Wird es eine weitere Superpandemie geben, ist der Impfstoff das Zeichen des Tieres und ist Trump der Antichrist?

Milliarden von Menschen weltweit glauben an eine Endzeit und einen Antichristen, der sich selbst zu Gott erklären wird.

Einige interessante Ereignisse erinnerten mich an Donald Trump. Wir sehen nicht nur eine Menge Trump-Verherrlichung in den sozialen Medien, sondern auch sein Sohn Barron Trump wird als eine Art Fürst verherrlicht. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Auch die Impfstoffe weisen in Trumps Richtung, weil im letzten Buch der Bibel vom Malzeichen des Tieres an der rechten Hand oder an der Stirn die Rede ist. Ich werde versuchen, die Zeichen etwas zu strukturieren und auch zu erklären, warum eine weitere Superpandemie kommen wird.

Zunächst zu dem Bibeltext, der von der Zahl des Tieres spricht. Ich bin weder Christ noch religiös, aber ich habe erkannt, dass wir uns in einem Zeitzyklus befinden, in dem in jedem Zyklus die gleichen Ereignisse stattfinden.

Ich bin dazu gekommen, die religiösen Schriften als die Schrift zu betrachten; die Schrift der Simulation, in der wir leben.

Meiner Ansicht nach gibt es einen 200-jährigen Simulationszeitzyklus, in dem der Antichrist am Ende des Zyklus den ungeborenen Christus im Phönix-Ei formt.

Eine andere symbolische Rolle anstelle des Phönix-Eis ist die jungfräuliche Schwangerschaft Marias, bei der das Christuskind im Schoß der unbefleckten Maria heranreift. Letzteres deutet auf eine „hermaphroditische Selbstbefruchtung“ hin, auf die, wie ich in meinem Buch erkläre, die gesamte Simulation ausgerichtet ist.

Bevor Sie das jetzt zu kompliziert finden und aussteigen, lassen Sie mich das erklären. Im Grunde läuft es darauf hinaus, dass der Erbauer der Simulation seine schöpferische Macht verloren hat und versucht, sie wiederzuerlangen, indem er das in der Simulation „gefangene“ Bewusstsein davon überzeugt, dass dies die ursprüngliche Realität ist.

So versucht er, ihnen ihre ursprüngliche schöpferische Kraft zu rauben, indem er Matriarchatssimulationen und Patriarchatssimulationen (die Plasmakuppeln der Satansimulation und die Plasmakuppeln der Lilithsimulation) manipuliert. (So entfernen Sie Graphen-Nanobots, die von COVID-Geimpften auf Ungeimpfte übertragen werden, aus dem Körper)

Durch die letztendliche Verschmelzung dieser Systeme versucht er, hermaphroditische Selbstbefruchtung zu simulieren (symbolisiert durch Marias unbefleckte Empfängnis).

Diese Selbstbefruchtung führt dann zum Christus-Fötus im „Schoß Marias“, und dieser Christus-Fötus ist in Wirklichkeit der Antichrist (der ungeborene Christus).

Warum nenne ich es auch das Phoenix-Ei? Weil zuerst die 88 Satan-Plasmakuppeln mit einer großen Plasmakuppel überkuppelt werden. Gleichzeitig werden die 88 Lilith-Plasmakuppeln mit einer großen Plasmakuppel überkuppelt. Das ergibt bereits riesige Plasmaphänomene am Himmel (die an eine außerirdische Invasion erinnern könnten).

Dann hat man das Ei und das Sperma sozusagen für den Moment der Fusion (Selbstbefruchtung) vorbereitet. Und diese Verschmelzung geschieht durch die Inbetriebnahme einer noch größeren Plasmakuppel (des Superdoms), bei der es zu einem feurigen Effekt am Himmel kommt, der an einen feurigen Vogel erinnert, der mit den Flügeln schlägt (das Phönix-Phänomen).

Die Figur, die die Rolle des Antichristen spielt, ist derjenige, der als Christus die neue Menschheit installieren wird, nachdem die Simulation (am Ende des 200-Jahres-Zyklus) neu gestartet wird (der echte Große Reset).

Zunächst werden wir wahrscheinlich (innerhalb der nächsten paar Monate) die Plasmaphänomene im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der beiden großen Plasmakuppeln (für die 2x 88 Systeme) erleben.

Kurz darauf wird dann der Phoenix-Moment folgen (die Inbetriebnahme des Superdomes / der Donnerkuppel). Wenn der Superdome in Betrieb genommen wird, folgt die 7-jährige antichristliche Periode, in der Religion auch die „7 Jahre der Trübsal“ genannt.

Diese ausführliche Einleitung war kurz notwendig im Zusammenhang mit dem Bibeltext, auf den ich mich im zweiten Absatz beziehen wollte. Dieser Text in der Offenbarung (dem letzten Buch des Neuen Testaments – jenes Testaments, das eigentlich das Drehbuch der Selbstbefruchtungssimulation beschreibt) lautet wie folgt:

Offenbarung 13:16-18

Und es macht, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Sklaven, ein Zeichen gegeben wird an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, der das Zeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit: Wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.

Sie wissen vielleicht, dass die Bibel ursprünglich auf Hebräisch geschrieben wurde und dass diese Sprache ziemlich kompliziert ist. Schließlich gibt es keine Vokale, und manche Wörter können daher mehrere Bedeutungen haben.

Könnte sich in diesem Fall die „rechte Hand“ auf den rechten Arm beziehen? Oder könnte es auf den Arm hinweisen, in den der Impfstoff für viele gelegt wurde? Und dann der „Fleck auf der Stirn“; könnte er möglicherweise auf die Stirn hinweisen?

Jeder, der aufgepasst hat, weiß inzwischen, dass Impfstoffe Graphenoxid enthalten. In diesem Artikel habe ich erklärt, warum das ein Brain Computer Interface installiert. Und in meinem vorigen Artikel habe ich gezeigt, wie diese Gehirn-Computer-Schnittstelle es Menschen ermöglicht, sich mit der Blockchain zu verbinden.

Und wie treue Leser hier inzwischen wissen, sage ich eine PsyOp (psychologische Operation) voraus, bei der der tiefe Staat aufgerollt wird und eine außerirdische Invasion inszeniert, um seine Haut zu retten (siehe diese detaillierte Erklärung).

Dieser Tiefe Staat wird als satanisch dargestellt werden. Es wird sich herausstellen, dass sie Kinderschänder sind. Es wird sich herausstellen, dass sie das Blut von Kindern verzehren und ein internationales Kinderhandelsnetz betreiben.

Und wenn dieser satanische Tiefe Staat dann gefasst ist, wird niemand mehr das CBDC und die digitalen Pässe haben wollen, die sie entwickelt haben. Die Retter (die „Guten“, die, wie ich vermute, von Donald Trump repräsentiert werden) werden daher ein neues System bereitstellen, und dieses System wird auf Bitcoin basieren.

Tatsächlich werden wir dann Zeuge einer gigantischen, ausgeklügelten psychologischen Operation, bei der sich Donald Trump als Retter präsentieren und Bitcoin und Blockchain als das System der „Guten“ einführen kann.

Bitcoin wird bereits als „die Währung des Volkes“ und als das Kryptogeld angepriesen, das die Zentralbanken ins Abseits stellt, so dass die Menschen bereits mental auf dieses Gefühl der Erlösung durch Bitcoin vorbereitet sind. Die Entlarvung der PsyOp durch den tiefen Staat wird den letzten Anstoß in die gewünschte Richtung geben.

Und dass Bitcoin somit (aufgrund der Injektion, die Graphenoxid enthielt, mit dem das Brain Computer Interface heimlich installiert wurde) als „das Malzeichen des Tieres“ betrachtet werden kann, was bedeutet, dass niemand mehr kaufen oder verkaufen kann, der sein Gehirn nicht in der Blockchain hängen hat.

Mit anderen Worten: Wer den von Donald Trump und seiner „Operation Warp Speed“ lancierten Impfstoff nicht injiziert bekommen hat (in den „rechten Arm“) und deshalb das Malzeichen nicht auf der Stirn trägt (das Brain Computer Interface hat), kann dann nicht mehr kaufen oder verkaufen.

Wenn Trump also die Rolle des Antichristen spielen will, wird er damit beginnen, auf jede Weise zu beweisen, dass er selbst Gott ist. Das ist der Grund, warum ich Barron Trump im ersten Absatz erwähnt habe.

Wenn Trump sich selbst zu Gott erklärt, muss er auch die biblische Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist nachweisen, um seiner göttlichen Rolle Glaubwürdigkeit zu verleihen. An dieser Stelle kommt Barron Trump ins Spiel (Vater Trump und Sohn Barron Trump).

Der unsichtbare Heilige Geist wird möglicherweise das unsichtbare Internet sein; die 5G/6G-Netzwerke, von denen wir umgeben sind und über die jeder Geimpfte mit „Gott“ verbunden ist.

Trump ist dann der „Allmächtige“, und Barron Trump muss dann eine Art Jesus-Rolle einnehmen, bei der etwas geschehen muss, das die Maxime„Niemand kommt zum Vater außer durch mich“ bestätigt. Schließlich können die Christen nur durch die Reinigung durch das Blut Jesu zum Vater kommen.

Ich gehe also davon aus, dass , nachdem der Phoenix-Moment vorbei ist und viele ungeimpfte Menschen verschwunden sind, weil ihre Körper nicht mit dem XX/XY-Betriebssystem des neuen Super Dome kompatibel sind (siehe diesen Kommentar), eine weitere Pandemie vorgetäuscht wird.

Dabei werden Menschen, die bereits geimpft sind, krank gemacht (vom Netzwerk, über das injizierte CRISPR-CAS12-Enzym in Kombination mit dem Graphenoxid) und es kommt zu einer Art „Ich bin eine Legende“-Situation (Film von 2007 mit Will Smith), in der Menschen millionenfach und in Notzuggeschwindigkeit sterben.

Die Zombie-Situation aus dem Film scheint mir durchaus auch eine Möglichkeit zu sein, wenn wir einen Moment lang bedenken, dass man den menschlichen Körper aus der Wolke in jede beliebige Form bringen kann.

In dem Film „Ich bin eine Legende“ stellt sich heraus, dass es eine Person gibt, die nicht für das schreckliche Virus empfänglich ist (das also gefälscht wird). Und dann wird aus dem Blut dieser Person ein Impfstoff hergestellt, mit dem jeder, der sich injiziert, tatsächlich mit dem Blut dieser einen Person geimpft wird. Erinnert das nicht an das „Blut Christi„?

Erinnert das nicht an die Feier in den Kirchen, bei der Wein und Brot von den Kirchgängern als symbolischer Verzehr des Blutes und Fleisches Christi konsumiert werden? Was wäre nun, wenn Barron Trump die Rolle der „Ich bin eine Legende“ spielen dürfte und sein Blut fließen dürfte (über die Vermehrung von Impfstoffen), um die Nation vor dem unsichtbaren Feind (Sünde/Virus) zu retten?

Niemand kommt dann zum Vater als durch den Sohn Gottes. Niemand kommt dann zu Donald Trump als durch den Impfstoff, der auf Barron Trumps Blut basiert.

Und dann kann die Simulation schwarz werden und die neue Runde kann beginnen; dann geht der Antichrist durch den Gebärmutterhals und der Christus wird geboren (startet die neue Simulation aus dem Backup, mit einer neuen Menschheit aus dem Backup).

Wenn sich bald herausstellt, dass es einen weiteren Anschlag auf Donald Trump geben wird, bei dem er auf einem Auge geblendet wird und dann auf wundersame Weise von den Toten aufersteht, werden wir mit Sicherheit wissen, dass er die Rolle des Antichristen ausfüllt.

Allerdings werden die ersten dreieinhalb Jahre unter diesem Antichristen (gemäß dem biblischen Skript) friedlich sein, so dass das oben beschriebene Szenario wahrscheinlich erst nach dreieinhalb Jahren ausbrechen wird. All dies würde das biblische Skript vollständig erklären und passt vollständig mit der Plasmakuppel-Theorie zusammen, wie in meinem letzten Buch erklärt. Verbinde die Punkte.

