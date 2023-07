Eine geheime Offensive gegen die khasarische Mafia scheint sich zu entfalten!

Der lang erwartete militärische Schritt gegen die khasarische Mafia (KM) im Westen scheint sich zu entfalten. Die Unruhen in Frankreich, Belgien und der Schweiz tragen alle Anzeichen davon.

Männer in identischen schwarzen Uniformen und Polizeistiefeln richten auf dem ganzen Kontinent Chaos an, während sie sich als muslimische Demonstranten ausgeben. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Hierbei handelt es sich um eine klassische Agent-Provokateur-Aktion des Militärs, die darauf abzielt, die öffentliche Meinung auf das Kriegsrecht vorzubereiten.

Es handelt sich um die uralte P3-Freimaurer-Strategie „ab chao ordo“ oder „Ordnung aus dem Chaos“. Die Idee besteht darin, so viel Chaos anzurichten, dass die Bürger eine militärische Machtübernahme zur „Wiederherstellung der Ordnung“ begrüßen. (Die khasarische Mafia versuchen verzweifelt, etwas Dramatisches herbeizuführen)

Die Tatsache, dass diese Art von Sabotage in der Schweiz stattfindet, bedeutet, dass wahrscheinlich eine Art militärischer Schritt gegen die BIZ, die WHO und andere KM-Machtzentren dort erfolgt. Das Gleiche gilt für Belgien, wo die Europäische Union ihren Sitz hat. Bemerkenswert ist auch, dass die „muslimischen“ Randalierer systematisch Einrichtungen des Todeskults von Chabad in ganz Europa angreifen.

Diese „Unruhen“ scheinen mit „Pride-Veranstaltungen“ koordiniert zu sein, die Homosexualität und Pädophilie fördern. Beachten Sie, dass die französischen Unruhen genau zu dem Zeitpunkt begannen, als die ehemalige männliche Prostituierte und falsche französische Präsidentin Emmanuelle Macron bei einer Veranstaltung zur Förderung von Homosexualität auftrat.

Gleichzeitig gab es im ganzen Westen Aufmärsche, bei denen nackte Männer vor Kindern aufmarschierten. Sie skandierten Dinge wie „Wir sind hier, wir sind queer und wir kommen, um eure Kinder zu holen“.

https://www.foxnews.com/us/nyc-drag-marchers-chant-were-coming-your-children-during-pride-event

Wären es nackte Frauen gewesen, hätte die Polizei mit Sicherheit gehandelt. Vielleicht liegt es daran, dass nackte Männer weniger ein Verkehrsproblem darstellen, da die vorbeifahrenden Autofahrer von ihnen weg- und nicht zu ihnen hinschauen würden. Wahrscheinlicher ist, dass es inszeniert war, um die schlafwandelnden Schafe wachzurütteln. (Die khasarische Mafia versuchen verzweifelt, etwas Dramatisches herbeizuführen)

Um dies zu einer persönlichen Bedrohung für den Durchschnittsbürger zu machen, versuchen sie auch, ihn dazu zu zwingen, Menschen mit Penissen in Frauentoiletten zu akzeptieren. Wenn deine Tochter von einem bärtigen Perversen belästigt wird, der sich als Frau ausgibt, bist du gezwungen, dich einzumischen.

Um die Schäfchen aufzuwecken, macht der falsche Joe Biden als Präsidentschaftskandidat viele bizarren Auftritte und Aussagen. Zum Beispiel sagte er bei einem Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi: „Ich habe eine Menge Staatsgeheimnisse und eine Menge sehr wichtiger Dinge verkauft.“ Die Propagandamedien der Konzerne versuchten, dies als „Scherz“ zu vertuschen, aber wir alle wissen, dass es wahr ist.

Als Nächstes hörst du dir an, wie der falsche, maskierte Biden über die Niederlage Russlands im Irakkrieg spricht. Er leidet wirklich an Demenz.

Auch Joe Biden lallte sich am Donnerstag durch ein Interview, in dem er behauptete, dass es 1960 einen Bürgerkrieg in den USA gab und die Verfassung mit der Unabhängigkeitserklärung verwechselte, bevor er wie ein Alzheimer-Patient das Set verließ.

https://www.zerohedge.com/political/watch-biden-wanders-set-softball-interview-after-claiming-there-was-civil-war-1960

„Joes Avatar wird bald alle Whistleblower in den Ruin treiben, er ist so eine Ein-Mann-Maschine für die rote Pille“, heißt es aus dem Pentagon.

Zur gleichen Zeit, als „Biden“ sich wie ein seniler Possenreißer aufführte, verabschiedete der Kongress die Resolution 503, in der die Amtsenthebung von Joe Biden „wegen schwerer Verbrechen und Vergehen“ gefordert wurde, ohne dass die Konzernmedien dies mit einem Wort erwähnt hätten.

Wir wissen, dass der echte Biden schon lange tot ist, aber hier geht es darum, dass Joe Biden, das Symbol für die Macht der Konzerne, aktiv für ein formelles (optisches) Amtsenthebungsverfahren vorbereitet wird, sagen CIA-Quellen.

Außerdem sagt der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, dass der Kongress Bidens Generalstaatsanwalt Merrick Garland aufgrund von Informationen, die von Whistleblowern stammen, anklagen wird.

Außerdem stellen wir fest, dass Tausende von Flügen in den Vereinigten Staaten gestrichen werden, weil der 4. Juli näher rückt. Damit soll verhindert werden, dass Mitglieder der khasarischen Mafia fliehen, heißt es aus dem Pentagon.

Wir haben auch eine eindeutige Erklärung dafür, was die sogenannte Q-Bewegung und Donald Trump mit all diesen Aktivitäten zu tun haben. Der ehemalige SAS Riccardo Bosi erklärt, dass die gesamte Q-Bewegung von folgenden Personen ins Leben gerufen wurde.

Sie ist von etwa 300 oder 400 Offizieren der Navy und der Marine gegründet worden. Ursprünglich wollten sie einen Militärputsch veranstalten, aber ihnen wurde klar, dass dies die Tötung einer großen Anzahl amerikanischer Zivilisten bedeuten würde. Deshalb beschlossen sie, langsam und systematisch nach dem Militärrecht vorzugehen. Deshalb hat es auch so lange gedauert. Aber jetzt ist ein Punkt erreicht, an dem nichts mehr aufhalten kann, was kommen wird, sagt Bosi.

Ein Beispiel dafür, wie unaufhaltsam diese Bewegung geworden ist: „Senator Lindsey Graham wurde von dem Moment an, als er die Bühne betrat, bis zu dem Moment, als er sie verließ, ausgebuht, verhöhnt und beleidigt, und später wurde er während Donald Trumps Rede auf der MAGA-Kundgebung in Pickens, South Carolina, ausgelacht und erneut ausgebuht.

https://www.mediaite.com/trump/traitor-lindsey-graham-relentlessly-booed-and-jeered-on-trump-rally-stage/

Dieses Foto von Graham mit dem hingerichteten Verräter John McCain und Tim Ozman alias Osama bin Laden erklärt, wie er behandelt wurde.

„Es gibt nur noch drei Zweige der US-Regierung: BlackRock, Raytheon und die Pharmaindustrie… Wir müssen die Kontrolle über diese korrupte Elite in diesem Land erlangen… „Ich glaube nicht, dass wir die Wahlen 2024 erreichen werden… Ich denke, dass die Dinge in Washington vorher implodieren werden“, beschreibt Colonel Douglas MacGregor die Situation. http://futuredefensevisions.blogspot.com/

Mehrere Quellen sagen jedoch, dass sich dieser Prozess im Laufe des Sommers weiterentwickeln wird und dass du keine plötzliche Veränderung genau am 4. Juli erwarten solltest.

Ein Zeichen dafür, dass das Militär wirklich etwas unternimmt, ist, dass mehr als 300 kanadische Soldaten die Regierung wegen der Schäden verklagen, die ihnen durch die Impfpflicht entstanden sind. Wir warnen sie, darauf zu achten, dass der Richter, der den Fall leitet, kein Freimaurer ist.

https://www.theepochtimes.com/exclusive-over-300-caf-members-harmed-by-covid-vaccine-mandates-launch-500-million-lawsuit-against-military_5353040.html?utm_source=ref_share&utm_campaign=navigator&rs=SHRHDGRZW

Das kanadische Parlament hilft diesen Soldaten, indem es einen Gesetzesentwurf einbringt, der Impfvorschriften illegal macht.

Chrystia Freeland, die wahre Verbrecherin hinter dem Impfstoff und anderen Verbrechen des kommunistischen Castrudeau-Regimes in Kanada, wird jetzt ebenfalls entlarvt.

Ein weiteres Zeichen für echte Bewegung ist, dass der Kongress gegen CISA, Big Tech und staatlich finanzierte Dritte vorgeht, weil sie zusammenarbeiten, um Amerikaner zu zensieren. Als langjähriges Opfer der Zensur durch Google, Facebook und Co. ist es gut zu sehen, dass endlich Maßnahmen gegen diese Feinde der Wahrheit und der Meinungsfreiheit ergriffen werden.

https://judiciary.house.gov/sites/evo-subsites/republicans-judiciary.house.gov/files/evo-media-document/cisa-staff-report6-26-23.pdf

Es gibt auch Anzeichen für eine Art finanzielle Anomalie, die der Auslöser für den lang erwarteten Neustart (nicht Reset) des sozialen Wirtschaftssystems sein könnte. Die US-Notenbank Federal Reserve Board ist laut der Website ihrer Niederlassung in St. Louis unbestreitbar bankrott.

Wie du in der dramatischen Grafik unter dem unten stehenden Link sehen kannst, hat die FRB seit September 2022 kein Geld mehr an die US-Regierung gezahlt, zu dem sie gesetzlich verpflichtet ist.

https://fred.stlouisfed.org/series/RESPPLLOPNWW

Wenn die Schecks eines privaten Unternehmens wie der FRB platzen, bedeutet das, dass sie bankrott ist.

Da die Zinssätze so stark gestiegen sind, müssen Unternehmen mit Schrottanleihen in den kommenden Monaten 80 % mehr Zinsen zahlen, wenn ihre Kredite verlängert werden. Das wird sich auch auf Hypotheken und andere Kredite auswirken. Das bedeutet nur, dass der Zusammenbruch des derzeitigen Systems eine mathematische Gewissheit ist.

Ein weiteres Zeichen dafür, dass der KM das Geld ausgeht, ist die Ankündigung der Soros Foundation, „mindestens 40%“ ihrer Mitarbeiter zu entlassen.

https://www.msn.com/en-us/money/companies/soros-foundations-to-cut-40-of-staff-after-handover-to-son/ar-AA1dgYDu

Allerdings versuchen sie immer noch, mit gefälschten Statistiken so zu tun, als sei alles wie immer.

So heißt es zum Beispiel, dass das reale BIP im vierten Quartal 2022 um 2,6 Prozent gestiegen ist, obwohl das reale Bruttoinlandsprodukt (BDI) im ersten Quartal um 2,3 Prozent gesunken ist. Die beiden Zahlen sollten mehr oder weniger identisch sein.

https://www.zerohedge.com/economics/largest-discrepancy-between-gdp-and-gdi-20-years

Sie versuchen auch, einen anhaltenden Run auf die Banken zu vertuschen, indem sie auf magische Weise 65 Mrd. USD an Einlagenabflüssen für inländische Banken in 48,3 Mrd. USD an Zuflüssen verwandeln.

https://www.zerohedge.com/markets/fed-fkery-turns-65-billion-bank-deposit-outflow-48-billion-inflow

Der MI6 hat uns auch vor Ereignissen in Sri Lanka gewarnt, die das gesamte Finanzsystem der Welt beeinträchtigen könnten. Dort wurden ab dem 30. Juni alle Banken für 5 Tage geschlossen und der MI6 sagt, dass dies dazu dient, eine neue Finanzarchitektur zu installieren. „Wenn es dort funktioniert, wird erwartet, dass der Rest der sich entwickelnden Welt folgen wird“, heißt es.

Dieser Schritt erfolgte nach monatelangen Auseinandersetzungen zwischen dem IWF (Rothschilds), der Weltbank (Rockefellers) und den Chinesen über die Schulden des Landes. Die KM-Finanziers baten China, die Schulden Sri Lankas zu erlassen, und China sagte: „OK, wenn ihr das auch tut. Die KM sagte nein.“ Dieses Argument wird auf der ganzen Welt wiederholt.

Wir stellen fest, dass Unternehmensjournalisten verwundert sind, dass das Geld nie auftaucht, obwohl die Bürokraten des IWF und der Weltbank neue Kredite für Länder wie Pakistan bewilligen. Immer wieder wird ihnen gesagt, sie sollen „auf das nächste G7-Treffen warten“, aber die Treffen kommen und gehen und das Geld bleibt aus.

Die MI6-Quelle sagt, dass alle Entwicklungsländer bald auf ihre Kredite an den IWF und die Weltbank verzichten könnten.

Das bankrotte Argentinien beschloss, chinesische Yuan und Sonderziehungsrechte (SZR) zu verwenden, um eine fällige Zahlung an den IWF zu begleichen, was anscheinend mit dem Bruch der französischen Rothschilds mit den Rockefellers zusammenhängt. Das bedeutet, dass der IWF vorgab, sich selbst zu bezahlen, indem er SZR aus dem Nichts herbeizauberte und sich von den Chinesen Geld lieh.

https://english.elpais.com/economy-and-business/2023-07-01/argentina-uses-yuan-for-the-first-time-to-settle-part-of-its-imf-debt.html

Wichtig ist dabei, dass keine US-Dollars im Spiel waren. Das letzte Mal, als die Franzosen so etwas versuchten, wurde der französische IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn fälschlicherweise der Vergewaltigung eines Dienstmädchens beschuldigt und gefeuert.

Das geschah unmittelbar, nachdem er herausgefunden hatte, dass das IWF-Gold, das die SZR als Dollar-Ersatz stützen sollte, von den USA gestohlen worden war. Vielleicht hat dieser neue Schritt der Franzosen etwas mit den Unruhen in Frankreich zu tun.

Ein weiteres Zeichen dafür, dass die KM die „Klimakrise“ als neue Panikmache nutzen will, um Geld von den Massen zu erpressen. Gleichzeitig wird in den Städten Giftmüll verbrannt und die Schuld an den „durch den Klimawandel verursachten Waldbränden in Kanada“ gegeben.

Beachten Sie auch, dass sie auf einem Bildschirm und nicht persönlich auftritt. Dies bestätigt die Berichte von White Hat, dass die echte Lagarde bereits verhaftet wurde.

Er stellte diese Frage, weil die Europäische Kommission einen Vorschlag zur Änderung des Haushalts vorgelegt hat, in dem die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, Dutzende von Milliarden Euro zu zahlen. „Es stellt sich die Frage: Wie ist es zu dieser Situation gekommen und wie haben sie die Europäische Union an den Rand des Bankrotts gebracht… Nur 2 Jahre nach dem 7-Jahres-Haushalt geht #Brüssel das Geld aus. Wie konnte das passieren? Was ist mit dem Haushalt passiert? …sie wollen 50 Milliarden Euro von den Mitgliedsstaaten bekommen, um sie der Ukraine zu geben, während sie nicht einmal Rechenschaft über das Geld ablegen können, das wir ihnen bisher gegeben haben.“

Dieser Geldmangel hängt damit zusammen, dass der KM-Diebstahl am europäischen, amerikanischen und japanischen Volk im Namen verschiedener Krisen gestoppt werden soll, seien es „Pandemien“, die „Ukraine“ oder jetzt der „Klimawandel“.

Ihr Betrug wird jetzt systematisch aufgedeckt. Es hat sich herausgestellt, dass fast jede Temperaturmessstation der National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) korrumpiert ist, um das Land „heißer“ erscheinen zu lassen, als es in Wirklichkeit ist, und so den „globalen Erwärmungs“-Schwindel effektiv zu verstärken, berichten die Polen. Laut einer Studie des Heartland Institute entsprechen 96% der NOAA-Temperaturstationen nicht den Standards der Behörde für eine „unversehrte Platzierung“. Die meisten von ihnen befinden sich in der Nähe von Objekten, die Wärme einfangen oder erzeugen und somit die Messwerte verfälschen.

https://cenzurowane.pl/globalne-ocieplenie-96-stacja-meteo-poduje-bledne-odczyty/

Hier ist ein weiteres Beispiel:

USA Today Artikel: 8. März 2022 -> Freisetzung von GVO-Moskitos in Florida

CNN Artikel: 27. Juni 2023 -> Malaria in Florida, USA, zum ersten Mal seit 20 Jahren festgestellt

Bald können wir mit einer Schlagzeile rechnen, die verkündet: „Klimawandel bringt Malaria nach Florida“. Dann werden wir einen Vorstoß für „Malaria-Impfstoffe“ sehen. Wer profitiert von einem Malaria-Impfstoff? „Playbook Known. Nirgendwo mehr zu verstecken“, heißt es aus dem Pentagon…

Nun lass uns einen Blick auf die Kriegsverbrechen und den Betrug in der Ukraine werfen.

Schauen wir uns zunächst dieses Foto vom Juli 2006 an, auf dem George W. Bush mit einem etwas unkenntlichen Wladimir Putin bei einer Veranstaltung in St. Petersburg, Russland, diniert, die von Jewgeni Prigoschin (rechts stehend) ausgerichtet wurde.

Das war ungefähr zu der Zeit, als der Bush-Clan einen neuen kalten Krieg mit Russland vorschlug, um den militärisch-industriellen Komplex zu stärken.

Außerdem war noch eine andere Agenda am Werk. Die Rand Corporation riet der US-Regierung, die deutschen Energieverbindungen zu Russland zu kappen, wenn sie verhindern wollte, dass die EU zu einem Konkurrenten wird, sagen die Polen. Am Ende wurde dies durch die Sprengung der Nordstream II-Pipeline erreicht. Das Ergebnis: Allein Deutschland wurde im letzten Jahr von der KM mit 132 Milliarden Dollar ausgeplündert.

NEW – Capital outflows at a new record level: $132 billion more in direct investment flowed out of Germany last year than into the country. pic.twitter.com/mtrKteHNP0 — Disclose.tv (@disclosetv) June 28, 2023

Das ist dieselbe Rand Corporation, die dazu riet, die japanischen Atomkraftwerke in Fukushima in die Luft zu jagen, um Japan daran zu hindern, energieunabhängig zu werden.

Wer von beiden Anschlägen profitiert hat: die Rockefellers.

Die KM-Verbrecher versuchen jetzt auch, vom Völkermord in der Ukraine zu profitieren. Unten siehst du, wie dem irischen Europaparlamentarier Mick Wallace das Mikrofon abgeschnitten wird, als er beschreibt, wie KM-Konzerne wie BlackRock ukrainisches Agrarland und Industrievermögen stehlen.

„Es sieht aus wie die Ausrottung der eigenen Bevölkerung“, sagt ein ukrainischer Soldat gegenüber Vice über die Situation an der Front.

Es gibt auch eine Menge Unternehmenstheater, das diese Verbrechen begleitet.

„Alles ist ein Film. Was diese Leute jeden Tag tragen … wen sie treffen, wann und wo sie sich treffen … was sie zueinander sagen … wie es gefilmt und geschnitten wird … es ist alles eine große Show“, heißt es aus dem Pentagon.

Dieses Video von Vladimir Zelensky und Greta Thunbergs Treffen ist ein gutes Beispiel dafür.

„Jeder weiß, dass Zelensky in keiner Weise unabhängig ist. Ihm wird gesagt, was er zu tun hat, welche Politik er verfolgen soll… es ist sinnlos, mit ihm zu sprechen“, sagt der russische Außenminister Sergej Lawrow.

https://tass.com/russia/1641351

Jetzt, wo das KM-Theater aufgedeckt wurde, wird es gegen sie verwendet. Zum Lachen ist dieses Video, in dem die ukrainische Sängerin Ruslana, Gewinnerin der Eurovision 2004, F-16 Kampfjets fordert. Sie hat ihren Helm auf, aber aus irgendeinem Grund hat sie vergessen, eine Hose zu tragen.

Und dann war da noch diese ganze Wagner-Coup-Oper. Wie der polnische Geheimdienst erklärt;

„Die westlichen Dienste erreichten Prigozhin und wollten ihn manipulieren. Prigozin witterte eine Menge Geld und überlegte, was er tun könnte, um den Wolf satt und die Schafe heil zu halten. Er rief im Kreml an und legte alles offen. – ‚Was sollen wir tun?‘, fragte er. Er bekam eine Antwort. Wir werden ein Theater machen. Wir lassen den Westen glauben, dass sie erfolgreich waren… für einen Tag…“

Jetzt wurde der echte Wagner in Weißrussland eingesetzt, nur 80 Kilometer von der ukrainischen Hauptstadt Kiew entfernt.

Natürlich erwarten wir nicht, dass die KM lautlos in die Nacht geht.

Victoria Nuland, die Leiterin des US-Außenministeriums, hat in einer Videokonferenz mit Kiew offiziell erklärt, dass der Dritte Weltkrieg am 11. Juli beginnen wird. Sie erklärte, dass die USA und ihre Partner so lange kämpfen werden, wie es nötig ist – 16 Jahre oder länger… Das Datum wurde so gewählt, dass es mit dem NATO-Gipfel zusammenfällt, einem eintägigen Treffen in Litauen.

https://yournews.com/2023/06/11/2583592/victoria-nuland-states-that-wwiii-will-effectively-begin-on-july/

Ich frage mich, warum diese Bestie überhaupt noch lebt? Oder ist sie es?

Die andere große Frage, die noch in der Luft hängt, ist: Wann beginnt die lang erwartete Weltraumoper?

Vielleicht hat sie schon begonnen, wie dieses Video einer russischen Rakete zeigt, die ein unsichtbares Raumschiff abgeschossen hat.

Dann gibt es wie üblich wöchentlich UFO-Sichtungen aus der ganzen Welt. Hier sind einige der neuesten:

1. Ein getarntes Mutterschiff. Uns wird gesagt, dass sie sich enttarnen werden, wenn die Massen bereit sind. Oder ist es eine linsenförmige Wolke mit Lichtbögen? Lass uns nachsehen.

2. Ein UAP über Warschau, Polen 2023

3. Ein rotierendes UAP über Florida 26-06-2023

4. Mehrere Kugeln über Mexiko

5. Ein UFO fliegt über dem kalifornischen Meer vorbei 29-06-2023

Zur Erinnerung daran, dass wir schon einmal eine Weltraumoper gesehen haben, schau dir sein Video von den „Mondlandungen“ an, das uns die P3-Freimaurer geschickt haben.

Okay, dann beame mich für diese Woche hoch, Scotty.

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net am 04.07.2023