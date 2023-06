Bitcoin: Diese Faktoren könnten eine neue BTC-Rally auslösen

Die Kryptowährung Bitcoin erlebt die letzten Monate eine reine Odyssee. Nachdem er noch im November letzten Jahres auf unter 20.000 US-Dollar sank, ging es für den Bitcoin Anfang des Jahres wieder aufwärts, im April stieg er sogar auf über 30.000 US-Dollar.

Doch Anfang Mai fiel er auf den tiefsten Stand seit knapp zwei Monaten. Auf der Handelsplattform Bitstamp mussten für einen Bitcoin lediglich 26.100 US-Dollar gezahlt werden.

Dennoch ist die Bilanz seit Anfang des Jahres klar positiv, der Kurszuwachs liegt bei etwa 60 Prozent. Damit Bitcoin dieses Jahr noch den Aufschwung schafft, müssen laut MarketWatch drei Dinge passieren.

Zinspause der Fed

Insgesamt zum zehnten Mal erhöhte die US-Notenbank im Mai den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte, um die hohe Inflation in den USA zu bekämpfen. Im gleichen Zuge verlor der Bitcoin an Wert, als die Fed mit ihren Zinserhöhungen startete. Im Juni steht die nächste Entscheidung bevor. Vertreter der US-Notenbank stellen eine Zinspause in Aussicht.

„Eine Entscheidung, den Leitzins auf einer der nächsten Sitzungen konstant zu halten, sollte nicht so interpretiert werden, dass wir den Höchststand in diesem Zyklus erreicht haben“, sagte Fed-Gouverneur Philip Jefferson kürzlich in Washington.(Kryptowährungen: Wird der Bitcoin zu einer echten Währung? So stehen die Chancen)

Rayad Carey, Forschungsanalyst beim Kryptodatenanbieter Kaiko, sieht in der vermutlich bevorstehenden Zinspause der Fed eine Chance für die Kryptowährung. „Das ist der Hauptkatalysator. Wenn die Fed eine Änderung durchführt, wäre das sicherlich gut für Bitcoin“, sagt er gegenüber MarketWatch.

Bitcoin-Halving im Mai 2024

Bitcoins werden von sogenannten Krypto-Minern geschürft. Einerseits sollen dadurch neue Coins generiert werden. Andererseits erfolgt dadurch die Validierung von Transaktionen mit Kryptowährungen auf ihrer Blockchain.

Das Bitcoin-Halving findet ungefähr alle vier Jahre statt. Miner erhalten etwa 50 Prozent weniger Bitcoins für die Verifizierung ihrer Transaktionen. Die Belohnung für die geschürften Blöcke auf der Bitcoin-Blockchain wird halbiert.

Das soll vor allem einer Bitcoin-Inflation entgegenwirken und die Token-Preise steigen wie aus der Vergangenheit ersichtlich kurz vor einer anstehenden Halbierung. (Warum Bitcoin der neue Goldstandard wird und der CBDC scheitern wird (Videos))

Institutionelle Akzeptanz von Bitcoin

Kurz nach dem letzten Bitcoin-Halving nahmen mehrere Unternehmen Bitcoins in ihren Bilanzen auf. Doch die institutionelle Akzeptanz von Bitcoin blieb aus und das fehlende Interesse von Unternehmen wirkt sich auch auf den Preis der Kryptowährung aus.

„Die grundlegende These von Bitcoin wurde vielfach auf die Probe gestellt und hat sich nicht unbedingt bewährt“, äußert Carey gegenüber MarketWatch.

MarketWatch schreibt weiter, dass selbst eine Regulierung von Kryptowährungen in den USA nicht ausreichen wird, das Interesse von Firmen und institutionellen Anlegern in Bezug auf Bitcoins zu wecken.

Denn diese mussten dabei zusehen, wie sich der Token in den letzten Jahren halbierte.

Bitcoin-Wale wachen auf: Über 500 Millionen US-Dollar auf einmal verschoben

Laut Transaktionsdaten von Whale-Alert hat ein Bitcoin-Wal am 25. Mai 2023 ganze 20.054 Bitcoin in einem einzigen Transaktionsvorgang verschoben. Der Wert der verschobenen Bitcoin lag zum Zeitpunkt des Vorgangs bei rund 530 Millionen US-Dollar. Die Transaktionsgebühr für diesen Vorgang lag bei 0,00530 Bitcoin bzw. bei rund 139 US-Dollar. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Einzelfall.

Wie BTC-ECHO berichtet, kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu größeren Bewegungen bei den Krypto-Walen. Ein weiterer Bitcoin-Wal soll erst wenige Tage zuvor über 21.000 Bitcoin in drei Chargen zu je 7.206 Bitcoin verschoben haben, wie BTC-ECHO in Berufung auf On-Chain-Daten berichtet. Insgesamt sind bei diesem Wal jedoch weit mehr Bitcoin im Besitz.

Mit etwa 100.000 Bitcoin gehen rund 0,5 Prozent der gesamten Bitcoin-Umlaufmenge auf ihn. Vor der Überweisung stand der Händler noch auf Platz drei unter den Bitcoin-Haltern. Nach der Transaktion rutschte er jedoch nach unten und nimmt nun den vierten Platz ein.

Immer mehr Bitcoin-Millionäre

Laut Bitinfocharts gibt es mittlerweile 110 Anleger, die zwischen 10.000 und 100.000 Bitcoin halten. Diese machen 12,64 Prozent der gesamten Bitcoin-Umlaufsmenge aus.

Und auch die Anzahl an Millionärs-Adressen steigt stetig. Derzeit gibt es laut Bitinfocharts 71.103 Wallets, die Bitcoin im Wert von mehr als einer Million US-Dollar halten.

5.281 Wallets halten sogar Bitcoin im Wert von mehr als zehn Millionen US-Dollar. Der deutliche Anstieg des Bitcoin-Kurses habe dazu geführt, dass sich die Zahl der Millionärs-Adressen seit Anfang des Jahres mehr als verdoppelt hat, so BTC-ECHO. Derzeit liegt der Bitcoin-Kurs bei etwa 25.590 US-Dollar.

