Militärische Kräfte in mindestens 15 US-Städten gemeldet (Videos)

Ob die Berichte der Wahrheit entsprechen, ist nicht sicher, aber es tauchen immer mehr Tweets auf, die zeigen, dass eine ganze Reihe von Militärs in US-Städten gesehen werden. Unten sehen Sie nur einige der vielen Tweets.

Ich gehe davon aus, dass die psychologische Operation (PsyOp) zum Aufrollen des Deep State noch einige Wochen auf sich warten lässt, aber dass es unter der Oberfläche brodelt, ist klar. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Meiner Meinung nach werden wir zunächst die Entlarvung der Netzwerke für Kindesmissbrauch und Kinderhandel erleben. Dann werden wir vielleicht ein paar weitere Ankündigungen von Trump-Klagen bekommen (die vierte Klage wurde jetzt angekündigt), um ihn in eine zusätzliche Opferrolle zu bringen.

Ich erwarte auch einen weiteren Angriff auf Donald Trump im Stil von JFK, den er dann scheinbar überleben wird.

In der Zwischenzeit werden wir immer mehr Berichte sehen, die dazu beitragen können, den Glauben an UFOs und Außerirdische zu bestätigen, was der PsyOp der außerirdischen Invasion zugute kommt, die zur Maskierung der Plasmaeffekte erforderlich ist.

Als Teil dieser Plasmaeffekte werden wir auch immer mehr Ankündigungen von „Sonneneruptionen“ in den Medien sehen, um die bevorstehenden Nordlichteffekte zu erklären.

Es tauchen auch bereits Berichte auf, die den erwarteten totalen Stromausfall in den Stromnetzen, im Internet, in den Bankensystemen und in allen elektronischen Geräten (Haushaltsgeräte, Autos, Flugzeuge usw.) anpreisen.

So ist beispielsweise dieser Beitrag auf Zerohedge aufgetaucht, in dem berichtet wird, dass Russland nach dem Angriff auf die Nord Stream-Pipeline und den Staudamm nicht mehr zögern wird, die Internet-Seekabel unangetastet zu lassen.

Treue Leser wissen inzwischen, dass all diese Ereignisse (die Nordlichter, die herumschwirrenden Lichtreflexe am Himmel, die als UFOs interpretiert werden könnten, und die Stromausfälle) eine Folge der Inbetriebnahme der neuen Plasmakuppeln sind, wie in diesem und vielen anderen Artikeln erläutert.

Die Enttarnung des Deep State ist Teil dieses Drehbuchs, um die Inbetriebnahme dieser Plasmakuppeln zu verschleiern. („Trump führte die Operation Warp Speed durch, um Milliarden von Leben zu retten und den Tiefen Staat zu entlarven“ – Vorhersagen werden wahr)

Infolgedessen gibt es immer mehr Berichte über Personen wie Mel Gibson und viele andere, die bei der „Aufdeckung“ von Kindesmissbrauch und Kinderhandelsnetzen helfen dürfen. (Hollywood-Star Mel Gibson lieferte Informationen zum Aufdecken eines internationalen Pädophilenrings (Video))

Zusammen mit allen möglichen anderen Berichten (wie den Bestechungsskandalen in der Biden-Familie, dem Hunter-Biden-Laptop und so weiter) sollte sich der Staat in die Enge getrieben fühlen.

Der „Impfstoff war eine Biowaffe“ gehört auch in diese Liste von Enthüllungen; die Enthüllungen, die den Tiefen Staat in die Enge treiben sollten.

Dann wird die Geschichte so aussehen, dass der Tiefe Staat eine außerirdische Invasion inszeniert (über eine Area 51 Project Blue Projektion), um seine Haut zu retten, und dann wird der (nun von den Toten auferstandene) Retter Donald Trump zusammen mit den „Guten“ diese Aktion des Tiefen Staates stoppen.

Die ganze Szene, die wir sehen, dient also dazu, die Inbetriebnahme der großen Plasmakuppel mit all ihren Effekten (Nordlichteffekte, kreisende Scheiben – eigentlich Reflexionen von 87 anderen Plasmakuppeln – und der totale Stromausfall in Bezug auf Internet, elektronische Geräte und Stromnetze) zu verschleiern.

Sobald die neue Plasmakuppel in Betrieb ist, werden wir einen weiteren Phoenix-Moment erleben, in dem der Super Dome in Betrieb genommen wird, und dann kann Trump damit beginnen, seine Rolle als Antichrist für die sieben Jahre unter diesem Super Dome (dem Thunder Dome) zu spielen.

Es ist alles vorgeschrieben und entspricht vollständig den religiösen Schriften, wie sie in der Bibel, im Koran und im Talmud erwähnt werden.

Werfen Sie einen Blick auf einige der vielen Tweets zu US-Truppenbewegungen und lesen Sie weiter unten.

Military troops in at least 15 cities in the US. pic.twitter.com/b07SBdrnpi — Qmum (@Nancy023922191) June 18, 2023

B-2 Spirit steal bombers flying over #Minnesota and reports from #military sources that missile defense systems are being moved to locations on the U.S. #WestCoast.#America pic.twitter.com/KCNnxqp3oh — CBKNEWS (@CBKNEWS121) June 18, 2023

‼️UPDATED **AGAIN ** 8:12 PM EDT — TANKS & TROOPS DEPLOYING INSIDE U.S.A. (and CANADA)‼️https://t.co/oRjErOqz9b — Truthseeker (@Xx17965797N) June 18, 2023

Wenn sich herausstellt, dass all diese Großereignisse unmittelbar bevorstehen, und in der Zwischenzeit auch eine Menge Aktivitäten stattfinden, um die Bevölkerungen untereinander aufzuwiegeln, ist es an sich nicht überraschend, dass militärische Bewegungen gemeldet werden.

Seit dem 30. Dezember 2021 sage ich eine Bürgerkriegssituation in den USA voraus. Möglicherweise wird all dies zunächst durch einen Zusammenbruch des Finanzsystems ausgelöst (was als ein Versuch des Tiefen Staates übersetzt werden kann, den CBDC zu installieren).

Das könnte sogar vor all den Stromausfällen und vor dem Angriff auf Trump und all den oben erwähnten vorhersehbaren Ereignissen geschehen.

Es ist klar, dass es unter der Oberfläche brodelt, und es wird nicht mehr lange dauern, bis alles, was hier seit langem vorhergesagt wurde, wahr wird.

Nachtrag der Pravda TV Redaktion: Auf der Website strangesounds.org finden sich ein paar interessante Kommentare:

Sind das Übungen? Findet das alles fast gleichzeitig in mehreren Bundesstaaten der USA statt? Oder passiert etwas Größeres?

Der Kontext ist wichtig. Zum Beispiel: In einem Video, das „Panzer“ auf einer Autobahn zeigt, sagt die Nationalgarde, dass es sich dabei um eine jährliche „Schulungsveranstaltung“ handelt. Die Einheimischen würden es wissen, wenn einmal im Jahr Panzer über die Autobahn rollen. Wenn ja, ist das natürlich normal. Wenn nicht, ist etwas anders.

Könnte immer noch „unschuldig“ sein. Überall, wo ich jemals gelebt habe, wäre es ziemlich bizarr, Formationen von „Panzern“ durch die Straßen rollen zu sehen.

Aber ich wohne ja auch nicht in der Nähe einer Militärbasis oder eines Truppenübungsplatzes. Mittlerweile ist es GANZ üblich, Militärflugzeuge (nicht eine Tonne auf einmal, sondern vielleicht 2-4 auf einmal) in der Gegend fliegen /fahren zu sehen. Ich lebte einmal in einer relativ abgelegenen Bergregion und B-52 flog ein paar Mal im Jahr in unterschiedlichen Höhen … es war eine Übung zum Navigationstraining.

Die Menschen müssen aufhören, sofort zu glauben, „was sie gehört haben“, und es als „bizarr“ oder gefährlich und in Panik versetzend zu verbreiten.

Ein anderer Kommentator schreibt:

Okay, wenn das nur typische Manöver waren, warum gibt die Regierung dann keine Erklärung dazu ab? Lassen Sie mich Ihnen sagen, was ich normalerweise weiß: Wenn Sie ein Land übernehmen, beginnen Sie zuerst mit den am dünnsten besiedelten Gebieten, in diesem Fall wäre das die Westküste.

Die Bevölkerung der Westküste beträgt etwa 53 Millionen Menschen. Okay, abgesehen davon haben wir gerade einen 20-jährigen Stadtguerilla-Konflikt mit dem Irak geführt, der eine Bevölkerung von etwa 48 bis 49 Millionen hat. Und was ich mit Stadtguerilla-Konflikt meine, wir gingen von Tür zu Tür, es war ein Häuserkampf.

Die Kräfte müssen untersucht werden, die Erfolge in all dem und die Fehler. Unter einem Kriegsrechtsszenario wird genau das hier in den Vereinigten Staaten passieren, und ich glaube, dass der Großteil des Konflikts in Amerika von Haus zu Haus von Tür zu Tür stattfinden wird. Ich bin gespannt, warum sie Paladin einführen, eine automatische Artillerie, die keine Soldaten zum Laden und Entladen der leeren Granate erfordert, sondern nur einen Soldaten zum Steuern.

Ich sehe keine Haubitzen vom Typ 155. Diejenigen unter Ihnen, die nicht wissen, dass es sich bei Artillerie um wahlloses Feuer handelt, was bedeutet, dass jede Waffe, die irgendeine Art von Wartezeit hat, das bedeutet, Mörser und Artillerie passen auf diese Beschreibung.

Für mich bedeutet Artillerie im Grunde, Menschen aus einem Ort zu vertreiben, etwa aus Kellern von Häusern oder Kellern von Gebäuden oder sogar selbstgebauten unterirdischen Bunkern. Ich weiß nicht, ich vermute nur, aber eines ist sicher, warum zum Teufel sollten sie solche großen Geschütze positionieren.

Ich habe auch Videos von Mikrowellenwaffen auf Humvees und anderen Fahrzeugen gesehen, die Massenkontrollwaffen sind, was zum Teufel soll das denn?

Und es ist schwer zu sagen, was der Arschloch-IN-Chef vorhat, aber das weiß ich. Der Skandal, dass er Bestechungsgelder in Höhe von 40 oder 50 Millionen Dollar angenommen hat, beginnt ans Licht zu kommen, und was er und sein Sohn in der Ukraine getan haben, weshalb die Russen einmarschierten, er will, dass der Dritte Weltkrieg seine Verbrechen vertuscht, und er wird es auch tun.

Töte das ganze verdammte Land und jeden darin, um sich und seine Familie zu schützen. Er ist ein beschissener Mistkerl auf niedrigstem Niveau…

Wachen Sie auf, die Leute bewaffnen sich, bewaffnen sie sich selbst, kämpfen Sie, weichen Sie nicht davon zurück und kämpfen Sie mit jeder Faser Ihres Wesens, und schaffen Sie es aus den Großstädten, wenn Sie können.

Außerdem werden sie alle wichtigen Autobahnen I-5,205 Highway 101 26 Highway 30 Highway 12 zerstören. Alle Brücken werden zerstört. Sie wollen nicht, dass Menschen ein- oder ausgehen. Wenn Sie sich also in einem Gebiet mit großer Bevölkerungszahl befinden, müssen Sie dorthin gelangen zum Teufel…

Hello Philly 🔥 Oh but I’m a Conspiracy Theorist who has done nothing but show the whole world a Blueprint via Military Laws, Regs, Acts, Statutes, Codes, of a COG and Military Occupancy. Vindication is on the way 💪🏼💯🇺🇸 #StormBrewing pic.twitter.com/wFv14uEqUG — Derek Johnson (@rattletrap1776) June 17, 2023

BREAKING NEWS! Tank group on the highway in Idaho falls today! pic.twitter.com/CV3aXDKgbS — Derek Broes (@WillingWitness) June 17, 2023

Few reports from TS since this morning : pic.twitter.com/Z3xGgFzj5o — Paul FREEDOM Chen (@PaulFreedomChen) June 17, 2023

I’m am not the only one tracking things. I cannot keep up with the messages and information. pic.twitter.com/j4FKHh2vlB — Derek Broes (@WillingWitness) June 17, 2023

I captured this video about a week ago. Northern San Diego area pic.twitter.com/9Bg00UKRAF — juanwick 🟧👾 (@juanwicketh) June 17, 2023

