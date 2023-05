Lauterbach verrät (ungewollt) Heizkostenhammer von Habeck

Die FDP-Bundestagsfraktion warnt vor den erheblichen Kosten, die durch das geplante Verbot von neuen Gas- und Öl-Heizungen auf die Haushalte in Deutschland zukommen könnten.

Der FDP-Energieexperte Michael Kruse davon aus, dass sich die Kosten bis 2045 auf insgesamt 620 Milliarden Euro belaufen und damit fünfmal so hoch sein werden, als von Habeck behauptet (Focus: 30.04.23). Das Wirtschaftsministerium hingegen gibt die erwarteten Kosten lediglich mit rund 130 Milliarden Euro an.

FDP kritisiert geplantes Heizungsverbot – Kosten des Gesetzes fünfmal so hoch wie von Habeck behauptet

Kruse fordert den Grünen-Politiker Robert Habeck auf, die Kosten des Gesetzes erneut gründlich zu berechnen, da die vorgelegten Zahlen darauf hinweisen, dass die Folgekosten des Gesetzes um ein Vielfaches höher ausfallen werden als im Entwurf beschrieben.

Laut Kruses Aussagen hat das Wirtschaftsministerium nur die Preise für den Kauf und Einbau von Wärmepumpen berücksichtigt. Weitere Ausgaben wie Dämmung und Fußbodenheizung, die sich auf 200 bis 300 Milliarden Euro belaufen, hätten dabei keine Berücksichtigung gefunden.

Die entsprechenden Kosten könnten deshalb für die Bauherren fünfmal so hoch ausfallen, als Habeck derzeit kommuniziert.

Die FDP-Fraktion plant, das Gesetz im Mai im Bundestag „sorgfältig zu beraten und dafür zu sorgen, dass es praxistauglich wird“, so Fraktionschef Christian Dürr. Der FDP-Parteitag hat bereits klare Vorgaben gemacht und die Fraktion aufgefordert, einem Verbot bestimmter Heizungstypen generell nicht zuzustimmen.

Dies würde jedoch das Aus von Habecks Gesetzentwurf bedeuten und möglicherweise die Ampel-Koalition in eine große Krise stürzen. Die Debatte um das geplante Verbot von Gas- und Öl-Heizungen wird also auch in Zukunft spannend bleiben. (Pflicht zum Heizungstausch kommt – Überblick über die verabschiedete Regelung und Förderung)

IG Metall fordert Standardisierung und Rationalisierung bei Wärmepumpen

Die IG Metall hat Nachbesserungen bei der Wärmewende gefordert und verlangt eine Standardisierung bei Wärmepumpen. Laut IG-Metall-Chef Jörg Hofmann plant der Staat derzeit jegliche Art von Wärmepumpen zu fördern, unabhängig davon, welche Art von Wärmepumpe der Bauherrn ausgewählt.

Hofmann betonte, dass eine Standardisierung bei Modellen und eine Rationalisierung beim Einbau erforderlich sind, damit die Wärmewende erfolgreich sein kann. Er warnte, dass die Struktur des Handwerks sich ändern müsse, um bei der Installation von Wärmepumpen eine Rolle spielen zu können, da sonst industrielle Großanbieter das Handwerk überrollen würden.

Hofmann zeigte sich besorgt über die Abwanderung von Technologien in Länder, in denen bereits große globale Unternehmen vorhanden sind, wenn der Staat Technologien fördert, ohne eine ausreichende industrielle Basis in Europa zu haben.

Er war vorsichtig optimistisch, dass die Standorte von Viessmann auf längere Zeit sicher seien, was bei der Photovoltaik nicht der Fall gewesen sei.

IG-Metall warnt vor Deindustrialisierung Deutschlands

Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann warnt vor einer Deindustrialisierung Deutschlands und betont, dass Deutschland vom Innovationsmotor zur Werkbank der Welt werden könnte.

Der deutsche Maschinenbau verliere zunehmend seine Vorreiterstellung. Früher seien deutsche Maschinen weltweit unverzichtbar gewesen, aber jetzt würden neue Produktionsstätten wie die Chip-Fabrik von Intel in Magdeburg oder das Batterie-Werk von Northvolt bei Heide voraussichtlich hauptsächlich mit asiatischen Maschinen ausgestattet.

Hofmann fordert deshalb eine Kehrtwende bei der EU-Förderpolitik und betont, dass diese Subventionen künftig daran gebunden werden müssten, dass europäische Produktionsanlagen in diesen Fabriken stehen.

Andernfalls drohe Deutschland und Europa abgehängt zu werden und die Entwicklung sowie gute Arbeitsplätze fänden in Asien oder Nordamerika statt.

EU diskutiert Verbot klimaschädlicher F-Gase für Wärmepumpen

Mit dem Verbot neuer Öl- und Gasheizungen ab dem Jahr 2024 sollen die Eigentümer von Immobilien nach dem Wunsch von Wirtschaftsminister Robert Habeck auf Wärmepumpen umgestiegen. Das neue Gebäudeenergiegesetz wird den Boom bei Wärmepumpen weiter anheizen, denn den meisten bleibt bei der Modernisierung ihrer alten Heizanlage gar keine andere Wahl mehr.

Doch ganz so umweltfreundlich, wie die Politik diese Technik darstellt, ist sie dann doch nicht, denn viele der derzeit eingesetzten Wärmepumpen nutzen fluorierte Treibhausgase (F-Gase), die sogar noch weitaus klimaschädlicher als CO₂ sind (Merkur: 29.04.23).

Drohendes Verbot für klimaschädliche F-Gase in Wärmepumpen

Die EU diskutiert derzeit über ein Verbot dieser Gase, da sie negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Allerdings hätte ein solches Verbot auch Auswirkungen auf den angestrebten Klimaschutz. Das EU-Parlament befindet sich derzeit in Verhandlungen mit den Mitgliedsländern über die zukünftigen Regelungen.

Wie Corinna Kodim, Energie-Expertin vom Verband Haus & Grund erklärt, arbeiten die meisten Wärmepumpen derzeit mit diesen klimaschädlichen F-Gasen. Wenn ein Verbot dieser Gase in Kraft tritt, wäre dies nicht mehr möglich.

Es gibt zwar Wärmepumpen-Modelle, die mit dem Kältemittel Propan arbeiten, aber diese haben den Nachteil, dass Propan brennbar ist und der Einbau in Innenräumen dadurch schwieriger wird. Ein Verbot der F-Gase hätte die Auswirkung, dass die Wärmepumpen aufgrund der Feuergefahr ausschließlich im Freien stehen dürfen. Dies kann in Städten aufgrund des begrenzten Platzes ein Problem darstellen.

Mögliche EU-Regulierung bedroht Heizungswende und Wärmepumpen-Industrie

Branchenexperten kritisieren die potenzielle EU-Regulierung. Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA), der Fachverband Gebäude-Klima (FGK) und der Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte (RLT) haben bereits im Sommer 2022 zu den Plänen der EU-Kommission Stellung bezogen (Blackout-News: 19.07.22). Laut ihrer Erklärung gefährdet ein Verbot der entsprechenden Gase die schnelle und umfassende Einführung von Wärmepumpen in den nächsten Jahren.

Robert Habecks Pläne für die Heizungswende könnten durch die mögliche EU-Regulierung stark beeinträchtigt werden. Der Entwurf des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) konkretisiert die Anforderungen an den Betrieb von Wärmepumpen und schafft Vorgaben für die Kältemittelwahl. Diese sind strenger als die des zukünftigen Unionsrechts.

Haushaltswärmepumpen dürfen dem Paragraphen 71p zufolge nur noch natürliche Kältemittel wie Propan oder CO₂ verwenden, die klima- und umweltfreundlich sind. Es soll jedoch auch Ausnahmen geben, wenn Sicherheitsanforderungen die Verwendung von brennbaren Kältemitteln wie Propan nicht erlauben.

Allerdings fehlt in dem Gesetzentwurf jeder Hinweis darauf, in welchen Fällen diese Ausnahmen gelten würden und welche Alternativen dann noch zulässig wären.

Lauterbach verrät (ungewollt) Heizkostenhammer von Habeck

Angeblich sollen keine hohen Kosten auf die Bürger zukommen, wenn Habecks Heizungsgesetz umgesetzt wird. Doch nicht nur die Fakten sprechen dagegen, sondern auch Lauterbach entblößt ungewollt die Heizungspläne als zu teuer.

Millionen Menschen fürchten sich. Die Pläne aus Habecks Wirtschaftministerium, Gas- und Ölheizungen schrittweise abzuschaffen, Menschen zu Heizungswechseln zu drängen und Wärmepumpen einbauen zu lassen, die bei vielen schlecht gedämmten Häusern teure Kosten verursachen, stellen Millionen Haushalte vor unlösbare finanzielle Probleme.

Nicht nur Hausbesitzer sind betroffen. Vermieter müssten große Teile der Kosten auf Mieter abwälzen. Am Ende wird für eine große Mehrheit der Bevölkerung das Wohnen teurer. Und das in Zeiten der Inflation und Stagnation.

Die Ampel-Regierung versucht zu beschwichtigen. Doch ausgerechnet Gesundheitsminister Karl Lauterbach verrät ungewollt, dass die Heizungsreform teuer wird [siehe Bericht »Ärzteblatt«].

Denn Lauterbach drängt bei den Heizungswechseln und dem Verbot von Öl- und Gasheizugen auf Ausnahmen für Kliniken.

Gegenüber der »Bild am Sonntag« erklärte Lauterbach:

