James Woods sagt, Hollywood sei „100 Mal böser als Ihre schlimmsten Ängste“ – Schauspieler Tyrese Gibson warnt davor, dass es in Hollywood von „satanischen Pädophilen“ wimmelt

Laut dem erfahrenen Hollywood-Schauspieler James Woods ist das Hollywood-System weitaus böser, als die meisten Menschen verstehen können.

In einem inzwischen gelöschten Tweet fragte ein Woods-Fan nach dem wahren Ausmaß des bösen Hollywoods und der Schauspieler hatte eine Antwort, die die Augenbrauen hochzog.

„James, ernste Frage. Als jemand, der enormen Respekt vor Ihrem Talent als Schauspieler hat, bin ich neugierig – wie böse ist Hollywood?“ fragte der Benutzer.

„Multiplizieren Sie Ihre schlimmsten Befürchtungen mit 100“, antwortete Woods.

Der „Es war einmal in Amerika“ -Star machte keine näheren Angaben und löschte später seinen Tweet.

Wie Bounding Into Comics feststellte , hatte der Schauspieler Jonathan Roumie ( The Chosen ) während seiner Rede beim March for Life Anfang des Jahres auch einige treffende Worte über Hollywood.

„Seit einiger Zeit sind wir Zeugen einer zunehmenden Polarität zwischen Licht und Dunkelheit. Wir haben gesehen, dass es sich in vielen Facetten der Kultur manifestiert“, sagte er.

„Aber ich möchte darauf eingehen, wie ich es als Künstler in der Unterhaltungsindustrie sehe. In den letzten Jahren hat die Dunkelheit der in Film, Fernsehen und Musik verwendeten Bilder stark und beunruhigend zugenommen.

Die Landschaft ist immer unheimlicher geworden“, fuhr er fort. „Und in manchen Fällen sogar mit dämonischem Ton. Mehr als in den Vorjahren. Manchmal unterschwellig. Oftmals offenkundig. Handlungsstränge mit okkulten, Hexerei-, Dämonen- und sogar satanischen Elementen sind in der Mainstream-Programmierung alltäglich. Viele enthalten spirituell und psychisch verstörende Inhalte.“

Roumie sagte später, dass „Medien zu einem Portal für Verhaltensweisen und Einstellungen geworden sind, die Kinder nachahmen wollen, die Gott ablehnen, das Licht ablehnen und letztendlich alle Aspekte der Gemeinschaft ablehnen, die Leben schenken.“

„Ich habe beobachtet, wie Gott in den letzten Jahrzehnten subtil, aber radikal aus der öffentlichen Populärkultur entfernt wurde. Ersetzt durch einige der korruptesten Bilder und Ideologien für junge Herzen und Köpfe“, fügte er hinzu.

Schauspieler Tyrese Gibson warnt davor, dass es in Hollywood von „satanischen Pädophilen“ wimmelt

Der Hollywood-Schauspieler Tyrese Gibson hat sich gegen die „satanischen Pädophilen“ ausgesprochen, die die Unterhaltungsindustrie beherrschen, und behauptet, dass Studiomanager versuchen, das Böse zu normalisieren.

Bei einem kürzlichen Auftritt in der Radiosendung „Big Boy’s Neighborhood“ enthüllte der „Too Fast Too Furious“-Star, dass die Eliten „versuchen, den Teufel zu normalisieren“, und zwar über Zeichen und Symbole in den Medien:

Actor Tyrese Gibson speaking on how Hollywood is trying to ’normalize the devil‘ pic.twitter.com/g0Yc0Il0zw — Vision4theBlind (@Vision4theBlind) June 2, 2023

„Sie versuchen, den Teufel zu normalisieren. Sie versuchen ihn zu bevölkern … Der Teufel ist auf der Hauptbühne bei Preisverleihungen und in jedem Video und in allen Zeichen und Symbolen …“

„Ich sagte: ‚Weißt du was? Wir müssen aufhören, unsere Beziehung zu Jesus wie den kleinen Kumpel zu behandeln, mit dem man abends vor dem Schlafengehen spricht, und nicht lauter über die Dinge sprechen, die Gott uns bedeutet, und über all die Dinge, die Gott durchgemacht hat.‘“

„Ja. Sie tun ihr Bestes, um für den Teufel zu werben, und das geht mir auf die Nerven, denn früher waren Teufelsanbeter sehr geheimnisvoll“, fügte er hinzu.

Infowars.com berichtet: Zum Abschluss der Diskussion ließ Gibson die Gospelsängerin Kim Burrell mit einem Gebet abschließen.

Sehen Sie sich unten eine Aufschlüsselung des viralen Videos und das vollständige Interview an:

Mark Wahlberg erschafft „Hollywood 2.0“: „Frei von Pädophilie und Satanismus“

Schauspieler Mark Wahlberg hat Pläne für den Bau eines neuen Hollywood angekündigt, das frei von Pädophilie und Satanismus ist und seinen Angaben zufolge in Las Vegas angesiedelt sein wird.

„Ich würde gerne sehen, wie wir Studios bauen, Arbeitsplätze schaffen und einfach die Wirtschaft diversifizieren. Ich habe meinen letzten Film hierher verschoben. Ich werde hier im Sommer einen weiteren Film drehen“, sagte Wahlberg gegenüber Reportern.

„Ich denke, dass es hier noch viel mehr Möglichkeiten gibt, etwas zu schaffen. Es gibt so viel Wachstum und so viel Potenzial, dass es eine wunderbare Chance für alle ist, erfolgreich zu sein“, fügte Wahlberg hinzu.

Thegatewaypundit.com berichtet: Wahlberg gehörte zu den führenden Vertretern der Unterhaltungsindustrie, die die Gesetzgeber in Nevada dazu drängten, die Steuergutschriften für Filmproduktionen in den nächsten 20 Jahren von 10 Millionen US-Dollar pro Jahr auf 190 Millionen US-Dollar pro Jahr zu erhöhen.

Wie Fox Business feststellte , sagte Wahlberg, Las Vegas könne „Hollywood 2.0“ sein.

„Wir wollen allein im Studio 10.000 Arbeitsplätze schaffen“, sagte er.

„Das Durchschnittsgehalt wäre 100.000 Dollar höher als jetzt. Wir wollen Menschen sowohl vor als auch hinter der Kamera ausbilden und Arbeitsplätze schaffen, vor allem für Einheimische“, sagte er.

Wahlberg lobte die Bemühungen des republikanischen Gouverneurs Joe Lombardo, die wirtschaftliche Basis Nevadas zu stärken .

„Hier gibt es viele Wachstumsmöglichkeiten, und die Regierung, insbesondere unser neuer Gouverneur, sucht wirklich nach Möglichkeiten, Arbeitsplätze außerhalb des Glücksspiels zu schaffen“, sagte er.

Wahlberg sagte, seine geschäftliche Zukunft in Nevada könnte auch eine Schuhfabrik und eine Bekleidungsfabrik umfassen.

Der kalifornische Expatriate sagte laut KLAS-TV über seinen neuen Bundesstaat: „Ich wünschte nur, ich hätte den Umzug früher gemacht . “

„Wir wollen möglichst vielen Menschen möglichst viele Möglichkeiten bieten. Wir wollen neue und spannende Talente entdecken. Es gibt so viele tolle Geschichtenerzähler und so viele tolle Geschichten, die erzählt werden müssen“, sagte er.

KLAS stellte fest, dass der Gesetzentwurf für Steuergutschriften auf einigen Widerstand stieß.

„Wir bieten diese Ermäßigungen und Gutschriften auf Kosten unserer Gemeinden an“, sagte Annette Magnus, Leiterin von Battle Born Progress.

„Wenn Sie Ihr Unternehmen hierher bringen möchten, dann tun Sie es bitte. Bitte tun Sie es auf eigene Faust und auf eigene Kosten und hören Sie auf, unsere Gemeinschaften zur Finanzierung zu nutzen“, sagte sie.

Wahlberg ist in Hollywood oft seinen eigenen Weg gegangen, insbesondere was die Religion betrifft.

Anfang des Jahres sagte er in einem Interview, das auf dem YouTube-Kanal „Today“ veröffentlicht wurde: „[Mein Glaube] ist alles, er hat es wirklich, er hat mir so viele Dinge ermöglicht.“ … Gott ist nicht hierher gekommen, um die Heiligen zu retten, er ist gekommen, um die Sünder zu retten.“

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 11.06.2023