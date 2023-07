Endzeit! Steht uns die Apokalypse bevor?

Werfen wir einen Blick in die religiösen und mystischen Texte verschiedener Kulturen, so zeigt sich uns darin ein düsteres, jedoch zugleich auch faszinierendes Kapitel: die Endzeit!

Eines der bekanntesten Werke, das diese Apokalypse beschreibt, ist die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch des Neuen Testaments der Bibel.

Aber auch andere Religionen und spirituelle Traditionen haben ihre eigenen Beschreibungen dieser Zeit, auf die der Star-Hellseher Emanuell Charis in diesem Artikel eingeht.

Die Offenbarung des Johannes

Die Offenbarung des Johannes, auch als ›Buch der Offenbarung‹ oder ›Apokalypse‹ bezeichnet, ist ein geheimnisvolles und düsteres Buch voller Visionen und prophetischer Darstellungen, die in einer teils sehr üppigen Symbolsprache beschrieben werden.

Es dokumentiert eine Reihe von Ereignissen, die am Ende der Zeit stattfinden sollen. In der Offenbarung wird eine Endschlacht zwischen Gut und Böse prophezeit, der Untergang der Welt, das Erscheinen des Antichristen und schließlich das Kommen des Himmelreichs.

»Dieses Buch hat viele Leser im Laufe der Geschichte fasziniert und verwirrt«, erklärt Emanuell Charis. (Die Prophezeiungen des Pater Pio – Ein spiritueller Visionär und sein Erbe)

»Die Symbolik und die bildhafte Sprache machen es schwierig, eine eindeutige Interpretation zu finden. Einige glauben, dass die apokalyptischen Ereignisse in der Offenbarung bereits stattgefunden haben, während andere darauf warten, dass sie sich in der Zukunft entfalten werden.«

Allerdings sind viele auch der Ansicht, dass wir aktuell mitten in der Endzeit leben. Die Bedrohungen durch Krieg, Umweltkatastrophen, das sich verändernde Klima etc. sprechen ihrer Meinung nach dafür.

Ebenso die Auffassung, dass die Menschen ringsum allesamt offenbar nach und nach verrückt werden. »Allgemein herrscht ein großes Gefühl von Unsicherheit bis hin zur Angst«, bestätigt Emanuell Charis auf Grundlage seiner Recherchen.

»Es liegt auf der Hand, dass die Menschen in solchen Zeiten nicht nur Trost in heiligen, spirituellen Büchern suchen, sondern sich auch mit den Zukunftsvisionen befassen, die darin niedergeschrieben sind.«

Endzeitvorstellungen sind jedoch nicht allein auf das Christentum beschränkt. In anderen Religionen finden wir ähnliche Konzepte.

Im Islam gibt es beispielsweise den Glauben an den Jüngsten Tag, an dem die Welt endet und die Menschen für ihre im Diesseits begangenen Taten zur Rechenschaft gezogen werden.

Auch der Hinduismus beschreibt Zykluszeiten, in denen die Welt erschaffen, erhalten und zerstört wird.

Endzeitvorstellungen in mystischen Traditionen

Neben den religiösen Texten finden wir auch in mystischen Traditionen Schilderungen der Endzeit. »Mystiker und spirituelle Lehrer haben oft visionäre Erfahrungen, in denen sie Einblicke in das Schicksal der Welt gewinnen«, sagt der Experte Emanuell Charis.

»Diese Erfahrungen sind geprägt von Symbolen und Metaphern und dienen dazu, das Unaussprechliche zu beschreiben.«

Die Vorstellungen der Endzeit in religiösen und mystischen Texten haben oft eine doppelte Natur: Einerseits können sie als Warnung vor moralischem Verfall und als Appell zur Umkehr und Buße verstanden werden.

Andererseits bieten sie auch Hoffnung auf eine neue Ära des Friedens, der Harmonie und der spirituellen Erneuerung.

»Unabhängig von den unterschiedlichen religiösen und mystischen Traditionen scheint die Vorstellung einer Endzeit ein gemeinsamer menschlicher Nenner zu sein«, erläutert Emanuell Charis.

»Es ist die Einsicht, dass die Welt, wie wir sie kennen, nicht für immer bestehen wird, und dass es einen Zyklus von Schöpfung, Wachstum, Erhaltung und Zerstörung gibt.«

Endzeitvorstellungen als Ausgangspunkt für Reflexionen

Die Endzeitvorstellungen können auch als Einladung verstanden werden, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, die eigenen spirituellen Werte zu überdenken und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Sie erinnern uns daran, dass das Leben kostbar ist und dass wir es nicht als selbstverständlich betrachten sollten.

Der Experte Emanuell Charis unterstreicht dies: »Unabhängig davon, ob man religiös ist oder nicht, bieten die Endzeitvorstellungen Raum für Reflexionen und spirituelles Wachstum. Sie regen uns dazu an, unsere Handlungen zu überdenken und eine tiefere Verbindung zur Welt und zu unseren Mitmenschen zu suchen.«

Leben wir – spirituell betrachtet – aktuell in der Endzeit?

Dieser Ansicht sind, wie bereits erwähnt, aktuell sehr viele Menschen. Die Frage, ob wir – aus spiritueller Sicht betrachtet – gerade in der Endzeit leben, wie sie in der Offenbarung des Johannes beschrieben wird, ist Gegenstand vieler Diskussionen und unterschiedlicher Interpretationen.

Diese wiederum sind stark von individuellen Überzeugungen und Standpunkten geprägt.

»Einige Philosophen und Theologen argumentieren, dass die Beschreibungen der Endzeit in der Offenbarung des Johannes wie auch in anderen Schriften metaphorisch zu verstehen sind und nicht als wörtliche Vorhersagen für die Zukunft betrachtet werden sollten«, so Charis.

»Vielmehr könnten sie darauf hinweisen, dass es in der Geschichte der Menschheit immer wieder Krisen, Kriege und Ungerechtigkeiten gegeben hat, die als Zeichen der Endzeit interpretiert wurden.«

Daher könnte man annehmen, so Charis weiter, dass das Konzept der Endzeit eine Art kritische Reflexion auf die Zustände der Welt und eine Aufforderung zur moralischen Umkehr ist.

Andere hingegen führen an, dass wir tatsächlich in einer Zeit leben, die von Ereignissen geprägt ist, die mit den Beschreibungen der Endzeit in der Offenbarung des Johannes übereinstimmen.

Sie weisen auf aktuelle globale Herausforderungen wie Kriege, Umweltkrisen, soziale Unruhen und moralischen Verfall hin und sind davon überzeugt, dass diese Ereignisse als Vorboten des nahenden Endes angesehen werden können.

»Von einem spirituellen Standpunkt aus betrachtet kann man sagen, dass das grundlegende Konzept einer Endzeit eine Möglichkeit darstellt, über die Vergänglichkeit des Lebens und die Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht, nachzudenken«, erklärt Emanuell Charis:

Es kann als Anstoß dienen, ethische Fragen hinsichtlich dessen zu erörtern, wie wir mit der Welt umgehen und welche Verantwortung wir für zukünftige Generationen tragen.

Fazit

»Das Ende der Welt steht gewiss nicht bevor«, sagt Emanuell Charis. »Die Vorstellung einer Endzeit bleibt aber dennoch ein faszinierendes und zugleich beunruhigendes Thema, das in religiösen und mystischen Texten eine zentrale Rolle spielt und sich vermeintlich in den täglichen Medien- und Nachrichtenmeldungen widerspiegelt.«

Es ist eine Erinnerung daran, dass die Welt, wie wir sie kennen, nicht ewig besteht, und dass es in der Vergänglichkeit auch die Möglichkeit für Neuanfänge und spirituelles Wachstum gibt.

»Möge die Auseinandersetzung mit diesen Vorstellungen uns dazu inspirieren, bewusster zu leben und eine tiefere Verbindung zur Welt und zur Transzendenz zu suchen«, so Charis abschließend.

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 03.07.2023