Aspartam: Der beliebte Süßstoff ist möglicherweise krebserregend und kommt in Tausenden von Produkten vor

Der weltweit am häufigsten verwendete und umstrittenste künstliche Süßstoff soll nächsten Monat von der Krebsforschungsabteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ eingestuft werden – Jahrzehnte nachdem Wissenschaftler erstmals Alarm wegen der krebserregenden Eigenschaften des Zuckerersatzes geschlagen haben.

Die externen Experten der International Agency for Research (IARC) führten eine Sicherheitsüberprüfung von Aspartam auf der Grundlage aller veröffentlichten Beweise durch und schlossen Anfang des Monats eine Entscheidung ab, teilten zwei mit dem Prozess vertraute Quellen Reuters mit.

Die Aufgabe des IARC besteht darin, das krebserregende Potenzial von Substanzen zu untersuchen. Ratschläge dazu, wie viel von dem Produkt eine Person sicher konsumieren kann, werden von einem separaten WHO-Expertengremium für Lebensmittelzusatzstoffe – dem Gemeinsamen FAO/WHO-Expertenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe (JECFA) – und nationalen Regulierungsbehörden bereitgestellt.

Die JECFA wird ihre Ergebnisse am 14. Juli bekannt geben, am selben Tag, an dem die IARC voraussichtlich ihre Entscheidung bekannt geben wird. Ein Sprecher der IARC und der JECFA sagte, die Ergebnisse seien „ergänzend“ und „der erste grundlegende Schritt zum Verständnis der Karzinogenität“.

Die Epoch Times hat die WHO und die IARC um weitere Kommentare gebeten.

Die Lebensmittelindustrie, zu deren Mitgliedern Coca-Cola, Mars Wrigley und Cargill gehören – Unternehmen, die aspartamhaltige Produkte herstellen – äußerte Bedenken hinsichtlich des IARC-Berichts.

„IARC ist keine Organisation für Lebensmittelsicherheit“, sagte Frances Hunt-Wood, die Generalsekretärin der International Sweeteners Association. „Aspartam ist einer der am gründlichsten erforschten Inhaltsstoffe in der Geschichte. Über 90 Lebensmittelsicherheitsbehörden auf der ganzen Welt haben ihn für sicher erklärt, darunter auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die die bislang umfassendste Sicherheitsbewertung von Aspartam durchgeführt hat.“ (Gesundheit: Ketchup, Mayonaise und andere Grundnahrungsmittel sind mit giftigen PFAS-Chemikalien belastet)

Vor der neuen Bezeichnung wurde erwartet, dass der weltweite Umsatz mit künstlichen Süßstoffen, einschließlich Aspartam, bis 2028 34,1 Milliarden Dollar erreichen würde.

Die Feststellung der IARC aus dem Jahr 2015 ( pdf ), dass Glyphosat „wahrscheinlich krebserregend für den Menschen“ sei, wurde von Klägern in zahlreichen Klagen gegen Monsanto – das 2016 von Bayer übernommen wurde – genutzt, um Schadensersatz für ihre durch Glyphosat verursachten Krebserkrankungen zu erwirken, was Bedenken hinsichtlich der Einstufung von Aspartam als … aufwirft Ein potenzieller Karzinogen könnte das Gleiche bewirken.(Gesundheit: Natron – Heilung vom Prostata- und Knochenkrebs)

1985 kaufte Monsanto GD Searle , das Chemieunternehmen, das das Patent für Aspartam besaß, und wandelte es in die Marke NutraSweet um. Als das Patent 1992 auslief, entstanden andere Marken, darunter Equal und Sugar Twin.

Potenziell krebserregendes Aspartam ist in mehr als 6.000 Produkten enthalten

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) erließ 1974 ihre erste Verordnung für Aspartam, die die Verwendung als Tischsüßstoff, als Zuckerersatz zum Süßen heißer Getränke, in kalten Frühstückscerealien sowie als Süßstoff und Geschmacksverstärker für Kaugummi erlaubte und als trockene Basis für Instantkaffee, Tee, Pudding, Füllungen, Milchprodukte und Toppings.

Die Verwendung von Aspartam hat im Laufe der Zeit zugenommen ( PDF ) und wird mittlerweile in mehr als 6.000 Produkten verwendet.

Hier sind einige häufige Lebensmittel, die Aspartam enthalten:

Zuckerfreie Diät-Limonaden, einschließlich Diät-Cola

Zuckerfreier Kaugummi wie Trident, Extra und Orbit

Getränkemischungen, einschließlich Crystal Light

Zuckerreduzierte und zuckerfreie Gewürze

Zuckerfreier Wackelpudding

Säfte mit niedrigem Zuckergehalt

Pfefferminzbonbons und Eistee

Joghurts, darunter Vanille- und Toffeegeschmack von Dannon Activia und Weight Watchers

Getreide, darunter General Mills Cheerios, Kellogg’s Special K und Post Honey Bunches of Oats

Nach Angaben der FDA ist Aspartam oder L-Aspartyl-L-Phenylalaninmethylester ein weißes, geruchloses Pulver, das aus zwei Aminosäuren gewonnen wird : Phenylalanin und Asparaginsäure.

Während der Verdauung zerfallen etwa 50 Gewichtsprozent Aspartam in Phenylalanin, 40 Prozent in Asparaginsäure und 10 Prozent im Dünndarm in potenziell giftiges Methanol, wo es sich in Formaldehyd umwandelt.

Methanol ist eine Art nicht trinkbarer Alkohol, der häufig in Kraftstoffen, Lösungsmitteln und Frostschutzmitteln verwendet wird.

Aspartam ist kalorienarm und 200-mal süßer als Zucker, was einige zu der Annahme veranlasst, dass Menschen weniger Zucker konsumieren würden, weniger Beschwerden im Zusammenhang mit einer hohen Zuckeraufnahme haben und weniger Kalorien verbrauchen würden, wenn sie Aspartam durch Zucker ersetzen würden.

Zur Veranschaulichung: Eine 12-Unzen-Dose normales Cola enthält etwa 10 Teelöffel Zucker und 156 Kalorien, während eine 12-Unzen-Dose Diät-Cola, gesüßt mit 180 Milligramm Aspartam, keinen Zucker und nur sieben Kalorien enthält.

Eine 1-Gramm-Packung Aspartam enthält vier Kalorien, entspricht aber der Süße von 2 Teelöffeln – oder 8 Gramm – Zucker, der 32 Kalorien hat.

FDA-Zulassung von Aspartam basierend auf von der Industrie finanzierter Wissenschaft

Wissenschaftler der FDA und unabhängige Wissenschaftler haben Bedenken hinsichtlich der möglichen gesundheitlichen Folgen von Aspartam und der Schwächen der von der Industrie finanzierten wissenschaftlichen Erkenntnisse geäußert, die der Originalhersteller, GD Searle, der Behörde vorgelegt hat.

Das Potenzial von Aspartam, krebserregend zu sein, wurde der FDA erstmals 1974 nach der Zulassung durch die Behörde zur Kenntnis gebracht. Nachdem die FDA zu dem Schluss gekommen war, dass einige von Searles Studien fraglich seien, entschied sie 1975, dass weitere Studien erforderlich seien, um festzustellen, ob Aspartam Gehirntumore verursacht, und widerrief die Zulassung von Aspartam.

FDA-Wissenschaftler wählten 1976 15 von 144 Aspartam-Studien zur Prüfung aus und planten, drei der 15 ausgewählten selbst bei Searle zu prüfen – dem Patentinhaber und Unternehmen, das versucht, die Zulassung von Aspartam zur Verwendung zu erhalten.

Nach Abschluss der Prüfungen stellten die Wissenschaftler fest, dass keine Daten oder Berichte von ausreichender Tragweite die Daten von Searle beeinträchtigten. Der FDA-Beauftragte hob die Aussetzung auf ( pdf ) und kam zu dem Schluss, dass Aspartam bei den prognostizierten Verzehrmengen keine Gehirntumoren verursachen oder schädliche Auswirkungen haben würde.

Nach der Aufhebung der Aussetzung weitete die Behörde die genehmigte Verwendung von Aspartam mehrmals aus.

Die JECFA, zu der auch ein Teilnehmer der FDA gehörte, legte ursprünglich 1981 eine akzeptable tägliche Aufnahmemenge (Acceptable Daily Intake, ADI) für Aspartam von 40 mg/kg Körpergewicht fest.

Als die FDA 1983 die Verwendung von Aspartam in kohlensäurehaltigen Getränken wie Diät-Limonaden genehmigte, legte sie einen ADI von 50 mg/kg Körpergewicht fest.

Das bedeutet, dass eine 150-Pfund-Person ungefähr 3.400 Milligramm Aspartam pro Tag konsumieren könnte – das Äquivalent von 17 12-Unzen-Dosen Diät-Cola.

In einer Analyse von Studien zur Förderung der Sicherheit von Aspartam stellte Erik Paul Millstone, emeritierter Professor für Wissenschaftspolitik und einer der führenden unabhängigen Wissenschaftler für Lebensmittelsicherheitspolitik im Vereinigten Königreich, fest, dass 90 Prozent der beruhigenden Studien von großen Chemiekonzernen finanziert wurden, die Aspartam herstellen und verkaufen.

„Es gibt ein Muster, das darauf hindeutet, dass die Industrie Studien entwirft und durchführt, die beruhigende Beweise liefern. Ich habe das als Ausdruck einer sehr tiefgreifenden und sehr gefährlichen Voreingenommenheit gesehen“, sagte Millstone während eines Interviews mit BBC Panorama im Jahr 2023 .

Zahlreiche Studien bringen Aspartam mit Krebs in Verbindung

Obwohl die FDA weiterhin zahlreiche Einwände gegen den ständig zunehmenden Einsatz von Aspartam erhielt, stellte sie fest, dass es keine „wissenschaftlichen Daten oder anderen Informationen gab, die die Behörde dazu veranlassen würden, ihre Schlussfolgerungen über die Sicherheit von Aspartam zu ändern“.

In einer 1996 im Journal of Neuropathology & Experimental Neurology veröffentlichten Studie brachten Forscher die Einführung von Aspartam mit einem starken Anstieg der Inzidenz und des Ausmaßes der Bösartigkeit von Hirntumoren in Verbindung und forderten eine Neubewertung des krebserzeugenden Potenzials von Aspartam.

Drei vom Cesare-Maltoni-Krebsforschungszentrum des Ramazzini-Instituts (RI) in Italien durchgeführte Lebensspannenstudien lieferten konsistente Beweise für die Karzinogenität bei Nagetieren, die Aspartam ausgesetzt waren.

Die RI aus den Jahren 2006 und 2007 brachte Aspartam mit einem dosisabhängigen Anstieg bösartiger Tumoren in mehreren Organen bei Ratten und Mäusen in Verbindung. Forscher beobachteten erhöhte Krebsraten bei niedrigen Expositionsniveaus, die sich dem ADI näherten.

„Pränatale Expositionen führten bei Nagetiernachkommen bei geringeren Dosen zu bösartigen Erkrankungen als bei Erwachsenen“, stellten sie fest.

In einer Studie aus dem Jahr 2012 im American Journal of Clinical Nutrition berichteten Forscher über einen positiven Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Aspartam aus Diätlimonade und einem erhöhten Risiko für bestimmte Krebsarten, darunter Non-Hodgkin-Lymphom und multiples Myelom bei Männern sowie Leukämie bei Männern und Frauen.

Eine Studie des RI aus dem Jahr 2020 stellte einen Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen bei Mäusen und Ratten und Aspartam her. Dennoch sagte die FDA, dass aus der laufenden Analyse durch das RI „keine gültigen Schlussfolgerungen abgeleitet werden können“ und warf dem Institut vor, Proben zu verwenden, die zuvor als kompromittiert galten.

Eine hochmoderne Neuanalyse der RI-Daten aus dem Jahr 2021 bestätigte, dass Aspartam für Nagetiere krebserregend ist. Die Ergebnisse zeigten, dass 92 Prozent der beobachteten Läsionen bei Tieren, die Aspartam ausgesetzt waren, bösartig waren, was eine starke Bestätigung der ursprünglichen Schlussfolgerungen darstellt.

Eine RI-Analyse aus dem Jahr 2023, die in den Annals of Global Health veröffentlicht wurde , bestätigte ebenfalls frühere Ergebnisse.

Eine im März 2022 in Frankreich durchgeführte Beobachtungsstudie mit 100.000 Erwachsenen zeigte, dass künstliche Süßstoffe, insbesondere Aspartam und Acesulfam-K, mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden sind.

Es gibt auch Hinweise darauf, dass Aspartam mit anderen Gesundheitsproblemen in Zusammenhang steht, darunter Gewichtszunahme, gesteigerter Appetit, durch Fettleibigkeit bedingte Krankheiten, Demenz, Schlaganfälle und Störungen des Nervensystems . Im Mai 2023 riet die WHO den Menschen, zur Gewichtsreduktion keine zuckerfreien Süßstoffe, einschließlich Aspartam, zu sich zu nehmen.

Die Empfehlung basierte auf einer systematischen Überprüfung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, die den Konsum von zuckerfreien Süßungsmitteln mit einem erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Gesamtmortalität in Verbindung bringen.

Quellen: PublicDomain/theepochtimes.com am 04.07.2023