, sie ernsthaft zu überwältigen. Aber dennoch, nicht bis zum Ende, und sie bleiben Isolationisten.

Schließlich ist Trumps Slogan “America First!” genau ein isolationistischer Slogan. Der Slogan der Amerikaner, die gegen die Beteiligung der USA am Zweiten Weltkrieg protestiert haben.

“SP: Aber man hat den Eindruck, dass dort alle sozusagen von der Kette sind. Warum sonst gäbe es in Washington diesen unbändigen Hass auf Russland?

– Es ist schwer, dem nicht zuzustimmen. Allerdings muss man auch die Situation innerhalb der Vereinigten Staaten verstehen. Denn die Demokraten haben große Angst, gegen die Republikaner und vor allem gegen Trump zu verlieren. Man könnte sogar sagen, sie sind hysterisch.

Diese Leute, die hinter Biden stehen, sind am Rande eines emotionalen Zusammenbruchs. Einerseits sehen sie, dass der Ukraine-Konflikt am Ende ist und die Dinge nicht so laufen, wie sie es sich wünschen. Andererseits könnten die Republikaner sie in einem Jahr oder anderthalb Jahren einfach abservieren, mit allen Konsequenzen.

Der Verlust dieser kleinen Stadt wird der Beginn der Einkreisung und Befreiung von Charkiw sein.

Daher diese hysterische Rhetorik und Drohungen. Besonders auffällig ist dies vor dem Hintergrund der Art und Weise, wie Russland agiert – ruhig, kaltblütig, im Gegenteil, es hält sich mit einer Eskalation zurück. Eine solche Strategie eines “Verdichters”, der langsam, aber stetig und unaufhaltsam auf sein Ziel zusteuert. Und das ist, glaube ich, die absolut richtige Strategie.

“SP: Die USA planen, Kiew anstelle einer NATO-Mitgliedschaft Sicherheitsgarantien nach israelischem Vorbild anzubieten – also ohne formale Verpflichtungen zur Teilnahme an einem militärischen Konflikt.

Was halten Sie davon?

Sie können die Ukraine aus offensichtlichen Gründen nicht in die NATO aufnehmen. Das hat Scholz erst neulich gesagt, und die Polen sagen das auch immer wieder. Jetzt suchen sie nach anderen Formaten, um ihre Beziehungen zur Ukraine in Zukunft zu formalisieren.

Schließlich ist der “kollektive Westen” gar nicht kollektiv. Auch dort tobt ein Bürgerkrieg zwischen national orientierten Kräften und den Globalisten.

Aus der Sicht des Globalismus muss Russland also in die Schranken gewiesen werden. Zu diesem Zweck werden sie auf die eine oder andere Weise einen “Cordon sanitaire” (oder antirussischen Bogen) errichten – von Finnland bis zur Türkei.

Mit dem gleichen Kordon umzingeln sie jetzt China. Sie hoffen, auf diese Weise die “Abtrünnigen” – uns und das himmlische Reich – zu isolieren, die sich nicht in die Weltordnung einfügen wollen, die auf ihren Regeln beruht.

Gleichzeitig denken sie sich alle möglichen Szenarien und Formate aus, wie sie uns weiterhin “eindämmen” können.

Aber sie wollen es nicht bis zu einem Atomkrieg bringen.

Deshalb werden sie sich nicht auf eine direkte Konfrontation einlassen.

Quellen: PublicDomain/svpressa.ru am 25.05.2023