Enthüllt: Sechs Whistleblower sagen aus, dass sie in militärischen Programmen UFO-Wracks erforscht haben! (Videos)

Mitglieder des US-Kongresses haben unlängst mit sechs Whistleblowern gesprochen, die erklärt haben, dass sie an Material gearbeitet haben, dass von UFO-Wracks stammt.

Vermutlich ist damit nicht nur die fliegende Untertasse von Roswell gemeint, sondern viele andere Objekte wurden geborgen und in geheimen Programmen zur Rückentwicklung ihrer Technologie erforscht. Von Jason Mason

Seit Jahrzehnten wurden solche Behauptungen als Science Fiction oder Verschwörungstheorien abgetan, finden nun aber Bestätigung und Anklang in den Mainstream-Medien. Wo befinden sich also die geheimen Bunker und Anlagen, in denen diese exotischen Flugobjekte bzw. außerirdischen Schiffe eingelagert sind?

Diese Anhörungen vor dem Kongress wurden erst möglich, nachdem letztes Jahr ein Schutzprogramm für Whistleblower eingerichtet worden ist, die vertraglich zur Geheimhaltung verpflichtet waren.(Weltraumforscher geben bekannt, dass es in den kommenden Jahren zur Bestätigung der Existenz von Aliens kommen wird)

Jetzt treten tatsächlich Personen ins Rampenlicht, die in streng geheimen Programmen aktiv gewesen sind und bestätigen, dass Alien-Technologie sich im Besitz der Vereinigten Staaten befindet.

Daniel Sheehan und Luis Elizondo sind in Kontakt mit mindestens sechs Whistleblowern, die vorher für die Regierung oder im Verteidigungssektor in Programmen zur Analyse und Rückentwicklung fremder Technologien tätig gewesen sind.

Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Transparenz bezüglich des UFO-Phänomens. Ein führender Wissenschaftler der Stanford Universität ist ebenfalls in Kontakt mit diesen Whistleblowern. (Militärs sagen aus, dass es sich bei UFO-Sichtungen über Atomanlagen um außerirdische Technologie handelt)

Es handelt sich um Dr. Gary Nolan, der bestätigt, dass es sich um ehemalige Mitarbeiter von UFO-Rückentwicklungs-Programmen im Stil von Roswell-Wracks handelt.

„Ich habe guten Grund, einer Reihe von Personen zu vertrauen, die tatsächlich Teil des Reverse Engineering waren oder den Reverse-Engineering-Programmen sehr nahe standen oder die kürzlich die Tatsache bezeugt haben. …

Wenn Sie aussagen, stehen Sie unter Eid. Diese Leute setzen also ihre Karriere aufs Spiel, weil sie einen Eid (der Verschwiegenheit) brechen und einen anderen ablegen.“(Weltraumforscher geben bekannt, dass es in den kommenden Jahren zur Bestätigung der Existenz von Aliens kommen wird)

Bis jetzt sollen sich aufgrund des Schutzprogramms vor Verfolgung sogar schon mehr als 20 Whistleblower bei der AARO gemeldet haben, die über ihr Insiderwissen befragt wurden. Sie werden vielleicht in der Lage sein, glaubwürdige Beweise für die Aktivitäten außerirdischer Intelligenzen mit Außenwelt-Technologie zu erbringen, die in der Lage sind, die bekannten Gesetze der Physik zu verbiegen.

Gewählte Bundesbeamte gelangen somit zur Erkenntnis, dass solche Programme tatsächlich existieren. Einige der Whistleblower sind bereits in den Ruhestand getreten, während andere aktuell noch immer in solchen Programmen aktiv sind.

Selbst mit ihrer hohen Sicherheitsfreigabe, können Sie nur begrenzt Informationen an die AARO weitergeben, die dann entscheidet, ob diese Daten veröffentlicht werden können. Einige der Whistleblower können aus diesem Grund vorerst nicht öffentlich auftreten.

Kurze Zeit später fand eine Besprechung von Leitern der US-Geheimdienste in der Wright-Patterson-Air-Force-Basis in Dayton, Ohio, statt. Dort sollen sich laut vielen Aussagen unterirdische Anlagen befinden, in denen solche UFO-Wracks eingelagert und studiert werden.

Das wäre zum Beispiel der legendäre Hangar-18. Berichten zufolge ist auch das originale Roswell-Wrack, das 1947 in New Mexico abgestürzt ist, nach Wright Patterson gebracht worden, weshalb UFO-Forscher die Basis als die „echte Area-51“ bezeichnen! Man darf nicht vergessen, dass dort bereits in den 1940er und 1960er Jahren die Studien des Project Sign und Project Blue Book zur Erforschung des UFO-Phänomens stattgefunden haben.

Schon seit Jahren werden vormals als geheim eingestufte Dokumente freigegeben, die besagen, dass außerirdische Technologie geborgen werden konnte. Das beinhaltet sogar völlig intakte Schiffe, die flugfähig sind, auch wenn man nicht ermitteln konnte, woher sie stammen. Insider haben jedoch bekannt gegeben, dass diese Technologie „nicht von dieser Erde“ stammt und „nicht von menschlichen Händen“ konstruiert worden ist.

Andere Dokumente stammen aus dem Nachlass des Apollo-Astronauten Dr. Edgar Mitchell, der einige spannende Aussagen bezüglich der Existenz von UFOs getätigt hat, weil er an Einsatzbesprechungen teilnahm und über die wahren Begebenheiten unterrichtet wurde. Trotz Geheimhaltungsklausel wagte es Dr. Mitchell mehrmals öffentlich über solche Regierungsgeheimnisse zu diskutieren.

Es wird noch zu klären sein, ob UFOs von anderen Spezies oder sogar von fortschrittlichen künstlichen Intelligenzen entworfen worden sind! Roswell-Whistleblower gaben nämlich bekannt, dass selbst das Roswell-Schiff eine integrierte KI an Bord hatte, die direkt mit den Besatzungsmitgliedern verbunden war.

Auf jeden Fall könnten diese Anhörungen dazu führen, dass bald die offizielle Bestätigung einer Präsenz von außerirdischen Intelligenzen auf der Erde erfolgt.

Auch in anderen Teilen der Welt treten Zeugen hervor, die über die Realität von außerirdischen Besuchern sprechen. Eine davon ist der indische Kosmonaut Rakesh Sharma, der vor einigen Wochen interviewt wurde.

Er ist überzeugt, dass eine Art von Aliens bereits auf Erden lebt, das ist die menschliche Spezies, die eigentlich für den Erhalt ihres eigenen Planeten sorgen sollte. Sharma war früher Pilot der indischen Luftwaffe, bevor er im Jahr 1982 für das Weltraumprogramm der UdSSR ausgewählt wurde. Dadurch wurde er zum ersten Inder, der in den Weltraum reiste. Er schildert, dass diese Erfahrung ihm eine breitere Perspektive unserer eigenen Existenz offenbart hat.

Viele andere Astronauten und Kosmonauten, wie auch Dr. Edgar Mitchell, erfuhren ebenfalls einen Bewusstseinswandel, nachdem sie ins All gereist waren. Mitchell glaubte fortan an die Existenz von außerirdischem Leben.

Andere Apollo-Astronauten haben erklärt, dass die Vorfahren der Menschheit nicht von der Erde stammen und dass die Beschreibungen der sumerischen Keilschrifttexte korrekt sind. Auch Rakesh Sharma sagt: „Ich denke, wir sind Aliens, die auf diesem Planeten leben. Es gibt Leute, die wirklich gierig sind, die sich nicht um die Umwelt kümmern, diese Leute wollen nicht teilen.“

Sie kümmern sich nicht um das kollektive Schicksal der Menschheit und schüren Konflikte für Profite. Dieses Verhalten ist im wahrsten Sinne des Wortes fremdartig. Der ehemalige Kosmonaut Sharma glaubt aber ebenfalls, dass Leben im All existiert:

„Ich denke, es ist typisch arrogant von uns Menschen zu denken, dass wir das einzige intelligente Leben in diesem riesigen Universum sind. Es ist nur so, dass unser Gefühl der Distanz begrenzt ist und die Wissenschaft hat noch nicht alle Türen geöffnet. Es muss außerirdisches Leben geben, das weiter entwickelt ist als wir, und ich freue mich auf diese Art von Kontakt.“

Somit kommt es weiterhin zu neuen Erkenntnissen bezüglich der offiziellen Offenlegung von UFO-Informationen. Regierungen präsentieren der Weltöffentlichkeit schon jetzt relativ viele Hinweise auf die Existenz von außerirdischen Besuchern.

Bald erscheint darüber hinaus eine neue Dokumentation mit dem Titel „Secret Space UFOs: Fastwalkers“.

In der Doku werden NASA-Sichtungen von unbekannten Flugobjekten und UFO-Ereignisse behandelt, die im Weltraum stattgefunden haben. Experten wollen die ganze Wahrheit hinter den zurückgehaltenen NASA-UFO-Sichtungen offenlegen.

Diese Fakten wurden durch das Einwirken der militärischen Geheimhaltung seit mindestens fünf Jahrzehnten verborgen gehalten.

Forscher enthüllen die Geschichte der unzähligen Anomalien, die im Sonnensystem, auf dem Mond und im erdnahen Weltraum dokumentiert worden sind. UFOs wurden oftmals durch hochtechnologische Instrumente aufgezeichnet, und Ermittler denken, dass die NASA immer noch viele Geheimnisse vor der Welt verbirgt.

…

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 16.06.2023