Unmut über die Herrschaft der khasarischen Mafia, Biden`s Maske und USA insolvent (Video)

Wenn ich eine Geschichte schreibe, wird sie verworren und verliert die Richtung. Egal, was ich tue, am Ende grabe ich nur ein tieferes Loch. Wenn das passiert, besteht die einzige Möglichkeit darin, das Ganze zu löschen und von vorne anzufangen. Dies ist eine gute Metapher für das, was sich in den Vereinigten Staaten als Regierung ausgibt.

Die Verschwendung und die Korruption dauern schon so lange an, dass die in Privatbesitz befindliche UNITED STATES OF AMERICA CORPORATION über die 31,5 Billionen Dollar Schulden, die jetzt in den Schlagzeilen sind, hinaus noch etwa 250 Billionen Dollar an ungedeckten Verbindlichkeiten hat (nach Angaben der St. Louis Fed und anderer). Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Da das BIP der USA 23 Billionen Dollar beträgt, ist es so, als ob jemand, der 23.000 Dollar im Jahr verdient, 280.000 Dollar Schulden hat. Eine solche Person ist bankrott, weil sie sich immer mehr verschulden muss, nur um die Zinszahlungen zu leisten.

Trotzdem tun die Rockefeller-Familie und ihre „Joe Biden“-Scheinregierung alles in ihrer Macht Stehende, um die Sache noch einmal zu verschlimmern. Das ist genau das, was die Chinesen wollen, denn es wird bedeuten, dass die USA noch tiefer in die Schulden versinken und nie wieder ihr Rivale werden.

Um zu verstehen, wie dysfunktional die US-Regierung ist, lassen Sie uns einen Blick auf das Pentagon werfen, wie es von Colonel Douglas MacGregor beschrieben wurde:

Wir haben jetzt 44 Vier-Sterne-Soldaten im aktiven Dienst bei einer Truppenstärke von weniger als 1,1 Millionen. Während des Zweiten Weltkriegs hatten wir 12,2 Millionen Mann und 7 vier Sterne. (Die G7-Gruppe der khasarischen Mafia-Sklavenländer muss kapitulieren (Videos))

Die professionellsten Leute sind auf den unteren Ebenen, die unprofessionellsten sind an der Spitze. Das ist Teil der Fäulnis, der Korruption, der Verschwendung. Das ganze Ministerium ist eine Katastrophe; man kann es nicht einmal überprüfen.

Das Geld fließt vom Schatzamt über den Kongress zu den verschiedenen Rüstungsunternehmen und dann taucht es in Form von Spenden wieder auf. Die USA werden von Spendern regiert.

Flugzeugträger sind ein Beispiel dafür, wie dieses Geld verschwendet wird. Die USA haben 11 Flugzeugträgergruppen. Vor 75 Jahren waren sie auf dem neuesten Stand der Technik, doch heute sind sie weiße Elefanten. Das chinesische Militär hat gerade 20 Kriegsspiele durchgeführt, bei denen es zu dem Schluss kam, dass es die modernste US-Flugzeugträgergruppe mit nur 24 Hyperschallraketen zerstören könnte.

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3221495/chinese-scientists-war-game-hypersonic-strike-us-carrier-group-south-china-sea?module=AI_Recommended_for_you_In-house&pgtype=section_china

Das bedeutet, dass Flugzeugträgergruppen jetzt nur noch Parasiten sind, die die USA schwächen, indem sie ihre Finanzen in Höhe von 26 Milliarden Dollar pro Jahr ausbluten lassen.

Ein weiterer Parasit ist die NASA (keine Raumfahrtbehörde), die sich als nichts anderes als ein Filmstudio mit einem Jahresbudget von 32 Milliarden Dollar entpuppt.

Das Geld könnte besser eingesetzt werden, zum Beispiel für die Entwicklung von U-Booten, die auch fliegen können (was die Deutschen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs herausfanden).

Diese Art von Verschwendung und Fehlleitung gilt für das gesamte Spektrum der US-Regierung. Die USA haben beispielsweise 50 Bundesstaaten, von denen jeder seine eigene Bürokratie hat und die Nation als Ganzes behindern kann.

Der Vorschlag der WDS besteht darin, diese auf fünf Verwaltungsregionen für die Vereinigten Staaten von Nordamerika zu reduzieren:

1. Das Hippie-Land an der Westküste von Alaska bis Nordkalifornien.

2. Greater Texaco von Südkalifornien bis Texas

3. Dixieland von Louisiana bis Virginia.

4. Die Ostküste von Maryland bis nach Ontario (mit besonderer Autonomie für das französischsprachige Quebec).

5. Der Große Mittlere Westen beginnt in Arkansas und umfasst Alberta, Saskatchewan und Manitoba.

Dies ist nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die möglich werden, wenn die kriminelle, in Privatbesitz befindliche USA INC in Konkurs geht und als Republik der Vereinigten Staaten von Nordamerika neu gegründet wird.

Es besteht kein Zweifel daran, dass das amerikanische und das kanadische Volk die Nase voll haben und von ihren derzeitigen KM-Marionettenregimen angewidert sind.

Laut einer CNN-Umfrage sagen zwei Drittel (66%) aller Amerikaner, dass ein Sieg von Biden (Rockefeller) entweder ein Rückschlag oder eine Katastrophe für das Land wäre.

https://edition.cnn.com/2023/05/25/politics/cnn-poll-democrats-2024/index.html

Das beigefügte Video zeigt „Joe Biden“, wie er mit zwei Kindern im Weißen Haus verschwindet. Hier gibt es nichts zu sehen, Leute. „Nur der falsche, maskierte Pädo Joe, der sein Ding macht.“

Die neueste Fehlfunktion der „Biden“-Maske finden Sie hier:

The actor playing Joe Biden is having mask malfunctions again. pic.twitter.com/JZBKXz4gY6 — Stew Peters (@realstewpeters) May 27, 2023

Diese Biden-Show wird von einem Rockefeller-Medienregime betrieben, das von 59 % der Amerikaner als „wahrer Feind des Volkes“ angesehen wird.

Enemy of The People: Today we reported a new record high (59%) of American voters who view the media as enemies. And as if preordained, the exchange below with @KariLake took place in Arizona to help commemorate the new milestone – https://t.co/g1h3JPH47N pic.twitter.com/lMN1OdQIcG — Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) May 24, 2023

Um zu sehen, warum die Medien der Feind des Volkes sind, sehen Sie sich dieses kurze Video auf Twitter an.

Auch in Kanada ist der falsche Castrudeau so verhasst, dass er in der Öffentlichkeit nicht auftreten kann, ohne angefeindet zu werden. Hut ab vor diesem Kanadier, der Castrudeau die Meinung geigt. Er sagt es, wie es ist. Macht weiter so.

Trotz des Unmuts der Bevölkerung gegen ihre Herrschaft kämpft die khasarische Mafia mit allen Mitteln, um ihr Unternehmen am Leben zu erhalten. Sie haben alle ihre Erpressungs- und Bestechungsmöglichkeiten ausgeschöpft.

So haben sie Al Gore scheinbar dazu gezwungen, zu sagen: „Die Treibhausgasemissionen entsprechen täglich 600.000 Atombomben von der Größe Hiroshimas… Das kocht die Ozeane und macht uns rassistisch!

Mehr noch, sie schienen den Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, unter Druck gesetzt zu haben, damit er den Plänen zur „Anhebung der Schuldengrenze“ zustimmt.

Jede Einigung würde bedeuten, dass sie hinter den Kulissen eine Kombination aus nuklearer Erpressung und extravaganten Versprechungen eingesetzt haben, um mehr Mittel von Gläubigern wie den Chinesen zu erhalten. So bot der Rockefeller-Bagman Heinz Kissinger laut asiatischen Geheimdienstquellen sogar an, im Gegenzug für mehr Geld Englisch durch Chinesisch als offizielle Sprache der Vereinigten Staaten zu ersetzen.

Der Massenmörder Kissinger hat nun auch sein Blatt gespielt und die Erpressungsstrategie enthüllt, die er und andere KM-Sklaven bei ihrem jüngsten Bilderberg-Treffen ausgearbeitet haben.

„Das Gerede der USA über einen Atomkrieg wird immer lauter und vermischt sich irgendwie mit dem Gerede über die Anwesenheit von Außerirdischen… es ist, als ob sie eine Art massives negatives Energieopfer planen“, warnt eine FSB-Quelle.

Der FSB sagte auch, Kissinger habe Russland mitgeteilt, dass er plane, im Oktober in die Ukraine zu reisen, um

Vladimir Zelinsky durch eine neue Marionette zu ersetzen. Diese Marionette würde dann eine Lösung nach Art von Nord- und Südkorea anbieten, um die Grenze einzufrieren und Westeuropa unter der Kontrolle der KM zu halten.

Zelensky muss gehen, denn es ist inzwischen allgemein bekannt, dass er mit Evgeny Prigozhin von der russischen privaten Militärgruppe Wagner zusammengearbeitet hat, um Hunderttausende von ukrainischen Männern zu ermorden. Ukrainische Soldaten starben innerhalb von vier Stunden nach ihrer Ankunft in Bahmut, weil Zelensky die genauen Artilleriekoordinaten an seine KM-Kollegen bei Wagner weitergab, wie FSB-Quellen bestätigen.

https://www.vtforeignpolicy.com/2023/05/here-are-the-zelensky-treason-quotes-the-washington-post-deleted/

Als Zeichen für die völkermörderische Mentalität der KM-Sklavenpolitiker bezeichnete der republikanische US-Senator Lindsey Graham bei einem Treffen mit Zelensky den Tod von Russen und Ukrainern als das „beste Geld, das wir je ausgegeben haben“.

Dies wird nun unterbunden. Wagner wurde angewiesen, Bakhmut zu verlassen und die Kontrolle bis zum 1. Juni an die russische Armee zu übergeben. Dies ist das Ergebnis einer gemeinsamen russisch-englischen Vereinbarung zur Beendigung des KM-Völkermordes in der Ukraine.

Der geoutete Prigoschin warnt in einem Wutanfall davor, dass Russland eine „Revolution“ erleben und den Krieg in der Ukraine verlieren könnte, wenn sich die „Eliten“ des Landes nicht voll und ganz dem Kampf verschreiben und das Land „in den Nordkorea-Modus“ versetzen und das Kriegsrecht verhängen, um an der Front Ergebnisse zu erzielen. Stattdessen hören wir, dass Prigoschin ausgeschaltet werden soll, wenn er es nicht schon getan hat.

https://www.cbsnews.com/news/russia-wagner-group-prigozhin-putins-butcher-ukraine-war-russian-revolution/

Auch mit dem Avatar Zelensky stimmt definitiv etwas nicht. Er sieht verkokst aus oder hat eine Fehlfunktion.

Sehen Sie sich sein Auge an.

In jedem Fall handelt es sich bei dem so genannten Ukraine-Krieg in erster Linie um den Ausverkauf der Waffenbestände durch die USA, um mehr Zeit zu gewinnen. Drei Viertel des vom Westen in die Ukraine gelieferten Materials wurde in den Kosovo und nach Albanien umgeleitet, um andere Einsatzgebiete im Nahen Osten und in der Sahelzone zu versorgen.

https://www.voltairenet.org/article219331.html

Christliche serbische Truppen gehen jetzt in den Kosovo, um den dort stattfindenden illegalen Waffen-, Sklaven- und Drogenhandel der KM zu stoppen. Aus diesem Grund erklärte der serbische Präsident Aleksandar Vucic am Freitag, dass sein Land wegen der Situation im Norden des Kosovo in den Kriegszustand versetzt worden sei.

https://tass.com/world/1623767

Für die US-Rüstungsindustrie war der Krieg in jedem Fall ein PR-Desaster. Die russische Luftwaffe hat gezeigt, dass das modernste amerikanische Waffensystem, der Patriot, jederzeit zerstört werden kann – ein schwerer Schlag für das Marketing der Produktionsfirma und generell für den militärisch-industriellen Komplex, wie polnische Geheimdienstquellen feststellen.

Nun dürfte ein Ausverkauf von F-16-Kampfflugzeugen den schlechten Ruf der amerikanischen INC-Waffen weiter bestätigen. „Wir haben SU-35, die in der Lage sind, fortschrittlichere Flugzeuge als F-16 [einschließlich der F-35 „Flying Turkeys“] auf große Entfernung abzuschießen. Außerdem können unsere Piloten sie aufspüren, lange bevor sie entdeckt werden. Es gibt auch wirksame Flugabwehrraketensysteme, die in der Lage sind, feindliche Ziele aus großer Entfernung abzuschießen“, so ein russischer Rüstungsexperte.

https://tass.com/pressreview/1622127

Während ihre konventionellen Waffen versagen, hat die KM auch eine riesige nukleare Erpressungsoperation mit Weißrussland durchgeführt, die mit gefälschten Nachrichten arbeitet. Laut Mossad-Quellen wurde der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko „mit der gleichen elektromagnetischen Waffe wie [der türkische Präsident Recep] Erdogan und [der mexikanische Präsident Lopez] Obrador getroffen“. Dann wurde versucht, einen falschen Lukaschenko zu benutzen, um Dinge zu sagen wie: „Die Länder sollten der Union von Belarus mit Russland beitreten, das ist alles: Es wird Atomwaffen für alle geben.“ Der „Pravda“-Artikel, in dem er dies sagt, erscheint im ukrainischen Internet und stammt nicht aus Russland.

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2023/05/28/7404233/

Danach zitiert die Mossad-Propagandaseite Debka den russischen Ex-Präsidenten Dmitri Medwedew mit den Worten: „Wenn es zu Atomwaffen kommt, wird es einen Präventivschlag geben müssen“.

Obwohl sie aus dem Internet entfernt worden sind, haben wir Fotos gesehen, auf denen Medwedew das satanische Handzeichen macht. Es scheint, dass ihm nun befohlen wird, das lang erwartete Armageddon mit einem KM-Atomangriff einzuleiten, den er dem „russisch kontrollierten Weißrussland“ anlasten will.

https://www.debka.com/medvedev-in-a-nuclear-war-a-pre-emptive-strike-is-the-rule/

Dies sind alles KM-Desinformationen, und von Belarus wird kein nuklearer Angriff ausgehen, wie unsere FSB-Quellen bestätigen.

Mit anderen Worten, es handelt sich nur um eine nukleare Erpressung, die darauf abzielt, Finanzmittel für den US INC zu erpressen. Es ist nur ein Bluff, weil die KM genau wissen, dass die ersten Megabomben ihre Hauptquartiere in Genf, New York und Tel Aviv treffen werden, wenn sie versuchen, einen Atomkrieg zu beginnen.

Wir hören auch, dass innerhalb Russlands eine große Säuberung der KM stattfindet. Deshalb sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu: „Heute stehen wir dem kollektiven Westen gegenüber, der faktisch einen unerklärten Krieg gegen unsere Länder führt.“

https://tass.com/defense/1622791

Es scheint, dass der russische Premierminister Michail Mischustin de facto der neue Führer des Landes ist. Er leitete gerade eine hochrangige russische Delegation zu Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem chinesischen Premierminister Li Qiang.

https://tass.com/pressreview/1622679

Eine Sache, über die sie auf jeden Fall sprachen, war, wie Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban sagte, „dass es ein neues europäisches Sicherheitsabkommen mit Russland geben muss“.

https://insiderpaper.com/hungarys-orban-says-no-battlefield-victory-for-ukraine/

Die meisten Europäer stimmen dem zu. Das jüngste Zeichen dafür waren Tausende von Anti-Kriegs-Protesten in Sofia und anderen bulgarischen Städten, die die Neutralität ihres Landes, die Nichtbeteiligung an bewaffneten Konflikten und die Schließung von NATO-Stützpunkten forderten.

Übrigens, wenn Sie nicht glauben, dass die derzeitige EU von Satanisten geführt wird, sehen Sie sich an, was erscheint, wenn Sie ihre neuen Geldscheine falten.

Auch anderswo tobt der Kampf gegen die Satanisten. Die Regierung des islamischen Aserbaidschan zum Beispiel hat eine KM-Verschwörung gestoppt, mit der sie das christliche Armenien bekämpfen wollte. Laut iranischen Quellen will die Regierung nicht zulassen, dass die zionistischen Regime den Iran von ihrem Gebiet aus angreifen.

In der Türkei hat Präsident Recep Erdogan weitere fünf Jahre an der Macht gewonnen. Es scheint, als hätten türkische Nationalisten den ermordeten Erdogan durch einen Avatar ersetzt, der für die Türkei und nicht für die KM arbeitet. Er sieht auf jeden Fall jünger aus.

„Der Sieg von Recep Erdogan ist ein klarer Beweis für die Unterstützung des türkischen Volkes für Ihre Bemühungen, die staatliche Souveränität zu stärken und eine unabhängige Außenpolitik zu verfolgen“, sagte der russische Präsidentschaftsavatar Wladimir Putin laut der Kreml-Website.

In Israel gingen unterdessen die 21. Woche in Folge Zehntausende in mehreren Städten auf die Straße, um gegen das rechtsextreme Kabinett des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seine extremistische Politik zu protestieren.

https://www.presstv.ir/Detail/2023/05/27/704223/Palestine-Israel-protest-Tel-Aviv-Netanyahu-legal-reforms

In anderen Teilen der Welt sehen wir, dass Südafrika mit ständigen Stromausfällen konfrontiert ist, dass organisierte Banden die Eisenbahninfrastruktur angreifen, die die wohlhabendste Provinz des Landes mit einem wichtigen Containerhafen verbindet, und dass andere Probleme das Land zu einem „gescheiterten Staat“ machen könnten.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/disruption-hits-top-south-african-container-port-economic-crisis-worsens

In Pakistan wird der ehemalige Premierminister Imran Khan von der Armee unter Hausarrest gestellt, während das Land unter nicht erklärtem Kriegsrecht kauert.

https://menafn.com/1106329875/Former-Pakistan-PM-Imran-Khan-Says-Country-Is-Under-Undeclared-Martial-Law

Apropos Kriegsrecht: Demnächst werden US-Militärs in Peru landen, wo das Militär Anfang des Jahres mit „außergerichtlichen Hinrichtungen“ und „weit verbreitetem Einsatz tödlicher Munition“ gegen Demonstranten vorgegangen ist, während es versuchte, die im Dezember 2022 begonnenen Massenproteste einzudämmen. Dies ist ein nackter Rockefeller-Ressourcenraub auf Kosten des peruanischen Volkes.

https://edition.cnn.com/2023/05/25/americas/peru-protests-extrajudicial-executions-amnesty-intl-latam/index.html

Apropos Rockefellers: Ihr terroristischer Mitarbeiter Tedros von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) verbreitet wieder Angstpornos, indem er mit einer Krankheit droht, die „tödlicher als Covid“ ist. Diese Drohungen kommen „jetzt aus allen Richtungen, da die KM im Panikmodus ist“, stellt eine Mossad-Quelle fest. https://www.independent.co.uk/news/health/covid-start-date-next-who-b2344204.html

Übrigens hat die Rockefeller Foundation öffentlich erklärt, dass sie mit der WHO verbunden ist:

GENF, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ – Die Rockefeller Foundation und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben eine neue Partnerschaft zur Stärkung des WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence angekündigt.

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/the-rockefeller-foundation-and-world-health-organization-announce-partnership-to-expand-global-pandemic-preparedness-in-era-of-climate-change-1032345450

Hier ist eine Zusammenfassung, die uns der polnische Geheimdienst geschickt hat:

Die Masken beginnen zu fallen! „Das chinesische Biologielabor in Wuhan ist Teil von GlaxoSmithKline, das (zufällig) zu Pfizer gehört!“ (das einen Impfstoff gegen ein Virus herstellt, das (zufällig) im Biologielabor in Wuhan auf den Markt gebracht wurde und (zufällig) von Dr. Fauci finanziert wurde, der (zufällig) für einen Impfstoff wirbt! „GlaxoSmithKline wird (zufälligerweise) von der Finanzabteilung von Black Rock geleitet, die (zufälligerweise) die Finanzen der Open Foundation Company (Soros Foundation) verwaltet, die (zufälligerweise) die französische AXA betreibt! Zufälligerweise gehört Soros die deutsche Firma Winterthur, die (zufällig) ein chinesisches Labor in Wuhan gebaut hat und von einer deutschen Allianz gekauft wurde, die (zufällig) Vanguard als Aktionär hat, das (zufällig) ein Aktionär von Black Rock ist, das (zufällig) zentrale Banken kontrolliert und etwa ein Drittel des weltweiten Anlagekapitals verwaltet. Black Rock ist außerdem (tatsächlich) ein Großaktionär von MICROSOFT, das Bill Gates gehört, der (zufälligerweise) auch Aktionär von Pfizer ist. (der – erinnerst du dich? Er verkauft einen Wunderimpfstoff) und (zufälligerweise) jetzt der erste Sponsor der WHO ist! Jetzt verstehst du, wie eine tote Fledermaus, die auf einem feuchten Markt in China verkauft wurde, den GANZEN PLANETEN infiziert hat! „

Aus denselben Quellen erfahren wir, dass „die Analyse von Staub von einem Terrassentisch in Berlin nach verdächtigen Regenfällen wie kürzlich in Polen … Es sind keine Pollen von Bäumen, sondern Metalle und Gifte.“

Wie der kroatische Europaabgeordnete Mislav Kolakušić über den WHO-Pandemievertrag sagt: „Es wäre gesünder und sicherer für die Menschheit, ein Abkommen mit dem kolumbianischen Drogenkartell zu unterzeichnen.“

Wenn sie etwas tiefer graben würden, würden sie bald das Netz von Stiftungen aufdecken, das die Rockefellers benutzen, um diese ganze Scheißshow zu kontrollieren.

Sie stecken auch hinter der ganzen LGBQ-Bewegung usw., die versucht, den reproduktiven Sex zwischen Männern und Frauen abzuschaffen.

Das jüngste Beispiel ist die von den Rockefellers kontrollierte American Medical Association, die fordert, dass das Geschlecht eines Kindes nicht in der Geburtsurkunde vermerkt werden sollte, weil man das Geschlecht nicht kennt, bis das Kind es später selbst bestimmt.

Auf jeden Fall arbeiten die Russen und die Länder des Nahen Ostens daran, die Rockefellers von ihrer Kontrolle über die Öl- und Energiemärkte abzuschneiden. Deshalb schnappt sich Saudi-Arabien Millionen von Barrel russischen Diesels, die Europa nicht mehr zulässt, während es gleichzeitig seine eigenen Lieferungen an die Käufer in Europa zurückschickt.

Die Europäer drücken auch ein Auge zu, wenn Indien ihnen russisches Öl weiterverkauft.

https://www.reuters.com/breakingviews/eu-will-go-easy-indian-resale-russian-fuel-2023-05-23/?utm_source=reddit.com

Ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr die Kontrolle der Rockefellers über die Energie den menschlichen Fortschritt zurückgeworfen hat, ist ein Jet, der mit Mach 5 fliegen kann, indem er einfach Wasserstoff aus der Luft aufnimmt.

https://www.the-sun.com/tech/8222575/hypersonic-hydrogen-powered-jet-destinus-australia-flight-time/

Werfen wir einen Blick auf die neuesten Informationen zu Operation Blue Beam.

Die erste wurde von einem Kontakt in Russland geschickt, der sagte: „Nimm das, was es dir wert ist.“

Eine besondere Art, ein Flugzeug zu transportieren

Als nächstes haben wir:

1. UFO über Thailand

2. UFO über Roswell, New Mexico USA 2023

3. UFO über einen Flughafen

4. UFO-Enttarnung über Russland

5. UFO über den Bergen von Kalifornien USA

6. Mehrere Plasmaenergie-Schiffe über Frankreich 01-04-2023

7. Zahlreiche Plasmaenergie-Schiffe über Oregon USA 12-05-2023

8. Rote Sonne über Calgary wegen der großen Brände in Alberta

9. Ähnliche rote Sonne in New York.

10. Mendenhall-Gletscher Alaska Anomalie von 2019

Wenn die USA nächste Woche endlich bankrott gehen, wird vielleicht die Wahrheit über all das ans Licht kommen. Drücken Sie die Daumen, dass USA INC endlich bankrott geht, und halten Sie Ihr Pulver trocken, falls dies nicht der Fall sein sollte.

