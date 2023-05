Sie wollen Eure Kinder! Drag-Queens traumatisieren Kinderseelen – wie weit werden sie noch gehen? (Video)

Am 13. Juni plant die Stadtbibliothek München in ihrer Filiale Bogenhausen eine „Drag-Lesung“ für Kinder ab vier Jahren. Die Hauptdarsteller: Eine junge Trans-Autorin und zwei Drag-Künstler.

Das Programm sorgt vor allem bei der CSU für Unmut und Aufregung – aber auch Freie Wähler und Teile der SPD sprechen sich gegen die Veranstaltung aus. In den Vereinigten Staaten gehört diese Art von Veranstaltungen längst zum Alltag. Von Frank Schwede

Nicht nur Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger zeigt sich besorgt und sieht das Kindeswohl in Gefahr. Auch die AfD und weite Teile der SPD halten die Drag-Show für ein Übergriff auf Kinderseelen. In einem Tweet schreibt Aiwanger:

„Ich sage es nochmal: sowas ist nicht Weltoffenheit, wie es die Grünen nennen, sondern Kindswohlgefährdung, wenn diese Typen Kinderlesungen ab 4 veranstalten. Das findet sich im Netz dazu: „Eating cildren…“!!!??? Und die wollen vor Kindern auftreten? Jugendamt.“

Mit diese Typen sind Drag King „Eric BigClit („Eric Große Klitoris“) und „Drag Queen Vicky Voyage“ gemeint. Die 33jährige „Eric BigClit“ stammt aus dem Raum Salzburg. Sie verkleidet sich seit 2019, wurde 2020 in Graz zum ersten „Mister Tuntenball“ gewählt und arbeitet nebenher als Pornodarstellerin.

Vicky Voyage ist Maschinenbau-Ingenieurin und tritt regelmäßig in München auf. Auf dem Kopf trägt sie eine verstörende Krone aus zerstückelten Puppenteilen.

Ihr BH besteht ebenfalls aus Puppenteilen, ihre Hose ist gespickt mit Körperteilen in Fötusgröße, was ihren „Appetit auf Kinder“ geradezu unterstreicht und schon eine Anspielung auf Kannibalismus ist.

In einem Tweet schreibt sie: „Ich esse Heu und Kinder seit dem 15. Jahrhundert.“ (Budweiser zieht Transgender-Werbung zurück – Leichtathletik-Weltverband schließt »Transgender-Frauen« von Wettkämpfen aus (Videos))

Voyage ist das, was man eine Fetisch-Darstellerin nennt und sie ist die Veranstalterin der Lesung in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek. In einem Gespräch mit Bild drückt sie ihr Unverständnis über die Aufregung aus:

„Uns geht es nicht um Sexualität, sondern um Identität und Diversität. Es geht darum, dass jedes Kind so sein soll, wie es sein möchte. Wir gestalten ein kindgerechtes Programm und gehen dabei mit Kindern und deren Eltern mithilfe von Büchern in den Austausch. Wir möchten alternative Lebensweisen aufzeigen – und so die Scheuklappen, die man als Erwachsener oft hat, zur Seite schieben.“

Juliana Gleisenberger als Autorin ist die Dritte im Bund. Sie wurde als Bub im Allgäu geboren, fühlte sich aber schon mit vier Jahren als Mädchen. Darüber schrieb sie das Buch Endlich ich! Mein weg vom Jungen zum Mädchen.

Grüne hetzen gegen Drag-Queen-Kritiker

Nicht nur CSU und Freie Wähler üben offen Kritik an dem Programm, auch SPD Oberbürgermeister Dieter Reiter äußert sich kritisch Deutliche Worte findet auch CSU-Stadtrat Hans Theiss, LGBTIQ*-Sprecher der CSU. Im Gespräch mit der Abendzeitung sagt der Mediziner und Familienvater:

„Jeder soll seine Sexualität ausleben, wie er möchte – das steht außer Frage. Aber wenn man Protagonisten mit dem Namen „Eric Big Clit“ zu einer Kinderlesung einlädt, begibt man sich als Veranstalter auf ganz dünnes Eis.“

Wer will, kann hier eine Petition gegen einen Queer –Aktionsplan unterzeichnen.

Andere Töne stimmen die Genossen der Arbeitsgemeinschaft der SPD für Gleichstellung und Akzeptanz an. Sie erklären sich solidarisch mit den Organisatoren und zeigen sich sogar „sehr dankbar für ihre Bemühungen in ihrem Programm auch Diversität einen Raum zu geben.“

Harte Worte gegen Kritiker der Veranstaltungen finden die Grünen, die jede Form der Kritik als wörtlich „rechtsextreme Hetze“ bezeichnen. Svenja Jarchow, Vorsitzende der Münchner Grünen sagt:

„Wenn es darum geht, sich tatsächlich mal für diese Vielfalt und das bunte München zu positionieren, dann scheint zurückrudern leichter zu sein, als dafür einzustehen. Vielfalt leben heißt auch Rückgrat zeigen. Genau das fordern wir von den demokratischen Fraktionen im Münchner Rathaus und dem Oberbürgermeister.“

Längst schon ist das queere Gedankengut über den „Großen Teich“ geschwappt und auch an deutschen Schulen angekommen. Ganz im Sinn der Vordenker in den USA. Dort aber ist man längst schon ein Schritt weiter.

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sind pädophile Gewaltphantasien in woken Elitekreisen längst zum Trend geworden. Hier gehört es zum guten Geschmack dieser Art Phantasien unter dem Deckmantel der Kunst zu teilen und auszuleben.(Grundschulmassaker in USA: Mordender Transmann wird von Medien plötzlich wieder weiblich gelesen)

Regt sich in der Bevölkerung lautstark Widerstand gegen den pornographisch orientierten Aufklärungsunterricht an den Schulen, werden die Kritiker als Rechtsextremisten an den Pranger gestellt.

Drag-Queens, die „familienfreundliche Sex-Shows“ auch für Kleinkinder veranstalten, sind in den USA zu einem festen Bestandteil der Unterhaltungszene geworden.

Sogar Kinderpsychologen schlagen mittlerweile Alarm. Der Kinder- und Jugendtherapeut Christian Lüdke rät in einem Gespräch mit Bild von einem Besuch solcher Veranstaltungen mit Kindern ab. Lüdke sagt:

„Aus Kinder- und jugendtherapeutischer Sicht finde ich das früh. Kinder beschäftigen sich bis zum zehnten Lebensjahr mit Papa, Mama, Spielen und Freunden – erst mit elf, zwölf treten sie in die Pubertät ein. Erst dann beschäftigen sie sich auch mit Sexualität und Geschlechteridentität.“

Abstoßend: Masturbation und Sex mit Kindern

Chelsea Clinton, Tochter von Hillary und Bill Clinton, beklagte sich erst kürzlich in einer Tweet-Botschaft über die Verbotsforderungen von LGBTO-Büchern in den USA, die vor allem aus den Reihen der Republikaner kommt. Sie schreibt:

„Über 50 % der im letzten Jahr versuchten Buchverbote betrafen Bücher mit LGBTO+-Charakteren und -Themen. Bücher sind für Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine wichtige Möglichkeit, etwas über sich selbst und unsere Welt zu lernen. Verbote wie diese sind nichts anderes als schädlich.“

Der Grund ist, dass ein Großteil der Republikaner verhindern will, dass diese Art von Büchern in die Hände kleiner Kind und an die Schule gelangt. Das Buch Gender Queer, das auf Clintons Tweet gezeigt wird, beinhaltet visuelle Darstellungen von Oralsex, Masturbation und den sexuellen Kontakt Erwachsener mit Kindern.

Erst kürzlich wieder sorgte ein abstoßendes Foto auf Twitter für einen Sturm der Entrüstung. In Tschechien reckte ein nackter Mann einer Gruppe Kinder seinen blanken Hintern entgegen. Zu sehen ist, wie ein Kleinkind, das kaum älter als sechs Jahre ist, dem Nackten den Hintern mit einer Bürste putzt.

Organisiert wurde die Schmuddel-Veranstaltung von der tschechischen Künstlerin Lenka Klodová. Sie gilt als glühende Verfechterin pädophiler und sodomitischer „Kunst“ Klodovás Projekte werden sogar mit Geldern aus dem EU-Haushalt subventioniert.

Die Tschechin gehört auch zu den Befürwortern der Werke des US amerikanischen Künstlers StuMead, der seit 2000 in Berlin lebt. StuMead ist bekannt für Darstellungen nackter Mädchen in sexuellen Posen mit anderen Kindern, Erwachsenen, verschiedenen Tieren und gehörnten teufelsähnlichen Kreaturen mit langer Zunge.

Ein weiterer Skandal ereignete sich an einer Montessori Grundschule in Köln. Im Rahmen der Theateraufführung „Dornröschen Kiss“ tauschten halbnackte Tanzkünstler vor den Augen von Erst- und Zweitklässlern Zungenküsse aus und leckten sich gegenseitig Füße und Nacken ab.

Veranstaltet wurde die Aufführung von der Organisation PELLE (Partizipative Performance für Kinder und Erwachsene ab sechs Jahren). Die Organisatoren laden auf ihrer Homepage Kinder und Erwachsene ein, den Körper auf spielerische Weise gemeinsam zu entdecken.

Verstörende Szenen, die besonders kleine Kinder stark traumatisieren, sind ein fester Bestandteil bei Drag-Quenn-Shows. Zudem gehören vor allem in den USA häufig auch Sexualstraftäter, die aufgrund von Vergehen an Kindern verurteilt wurden, zu den Protagonisten, so auch diverse Mitglieder eines Schwulen-Chors aus San Francisco.

Bestechungsgelder für Sex-Agenda

In den USA wird diese zutiefst verstörende Art von Sexualerziehung seit der Präsidentschaft von Barack Obama massiv vorangetrieben. Begründet wird die Sexualaufklärung von Kleinkindern mit den fadenscheinigen Worten, dass man auf diese Weise Schwangerschaften und sexuelle Gewalt verhindern wolle.

In US Kindergärten sind längst alle moralischen Hemmschwellen überschritten worden. Hier wird nicht nur zur Selbstbefriedung aufgerufen, sondern mittlerweile auch zu möglichst frühem Geschlechtsverkehr jeder Art – genau die Masche, mit denen Pädophile gerne hausieren gehen.

Derweil versucht die US Regierung ihr Programm „Comprehensive sexuality education“, kurz CSE sogar noch auf andere Länder auszuweiten. Vor wenigen Tagen hatte US Präsident Joe Biden Pakistan 500.000 US Dollar zugesagt, wenn sich das Land an dem Programm der umfassenden Sexualerziehung der US Regierung beteiligt.

Ein in der Tat unmoralisches Angebot an ein muslimisch geprägtes Land. Das gilt auch für den Entwurf einer geplanten UNO-Resolution, laut der die umfassende Sexualerziehung über Masturbation, Oral- und Analverkehrs und Abtreibungen künftig verbindlich zum Lehrplan gehören soll.

Gemeinsam mit Pakistan haben bereits 22 Länder die Resolution abgelehnt. Neben Russland und Weißrussland gehören alle arabischen und afrikanischen Länder dazu.

Das ist ein herber Rückschlag für die globalistsiche Transgender-Agenda. Sowohl die Vereinigten Staaten als auch Deutschland werden aber weiterhin versuchen, ärmeren Ländern Finanzhilfen in Aussicht stellen, wenn sie sich für die Durchsetzung der LGBTQ-Agenda bereit erklären.

Tempora o mores: Was für Zeiten, was für Sitten…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 12.05.2023