Stromverbrauch – aktuelle Durchschnittswerte für Ein- und Mehrpersonenhaushalte

Aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sind die Energiepreise in Deutschland vorübergehend stark angestiegen. Die Situation auf den Energiemärkten hat sich mittlerweile aber etwas beruhigt.

Außerdem begrenzt die Strompreisbremse seit Anfang des Jahres die Stromkosten für Verbraucher in Deutschland. Trotz dieser Entwicklungen ist es immer noch ratsam, den eigenen Energieverbrauch regelmäßig zu überprüfen.

Um herauszufinden, wie viel Einsparpotenzial im Haushalt besteht, lohnt es sich durchaus, einen Blick auf den durchschnittlichen Stromverbrauch in Deutschland zu werfen. Damit ist es möglich, einzuschätzen, ob man eventuell außergewöhnlich viel verbraucht.

Deutschlands Stromverbrauch 2022 – Aktuelle Zahlen

Nach aktuellen Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) betrug der gesamte Stromverbrauch in Deutschland im Jahr 2022 etwa 519 Milliarden Kilowattstunden (kWh).

Dies entspricht einer Reduzierung um knapp zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Etwa ein Viertel des deutschen Stromverbrauchs entfällt auf private Haushalte.

Die Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) zeigen, dass der Stromverbrauch in deutschen Privathaushalten seit Jahren rückläufig ist (destatis: 16.12.22). Laut diesen Daten haben die Deutschen im Jahr 2020 insgesamt 7,5 Prozent weniger Strom verbraucht als im Jahr 2010. (Habeck will „notfalls Industrie drosseln oder sogar abschalten“!? Experten warnen vor drastischem Anstieg der Strompreise und unsicherer Versorgung)

Durchschnittlicher Stromverbrauch für Haushalte in Deutschland

Laut Stromspiegel.de liegt der durchschnittliche Stromverbrauch für zwei zusammenlebende Personen in Deutschland bei 2.000 kWh pro Jahr in Mehrfamilienhäusern und 3.000 kWh pro Jahr in Einfamilienhäusern, sofern das Warmwasser nicht mit Strom erzeugt wird.

Unter der Annahme des durchschnittlichen Strompreises von 40 Cent pro kWh im Jahr 2022 belaufen sich die Stromkosten demnach auf 800 oder 1.200 Euro.

Jedes Jahr veröffentlicht die unabhängige Beratungsgesellschaft co2online zusammen mit dem Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft und dem Deutschen Mieterbund (DMB) den sogenannten „Stromspiegel“.

Dieser ermöglicht deutschen Privathaushalten einen Vergleich ihres Stromverbrauchs. Die Verbände sammeln und analysieren dafür mehr als 360.000 Verbrauchsdaten.

Durchschnittlicher Stromverbrauch und die dafür anfallenden Kosten für Singles und Einfamilienhäuser

Laut dem Stromspiegel beträgt der durchschnittliche Stromverbrauch einer Person 2.050 kWh pro Jahr. Bei einem Strompreis von 40 Cent pro kWh belaufen sich die jährlichen Stromkosten auf etwa 820 Euro.

Der Wohnort, ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, spielt dabei eine große Rolle: Im Durchschnitt verbraucht eine alleinstehende Person in einem Einfamilienhaus 2.400 kWh Strom pro Jahr.

Die Stromkosten belaufen sich auf etwa 960 Euro pro Jahr, allerdings ohne Berücksichtigung der Warmwasserkosten.

Ein Single, der in einer Wohnung lebt, verbraucht durchschnittlich 1.400 kWh Strom pro Jahr. Die Stromkosten belaufen sich somit auf rund 560 Euro pro Jahr, ohne Warmwasser.

Allein lebende Personen verbrauchen mehr Strom!

Wenn man allein lebt, verbraucht man im Durchschnitt mehr Strom als Menschen, die mit anderen zusammenwohnen. Der Grund dafür liegt in der Grundausstattung an elektrischen Geräten wie Kühlschrank, Fernseher und Waschmaschine, die sowohl in Ein-Personen- als auch Mehr-Personen-Haushalten vorhanden sind.

In Mehr-Personen-Haushalten werden die Kosten des Grundverbrauchs jedoch unter den Bewohnern aufgeteilt.

Elektrische Geräte Anteil am Stromverbrauch

(in Prozent) Unterhaltungselektronik 28 Sonstiges 17 Waschmaschine und Trockner 14 Licht 13 Kühl- und Gefriergeräte 11 Kochen und Backen 9 Spülen 8 Quelle: BDEW

Der Stromspiegel liefert auch Informationen zum durchschnittlichen Stromverbrauch in Mehr-Personen-Haushalten. Die folgende Tabelle zeigt die entsprechenden Durchschnittsverbräuche in Kilowattstunden (kWh).

Durchschnittlicher Stromverbrauch in deutschen Mehr-Personen-Haushalten

Personen im Haushalt Durchschnittlicher Stromverbrauch (mit Warmwasser) Durchschnittlicher Stromverbrauch in der Wohnung

(ohne Warmwasser) Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ein- oder Zweifamilienhaus

(ohne Warmwasser) 2 2000 bis 3500 2000 3000 3 2600 bis 4500 2600 3600 4 2900 bis 5100 2900 4000 5 3000 bis 6300 3000 5000 Quelle: Stromspiegel

…

Quellen: PublicDomain/blackout-news.de am 26.06.2023