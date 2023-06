Arktisches Eis: ein kalter Realitäts-Check für den Klima-Alarmismus – Eismassen zwingen atomgetriebenen Eisbrecher zur Südroute

Arktis: Da schmilzt längst nicht so viel wie es die Alarmisten gerne hätten.

Kürzlich gab es ein Ereignis, das die laufende Debatte über den Klimawandel und seine realen Auswirkungen weiter angeheizt hat.

In diesem Fall geht es um den neuesten russischen Eisbrecher, die Yevpatii Kolovrat, die wegen des unpassierbaren schweren Eises in den arktischen Gewässern eine längere Route nehmen musste, um ihre Pazifikflotte zu erreichen.

Dieses Ereignis wirft wichtige Fragen für diejenigen auf, die sich Sorgen über „alarmistische“ Ansichten zum Klimawandel machen.

Trotz wiederholter Warnungen über das Abschmelzen der Eiskappen und den Anstieg des Meeresspiegels wird ein Eisbrecher, der sich einen Weg durch eisige Gewässer bahnen soll, durch ungewöhnlich schweres Eis umgeleitet.

Das Eis war sogar so dick, dass selbst die Yevpatii Kolovrat, die für solche Bedingungen ausgelegt ist, nicht durchfahren konnte.

Dieser Vorfall unterstreicht die Unvorhersehbarkeit der Prognosen zum Klimawandel, insbesondere in Bezug auf mehrjähriges Eis. Die Klimamodelle mögen zwar den Rückgang des Meereises insgesamt vorhersagen, doch scheinen sie Probleme zu haben, wenn es darum geht, diese mehrjährigen Eisformationen zu berücksichtigen.

Dieses Eis, das sich über Jahre hinweg bildet und im Durchschnitt drei bis vier Meter dick ist, wird bei steigenden Temperaturen häufig verschoben und verlagert.

Jüngste Beobachtungen in der Arktis haben eine Zunahme dieser Art von Eis gezeigt, was seit Oktober 2022 die üblichen Seewege unterbrochen hat. Wenn die globale Erwärmung so stark ist, wie viele behaupten, sollten wir dann nicht einen Rückgang solch bedeutender Eisformationen beobachten?

Es ist auch erwähnenswert, dass die durchschnittliche sommerliche Meereisbedeckung in der kanadischen Arktis nach Angaben des kanadischen Bundesrechnungshofs in den letzten 50 Jahren aufgrund des Klimawandels um etwa 40 Prozent zurückgegangen ist, während das dauerhafte mehrjährige Meereis zugenommen zu haben scheint. (Globaler Klima-Kältereport: Kältester Mai in Delhi seit 1901: dröhnendes Schweigen in den Massenmedien)

Dies hat die Schifffahrtswege unterbrochen und Regierungen und Organisationen unvorbereitet getroffen.(Auffällige Veränderungen im Wettermuster: Klimawandel selbst gemacht)

Vor allem die kanadische Regierung ist wegen ihrer mangelnden Vorbereitung auf die Probleme, die sich aus dem zunehmenden mehrjährigen Eis ergeben, in die Kritik geraten. Als Land mit einer ausgedehnten arktischen Küste wirft dieser Mangel an Vorbereitung ernste Fragen darüber auf, wie gut wir die Auswirkungen des Klimawandels verstehen und vorhersagen können.

Während also viele weiterhin über eine immer wärmer werdende Welt mit schmelzenden Eiskappen und steigenden Meeren diskutieren und diese vorhersagen, zeichnen Ereignisse wie die Umleitung der Yevpatii Kolovrat ein komplexeres Bild der klimatischen Realitäten.

Der Klimawandel ist nicht so einfach, wie manche uns glauben machen wollen, und die Vorhersage seines genauen Verlaufs erweist sich selbst für diejenigen, die über die fortschrittlichsten Instrumente verfügen, als eine Herausforderung.

Als Klimaskeptiker glauben wir, dass es wichtig ist, den Klimawandel mit einer rationalen Perspektive anzugehen, die die Komplexität des Klimasystems unseres Planeten und die beträchtlichen Unsicherheiten anerkennt, die in unserem Verständnis noch bestehen.

Alarmismus trägt wenig dazu bei, sinnvolle Gespräche und durchdachte Maßnahmen zu diesem wichtigen Thema zu fördern.

Nachfolgend finden Sie Aufnahmen des Eisbrechers „Yamal“, der im Jahr 2021 Einsätze entlang der Nordseeroute durchführt:

The Biggest NUCLEAR ICEBREAKER — RUSSIA 🇷🇺 Check out this mesmerizing time-lapse showing the Russian nuclear-powered icebreaker Yamal conducting Arctic operations along the Northern Sea Route. Wonderful movie video … 💖#Russia #CNN #nature #love #goodnight pic.twitter.com/qixap7me3C — Branislav 💜 and AI Photos (@BranislavMelis_) March 22, 2021

Die gescheiterten Prophezeiungen der Vergangenheit wären zweifellos schockiert (erfreut?), wenn sie hören würden, dass schweres Eis im Jahr 2023 sogar Russlands neue Eisbrecher dazu zwingt, eine südliche Route einzuschlagen, um überhaupt die Arktis zu erreichen.

Diese atomgetriebenen Eisbrecher gehören zu den leistungsstärksten der Welt, doch das diesjährige Eis – selbst im Mai und Juni, also lange nach dem März-Maximum – erweist sich selbst für sie als zu viel.

Putins neuester Eisbrecher, die Yevpatii Kolovrat (4.020 Tonnen lang), hat sich seiner Pazifikflotte vor der Halbinsel Kamtschatka angeschlossen, direkt gegenüber der Beringsee von Alaska.

Anstatt jedoch von der St. Petersburger Werft, in der es gebaut wurde, arktische Gewässer zu durchqueren, segelte das Schiff hinaus in den Atlantik und nach Süden zum Mittelmeer. Anschließend durchquerte es den Suezkanal und überquerte den Indischen Ozean in das Philippinische Meer, bevor es schließlich seinen Heimathafen Petropawlowsk im Nordpazifik erreichte.

Diese Route ist leicht doppelt so lang wie die nördliche Passage nach Kamtschatka. Warum sollte Russlands neuester Eisbrecher nicht die arktischen Gewässer befahren, für die er vorgesehen war? Die unbequeme Antwort: dickes, schweres Eis.

Daten des russischen Arktis- und Antarktisforschungsinstituts zeigten, dass Anfang Mai eine dicke Meereisschicht die russischen arktischen Gewässer bedeckte. Im Laptew- und Ostsibirischen Meer galten zwei Gürtel aus mehrjährigem Eis als unpassierbar, selbst für einen der stärksten Eisbrecher der Welt – benannt nach einem berühmten russischen Kriegshelden aus dem 13. Jahrhundert.

Dies war das Thema der letzten Jahre; Das heißt, es handelt sich um seit langem bestehendes Meereis, nicht um die saisonale Vielfalt, die kommt und geht und den Verkehr in der Arktis behindert. Entgegen den Vorhersagen bleiben die mehrjährigen Eisbänke mit einer Dicke von 3 Meter bis 3,90 Meter bis weit in die Schmelzsaison im Frühling bestehen.

Yevpatii Kolovrat ist „nur“ in der Lage, 1,5 Meter dickes Eis zu durchbrechen, und so war er selbst im Mai gezwungen, „den Umweg“ zu nehmen. Und das ist nicht das Einzige: Dickes mehrjähriges Eis hindert die meisten Schiffe seit Oktober 2022 daran, arktische Gewässer zu durchqueren.

Kommentar:

Das beweist jetzt was? Gerade was Gletscher anbelangt geht das ganze auch vollkommen entgegengesetzt. Das NASA-Projekt Oceans Melting Greenland (OMG) zeigte kürzlich, dass der grönländische Jakobshavn-Gletscher – der größte der Insel – zumindest am Rand wieder wächst.

In einer Studie, die in „Nature Geoscience“ erschien, berichteten Forscher, dass das Eis des Gletschers seit 2016 leicht an Mächtigkeit gewonnen hat. Auch an anderen Stellen wachsen Gletscher wieder, was sie immer dann machen wenn es kühler wird.

Im übrigen war die Erde auch schon vollkommen Eisfrei und trotz allem haben Flora und Fauna einfach überlebt; erst größere Veränderungen haben dazu geführt das sich die Pole mit Eis bedeckt haben.

Wenn hin und wieder mal archäologische Funde gemacht werden, weil Schnee/Eis und/oder Wasser zurückgegangen sind oder aber der Wind große Mengen Sand verschoben und dadurch Funde freigelegt hat, ist das doch eine Normalität.

Die Natur schert sich nicht darum, was der Mensch gerne hätte, sondern zwingt jedes Lebewesen welcher Art auch immer, sich anzupassen. Hat ja bisher auch recht gut geklappt. Und wenn tatsächlich mal eine Art „verschwindet“ oder besser gesagt aus dem Blickwinkel des Menschen geht, beutet das nicht automatisch das diese Art ausgerottet wurde.

Nur weil es den VW Käfer nicht mehr als Neufahrzeug gibt und im großen und ganzen von der Straße verschwunden ist, bedeutet das doch nicht automatisch das eine keine Fahrzeuge dieses Modells mehr gibt oder geben kann.

Sie sind lediglich nicht mehr so oft sichtbar, weil sie jetzt Oldtimer sind und geschont werden um sie möglichst lange zu erhalten.

Im übrigen werden ständig neue Arten entdeckt, von denen wir zuvor nicht das geringste ahnten. Experten gehen von circa 15 Millionen Arten aus, von denen aber bislang nur etwa 1,8 Millionen bekannt und wissenschaftlich beschrieben sind.

Da frage ich mich doch wie man so ein Panik verbreiten kann obwohl man doch im Grunde gar nichts weiß! Aber das sei nur am Rande erwähnt, damit sich wirklich einmal Gedanken dazu gemacht werden; besonders denen zu empfehlen die ständig von einem Masssensterben reden, das der Mensch ausgelöst haben soll.

Das ist grober Unfug!

…

Quellen: PublicDomain/wattsupwiththat.com am 11.06.2023