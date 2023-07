Die Transgender-Agenda: Miss Niederlande 2023 ist ein Mann

Seien Sie gewarnt, ich werde heute keine Kompromisse eingehen, das ist einfach zu wichtig für die Zukunft unserer Kinder, da sie ständig von dieser luziferischen Agenda angegriffen werden. Von Joachim Bartoll

Jeder, der mit dieser Schwulen-Transgender-Obszönität einverstanden ist oder auch nur denkt, dass sie „schön“ und „aufgeschlossen“ ist, wurde erfolgreich einer Gehirnwäsche unterzogen, erfolgreich von allen gesunden und natürlichen Werten befreit und tatsächlich in einen Luziferianer verwandelt Schaf, das heimlich das androgyne Bild von Baphomet verehrt – ein Symbol des Saturn, der den Steinbock (Pan, der Teufel) regiert und vom satanischen Saturnkult verehrt wird, dh von den Elitefamilien, den Jesuiten und den Freimaurern.

Jeder, der diese Abscheulichkeit, diese Agenda unterstützt, unterstützt die bösen satanischen, Kindermissbrauchs- und Pädophilie-Agenda der Elite.

Die Gay-Transgender-Agenda ist ein luziferischer Kult, ein Zweig der linken Illusion, der seine bösen und moralisch korrupten Ideen durch Gedankenkontrolle von „politischer Korrektheit“ und „Toleranz“, durch Zensur, die Medien, die Musik usw. durchsetzt Filmindustrie, Pornoindustrie und natürlich durch manipulierte „Schönheitswettbewerbe“ wie „Miss Niederlande“ und „Miss Universe“.(Transhumanismus-Pläne der Globalisten: Nutzlose Esser werden sich abschlachten)

Die von der CIA kontrollierte Schwulen-Transgender-Bewegung verwendet viel rosa und violette Symbolik, die für die „Dissoziations“-Taktik und die Schaffung von Spiegel-Alter Egos (Multiple Persönlichkeitsstörung) mit Gedankenkontrolle (wenn sich psychisch kranke Menschen als etwas anderes identifizieren, z. B wenn ein Mann glaubt, er sei eine Frau oder ein sowjetischer T-34-Panzer.)

In Ägypten waren die Götter Horus und Set (Saturn) für Sodomie und die Verbindung zur Zirbeldrüse, dem Ein-Auge/Dritten Auge, bekannt, die das Hormon Dimethyltryptamin DMT produziert, das als Tor zu synthetischen Universen der Welt und zum Astralreich (die Gottesmatrix) gilt.

Die Eliten, wie im Saturnkult, glauben, dass es sich um die Verbindung zu einer „Quelle“ (im Kabbalismus Kether, die Krone) handelt und dass der Licht-/spirituelle Körper den physischen Körper durch die Zirbeldrüse verlassen kann. (Dr. John Coleman: Die transhumanistische Agenda ist satanisch (Video))

Die Matrix wird von einem falschen Gott beherrscht, dem Saturnbewusstsein.

Diese Lehren, Zugang zum multidimensionalen Selbst zu erhalten, führen auch zu veränderten Bewusstseinszuständen, wie zum Beispiel der Dissoziation.

In der sumerischen Kunst halten die Anunnaki einen Tannenzapfen in der Hand, der die Zirbeldrüse symbolisiert und zeigt, dass sie ihr Werkzeug zur Manipulation und Gedankenkontrolle ist.

In Ägypten wurde die Zirbeldrüse als Auge des Horus verehrt. Im Hinduismus wird die Zirbeldrüse das Auge Shivas genannt. Der Tannenzapfen wird von der katholischen Kirche im Vatikan verehrt, und Freimaurer verehren die Zirbeldrüse als das Auge Gottes, das auf den 33 Wirbeln im 33 Grad des schottischen Ritus sitzt.

300x250

In Aleister Crowleys satanischer Thelema-Religion befindet sich die Zirbeldrüse über den 33 Wirbeln der Wirbelsäule, das Auge des Horus, das mit dem Anus gleichgesetzt wird, daher ihre Fixierung auf die schwule Agenda.

Die Verehrung der „Ein-Auge“-Zirbeldrüse als Gott ist der zentralste Grundsatz des Saturn-Kults, der die Medien, Hollywood und die Musikindustrie beherrscht, daher die überwältigende „Ein-Auge“-Symbolik unter seinen weltweiten Bühnenschauspielern .

Dieser luziferische Sodomie-Kult der Ägypter überlebte durch das Glaubenssystem und die Praktiken der Templer, Katharer, Jesuiten, Rosenkreuzer, der Freimaurerei des Schottischen Ritus, des Hermetischen Ordens der Goldenen Morgenröte, des Ordo Templi Orientis und von Aleister Crowleys Thelema.

300x250 boxone

In den 50er Jahren trieben CIA-Agenten die Schwulen-Pädophilie-Agenda in ihrem Greenwich Village voran . In den 60er Jahren, nach Jahren des Konservatismus und der Unterdrückung, entstanden die Kulturmarxismus-Bewegung und die Gegenkultur der CIA ( Hippie-, Popkultur- und Schwulenbewegungen) wurde die Bevölkerung darauf konditioniert zu glauben, dass ihre Führer moralisch, tolerant und aufgeschlossen seien und dass es Raum für Kritik und Rebellion gäbe.

Die Medien begannen, die Schwulen-Transgender-Agenda voranzutreiben, während die katholische Kirche vorgab, konservativ zu sein, in Wirklichkeit aber die Schwulen-Agenda propagierte.

Seit einigen Jahren konditionieren das jesuitische Schulsystem (das Indoktrinationsgefängnis für unsere Kinder) und unsere Regierungen Kinder auf die Idee, ihr Geschlecht zu ändern, und verweigern gleichzeitig den Eltern die Geschlechtsidentifikation mit ihrem Kind.

Große Technologieunternehmen und Social-Media-Plattformen treiben die Agenda voran, indem sie Optionen zur Registrierung und Anmeldung als „nicht-binär“ oder mit speziellen Optionen für „Transgender“ ermöglichen.

Um ihre Agenda voranzutreiben, führten sie die Abbruchkultur als Einschüchterungswaffe ein, indem sie Wörter wie „Transphobie“ als Reaktion auf ihr imaginäres Problem verwendeten und Neusprech „geschlechtsneutral“ und „genderfluid“ als neue Normalität bezeichneten.

Die gleiche Taktik wird auch von der Klimaschutzbewegung angewandt , bei der jede Opposition als „Klima-Leugner“ identifiziert wird.

Diese luziferische Schwulen-Transgender-Bewegung ist, genau wie die gefälschte und illusionäre Klimawandel-Umweltbewegung , die Schaffung einer „Wohlfühlatmosphäre“, in der vorgetäuscht wird, inklusiv und tolerant zu sein, die es dem Ego seiner Anhänger ermöglicht, gegen alle Kritiker anzutreten und dabei zu bleiben, dass sie tatsächlich leugnen Teil von etwas sehr Krankem und Bösem sind, Teil eines Schleiers für eine dogmatische luziferische Religion.

Die rosa und lila schimmernde Schwulen- und Transgender-Agenda hat nichts mit Liebe oder Homosexualität zu tun, sondern alles mit Satanismus und analer Vergewaltigung.

Es handelt sich um eine Form des Social Engineering und ihr Ziel besteht darin, Sodomie und Pädophilie schließlich zu normalisieren, Weiblichkeit und Männlichkeit auszulöschen und eine gedankengesteuerte dissoziative Dienerrasse zu schaffen, die geschlechtsneutral (nicht-binär) und pansexuell ist.

Der Miss Universe-Wettbewerb, für den dieser Mann, Rikkie Kollé, jetzt qualifiziert ist, wurde 1952 ins Leben gerufen, um die Gay-Transgender-Agenda voranzutreiben, indem dünne junge Frauen, die eher wie kleine Jungen aussahen, eingesetzt wurden und auch frühe Themen wie Geschlechtsumwandlung und Denkweise behandelt werden zwecks Kontrolle.

In der Vergangenheit gehörte Miss Universe Endeavour, einer der größten zionistischen Hollywood- und Modeagenturen neben CAA. Endeavour besitzt außerdem 50,1 % der Ultimate Fighting Championship (UFC).

Ab 2018 wurde Miss Universe zusammen mit Angela Ponce, Swe Zin Htet und Patricia Rodriguez eingesetzt, um die Gay-Transgender-Agenda voranzutreiben. Im Jahr 2022 kaufte der thailändische multinationale Konzern JKN Global Group mit der Transgender-Aktivistin Anne Jakkapong Miss Universe von Endeavour.

Weitere Informationen zum Thema Gedankenkontrolle und wie die Eliten und die Medien alles kontrollieren und den schlafenden Massen ihre Pläne aufzwingen, finden Sie in unseren Büchern…

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/Joachim Bartoll am 17.07.2023