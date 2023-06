Donald Trump, Tucker Carlson, Einführung des Göttlichkeitsstatus und die Reiter der Apokalypse (Videos)

Am 13. Juni war der große Tag des zweiten gebrochenen Siegels einer Anklageschrift gegen Donald Trump; der Tag, an dem er erneut vor Gericht gezerrt wurde. Die erste Anklageschrift kam von Alvin Bragg. Die zweite kam von David Weinstein.

Die Gerichtsanhörung dieser zweiten Anhörung war am 13. Juni, einen Tag vor Trumps Geburtstag. Dieser Geburtstag ist am 14. Juni 2023. Wir sehen alle Arten von Symbolen, die es wert sind, studiert zu werden, einschließlich Trumps Alter von 77 Jahren; eine wichtige Zahl. Es ist die sogenannte Engelszahl, die auf göttlichen Einfluss hinweist. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Auf Twitter war Tucker Carlson an der Reihe, Donald Trump den Opferstatus zu verleihen, der ihn in den Stand der Immunität erheben wird. Dies ist das Gesetz, das ich in dem unten stehenden Tweet am 27. Mai als offizielles erstes Gesetz von Vrijland vorgestellt habe:

De Eerste wet van Vrijland #Kaag: Wie je tot slachtoffer maakt, geef je de onschendbaarheidsstatus. Zorg ervoor dat de media de massa doen geloven dat een persoon of groep regelmatig het doelwit van aanvallen is. Daarvoor zet je wat situaties in scene die je gebruikt in de… pic.twitter.com/Sm5cXBSVNJ — Martin Vrijland (@MartinVrijland) May 27, 2023

Lassen Sie die Medien die Massen glauben, dass eine Person oder Gruppe regelmäßig Ziel von Anschlägen ist. Dazu inszenieren Sie einige Situationen, die Sie im Vorfeld des Ziels verwenden. Wiederholen Sie dies und wiederholen Sie es. Durch diese Propaganda wird der Bevölkerung das Gefühl der Viktimisierung eingeimpft. Dann setzt man alle möglichen Talkshows und sozialen Medien ein, um den „Was für eine Schande!“-Effekt zu erzielen. Von da an wird die Person oder Gruppe in den Status der Unantastbarkeit erhoben. Alle, die man nicht in den Status der Unantastbarkeit erheben will, darf man uneingeschränkt und ungeniert angreifen und als gefährlich abtun. Man verbindet sie mit der Sache der Opferrolle.

Jetzt, mit Donald Trump, wird das Spiel etwas taktischer gespielt, und wir sehen vor allem das, was ich in dem Artikel mit dem Titel „Warum die Menschen einen Anführer suchen und nicht mehr loslassen können, sobald sie einen gewählt haben“ beschrieben habe.

Trump wird zum Helden der Opposition gemacht, und das funktioniert am besten durch Verunglimpfung in den Mainstream-Medien und die (kontrollierten) alternativen Medien, die ihn verteidigen. („Trump führte die Operation Warp Spead durch, um Milliarden von Leben zu retten und den Tiefen Staat zu entlarven“ – Vorhersagen werden wahr)

Natürlich ist Trump bereits Präsident, aber es ist klar, dass eine Verleumdungskampagne gegen ihn im Gange ist, und das ist auch so gewollt, denn das wird ihm den beispiellosen Heldenstatus der Immunität einbringen. Tucker Carlson kann dazu beitragen, den Massen zu zeigen, wie Trump gekreuzigt werden wird.



Sollte sich herausstellen, dass Trump in die Rolle des Antichristen manövriert wird, könnte es einen interessanten biblischen Zusammenhang zwischen den so genannten „Anklagen“ (den Anschuldigungen) gegen ihn und der Öffnung der Siegel dieser Anschuldigungen geben. Trump selbst hat gestern in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social darauf hingewiesen:

Er verwendet hier ausdrücklich das Wort „Siegel“, was darauf hindeuten könnte, dass er sich auf die sieben Siegel im Buch der Offenbarung bezieht, dem letzten Buch der berühmten Bibel.

Nein, ich bin kein Christ und versuche auch nicht, Sie zu überzeugen, das Christentum anzunehmen; ich möchte Ihnen zeigen, dass es eine Schrift gibt und dass die religiösen Schriften diese Schrift kryptisch beschreiben.

Das letzte Buch der Bibel (das Buch der Offenbarung) beschreibt die so genannte Endzeit, an die Milliarden von Menschen weltweit glauben. Es mag also zumindest Ihre Aufmerksamkeit erregen, wenn Sie wissen, dass so viele Menschen an eine solche Endzeit glauben.

In diesem Buch ist von 7 Siegeln die Rede, die geöffnet werden sollen. In meinem gestrigen Artikel habe ich mich darauf bezogen. Interessant ist, dass Trump mit Nachdruck die Worte „das Siegel ist gebrochen“ verwendet.(Wird es eine weitere Superpandemie geben, ist der Impfstoff das Zeichen des Tieres und ist Trump der Antichrist?)

Es scheint, dass er sich bewusst auf diese endzeitlichen Bibelverse aus dem Buch der Offenbarung bezieht. Dort ist nämlich von der Öffnung von sieben Siegeln die Rede, was auf eine Endzeit unter einem Antichristen hinweisen würde, und es ist vom ersten Erscheinen von vier Reitern auf einem Pferd die Rede; auch die Reiter der Apokalypse genannt.

Weißes Pferd: bezieht sich auf jemanden mit einer Krone und einem Bogen und dem Sieg Offenbarung 6:1-2 Rotes Pferd: bezieht sich auf die Beendigung des Friedens Offenbarung6:3-4 Schwarzes Pferd: bezieht sich auf die Ernährungskrise Offenbarung 6:5-6 Graues Pferd: bezieht sich auf den Tod durch Verhungern, Krankheiten und wilde Tiere (Zombies?) bei einem Viertel der Weltbevölkerung Offenbarung 6:7-8 Tötung derjenigen, die den Antichristen als Gott ablehnen Offenbarung 6:9-11 Erdbeben, Sonne, Mond und Sterne verschwinden, während sich das Firmament aufrollt Offenbarung 6:12-14 Sieben Trompetenstöße und die damit verbundene Zerstörung von allem, was man sich vorstellen kann

Wir sehen hier genau das Drehbuch, das die Plasmakuppeltheorie vollständig erklärt(lesen Sie hier). Insbesondere das „Aufrollen des Himmels“ ist genau das, was passieren wird, wenn der 200-jährige Simulationszyklus zu Ende geht. Dann wird sich die Superkuppel aufrollen und der Antichrist (der den ungeborenen Christus repräsentiert) wird durch den Gebärmutterhals gehen.

Dann wird der Plasmabildschirm schwarz (ausgeschaltet) und der Super Dome rollt sich wie eine Schriftrolle zusammen, woraufhin alles verschwindet. Die komplette materialisierte Simulation ist dann verschwunden. Dann herrscht tatsächlich Stille am Himmel. In der Tat; es ist nichts mehr da. Der Bildschirm geht aus.

Das siebte Siegel findet in der „himmlischen Simulation“ statt, in der sich Luzifer befindet und in der sich die verbleibende transhumanisierte Menschheit dann vorübergehend rematerialisiert, um das notwendige Elend zu erleben, um ebenso die scheinbare Unantastbarkeit von Luzifers Macht zu erfahren.

Das hält das eingefangene Bewusstsein schön klein und bescheiden. Dieses Thema ist einen eigenen Artikel oder ein eigenes Buch wert, aber im Moment ist es nur nützlich zu wissen, dass dies eine „Zwischenstation“ für die nächste Runde in den Simulationskuppeln ist, die immer wieder auf der Oberfläche der (ursprünglichen und viel größeren) Erde in einem Zeitzyklus von jeweils 200 Jahren geschaffen werden.

Nach dieser kurzen Übergangsphase (in der „himmlischen Simulation“) folgt der große Reset, und der erste Simulationsbildschirm wird auf der Oberfläche der ursprünglichen Erde neu gestartet (die neue erste Plasmakuppel wird hochgefahren), und der Christus (der sich jetzt in der Endzeit befindet und somit der Antichrist ist) wird rematerialisiert, um die neue Simulation aufzubauen und neu zu bevölkern; aus dem Backup.

Die ersten vier Siegel

Wenn Trumps erste Anklageschrift (die von Alvin Bragg) eine Anspielung auf die Öffnung des ersten Siegels ist und wir auch die Symbolik des „weißen Pferdes“ finden können, dann war das möglicherweise die Einführung des Antichristen Trump; obwohl es nicht ganz sicher ist, ob die in diesem Artikel hergestellte Verbindung zwischen dem „weißen Pferd“ und der weißen Automarke Workhorse korrekt ist, und außerdem steht diese Automarke nicht speziell mit der ersten Anklageschrift in Verbindung.

Diese erste Anklage, die von Staatsanwalt Alvin Bragg stammt, hat mit Trumps Schweigegeldzahlungen an Stormy Daniels zu tun, und in diesem Fall taucht der Name eines gewissen David Pecker auf.

David Pecker, der Ex-Herausgeber des National Enquirer, ist Berichten zufolge im Besitz einer großen Menge von „Schmutz“ über Trump. Diese Informationen sollen das Ergebnis ihrer langjährigen Freundschaft und Peckers Hilfe bei der Aufrechterhaltung des öffentlichen Images des ehemaligen Präsidenten sein„, so das Rolling Stone Magazine in einem Tweet.

In Bezug auf diesen David Pecker stieß ich auf einen Hinweis auf ein „rotes Pferd“. Trump fuhr einst einen roten Ferrari (er wurde 2017 versteigert). David Pecker hat auch eine Vorliebe für Ferrari, wie aus einem Text auf dieser Website hervorgeht (Zitat):

David Pecker während des 50. Jahrestages von Ferrari in den Vereinigten Staaten im Lever House in New York City, New York, Vereinigte Staaten. Pecker, der als Kronzeuge gilt, betrat am Montagnachmittag das Gerichtsgebäude in Manhattan und blieb Berichten zufolge 90 Minuten lang.

Ein Ferrari ist normalerweise rot und in seinem Logo sehen wir ein Pferd. Mit anderen Worten: Wenn wir in der Schweigegeldaffäre Alvin Bragg/Stormy Daniels einen Hinweis auf Ferrari sehen, handelt es sich um das zweite Siegel aus dem Buch der Offenbarung (das rote Pferd) und nicht um das erste Siegel (das weiße Pferd).

Das erste Siegel könnte dann möglicherweise mit dem Fall um Trumps Rolle bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 zu tun haben. Bisher wurde noch kein Fall daraus gemacht, aber angesichts der jüngsten Verurteilung von vier Personen durch die Proud Boys am 5. Mai dieses Jahres wegen eines angeblichen Komplotts zur gewaltsamen Machtübergabe an Donald Trump könnte es gut sein, dass auch dort Anklage gegen Trump erhoben wird.

Betrachtet man alle verbleibenden Anklagen, könnte es interessant sein, zu untersuchen, ob wir dort eine Verbindung zu den oben erwähnten ersten vier Pferden der Apokalypse und der „Öffnung der Siegel“ finden können; in der Annahme, dass dies ein Hinweis auf die Öffnung der Siegel der Anklagen gegen Trump sein könnte.

So gibt es die Anklage in Bezug auf Stormy Daniels (mit einer möglichen Verbindung zum „roten Pferd“ über die Marke Ferrari). Die zweite Anklage betraf den Fall, in dem Trump die Schriftstellerin E. Jean Carroll in einer Umkleidekabine des Kaufhauses Bergdorf Goodman sexuell missbraucht haben soll.

Auch in diesem Fall wurde er verurteilt. Die dritte Anklage wäre dann diejenige, für die er gestern angeklagt wurde; diejenige, die die geheimen Dokumente in Mar-a-Lago betrifft. Und dann könnte es noch eine vierte Anklage im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols geben.

Ob das etwas mit den „Reitern der Apokalypse“ und mit den Farben der Pferde zu tun hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Trotzdem wollte ich es mit Ihnen teilen. Wahrscheinlich wird es in den kommenden Wochen immer deutlicher werden.

Wir stehen kurz vor der Demaskierung des Deep State, aber in der Zwischenzeit wird der Druck auf Trump zunehmen.

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 17.06.2023