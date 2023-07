Christliche Prophezeiung: Ende der Welt am 21. Mai 2024

Teile die Wahrheit!

Der Weltuntergangstag am 21. Mai erinnert an den Tag, an dem sich die Apokalypse im Jahr 2011 ereignen sollte.

Ein amerikanischer Radiomoderator und damaliger Präsident des christlichen Senders Family Radio, Harold Camping, warnte die Welt laut Bibel vor der bevorstehenden Apokalypse.

Er behauptete, dass die Entrückung und der Jüngste Tag am 21. Mai 2011 stattfinden würden, dem Tag, an dem Christen in den Himmel aufsteigen würden.

Er erklärte auch, dass das Ende der Welt fünf Monate später, am 21. Oktober, stattfinden würde. Camping sagte, der 21. Mai sei „ohne jeden Zweifel“ das Datum der Entrückung und das Ereignis sollte um 18 Uhr Ortszeit stattfinden.(Bibel: Der prophezeite Fürst von Russland)

GESCHICHTE DES ENDES DER WELT

Die Vorhersagen von Harold Camping wurden von den meisten christlichen Gruppen abgelehnt. Einige Kirchen zitierten den Vers in „Matthäus 24:36“, in dem Christus sagt: „Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater.“

Die Kirchenbeamten setzten ihre Geschäfte fort und planten ihre Gottesdienste wie gewohnt für Sonntag, den 22. Mai. Um seine Argumente für den Weltuntergang am 21. Mai zu untermauern, gab Camping an, dass er die Prophezeiungen in der Bibel jahrzehntelang mathematisch berechnet habe. (Prophezeiung: Alois Irlmaier über den Mord an drei Hochgestellten)

Aufgrund seiner Vorhersagen gaben viele seiner Anhänger ihre Jobs auf, investierten nicht mehr in die Ausbildung ihrer Kinder, verkauften ihre Immobilien und gaben sogar riesige Summen für die Förderung seiner apokalyptischen Behauptungen aus.

Im Jahr 2011 versammelten sich Anfang Mai rund 7000 ethnische Hmong-Christen in einer verlassenen Stadt in der vietnamesischen Provinz Điện Biên. Sie hatten geplant, auf die Ankunft Christi zu warten.

Die vietnamesische Regierung löste die Versammlung auf. Viele wurden wegen Extremismus verhaftet, Hunderte wurden von den vietnamesischen Streitkräften erschossen. Das Massaker wurde mit falschen Vorhersagen von Camping in Verbindung gebracht.

Am 23. Mai weigerte sich Camping, sich für seine früheren Interpretationen zu entschuldigen. Er erklärte, dass sich seine Vorhersagen bereits erfüllt hätten: Am 21. Mai 1988 wurde über die Kirchen gerichtet; am 7. September 1994 wurde das Urteil über die Kirchen fortgesetzt; und am 21. Mai 2011 wurde die ganze Welt gerichtet.

Nachdem die Vorhersage scheiterte, verlagerte sich die Aufmerksamkeit der Medien auf Camping und seine Anhänger aufgrund ihrer Reaktionen. Am 23. Mai sagte Camping, dass der 21. Mai der Tag des Jüngsten Gerichts gewesen sei und dass nach der physischen Entrückung am 21. Oktober 2011 das gesamte Universum von Gott zerstört werden würde.

Am 16. Oktober gab Camping jedoch gegenüber einem Interviewer zu, dass er nicht sicher sei, wann das Ende kommen würde. Nach dem 21. Oktober, als die vorhergesagte Apokalypse nicht eintrat, lehnte er es ab, sich öffentlich zu äußern.

1998: Campings Buch „Wir sind fast da!“ veröffentlicht von Family Stations Inc., beschreibt den Zeitpunkt des Endes.

19. Mai 2011: Der Suchbegriff „Ende der Welt, 21. Mai“ wird in den USA zum zweithäufigsten Suchbegriff bei Google.

März 2012: In einem Brief an die Hörer von Family Radio gibt Camping zu, sich beim Datum des Weltuntergangs geirrt zu haben.

15. Dezember 2013: Camping stirbt mit 92 Jahren an den Folgen eines Sturzes zuhause.

AKTIVITÄTEN AM ENDE DER WELT

Bewerten Sie Ihr Leben

Wenn Sie sicher wüssten, dass die Welt morgen untergehen würde, was würden Sie sich von Ihrem Leben wünschen? Dieser Tag eignet sich hervorragend, um über diesen Punkt nachzudenken.

Bringen Sie Ordnung in Ihre Angelegenheiten

Menschen, die die Welt verlassen, ohne ein Testament zu verfassen, bereiten ihren Familien eine Menge Probleme. Der Weltuntergangstag ist eine gute Gelegenheit, Ihr Testament zu verfassen.

Party wie nie zuvor

Man hatte vorhergesagt, dass die Welt Anfang 2000 untergehen würde, also entschieden sich einige Leute dazu, mit Stil auszugehen – indem sie ausgelassen feierten. Auch wenn die Welt diesen Mai vielleicht nicht untergeht, ist es dennoch eine passende Gelegenheit zum Feiern!

5 INTERESSANTE FAKTEN ÜBER HAROLD CAMPING UND VORHERSAGEN

Niederländische Wurzeln

Campings Eltern waren niederländische Einwanderer, die sich in den Vereinigten Staaten kennengelernt hatten.

Versteckt vor der Öffentlichkeit

Nachdem seine Vorhersagen fehlschlugen, blieb Camping drinnen, zog seine Vorhänge zu und öffnete die Tür erst am nächsten Tag.

Spektakulärer Misserfolg

Auf der Website des „Time“-Magazins wurde Campings Vorhersage des Weltuntergangs als eine der „Top 10 der gescheiterten Vorhersagen“ des „Time“ aufgeführt.

Der Ig-Nobelpreis

Camping und mehrere andere Personen, die die Apokalypse fälschlicherweise vorhergesagt hatten, erhielten 2011 den Ig-Nobelpreis für Mathematik, weil sie die Welt gelehrt haben, bei mathematischen Annahmen und Berechnungen vorsichtig zu sein.

Vorhersagen so alt wie die Zeit

Eine der frühesten Erwähnungen des Weltuntergangs stammt aus dem Jahr 2800 v. Chr. auf einer assyrischen Tontafel mit Warnungen vor dem Ende.

WARUM WIR DAS ENDE DER WELT LIEBEN

Erinnert uns daran, nachdenklich zu sein

Camping hat Hunderte von Menschen mit seinen absurden Warnungen und falschen Vorhersagen über die Endzeit in die Irre geführt. Dieser Tag erinnert uns daran, bei der Verbreitung solch sensibler Themen vorsichtig zu sein.

Zeichnet ein bedeutendes Ereignis auf

Der Weltuntergangstag zeichnet die Vorhersagen eines Predigers auf, der von der Gewissheit seiner Behauptungen völlig überzeugt war. Es dokumentiert auch die unterschiedlichen Reaktionen auf die Prophezeiung.

Hilft uns, vorauszudenken

Für diejenigen, die dazu geneigt sind: Dieser Tag bringt uns dazu, darüber nachzudenken, was wir am Ende unseres Lebens erreichen möchten.

Es hält uns auf dem Boden, was wichtig ist.

TERMINE FÜR DAS ENDE DER WELT

PublicDomain/nationaltoday.com am 22.07.2023