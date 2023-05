Spannung pur: Das große Finale der Deutschen Fußball-Bundesliga 2023

Teile die Wahrheit!

Die Fußballfans können sich in diesem Jahr auf ein wahres Spektakel freuen. In der Deutschen Fußball-Bundesliga steht das große Finale der Saison 2022/2023 an und es könnte kaum spannender sein.

Die beiden Top-Teams Bayern München und Borussia Dortmund liefern sich ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den begehrten Meistertitel. Wie dieses Rennen ausgeht, ist weiterhin völlig offen. Erstmals seit vielen Jahren steht die Meisterschaftsentscheidung auch auf den letzten Metern noch auf Messers Schneide.

Das liegt an zahlreichen Faktoren. Titelverteidiger Bayern München hatte in dieser Saison mit so viel Gegenwind zu kämpfen wie schon lange nicht. Einerseits sahen die Fans den Aufstieg zahlreicher Außenseiter, andererseits konnte Borussia Dortmund erstmals seine Form bis zum Finale der Saison halten.

Doch daneben kämpften die Münchner noch mit zahlreichen internen Problemen, die es der Mannschaft schwer machten, ihre Form zu halten.

Entscheidung am letzten Spieltag?

Die Experten sehen jedenfalls ein spannendes Finale auf die Fans zukommen, das sich möglicherweise erst am letzten Spieltag entscheiden wird. Die Buchmacher halten jedenfalls Kurs und haben ihre Meinung, trotz aller Auf und Abs in den letzten Wochen nicht geändert.

Sie setzen bei ihren Sportwetten weiterhin voll und ganz auf den FC Bayern München. Der Titelverteidiger führt die Favoritenliste mit etwas Abstand vor Borussia Dortmund an. Union Berlin und RB Leipzig haben nur noch krasse Außenseiterchancen auf den Titel, wenn es um die Einschätzung der Buchmacher geht. Doch wie konnte es überhaupt zu diesem Duell kommen?

Bayern München galt schon vor Saisonstart als klarer Favorit auf den elften Meisterschaftstitel in Folge. Obwohl Topscorer Robert Lewandowski den Verein in Richtung FC Barcelona verlassen hatte, gab niemand der Konkurrenz realistische Chancen.

Verantwortlich dafür waren unter anderem der Wechsel von Sadio Mané nach München und der anhaltende Hype rund um Trainer Julian Nagelsmann. Wie erwartet, starteten die Bayern fulminant in die neue Saison. Doch die Serie riss schnell.

Aufstand der Kleinen

Denn während der BVB Probleme hatte, zu seiner Form zu finden, trumpften die Underdogs groß auf. Nicht nur der SC Freiburg, sondern auch Union Berlin spielten früh in Höchstform und eroberten jeweils die Tabellenspitze.

Dabei handelte es sich nicht um ein kurzfristiges Phänomen, sondern um konstant gute Leistungen. Bayern München schlitterte in seine erste Krise. Doch diese schien vorbeizugehen, je länger die Hinrunde dauern sollte. Am Ende schienen die alten Verhältnisse wiederhergestellt zu sein.

Der Serienmeister übernahm die Tabellenspitze und verabschiedete sich in die lange Winterpause. Diese wurde durch den ungewöhnlichen Termin der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ausgelöst.

Dort, wo die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr großes Comeback bei einem internationalen Turnier feiern sollte, kam es zur spielerischen Katastrophe.

Der BVB schlägt zurück

Das Team, rund um Thomas Müller, schied nach dem Turnier in Russland 2018, neuerlich in der Vorrunde aus und blamierte sich damit bis auf die Knochen. Das sollte in Folge auch Auswirkungen auf den FC Bayern München zeigen.

Dieser stellte immerhin die meisten Spieler aller Klubmannschaften für das Turnier ab. Die Misserfolge führten dazu, dass der Klub in der Hinrunde Punkt um Punkt verlor. Die Situation spitzte sich so dramatisch zu, dass die Verantwortlichen kurz vor dem Einlauf in die Zielrunde sogar den Trainer tauschten.

Der einstmals teuerste Spielleiter der Welt, der für die Rekordsumme von 25 Millionen Euro von RB Leipzig losgeeist wurde, musste gehen. Julian Nagelsmann würde die Ziele des FC Bayern gefährden.

Thomas Tuchel übernahm kurzfristig, doch Ruhe kehrte keine ein. Ganz im Gegenteil. Während unter Nagelsmann noch das Triple möglich gewesen wäre, verlor die Mannschaft unter dem neuen Trainer Spiel um Spiel.

Wer behält die Nerven?

Sie flog nicht nur aus dem DFB-Pokal, sondern auch aus der UEFA-Champions League. Der BVB erhielt in der Deutschen Fußball-Bundesliga mehrere Chancen, die Tabellenführung zu übernehmen und schaffte im dritten Anlauf dieses Husarenstück. Doch es gelang den Bayern, die Spitze zurückzuerobern. Damit sind jedoch noch lange nicht klare Verhältnisse geschaffen.

Die Münchner mühten sich in Folge zu einem Sieg in Bremen, während die Schwarz-Gelben den VfL Wolfsburg vom Platz fegten. Das demonstrierte, dass man in Dortmund noch nicht gewillt ist aufzugeben.

Ganz im Gegenteil, die Mannschaft möchte in dieser Saison ihre Chance nutzen. Immerhin hat der FC Bayern München seinen ehemaligen Ruf als FC Hollywood wieder hergestellt.

Denn nicht nur der Rauswurf von Trainer Julian Nagelsmann beschäftigt den Verein, sondern auch die Art und Weise, wie diese Trennung abgelaufen ist. Streitereien, eine Schlägerei in der Mannschaft und die Frage, ob die Verantwortlichen an der Vereinsspitze abgelöst werden sollen oder nicht, belasten das Klima im Team. Dazu kommt noch die Frage, ob die Stütze der Mannschaft im Sommer den Klub verlässt.

Thomas Müller kommt auf immer weniger Einsatzzeit, das könnte ihn zu einem Transfer motivieren. Die Vorzeichen für die letzten Spiele in dieser Saison stehen also schlecht, doch schon oft haben die Münchner bewiesen, dass sie großem Druck standhalten können.

Wenn nicht, dann könnte es im deutschen Fußball zu einer Wachablöse kommen. Das würde die Fans des BVB freuen, schließlich hungern sie nach einem neuen Deutschen Meister. Das Finale dieser Saison verspricht also jede Menge Spannung.

Quellen: PublicDomain am 18.05.2023