Fakten, die „sie“ Ihnen nicht verraten: Vitamin D hilft Krebs vorzubeugen, insbesondere wenn es häufiger eingenommen wird

naturalnews.com berichtet:

Viele Menschen sind sich bereits der knochenschützenden Wirkung von Vitamin D bewusst, aber wussten Sie auch, dass der „Sonnennährstoff“ vor Krebs schützt ?

Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums (GCRC) haben dazu eine neue Studie zusammengestellt, die zeigt, dass eine Nahrungsergänzung mit Vitamin D – dazu kann es gehören, einfach nach draußen zu gehen und die Haut dem natürlichen Sonnenlicht auszusetzen – dazu beitragen kann, die Krebssterblichkeit bei Patienten mit einer Krebsdiagnose um bis zu 12 Prozent zu senken.

Anders ausgedrückt: Krebspatienten, deren Ärzte ihnen wahrscheinlich sagen, dass Chemotherapie und Bestrahlung ihre einzigen Optionen seien, können die Sache selbst in die Hand nehmen, indem sie mehr Vitamin D zu sich nehmen, was sie vor dem Tod bewahren könnte – und möglicherweise in Verbindung mit einem aggressiven Anti-Aging-Medikament.

Mit einer Krebsdiät und einem Lebensstil können Sie die Krankheit vollständig überwinden.

Eine umfassende Analyse von 14 früheren Projekten, die am GCRC von „höchster wissenschaftlicher Qualität“ durchgeführt wurden und an denen mehr als 105.000 Teilnehmer teilnahmen, ergab, dass Vitamin-D-Mangel weit verbreitet ist, auch bei Krebspatienten, von denen viele einen erheblichen Mangel an diesem lebensfördernden Vitamin haben.

Konkret leiden in Deutschland etwa 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung an einem Vitamin-D-Mangel.

Eine der Studien, die das GCRC-Team untersuchte, umfasste Patienten mit Darmkrebs. Bei erstaunlichen 59 Prozent der Darmpatienten wurde ein Vitamin-D-Mangel festgestellt – ein deutlich höherer Prozentsatz als in der Gesamtbevölkerung.

Allein aufgrund dieser Studie scheint es, als ob ein Vitamin-D-Mangel direkt mit einem schlechten Gesundheitszustand, einschließlich einer schweren chronischen Krankheit wie Krebs, zusammenhängt.

Hätten diese Patienten einen optimalen Vitamin-D-Spiegel gehabt, würden sie dann überhaupt an Krebs erkranken? (Basis der Gesundheit: So funktioniert der Viren- und Krebs-Killer Vitamin C)

Bei Krebspatienten ist die Rate an Vitamin-D-Mangel viel höher als in der Allgemeinbevölkerung

Während Wissenschaftler nicht behaupten, dass Vitamin D vor der Entstehung von Krebs schützen kann – sie können dies wahrscheinlich nicht sagen, selbst wenn sie es wirklich glauben, um ihre Arbeiten zu veröffentlichen – geben sie zu, dass ein Vitamin-D-Mangel vorliegt. Bei Krebspatienten ist dies deutlich ausgeprägter als bei der Allgemeinbevölkerung.

„Nach aktuellen Studien schützt eine Vitamin-D3-Supplementierung wahrscheinlich nicht vor der Entstehung von Krebs, könnte aber die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu sterben, verringern.

Bisherige Studien zur Krebssterblichkeit kamen jedoch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, und uns interessierten die Gründe dafür“, sagte Ben Schöttker, Epidemiologe am GCRC, in einer Medienmitteilung.

„Durch die Neuauswertung aller bisherigen Studien zu diesem Thema wollten wir dazu beitragen, belastbare Ergebnisse zu diesem für die Bevölkerungsgesundheit so relevanten Thema zu erzielen.“

Schöttker, der zusammen mit Kollegen die Forschung leitete, fand heraus, dass die Chancen auf eine positive Genesung und ein positives Ergebnis umso größer sind, je mehr Vitamin D ein Krebspatient zusätzlich zu sich nimmt oder durch natürliches Sonnenlicht erhält.

Krebspatienten, die täglich eine niedrige Dosis Vitamin D im Bereich von 400 bis 4.000 Internationalen Einheiten (IE) pro Tag einnahmen, erzielten bessere Ergebnisse als Patienten, die über einen Monat oder weniger in kürzeren Abständen viel höhere Dosen im Bereich von 60.000 bis 120.000 einnahmen.

Die Forscher fanden heraus, dass eine tägliche Einnahme die Krebssterblichkeit wesentlich besser beeinflusst als eine seltenere Gabe.

„Diesen Rückgang der Krebssterblichkeit um zwölf Prozent konnten wir nach ungezielter Vitamin-D3-Gabe bei Personen mit und ohne Vitamin-D-Mangel beobachten“, berichtete Schöttker.

„Wir können daher davon ausgehen, dass der Effekt bei denjenigen Menschen deutlich höher ist, die tatsächlich einen Vitamin-D-Mangel haben.“

Vitamin D und Krebs – neun Fakten, die „sie“ Ihnen nicht verraten

Früher schien die Diagnose des großen K. ein stillschweigendes Todesurteil zu sein. Die Patienten durchlaufen sogar eine Phase der Selbstverleugnung. Wer kann es ihnen verdenken?

Die konventionelle Medizin sieht Krebspatienten eher eine düstere Zukunft vor, und das Heilmittel, das sie anbietet, trägt nicht dazu bei, ihre Lebensqualität zu verbessern, ganz zu schweigen von Übelkeit und Haarausfall.

Die jüngsten Durchbrüche in der Wissenschaft haben jedoch einen Einblick in die wahre Natur von Krebs ermöglicht und es Forschern ermöglicht, über das Konzept der Ernährungspflege nachzudenken.

Sie stehen nun vor der Idee, dass die Vorbeugung und vielleicht sogar Umkehr von Krebs nicht unbedingt die Entwicklung teurer Medikamente erfordert, sondern etwas, das in der Natur bereits vorhanden ist: Nahrung und Sonnenschein!

Nur die Fakten

Wenn etwas so Mächtiges tatsächlich für jeden verfügbar ist, warum sollte es dann nicht jemand nutzen?

Die jüngste Entdeckung, dass der Körper mit Hilfe von Vitamin D die Fähigkeit besitzt, viele chronische Krankheiten zu bekämpfen, hat das Interesse vieler Forscher geweckt – insbesondere an den Möglichkeiten, die das Sonnenvitamin im Hinblick auf die Vorbeugung und Heilung von Krankheiten wie Krebs bieten kann.

Ein kurzer Überblick über einige Fakten, die durch aktuelle Studien aufgedeckt wurden, kann uns einen Einblick geben, wie Vitamin D helfen kann.

1. Vitamin D senkt das Krebsrisiko um 77 Prozent.

Es wurde eine Studie mit 1.179 gesunden Frauen aus Nebraska durchgeführt, die in eine Kontrollgruppe und eine Placebogruppe aufgeteilt wurden. In den vier Jahren, in denen die Studie durchgeführt wurde, zeigte die Gruppe, die Vitamin-D- und Kalziumpräparate erhielt, im Vergleich zur Placebogruppe einen Rückgang der Krebserkrankungen um 60 Prozent.

2. Vitamin D kann Krebs verhindern.



Nach Angaben des National Cancer Institute können 80 Prozent der Krebsfälle verhindert werden. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann Krebs vorbeugen. Ein Beispiel wäre eine Ernährung, die wenig raffinierten Zucker und verarbeitetes Fleisch enthält und viel Obst, Blattgemüse und Vitamin D aus Nahrungsquellen oder der Sonne enthält. Studien haben gezeigt, dass eine Ernährung mit einem hohen Anteil tierischer Produkte und Milchprodukte, die Hormone und gesättigte Fettsäuren enthalten, Brustkrebs verursacht.

3. Sonnenschein bietet kraftvolle Heilung.

In einer 2011 von den Franzosen durchgeführten Studie an 60.000 Frauen nach der Menopause wurde festgestellt, dass Frauen mit einem erhöhten Vitamin-D-Spiegel, der über die Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen wurde, ihr Brustkrebsrisiko senkten. Dieser Vitamin-D-Spiegel stieg deutlich an, wenn diese Frauen tatsächlichem Sonnenlicht ausgesetzt waren.

Was uns vermuten lässt, dass…

4. Es sind private Interessen im Spiel.

Die ablehnende Haltung der medizinischen Einrichtung gegenüber Vitamin D und seinen Auswirkungen auf Krebs kann angesichts neuer Forschungsergebnisse, die die Wirkung von Vitamin D auf Krebs belegen, nicht ernst genommen werden. Man kann nicht umhin, dieser eher kalten Schulter gegenüber misstrauisch zu sein, insbesondere wenn gemeinnützige Organisationen, die angeblich die aktive Suche nach einem Heilmittel unterstützen, finanzielle Verbindungen zu Pharmaunternehmen, Herstellern von Mammographiegeräten und anderen Organisationen haben, die von Krebs profitieren.

Darüber hinaus stellt die Vitamin-D-Forschung eine Bedrohung für die Krebsindustrie dar, da sie einen Weg aufzeigt, mit Krebs umsonst umzugehen.

5. Chemotherapie funktioniert nicht.

Eines der aktuellen Heilmittel der Schulmedizin im Kampf gegen Krebs ist die Chemotherapie. Um es ein für alle Mal zu sagen: Eine Chemotherapie hat keine positive Wirkung auf Krebs . Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, die diese Tatsache stützen. Es lässt Tumore schrumpfen, löst jedoch nicht die Heilung aus, die erforderlich ist, um den Krebs umzukehren und krebsfrei zu bleiben. Darüber hinaus sind die Nebenwirkungen gut dokumentiert – Effekte, die den Zustand des Patienten verschlechtern, anstatt ihn zu verbessern.

6. Die empfohlene Tagesdosis an Vitamin D bietet keine Vorteile bei der Krebsprävention.

Es wurde kritisiert, dass die überarbeitete empfohlene Tagesdosis für Vitamin D (600 IE für Kinder und Erwachsene bis 70 Jahre und 800 IE für Erwachsene über 70) unter den erforderlichen Mengen liegt, die eine krebshemmende Wirkung haben.

Laut Dr. Cedric Garland haben aktuelle Studien gezeigt, dass eine tägliche Vitamin-D-Zufuhr von 4.000 bis 8.000 IE bei Erwachsenen erforderlich ist, um den Vitamin-D-Blutspiegel aufrechtzuerhalten, der zur Verringerung des Risikos verschiedener Krankheiten, einschließlich Krebs, erforderlich ist.

7. Sonneneinstrahlung verursacht nicht unbedingt Hautkrebs.

Eine Studie von Forschern der Universität Leeds fanden 2009 heraus, dass ein erhöhter Vitamin-D-Spiegel mit verbesserten Überlebenschancen bei Hautkrebs verbunden ist. Da die meisten Menschen an Vitamin-D-Mangel leiden, sind sie dadurch anfällig für eine Vielzahl anderer Krankheiten, einschließlich Krebs.

Die Vorteile einer ausreichenden Sonneneinstrahlung überwiegen bei weitem die Nachteile, die jetzt von der bahnbrechenden Wissenschaft in Frage gestellt werden.

8. Krebs kann vererbt werden.

Die Vorstellung, dass Krebs in der Familie auftritt, ist ein beliebtes Thema im medizinischen Establishment. Zahlreiche Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass Krebs durch die Aufrechterhaltung eines erhöhten Vitamin-D-Spiegels im Blut vermieden werden kann.

Wenn ein direkter Vorfahre Krebs hatte, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass er krebserregenden Stoffen wie Zigarettenrauch, Hautpflegeprodukten oder chemischen Lösungsmitteln ausgesetzt war. Durch die Identifizierung und Vermeidung dieser Wirkstoffe haben Sie Ihr Risiko, an Krebs zu erkranken, verringert.

9. Achten Sie darauf, was Sie essen.

Unsere Ernährung bestimmt tatsächlich unsere Gesundheit. Jüngste Erkenntnisse haben gezeigt, dass die Vorbeugung und Behandlung von Krebs nicht unbedingt durch ein teures Medikament gelöst werden kann, sondern durch etwas, das uns schon immer zur Verfügung stand – gutes Essen.

Laut einer neuen Studie von Forschern der Harvard School of Public Health haben Männer, die fünfmal pro Woche Fisch essen, ein um 40 Prozent geringeres Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, und Fisch ist eine ausgezeichnete Quelle für Vitamin D.

Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir unseren Heilungsprozess wählen können. Der Mut, andere Methoden als die der Schulmedizin anzuwenden, kann den Unterschied zwischen einer besseren Lebensqualität und einer schwierigen und fragwürdigen Genesung ausmachen. Krebsprävention ist heute eine Frage der Wahl.

Wir können es vermeiden oder wir können es einladen. Es liegt ganz an uns.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 31.05.2023