Magazin erklärt, dass die Welt ohne Pädophile „steril und langweilig“ wäre – UN-Exekutivdirektor: Die globale Elite sind ALLE Pädophile

Das Atlantic-Magazin hat erklärt, dass die Welt ohne die von Pädophilen geschaffene Kunst ein „langweiliger und steriler“ Ort wäre, und wir sollten Pädophile wertschätzen und unterstützen, die gute Kunst produzieren, indem wir ihre Bücher und Eintrittskarten für ihre Filme kaufen.

Der Artikel von Judith Shulevitz behauptet, dass es „in Ordnung ist, gute Kunst von schlechten Menschen zu mögen“ – und nennt Päderasten und Pädophile wie Oscar Wilde und Roman Polanski als diejenigen, die einer Repräsentation bedürfen.

Der Artikel kommt sogar zu dem Schluss, dass das verdorbene Verhalten untrennbar mit der Kunst verbunden ist und dass „die Kunst unfruchtbar wird und die Schönheit aus dem Land verschwinden wird“, wenn wir der Moral mehr Bedeutung beimessen als der Kunst.(Illuminatenblut 2: Sie jagen, missbrauchen und töten Kinder – das schrecklich dunkle Geheimnis der Pädo-Eliten)

In ihrer Analyse untersucht Shulevitz vor allem das Buch „Monsters: A Fan’s Dilemma“ von Claire Dederer, das sich mit der Frage beschäftigt, ob Menschen die Schöpfungen moralisch fehlerhafter Individuen noch wertschätzen sollten.

Die Leser werden mit der Vorstellung konfrontiert, dass Kunst den moralischen Charakter ihrer Schöpfer übertreffen kann, egal wie korrupt und böse sie auch sein mögen.

Shulevitz konzentriert sich insbesondere auf Oscar Wilde, den anglo-irischen Autor und Wüstling, der aufgrund seiner Verurteilung wegen „ grober Unanständigkeit“ im Zusammenhang mit seiner Beteiligung an homosexuellen Aktivitäten mit minderjährigen Jungen oft als LGBTQ-Ikone gefeiert wird.

Zu ihrer zumindest teilweisen Anerkennung räumt Shulevitz ein, dass Wilde mehr als ein unschuldiges Opfer der viktorianischen Bigotterie war, da er nicht nur „mit Männern geschlafen“ hat, sondern auch mit „Mietjungen“ und etwas, das sie zweifelhaft als „für kurze Zeit aufgegriffene Teenagerjungen zu einem Stelldichein“ beschreibt. (Elite-Pädoringe: Warum wird Miriam Cahns Kunst zur Darstellung von Kindesmissbrauch in Museen ausgestellt? Und warum verteidigt Macron sie?)

Das Detail ist jedoch unangenehmer, als sie preisgeben möchte, da Wilde vor Gericht beschuldigt wird, mit einem 14-jährigen Jungen in seinem Bett im Savoy Hotel erwischt worden zu sein, einen 16-jährigen Jungen „verführt“ und ihn mitgenommen zu haben, sowie eine Vorteilsnahme gegenüber einem gleichaltrigen Diener – Wilde verteidigte sich vor Gericht damit, dass der betreffende Diener „sehr hässlich“ sei – neben anderen Missbräuchen.

„Fünfzehn und sehr süß … jeden Tag habe ich ihn hinter dem Hochaltar geküsst“, sagte er über einen seiner Kinderliebhaber, Giuseppe Loverde, in einem lüsternen Brief, den er kurz vor seinem Tod im Alter von 46 Jahren in Sizilien verfasste.

Polanski und die „13-jährigen Partygirls“

Shulevitz spricht auch über Roman Polanski, den in Frankreich geborenen dreifachen Oscar-Gewinner, der seit den 1970er Jahren vor dem amerikanischen Justizsystem geflohen ist, als er in Jack Nicholsons Haus ein 13-jähriges Mädchen mit Alkohol und Drogen überhäufte und es sodomisierte.

Hollywood hat den 89-jährigen Pädophilen jahrzehntelang verhätschelt, und Quentin Tarantino zum Beispiel sagte noch im Jahr 2003 , er glaube nicht , dass „13-jährige Partygirls“ als Opfer betrachtet werden sollten.

Abschließend greift Shulevitz auf die Worte von Wilde selbst zurück, um zu rechtfertigen, dass man sich den Werken solcher Männer hingibt, unabhängig davon, ob sie zweifellos schuldig sind oder unter Verdacht stehen.

„Ich glaube nicht, dass man [Wildes] Ästhetizismus oder sein lebhaftes Schreiben von seiner Rolle als sexueller Nonkonformist trennen kann“, sagt Shulevitz – eine seltsame Art, seinen pädophilen Geschmack gegenüber minderjährigen Jungen neu zu formulieren – und empfiehlt uns, „seine Warnung davor zu beherzigen.“

Es sind die Folgen eines Triumphs der Moral über die Kunst: „Die Kunst wird unfruchtbar und die Schönheit wird aus dem Land verschwinden.“.(Illuminatenblut 2: Zeugen packen aus: Die Menschenjagdpartys des Neunten Kreises und der Elite)

UN-Exekutivdirektor pfeift: Die globale Elite sind ALLE Pädophile

Auf den höchsten Ebenen der Politik, der Finanzwelt und der Unterhaltungsindustrie nutzt eine zwielichtige Kabale von Pädophilen ihre Macht, um die abscheulichen Verbrechen, die sie an Kindern begehen, zu verbergen.

Diese Kabale plante, die Covid-Pandemie im Jahr 2016 auszulösen, musste sie jedoch auf 2020 verschieben, da ein Wahlsieg Trumps nicht Teil ihrer Pläne war. Und das bedeutete auch, dass die für 2020 geplante Nahrungsmittel- und Wasserkrise nun auf 2025 verschoben wurde.

Das ist alles laut Calin Georgescu wahr, einem ehemaligen Präsidenten des Club of Rome und ehemaligen Exekutivdirektor der Vereinten Nationen, der zu einem der am besten platzierten und bekanntesten Whistleblower in der Geschichte der globalen Elite geworden ist.

Georgescu war 17 Jahre lang in leitenden Positionen bei den Vereinten Nationen tätig und stand eng mit der Elite zusammen. Er hatte verschiedene Ämter innerhalb der Organisation inne, darunter Senior Fellow, Sonderberichterstatter und Geschäftsführer.

Er ist ein echter UN-Insider und deshalb könnten seine Enthüllungen nicht erschreckender sein.

Jedes Jahr werden weltweit 8 Millionen Kinder vermisst, und viele von ihnen landen in den Händen der Elite-Pädophilen, die die Welt regieren, denn wie Calin Georgescu erklärt, nutzen die Eliten Kinder als Zahlungsmittel.

Die Implikationen von Georgescus Vorwürfen sind enorm. Sie drohen, unsere Illusionen über mächtige Menschen zu zerstören, darunter Präsidenten, Königshäuser, Hollywood und diejenigen, denen wir vertrauen, dass sie unsere Länder regieren.

Nach den Definitionen unseres Rechts- und Moralsystems wären diese Menschen Kriminelle, die unverzeihliche Verbrechen begehen.

Georgescus Vorwürfe hätten zu keinem wichtigeren Zeitpunkt kommen können.

Das Weltwirtschaftsforum fordert nun die Entkriminalisierung von Sex mit Kindern und argumentiert, dass Gesetze gegen die sogenannte „Age Gap Love“, besser bekannt als Pädophilie, „die Menschenrechte verletzen“.

Laut Klaus Schwab, dessen Weltwirtschaftsforum erklärt hat, dass Pädophilie aus einem bestimmten Grund in immer größerer Zahl von der Natur geschaffen wird, ist die Pädophilie-Epidemie, die die Welt erfasst, keine Geißel, sondern vielmehr ein „Geschenk der Natur“ an die Menschheit.

Laut einer am WEF in Davos vorgestellten Forschungsarbeit stellt das pädophile Phänomen den Versuch der Natur dar, die Erde zu reinigen und „die Menschheit vor sich selbst zu retten“.

Wissenschaftlichen Daten zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, dass von Minderjährigen angezogene Menschen eine große Anzahl von Nachkommen hervorbringen, weitaus geringer, und die sogenannten „Minderjährigen“, mit denen sie sogenannte „Beziehungen“ haben, haben statistisch gesehen eine geringere Wahrscheinlichkeit, Oberhaupt einer großen Familie zu werden sich.

Das appelliert an das WEF und seine Vision, die Familieneinheit zu zerstören und die Erde zu entvölkern.

Und jetzt machen sie ihren Schritt.

Das Weltwirtschaftsforum hat in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen Regierungen auf der ganzen Welt angewiesen, sich für die Entkriminalisierung von Kindervergewaltigung und Pädophilie einzusetzen.

Ein neuer Bericht der Vereinten Nationen fordert die weltweite Entkriminalisierung aller Formen von Drogenkonsum und sexueller Aktivität – einschließlich Pädophilie, Sodomie und Inzest.

Der vom Internationalen Juristenkomitee (ICJ), UNAIDS und dem Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte (OHCHR) verfasste Bericht wurde am Internationalen Frauentag mit dem Ziel veröffentlicht, „die Anwendung internationaler Menschenrechtsgesetze auf Straftäter zu leiten.“

Der als „Grundsätze des 8. März“ bezeichnete Bericht fordert die Entkriminalisierung von Straftaten im Zusammenhang mit Drogen und Sex, einschließlich Pädophilie und Inzest.

Nach Ansicht der Rechtsexperten der Vereinten Nationen und des WEF stellen Gesetze gegen Pädophilie einen Angriff auf die Menschenrechte von … Moment mal … Kindern dar. Richtig, der globalistischen Elite zufolge ist das Schutzalter ein diskriminierendes Konzept, das Kinder diskriminiert, die Sex mit Erwachsenen haben wollen.

Natürlich können Minderjährige dem Sex mit einem Erwachsenen nicht wirklich zustimmen – das sollten diese sogenannten Experten wissen.

Dies ist nur eine weitere böse Politik, die die globalistische Elite den ahnungslosen Bürgern westlicher Länder aufzwingt. Wenn Sie sich fragen, wie ein Erwachsener sich überhaupt dazu durchringen kann zu argumentieren, dass Gesetze gegen Pädophilie die Rechte von Kindern verletzen, dann müssen Sie bedenken, dass für die globalistische Elite Böses gleich Gutes ist. Und wir haben jetzt die Phase ihres Masterplans erreicht, in der sie es uns unter die Nase reiben.

Wissenschaftler haben Kinderschänder als von Minderjährigen angezogene Personen neu definiert und es geht natürlich darum, die Botschaft zu vermitteln, dass es sich dabei eigentlich nicht um eine so große Sache handelt. Es ist einfach eine andere Art von Liebe.

Lernen Sie im unteren Video Miranda Galbreath kennen, eine lizenzierte Beraterin und Sexualtherapeutin, die sich für „MAPs“ (oder von Minderjährigen angezogene Personen) einsetzt. Sie sagt, sie würden „verunglimpft“ und „marginalisiert“ und sollten nicht als Pädophile bezeichnet werden.

Dieses Video ist ein weiteres Beispiel für das Endspiel des sexuellen Progressivismus – die Aufnahme von Pädophilie unter dem Dach von LGBTQ+.

Kinder vor Erwachsenen zu schützen, die sie sexuell ausbeuten wollen, ist ein grundlegender menschlicher Instinkt, und es ist ein edler Instinkt, und dennoch tun die Mainstream-Medien ihr Bestes, um diesen Instinkt als Verbrechen neu zu definieren.

Und Pädophilie ist nicht das einzige Tabu, das sie unbedingt brechen wollen. Auch Inzest steht auf der Tagesordnung des WEF und sie sind entschlossen, ihn in allen WEF-infiltrierten Ländern, beginnend mit Deutschland, zu legalisieren.

Laut WEF verletzen Anti-Inzest-Gesetze die Menschenrechte von Brüdern und Schwestern, die Beziehungen eingehen und Familien gründen wollen, und eine von der Regierung unterstützte Gruppe in Deutschland plappert nun die WEF-Linie nach.

Germany is ready for Weimar 2.0 pic.twitter.com/djcIoaAuLx — Machiavelli (@TheRISEofROD) April 17, 2023

Calin Georgescu ist ein mutiger Mann, der sich meldet und die Geheimnisse der Elite preisgibt.

Die Aufdeckung elitärer Pädophilie ist vielleicht die gefährlichste Beschäftigung der Welt.

Es gibt unzählige Beispiele, aber nehmen Sie den Fall des internationalen Playboy-Models Natacha Jaitt, das nur wenige Wochen nach der öffentlichen Erklärung, dass sie um ihr Leben fürchtete und „niemals Selbstmord begehen würde“, tot aufgefunden wurde .

Die 41-Jährige gab außerdem an, dass, wenn sie unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden werden würde, dies auf ihre Versuche zurückzuführen sei, einen VIP-Pädophilenring aufzudecken .

Die Mutter zweier kleiner Kinder beschuldigte hochrangige Politiker, Sportstars und Entertainer, in einen internationalen Pädophilenring verwickelt zu sein, der „das Böse jenseits Ihrer schlimmsten Albträume“ beinhaltet und Kinder systematisch entführt, bevor sie sie in ein Leben voller Verderbtheit und ritueller Vergewaltigung und Folter stürzt.

Es herrscht Krieg und die Elite und ihre Marionetten in Politik und Unterhaltung versuchen von Tag zu Tag verzweifelter, jeden zu vernichten, der ihre Pläne aufdeckt.

Es ist wichtiger denn je, standhaft zu bleiben und sich zu weigern, sein Geburtsrecht an die globalistische Elite abzugeben.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 07.06.2023