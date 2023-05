Putin: „Krieg gegen Russland wieder entfesselt“ – mit Atomkoffer im Moskau gesichtet? Auftritt eines Double?

Bei der Parade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz hat Präsident Wladimir Putin zum Ausdruck gebracht, dass erneut ein Krieg gegen Russland entfesselt worden sei.

Das Land sei aber in der Lage, seine Sicherheit zu gewährleisten und die Bewohner des Donbass zu schützen. Er betonte auch, dass Russland eine friedliche und stabile Zukunft anstrebe und dass jede Ideologie der Überlegenheit inakzeptabel sei. Das Staatsoberhaupt wörtlich:

„Für Russland gibt es keine unfreundlichen, feindlichen Nationen, weder im Westen noch im Osten. Wie die überwältigende Mehrheit der Menschen auf unserem Planeten wünschen wir uns eine Zukunft in Frieden, Freiheit und Stabilität.“

Putin zufolge bestehen die westlichen Eliten trotz des Ergebnisses des Großen Vaterländischen Krieges weiter darauf, „ihren Exzeptionalismus zu betonen, Menschen gegeneinander aufzuhetzen, blutige Konflikte und Putsche zu provozieren und Hass, Russophobie sowie aggressiven Nationalismus zu säen“.(Putin: „Russland wird seine Ziele konsequent verfolgen“)

Ferner wies der russische Präsident darauf hin, dass die Ukraine heute zu einer Geisel des Staatsstreichs und zu einem Druckmittel in den Händen des Westens geworden sei:

„Übertriebener Ehrgeiz, Arroganz und uneingeschränkte Macht führen unweigerlich zu Tragödien. Das ist der Grund für die Katastrophe, die das ukrainische Volk jetzt erlebt.“

Die Siegesparade, die den 78. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg markiert, fand am Dienstagmorgen in Moskau statt. Mehr als 10.000 Soldaten marschierten auf, und 125 Einheiten Militärtechnik wurden vorgeführt.

Zu den ausländischen Staatsoberhäuptern, die der Parade beiwohnten, gehörten die Präsidenten Kasachstans, Qassym-Schomart Toqajew, Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow, Kirgisistans, Sadyr Schaparow, Tadschikistans, Emomali Rachmon, Usbekistans, Schawkat Mirsijojew, Alexander Lukaschenko aus Weißrussland und der armenische Premierminister Nikol Paschinjan. (Südafrika warnt Putin vor drohender Verhaftung – Angriff auf den Kreml – harte Antwort gefordert (Videos))

Ehemaliger US-Oberst: „Wir sollten dankbar sein für Putins Fähigkeit zur Zurückhaltung“

Der ehemalige Oberst der US-Armee Douglas Macgregor bezeichnet den Westen im Interview als „Lügenimperium“. Seiner Meinung nach solle man dem russischen Präsidenten dafür dankbar sein, dass er Zurückhaltung übe und sich nicht von Emotionen leiten lasse.

In einem Interview für die englische Online-Medienplattform London Real äußerte sich der ehemalige Oberst der US-Armee und Politikwissenschaftler Douglas Macgregor erneut zu den Hidden Agendas des Westens im Ukraine-Konflikt, dessen Narrativ die Ukraine in einer Position der Stärke darstellt. Dabei sprach er offen von einem „Lügenimperium“:

300x250

„Es ist wirklich verheerend und schockierend in seinem Ausmaß und seinen Auswirkungen. Darauf war ich, offen gesagt, überhaupt nicht vorbereitet. So etwas habe ich noch nie erlebt.“

In diesem Zusammenhang wies er auf die folgenschweren Irrtümer hin, die westliche Entscheidungsträger angesichts einer aus dem Ruder laufenden Situation begehen können:

„Wir sollten dankbar sein, dass Herr Putin sich als jemand entpuppt hat, der in der Lage ist, Zurückhaltung zu üben. Er ist nicht jemand, der sich von Emotionen leiten lässt, Gott sei Dank. Aber hier werden wir sehr stark von Emotionen beherrscht. Und das beunruhigt mich.“

Die westliche Medien berichten weiter:

300x250 boxone

Putin in Moskau mit Atomkoffer gesichtet?

Was hat Wladimir Putin denn damit vor? Kurz vor seiner explosiven Rede auf dem Roten Platz in Moskau wurde der Kreml-Chef Berichten zufolge mit einem Atomkoffer gesichtet. Offen blieb zunächst, warum er den Koffer bei sich hatte.

Bilder, die unter anderem dem britischen „Daily Star“ vorliegen, zeigen Putin in Begleitung von fünf dunkel gekleideten Männern. Während vier von ihnen dicht hinter Putin herlaufen, befindet sich ein Aufpasser direkt neben Putin. In der rechten Hand hält er eine Art Koffer. In diesem sollen sich, so berichtet es das britische Portal, die Codes für die russische Atombewaffnung befinden.

Offiziell verfügen insgesamt drei Personen, Präsident Putin, Generalstabschef Waleri Gerassimow und Verteidigungsminister General Sergei Schoigu, über die Atomkoffer mit den darin enthaltenen Codes.

Damit können sie den Einsatzbefehl für strategische Raketen, Fernbomber oder auch Atom-U-Boote erteilen. Russlands Präsident kann allein nicht den Einsatz von Atomwaffen anordnen.

Dafür sind die Codes aus zwei weiteren Atomkoffern notwendig, Putin ist also auf seine beiden Generäle angewiesen. Es ist unklar, ob auch Sergei Schoigu und Waleri Gerassimow ihre Atomkoffer während der Veranstaltung bei sich trugen.

„Gegen unser Vaterland wurde ein echter Krieg entfesselt“, fügte er mit Blick auf die Kämpfe gegen die Ukraine hinzu.

„Aber wir haben den internationalen Terrorismus zurückgeschlagen, wir werden die Einwohner des Donbass beschützen und wir werden unsere Sicherheit gewährleisten.“, versprach der 70-Jährige.

Warum Putin seinen Atomkoffer am Dienstag bei sich hatte, blieb währenddessen unklar.

Hier noch ein typischer Bericht aus den westlichen Medien:

„Das dickste Double, das er hat!“ Verraten diese Details den Putin-Doppelgänger?

Der Auftritt von Wladimir Putin bei der Militärparade zum Tag des Sieges löste im Netz erneut Spekulationen um einen möglichen Doppelgänger aus. Zahlreiche Indizien sollen beweisen, dass der Kreml-Chef ein Double eingesetzt haben soll.

In diesem Jahr häuften sich zuvor Spekulationen, dass Wladimir Putin sowohl aus gesundheitlichen Gründen, als auch wegen Sicherheitsbedenken den Feierlichkeiten auf dem Roten Platz in Moskau fernbleibe.

Zudem kursierten sogar Gerüchte, dass die ganze Parade abgesagt werden könnte. Die Vermutungen erwiesen sich jedoch als falsch: Sowohl die Militärparade, als auch die Rede des Kreml-Chefs fanden am Dienstag statt. Doch zeigte sich dort wirklich der echte Putin?

Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass Wladimir Putin schwer krank sei und sich daher bei öffentlichen Auftritten von Doppelgängern vertreten lasse. Auch aus Angst vor einem Attentat könnte Putin ein Körperdouble einsetzen.

In der vergangenen Woche löste ein Drohnen-Vorfall am Kreml, der als Anschlag auf den russischen Präsidenten gewertet werde, Spekulationen über eine mögliche Absage der Parade aus. „Wie es scheint, wird es morgen eine Parade auf dem Roten Platz in Moskau geben.

It seems there will be a parade on Moscow’s Red Square tomorrow. Paranoid Putin not only will probably send his double there – he also invited the presidents of Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan and Armenia.

Russian propagandist media already said the presidents are to act as a… pic.twitter.com/ACjU2El8Hs

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 8, 2023