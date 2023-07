Biblische Prophezeiung: Das letzte Heilige Römische Reich

Die Webseite Die Posaune: Vor Jahrzehnten machte ein Mann Gottes seine größte persönliche Prophezeiung: dass eine Bankenkrise den Aufstieg eines furchterregenden, kriegerischen Imperiums in Europa auslösen würde. Erfahren Sie, wie sich diese dramatische Prophezeiung vor Ihren Augen erfüllt.

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hat in der Welt eine Menge Alarm ausgelöst, einen heftigen Alarm. Was hat es damit auf sich? Wir hatten auch einen Zusammenbruch unserer Signature Bank hier in Amerika, und es gab einen Zusammenbruch der Credit Suisse Bank in der Schweiz, der in gewissem Zusammenhang damit steht.

Das hat in der Europäischen Union große Dringlichkeit ausgelöst, weil man dort erkannt hat, dass man die Regeln verschärfen und die Vorschriften noch strenger gestalten muss, obwohl sie schon viel besser waren als die in Amerika.

Eine Person sagte in der Financial Times: „Das größte Gegenmittel gegen dieses Risiko wäre eine Beschleunigung der Arbeiten zur Verschärfung der EU-Vorschriften für den Umgang mit insolventen Kreditgebern.“

Und was dies tatsächlich unterstützen und beschleunigen wird, ist, dass die europäischen Nationen – jetzt 27 Nationen – zu den zehn Königen reduziert werden, die in Offenbarung 17 prophezeit werden. Sie werden sehen, dass dies geschieht, und zwar bald, und es ist bereits im Gange, genau wie Herbert Armstrong vor Jahren darüber gesprochen hat.(Prophezeiung: Alois Irlmaier über den Mord an drei Hochgestellten)

Hier ist eine weitere Schlagzeile: „Europa leidet unter der U.S.-Bankenkrise.“ Dies ist aus unserem Nachrichtenbericht. Und noch ein anderer Bericht von uns: „Steht eine globale Finanzkrise bevor?“ Nun, was ist los? Und was bedeutet das alles?

Die New York Times kommentierte dies mit folgenden Worten. Sie sagte, dass dies alles „den Kapitalismus verändert“. Und es ist mehr als das; es zerstört ihn tatsächlich. Aber beachten Sie, was sie sagten, dass „dies ein atemberaubender Sprung ist … Da es keine Strafe gibt“, keine Strafe „wird die gefährliche Wirkung auf das Verhalten die gleiche sein.“ Mit anderen Worten, die Leute werden es immer wieder tun, wenn es keine Strafe gibt, und es gab keine Strafe. Und ich meine, sie hatten einige sehr, sehr große Milliardäre, die in diese Bank investierten.

Aber ich möchte Ihnen etwas darüber sagen, was Herr Armstrong vor ungefähr 40 Jahren sagte, und er sprach davon, dass Amerika eine massive Bankenkrise haben würde. Und ich habe vor Jahren erwähnt, dass dies eine der größten persönlichen Prophezeiungen war, die er je gemacht hat.

Aber er sagte, dass es eine massive Bankenkrise geben wird, und dann der zweite Teil davon – sogar noch verblüffender – er glaubte, dass die Bankenkrise dazu führen würde, dass sich zehn Könige zu einer Supermacht vereinigen und eine große Endzeitprophezeiung erfüllen würden, und das alles erfüllt sich vor unseren Augen. Es erfüllt sich alles direkt vor unseren Augen. (Christliche Prophezeiung: Ende der Welt am 21. Mai 2024)

Herr Armstrong sagte am 7. Juli 1984 in einer Botschaft an seine Kirche: „In London fand die Wirtschaftskonferenz statt, während wir dort waren. Das ist die Gipfelkonferenz der Großmächte. Ich kann Ihnen jetzt sagen, dass ich in London Dinge erfahren habe, die mich sehr beunruhigt haben.“ Nun, was könnte ihn so sehr beunruhigen? Nun, hier ist, was er sagte: „Und ich kann jetzt das Ereignis sehen, das die Bildung der Wiedervereinigung in Europa auslösen wird, die Wiederauferstehung des mittelalterlichen Heiligen Römischen Reiches, auf die wir gewartet haben und die prophezeit ist.“

Nun er wurde ein guter Freund von Otto von Habsburg, und sie fragten sich, warum das nicht schon früher geschah. Sie dachten, es würde wesentlich früher passieren, aber das geschah nicht. Aber Herr Armstrong sagte weiter, dass es in bestimmten Stücken kommen könnte; ich glaube, das wurde angenommen. Aber er sagte definitiv, dass es, wenn es endlich für die zehn Könige bereit ist, plötzlich geschehen wird.

Mit anderen Worten, was er hier prophezeite, könnte jederzeit passieren – in diesem Jahr, im nächsten Jahr, aber sehr bald, weil alles mit diesen Finanzkrisen in der Welt und besonders in Amerika und Großbritannien zusammenhängt. Darüber müssen wir uns also Sorgen machen. Europa wird sich auf eine Weise vereinigen, die die Welt nicht sehen will.

Nun, Otto Habsburg war in Los Angeles bei einem Rat für Weltangelegenheiten, und er konnte Herbert W. Armstrong zu dieser Zeit besuchen, und er versuchte immer, Europa zusammenzubringen. Er war der Meinung, dass dies der einzige Weg sei, wie sie jemals wieder zu Größe zurückkehren könnten. Daran hat er geglaubt.

Und Herr Armstrong schrieb dies: „Lassen Sie mich nun weiter gehen. Die gesamte Bankenstruktur in den Vereinigten Staaten ist ein Netzwerk, das miteinander verbunden ist; aber nicht nur das – eine Nation muss mit anderen Nationen und Importen und Exporten handeln, und so müssen sie Mittel haben, um Geld von einer Nation zur anderen zu transferieren.

Die Bankenstruktur ist also international und verwoben.“ Er sagt: „Das Bankensystem ist sehr komplex geworden“, und das führt natürlich dazu, dass bestimmte politische Führer sehen, ob sie es zu ihren eigenen hinterhältigen Zwecken manipulieren können, wenn sie sich dazu entschließen, und das ist wiederholt geschehen, denn es ist alles so komplex, dass die meisten Menschen es nicht verstehen. Es ist sehr schwierig, es wirklich zu verstehen.

Lassen Sie mich Ihnen noch einen Kommentar von Herrn Armstrong vorlesen, der mit dem anderen zusammenhängt. Er sagt dies, und das ist in Er hatte Recht, ein Zitat aus dem Kapitel über „Unser finanzieller elfter September wurde prophezeit!“. Aber beachten Sie, was er sagte: „In den darauffolgenden 20 Jahren wurde Herrn Armstrongs Prognose noch konkreter.

Im Jahr 1984 schrieb er, dass eine massive Bankenkrise in Amerika ‚plötzlich dazu führen könnte, dass europäische Nationen sich zu einer neuen Weltmacht zusammenschließen, die größer ist als die Sowjetunion oder die USA.‘“ Das heißt, die Sowjetunion ist heute nur noch Russland, aber Russland erweitert sich ziemlich schnell wieder zu dem, was es einmal war; sogar in der Ukraine kann man das sehen. „‚Das wiederum könnte plötzlich die Große Trübsal hervorrufen. Und diese wird rasch zum Zweiten Kommen Christi führen und zum Ende dieser Welt.‘“

Nun, das ist eine der großartigsten Nachrichten – nun, es ist tatsächlich die großartigste Nachricht, die Sie je gehört haben, dass Jesus Christus kommt und Seine Wiederkunft mit all diesen Problemen und diesen massiven Finanzkrisen verbunden ist. Das alles wird durch die Wiederkunft Jesu Christi, das Kommen des Messias, abgeschlossen! Wie wichtig ist das, und wie viel Hoffnung bedeutet das für die ganze Welt? Nun, all diese beängstigenden Ereignisse, die Sie sehen, werden mit der wunderbarsten Nachricht enden, die Sie sich überhaupt vorstellen können. Ein fabelhaftes und glorreiches Ende für all die Gefahren, die wir in der Welt sehen.

Nun, hier ist ein Kommentar von Otto von Habsburg, und das ist die kritischste Aussage, über die ich mit Ihnen sprechen möchte. „Heute richten die Deutschen in der Europäischen Union das Augenmerk der Menschen wieder auf das Heilige Römische Reich.“ Hier ein Zitat von Herrn Habsburg: „Die europäische Gemeinschaft lebt größtenteils vom Erbe des Heiligen Römischen Reiches, obwohl die große Mehrheit der Menschen, die davon leben, nicht weiß, von welchem Erbe sie lebt.“

Er sagt also, ja, die große Mehrheit der Menschheit versteht es nicht, und dafür gibt es einen wichtigen Grund, denn der Großteil ihrer Arbeit fand im Untergrund statt, und sie haben ein viertes Reich in dieser Welt aufgebaut – Hitler hatte das dritte. Aber das wurde vor der Welt verborgen. In der Bibel ist sogar von „dem Abgrund“ die Rede; sie waren einfach in diesem Untergrund, diesem Abgrund, und niemand – nun ja, die meisten Menschen haben es nicht gesehen.

Aber einige wenige sind wirklich leidenschaftlich dabei, und jetzt ist es mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Und bald werden Sie es vor Ihren Augen sehen, vielleicht sogar noch in diesem Jahr – so schnell schreiten diese Ereignisse voran.

Nun, Herr Habsburg, der das 700-jährige Haus Habsburg in Österreich führt, verzichtete 1961 auf jeden Anspruch auf den Thron seines Vaters. Er wollte also nicht auf dem Thron sitzen, sondern sich im Parlament und in der Politik engagieren, und das hat er auch einige Jahre lang getan. Natürlich ist er heute nicht mehr am Leben. Aber er sagte immer wieder: „Wenn wir jemals groß werden wollen, wenn Europa jemals groß werden soll, müssen wir zu unseren Wurzeln zurückkehren, um groß zu werden.“

Aber was ist mit diesen Wurzeln? Was haben sie bewirkt? Was haben diese sieben Heiligen Römischen Reiche getan? Das siebte tritt vor Ihren Augen auf den Plan! Was haben sie in ihrer vergangenen Geschichte getan? Jedes einzelne von ihnen ist durch europäisches Blut gegangen, um jedes Mal zu erobern, andere Völker zu erobern. Das ist ihre Geschichte, und dieses Mal wird sie direkt in die Wiederkunft Christi münden; das ist die gute Nachricht.

Wie könnte es etwas Wunderbareres geben als das? Genau diese Menschen, die wir auf der Weltbühne sehen, werden Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht begegnen, viele von ihnen ganz sicher.

Der letzte Führer des Heiligen Römischen Reiches war Adolf Hitler, und er war die Ursache für 60 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg. War das also Größe auf Seiten Hitlers? Nein, das war es nicht. Aber wie auch immer, ich glaube nicht, dass Herr Habsburg wie Adolf Hitler dachte, aber das große Reich, das sich auf der Szene aufbaut, wird gekapert werden, und das werde ich Ihnen gleich zeigen.

Aber wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, war Hitler im Krankenhaus und sagte, dass er die entscheidendste Entscheidung seines Lebens getroffen habe, und hier ist, was er sagte. „Denn jetzt wusste er endlich, wer er war und was er zu tun hatte. Er war ein vom Schicksal gesandter Anführer. Er musste auf die Stimmen antworten, die er angeblich gehört hatte“, er hörte Stimmen, „wie Johanna von Orléans, die ihn deutlich riefen, als er in seinem Krankenhausbett lag.

Die Stimmen sagten ihm, er solle sein Mutterland von den Juden befreien, die es geschändet hatten.“ Das ist von Robert Waite; er schrieb eine Geschichte von Adolf Hitler und was ihm in Wien widerfuhr.

Er erhielt also eine übernatürliche Vision, sagte er, und er hörte diese Stimmen, und er musste auf sie reagieren, und tatsächlich war er von einem bösen Geist besessen und wusste es nicht. Aber das ist etwas, das in der Broschüre über Deutschland und das Heilige Römische Reich nachgewiesen wird.

Hitler sagte also von Anfang an, dass er die ganze Welt erobern wolle, und er sagte: „Ich muss in aller Bescheidenheit sagen, dass meine eigene Person unverzichtbar ist. Weder militärische noch zivile Persönlichkeiten könnten mich ersetzen. Ich bin von der Kraft meines Verstandes und meiner Entschlossenheit überzeugt, dass das Schicksal des Reiches ganz von mir abhängt.“ Es hängt ganz von ihm ab! Nun, es ist nicht so gut ausgegangen. Aber da haben Sie es.

Und hier ist eine weitere, die zweite kritische Aussage von Otto von Habsburg. Beachten Sie, was er hier sagte, und diese Habsburger Dynastie dauerte 400 Jahre, ein großes Heiliges Römisches Reich in dieser Hinsicht. Otto von Habsburg sagte Folgendes: „Wir besitzen ein europäisches Symbol, das allen Nationen Europas gleichermaßen gehört. Das ist die Krone des Heiligen Römischen Reiches, die die Tradition Karls des Großen verkörpert.“

Na, wer sagt’s denn? Das war das erste Reich. Hitler nannte sein drittes Reich, das dritte Reich nach dem Vorbild Karls des Großen, der durch Meere von Blut watete, um Europa zu erobern. Ist das gut? War das großartig? Nun, das ist es, was die Führer heute denken. Aber wir haben eine andere Meinung dazu, und viele andere Menschen auch.

Aber dieses Reich mit seinen sechs Häuptern – und der siebte erhebt sich vor unseren Augen – ist allesamt zerstörerisch gewesen, und der siebte wird noch zerstörerischer sein als alle anderen sechs, wenn wir nicht auf Gott hören. Aber Gott verkündet uns diese gute Nachricht, damit wir erkennen können, warum Gott zornig auf das Volk ist, das heute Israel heißt, das biblische Israel.

Etwas weiter unten sagte er, dass Karl der Große – nun ja, er wurde von Adolf Hitler praktisch verehrt, und Adolf Hitler war wirklich fasziniert und betete die Kronjuwelen Karls des Großen, die sich damals in einem österreichischen Museum befanden, geradezu an.

Und Adolf Hitler zog im Zweiten Weltkrieg in Österreich ein und nahm die Krone und all diese Juwelen an sich und sagte, dass dies sie nun zum auserwählten Volk Gottes mache und nicht mehr die Juden. Die Juden haben Deutschland verraten, so Adolf Hitler, und nun nahm er diese Juwelen mit nach Deutschland, und er sagt dies: „Er bestand darauf, dass seine frühen Jahre in Wien absolut entscheidend für seine Karriere waren, weil ‚ich mir damals ein Bild von der Welt und eine Sicht des Lebens gemacht habe, die zur Grundlage meines Handelns wurde. Ich habe nichts ändern müssen.‘“ Er hat nichts ändern müssen! „‚Das war die Zeit, in der sich die größte Veränderung, die ich je erleben sollte, in mir vollzog.‘“

Hitler sprach über sein Engagement für den Antisemitismus, und natürlich tötete er sechs Millionen Juden im Zweiten Weltkrieg, aber 60 Millionen Menschen starben im Zweiten Weltkrieg; es war eine schreckliche Krise und eine schreckliche Sünde, und keine große Nation oder eine Nation von Größe in diesem Sinne überhaupt.

Aber beachten Sie, was Hitler 1938 auf einer Kundgebung in Nürnberg sagte. „Hitler hatte nach 140 Jahren die Insignien des ersten Reiches, die Kaiserkrone, den Reichsapfel, das Zepter und das Reichsschwert aus Wien mitgebracht und bei der Übergabe dieser Symbole des Imperialismus feierlich gelobt, dass sie für immer in Nürnberg bleiben würden.“ Und jedes Mal, wenn er sprach, wenn diese Juwelen da waren, sagten sie, er sei mächtiger denn je. Was geschah in seinem Kopf?

Nun, er hatte eine Macht, die nicht seine eigene war; ich werde Ihnen das zeigen, wenn ich Zeit habe, dazu zu kommen. Er hatte eine Macht, die nicht seine eigene war, genau wie der letzte, der sie haben wird. Sie können das auch in Habakuk 1 und Vers 11 lesen. Eine große Veränderung im Geist. Auch in Jesaja 10, Verse 7 bis 10, ist, glaube ich, von einer weiteren Veränderung des Denkens die Rede. Die Kronjuwelen wurden von ihm geradezu verehrt.

Aber beachten Sie, was in Daniel 8 und Vers 23 steht. Es spricht von der letzten Zeit. Sehen Sie, Daniel ist nur für diese letzte Zeit. Beachten Sie, was hier geschrieben steht. Hier ist der Mann, der über das siebte Heilige Römische Reich herrschen wird. Vers 23: „Aber gegen Ende ihrer Herrschaft, wenn das Maß der Frevler voll ist, wird aufkommen ein frecher und verschlagener König.“

Das ist der Mann, der das Heilige Römische Reich an sich reißen wird, und es wird nicht so ablaufen, wie einige andere, edlere Menschen es gerne sehen würden, aber es wird so kommen! Und ich sage euch, wir können das sehen, sogar in Monaten, und wir müssen wirklich beobachten, was in Europa passiert.

Herr Armstrong war der Meinung, dass diese große Macht, die mit diesen zehn Königen nach Europa kommt, sogar China und Russland an Macht überlegen sein wird, stärker als jede dieser Nationen. Das ist es, was ich damit meine.

Aber es war ein böser Geist dort. Ein verschlagener König! Das ist es, wovon hier die Rede ist. Nicht aus eigener Kraft, wie wir im nächsten Vers sehen werden. Er hatte die Macht eines bösen Geistes, und wie erschreckend ist das?

Nun, auch hier warnt uns Gott, weil Er möchte, dass wir umkehren und das alles nicht durchmachen müssen! Ein liebender Gott möchte niemals diese Art von Gewalt an jemandem sehen.

Aber man kann sich die Gefahr ansehen, wenn man will, und die Leute reden darüber, was heute unsere größte Gefahr ist. Nun, man könnte eine ganze Liste von anderen Leuten aufzählen, aber Admiral Mike Mullen sagte: Die größte Gefahr in Amerika sind heute unsere Schulden. Er sagte, dass sie uns wehrlos machen wird! Und oh, wie sehr müssen wir das verstehen!

Das ist es, worüber wir bei all diesen Bankzusammenbrüchen sprechen, wenn wir nicht unsere Lektion daraus lernen. Gott will all diese Probleme lösen, wenn wir uns Ihm zuwenden und Ihn nicht im Stich lassen. Aber wenn wir weitermachen, dann wird Er trotz der Menschen dafür sorgen, dass wir überleben, aber es wird nicht leicht sein; es wird sehr schwierig sein.

Bernard Connolly arbeitete im Inneren des Heiligen Römischen Reiches, er hatte eine sehr wichtige Position. Er leitete die Kommissionseinheit, die für die Überwachung und Instandhaltung des Systems zuständig war. Er bezeichnet den europäischen Superstaat in seinem sensationellen Buch als „verrottet“. Warum ist das so? Warum ist er verrottet? Er sagt, er sei ein „europäischer Deckmantel für deutsche Ambitionen“.

Ein europäischer Deckmantel für deutschen Ehrgeiz! Das ist ein trojanisches Pferd in Europa! Das sagt er, und er war dabei und hat versucht, herauszufinden, wer der moderne Karl der Große sein wird. Denn Frankreich und Deutschland haben ein paar Jahre lang darum gekämpft, aber Deutschland hat diese Schlacht bereits gewonnen. Wer wird dieser Karl der Große sein?

Beachten Sie, dass es in Vers 24 heißt: „Und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht“ (Elberfelder Bibel). Es ist nicht seine eigene Kraft, es ist die Kraft eines bösen Geistes, eine gewisse Besessenheit. Aber beachten Sie das Endergebnis.

Vers 24-25: „Und gegen das heilige Volk richtet sich sein Sinnen, und es wird ihm durch Betrug gelingen, und er wird überheblich werden, und unerwartet wird er viele verderben und wird sich auflehnen gegen den Fürsten aller Fürsten; aber er wird zerbrochen werden

ohne Zutun von Menschenhand.“ Nun, was sagen Sie dazu? Hier wird alles enden, wie ich schon sagte. Jesus Christus wird es beenden und dafür sorgen, dass der Mensch überlebt, dass wir nicht alle Menschen vernichten!

…

