Nach Kopfschuss: Mann sieht die Welt spiegelverkehrt und auf dem Kopf

terra-mystica.jimdofree.com berichtet:

Nachdem ihm während des Spanischen Bürgerkriegs in 1938 in den Kopf geschossen wurde, konnte ein Soldat die Welt nur noch spiegelverkehrt und auf dem Kopf stehend wahrnehmen.

Der historische Fall wird in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Neurologia beschrieben und handelt von einem 25-jährigen spanischen Soldaten, bei dem die Ärzte 1938 bei der Untersuchung einfache Wunden an den Stellen feststellten, an denen die Kugel in seinen Schädel ein- und austrat. Diese Wunden mussten nicht operativ behandelt werden.

Dr. Justo Gonzalo Rodríguez-Leal, ein Neurologe, der als beratender Arzt am Godella Military Health Hospital in Valencia, Spanien, tätig war, dokumentierte damals den merkwürdigen Fall von dem Soldaten mit dem Pseudonym »Patient M«.

Er hatte sich auf Patienten mit Hirnverletzungen spezialisiert, um die funktionelle Organisation des Organs besser zu verstehen.

In den übersetzten Notizen von Dr. Gonzalo heißt es, dass nachdem Patient M wieder zu Bewusstsein kam, er feststellten musste, dass er fast sein gesamtes Augenlicht verloren hatte und etwas mit seinem rechten aber nichts mit seinem linken Auge wahrnehmen konnte.

Patient M. beklagte zudem, dass Personen und Gegenstände auf der gegenüberliegenden Seite seines Blickfelds erschienen, anstatt dort, wo sie sich tatsächlich befanden. Diese seltsame, spiegelbildliche Umkehrung übertrug sich auch auf Geräusche und Berührungen.

Er konnte Zahlen und Buchstaben sowohl vorwärts als auch rückwärts lesen und sah Dinge oft in dreifacher Ausführung und mit Farben, die von den Objekten losgelöst zu sein schienen, so der Fallbericht.

Dr. Gonzalo fand es auch merkwürdig, dass »Patient M« aus jeder Richtung auf seine Armbanduhr schaute, um die Zeit erkennen zu können. Besonders fasziniert war er jedoch davon, dass der Mann „die Zeitung fließend und mit der gleichen Leichtigkeit in der normalen Position und auf dem Kopf stehend lesen konnte“, schrieb Gonzalo in seinem zweibändigen Buch Brain Dynamics (Instituto S. Ramón y Cajal, 1945).

Im Allgemeinen bleiben die Störungen sowohl von Patient M als auch von anderen Patienten, die ähnliche Verletzungen erlitten haben, völlig oder fast völlig unbemerkt, stellte Gonzalo fest.

Später, wenn die Patienten sie entdecken, scheinen sie sich keine Sorgen zu machen, sondern betrachten sie als etwas Vorübergehendes, das ihr tägliches Leben nicht beeinträchtigt oder gefährdet, schrieb er.

Laut Dr. Gonzalo spielte Patient M. seine Symptome des umgekehrten Sehens sogar herunter und sagte: „Das sind Dinge, die manchmal in meinem Blickfeld auftauchen.“

Dr. Gonzalo untersuchte den Patienten M. jahrzehntelang und entwickelte dabei seine Theorie der Hirndynamik. Denn für Dr. Gonzalo konnten die modularen Theorien die Fragen, die bei Patient M. auftauchten, nicht erklären, also begann er, seine Theorie der Hirndynamik zu entwickeln und brach mit der hegemonialen Vision darüber, wie das Gehirn funktioniert.

Damals war die Neurologie jedoch noch sehr dogmatisch und für seine neuen Ideen nicht empfänglich.

Durch die Untersuchung von Patient M und Hunderten von anderen Patienten mit Hirnverletzungen nahm Dr. Gonzalo an, dass die Symptome einer Hirnschädigung vom „Ausmaß und der Position“ der Läsion bzw. der Verletzung innerhalb des Organs abhängen.

Er identifizierte dann drei allgemeine Syndrome, die nach einer Hirnverletzung auftreten können: zentral (Störungen, die mehrere Sinne betreffen), parazentral (ähnlich wie zentral, aber die Auswirkungen sind nicht gleichmäßig zwischen den Sinnen verteilt) und marginal (nur die Hirnbahnen für bestimmte Sinne sind betroffen).

Er stellte fest, dass „die nach einer Hirnläsion beobachtete pathologische Veränderung das Ergebnis eines Spiels von Gradienten ist.

Beim zentralen Syndrom betrifft die Läsion den Bereich, in dem die Überlappung der visuellen, taktilen und auditiven Gradienten am größten ist, daher der multisensorische symmetrische Charakter“, heißt es in dem neuen Fallbericht.

Ohne Behandlung lebte Patient M. den Rest seines Lebens bis zu seinem Tod in den späten 1990er-Jahren in dieser alternativen Wahrnehmung.

© Fernando Calvo für terra-mystica.jimdofree.com 03.06.2023

