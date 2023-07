Das pure Böse: Neue Disney-Serie ist ein Zeichentrickfilm über ein Mädchen, das von ihrem Vater einen rituellen Mord- und Bluttrinkerkult erbt

Praise Petey wird am 21. Juli um 22.00 Uhr ET/PT auf Freeform mit den ersten beiden Episoden ausgestrahlt. Nach der Premiere werden wöchentlich zwei Episoden ausgestrahlt, die am nächsten Tag auf Hulu verfügbar sein werden.

In der Serie spielen Annie Murphy (Schitt’s Creek“), John Cho („Cowboy Bebop“), Kiersey Clemons („The Flash“), Stephen Root („Barry“), Amy Hill („Magnum P.I.“) und Christine Baranski („The Good Fight“). „Praise Petey“ stammt von der Schöpferin, Autorin und ausführenden Produzentin Anna Drezen (ehemalige Chefautorin von „Saturday Night Live“). Mike Judge, Greg Daniels und Dustin Davis von Bandera Entertainment sowie Alex Bulkley und Corey Campodonico von ShadowMachine und Monica Padrick („Central Park“) fungieren als ausführende Produzenten. Produziert wird die Serie von Disney Television Studios‘ 20th Television Animation, die Animation stammt von ShadowMachine.

Nur eine neue Disney-Serie über ein Mädchen, das eine menschenopfernde, bluttrinkende Sekte erbt, deren Logo das all Sehende Auge ist. Hier gibt es nichts zu sehen!

Via The Hollywood Reporter:

Freeform hat den ersten Trailer für seine neue Animationskomödie Praise Petey veröffentlicht, in der es darum geht, wie eine moderne Frau den Kult ihres verstorbenen Vaters managen wird.

Der zweiminütige erste Blick zeigt die New Yorkerin und „It-Girl“ Petra alias „Petey“, die sich damit auseinandersetzen muss, dass ihr Leben auf den Kopf gestellt wird, als sie aus ihrem Großstadtleben an einen Ort namens New Utopia ziehen muss. Es ist eine Gemeinschaft, die ihr Vater gegründet hat, nur ist sie nicht wie die meisten. Hier ist jeder Teil einer Sekte. Und was noch schlimmer ist? Sie glauben, dass Petey ihr prophezeihter Retter ist.

„Dass du hier bist, bedeutet, dass sich die Prophezeiung über die Rückkehr der großen Tochter erfüllt hat“, sagt John Chos Figur in südländischem Tonfall.

„Geht es der Stadt gut?“ fragt Petey, bevor Kiersey Clemons‘ Figur antwortet: „Nein, wir sind am Verhungern.“

Aber Petey will die Prophezeiung der zurückgekehrten Tochter nicht erfüllen. Stattdessen will sie sich einen Weg aus der Misere bahnen, indem sie die verzweifelten Anhänger der Kleinstadt-Sekte aus dem Würgegriff ihres Vaters befreit. Während Petey daran arbeitet, dieser Gemeinschaft ihre Eigenständigkeit zurückzugeben, entdeckt sie auf dem Weg dorthin, wie sie ihre eigene Stimme finden kann. (Mainstreammedien in Panik: „Sound of Freedom ist hasserfüllte Anti-Pädophilie-Propaganda“ (Video))

„Keine Menschenopfer mehr“, sagt Petey in einem midsommarähnlichen Blumengewand zu den Mitgliedern der Gemeinschaft von New Utopia. „Ich habe eine Vision für New Utopia, und sie ist hell!“

Just a new Disney show about a girl who inherits a human-sacrificing, blood-drinking cult whose logo has the all-seeing eye. 300x250 Nothing to see here! pic.twitter.com/dedUFihxFe — Patri0tsareinContr0l (@Patri0tContr0l) July 11, 2023 https://ad.style/

Infowars.com schreibt:

300x250 boxone

Eine neue von Disney produzierte Zeichentrickserie dreht sich um einen Kult gekleideter Eliten, die Blut trinken, Rituale wie Menschenopfer durchführen und ein Symbol des allsehenden Auges verehren.

Allerdings ist es möglicherweise nicht ganz das, was Sie denken.

Während einige vermutet haben, dass es sich eher um die gleiche seltsame Indoktrinationsprogrammierung handelt, die wir von Disney erwarten, wird die Serie, die sich an Erwachsene richtet, von Mike Judge produziert, dem Schöpfer von Idiocracy, King of The Hill und Beavis & Butthead ist bekannt für seine gegen das Establishment gerichtete, konträre Sicht auf die Welt, in der wir leben.

Vielleicht wusste Mike Judge, dass die Verrückten bei Disney sich für Illuminaten-Sachen entscheiden würden?

Offener Satanismus bei Disney:

In einer neuen Disney-Weihnachtsshow hält eine Gruppe von Kindern Schilder mit der Aufschrift „WIR LIEBEN DICH, SATAN“ hoch, was bei vielen eine Gegenreaktion auslöste, insbesondere im Zuge des Balenciaga-Skandals.

Der Vorfall ereignet sich in der Serie Santa Clauses , einem Disney+-Spin-off der beliebten Tim-Allen-Filme.

Jedes Kind hält einen Buchstaben hoch, auf dem „Wir lieben dich, Weihnachtsmann“ stehen soll, aber einige der Kinder geraten in die falsche Position.

Offensichtlich soll die Szene einen komischen Effekt haben, aber sie spielt sich nicht gut ab.

New Disney show for kids and “We love you satan”. They don’t hide they agenda anymore. pic.twitter.com/i3wDPTnYVO — max123 (@max123_eth) November 28, 2022

Die Szene findet inmitten weiterer Enthüllungen über Designer statt, die mit dem Modelabel Balenciaga in Verbindung stehen und Satanismus propagieren, im Anschluss an ein seltsames Fotoshooting, bei dem Kinder sexualisiert wurden.

A thread on WHO is REALLY behind the #Balenciaga ads: The Devil In Disguise: Lotta Volkova 1. She has been one of the main stylist in Balenciaga since 2014.

2.She has a relationship with an accused pedophile.

3. We can’t only boycott #Balenciaga but also the people behind it. pic.twitter.com/RjDYU283wj — Curios Light (@curioslight) November 27, 2022

Wie wir bereits zuvor in unserem Buch „Illuminatenblut 2“ hervorgehoben haben, war das Modelabel gezwungen, sich zu entschuldigen, obwohl Nachrichtenagenturen das Problem als „Verschwörungstheorie“ bezeichneten.

Video:

Anfang des Jahres verärgerte Disney viele Eltern, indem es sein Gewicht und seine finanziellen Mittel in Verfahren zur Geschlechtsumwandlung investierte, auch bei Kindern, und Transgender- und LGBT-Charaktere ins Rampenlicht stellte:

Disney to help employees, their children obtain ‚gender-affirming‘ procedures, per report https://t.co/oQifEZpdDC — NBC 15 News (@mynbc15) April 8, 2022 https://ad.style/

EXCLUSIVE: I’ve obtained leaked video from Disney’s upcoming show „Baymax,“ which promotes the transgender flag and the idea that men can have periods to children as young as two years old. It’s all part of Disney’s plan to re-engineer the discourse around kids and sexuality. pic.twitter.com/y1ATnKCEce — Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) June 28, 2022

EXKLUSIV: Ich habe ein durchgesickertes Video von Disneys kommender Show „Baymax“ erhalten, in dem die Transgender-Flagge und die Idee beworben wird, dass Männer bei Kindern ab zwei Jahren ihre Periode bekommen können.

Dies alles ist Teil von Disneys Plan, den Diskurs über Kinder und Sexualität neu zu gestalten.

Das Unternehmen wurde auch vom Gouverneur von Florida, Ron De Santis, heftig kritisiert, nachdem Disney sein Gesetz „Elternrechte in der Bildung“ öffentlich zurückgewiesen hatte, das verhindert, dass Kinder bereits im Kindergartenalter in Schulen über Transgender- und Schwulensex-Themen unterrichtet werden.

Tucker Carlson beschuldigte Disney, eine „Fixierung auf die Sexualität von Kindern“ zu haben, und verwies auf aktuelle Berichte, wonach vier Mitarbeiter des Mediengiganten wegen Menschenhandels in Florida angeklagt wurden , von denen einer angeblich sexuell eindeutige Textnachrichten an einen Polizeibeamten geschickt hatte, der sich als Polizist ausgab Teenager-Kind.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/thegatewaypundit.com am 13.07.2023