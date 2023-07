Französische Medien sagen, dass Randalierer einer Selbstjustizbande das Land verwüsten, lokale Beamte halten das für eine Lüge

Eine mutmaßliche Bürgerwehrgruppe, die mit Kabelbindern bewaffnet ist, streift angeblich durch Frankreich auf der Suche nach Randalierern, die festgenommen werden können – so wird uns zumindest erzählt.

Laut örtlichen Bürgermeistern gibt es keine solche Selbstjustizgruppe – aber Menschen, die glauben, eine solche zu sehen, werden ermutigt, die örtliche Polizei anzurufen, um alle Vorfälle, die sie beobachten, zu melden.

Zeugen behaupten, eine Anti-Schläger-Brigade, auf Französisch als „Brigade Anticasseur“ bezeichnet, gesehen zu haben, die in der Hafenstadt Lorlent in der Bretagne Randalierer fesselte. Über den Vorfall berichtete die Lokalzeitung Le Télégramme .

Das Medienunternehmen berichtete unter Berufung auf Aussagen besagter Zeugen, dass eine Gruppe von 20 bis 30 „jungen, vermummten Männern“, die Sturmhauben und Handschuhe trugen, in Lorlent in der Bretagne bei inoffiziellen Festnahmen ohne die Anwesenheit echter Polizeibeamter gesehen worden sei.

„Die Männer benutzten Kabelbinder, um mutmaßliche Randalierer festzuhalten, und sollen dann am Freitagabend ihre Festnahmen der regulären Polizei übergeben und dabei gesehen worden sein, wie sie Feuer löschten“, heißt es in einem anderen Bericht unter Berufung auf ein anderes französisches Medienunternehmen, das darüber so ziemlich das Gleiche berichtete.

„In einem Bericht in Ouest France heißt es, dass ein Mitglied der Gruppe einem Journalisten gesagt habe, er könne ihre Identität nicht preisgeben, aber dass ‚wir auf dem richtigen Weg und der guten Seite sind‘ und dass sie als stark körperlich gebaut, sich schnell bewegend und in einer dicht gedrängten Gruppe unterwegs beschrieben werden und das es sich bei der Gruppe um ein spontanes Treffen von Freunden zum Schutz des Stadtzentrums handelte. (Frankreichs Sicherheitskräfte drohen Macron mit Widerstand, ein Bürgerkrieg scheint unausweichlich)

Wenn die Behörden den Überblick verlieren, füllt die Selbstjustiz zunehmend die Lücke

In der Nacht, als die landesweiten Unruhen vor dem Unabhängigkeitstag in den Vereinigten Staaten begannen, setzten die französischen Behörden rund 45.000 Polizisten ein, um den Frieden zu wahren.

Diese Bemühungen konnten die Brandstiftung und Zerstörung einer der ältesten historischen öffentlichen Bibliotheken Frankreichs in Marseille nicht verhindern.

Um der Polizei zu helfen, ziehen diese mutmaßlichen Bürgerwehrleute umher und versuchen, die Randalierer festzunehmen, auch in einer anderen Stadt, wo ein örtliches Geschäft zerstört wurde.

Mithilfe einer „sichtbar ausgefeilten Technik“, bei der Randalierer bei Bedarf auch ins Gesicht geschlagen werden, hat die Bewegung in den Medien für ihre Bemühungen, den Frieden in Frankreich wiederherzustellen, großes Aufsehen erregt.

Die französische Polizei sagt, sie habe keine Ahnung, wer die Bürgerwehr sei, begrüße jedoch ihre Hilfe dabei, die Täter vor Gericht zu bringen.

Ein Beamter erzählte Le Télégramme , dass er und seine Kollegen es „zu Beginn des Abends geschehen ließen, weil es uns entlastete“, und bezog sich dabei auf die Bürgerwehrleute, die gesehen wurden, wie sie Kriminellen die Hände ähnlich wie Handschellen fesselten.

Berichten zufolge sprachen zwei Mitglieder der Bürgerwehr mit J’aime Radio und enthüllten unter der Bedingung der Anonymität, dass der ursprüngliche Plan lediglich darin bestand, Seite an Seite mit den Polizeikräften zu stehen, ohne sich tatsächlich einzumischen. (Frankreichs Polizeigewerkschaften schlagen Alarm: „Wir sind im Krieg“)

Dieser Plan änderte sich, als die Gruppe feststellte, wie wenige Beamte es im Vergleich zu der großen Zahl von Randalierern gab, die durch die Straßen Frankreichs zogen und Terrorakte verübten.

Auf die Frage des Radiosenders, ob sie irgendwelche „rechtsextremen“ Verbindungen hätten, antwortete eine der Mitglieder, eine Frau: „Nein, wir sind nur Leute, die Frankreich retten wollen, weil Frankreich ruiniert wird.“

Dieselbe Frau verriet weiter, dass ihre Gruppe davon überzeugt sei, dass die Tötung eines „Teenagers“ mit algerischer Abstammung durch einen französischen Polizisten letzte Woche nur ein Vorwand für „Jugendliche“ sei, ähnlich wie die Psy-Operation von George Floyd. So machen Sie weiter mit Unruhen und Plünderungen.

„Wir sind Patrioten, die Frankreich lieben“, bemerkte ein anderes Mitglied, ein Mann, gegenüber J’aime Radio .

Macron schlägt vor, den Zugang zu sozialen Medien in Frankreich als Reaktion auf Unruhen zu sperren

Bei einem Treffen zwischen Macron und Hunderten französischen Bürgermeistern, deren Gemeinden von Unruhen betroffen waren, schlug der Präsident vor, dass die Regierung in Zukunft den Zugang junger Menschen zu Social-Media-Plattformen als Mittel zur Unterdrückung abweichender Meinungen zensieren könnte.

Die Logik hier scheint darin zu bestehen, dass die Sperrung des Zugangs zu diesen Plattformen dazu beitragen könnte, abweichende Meinungen zu unterdrücken, da junge Menschen hinter den meisten Ausschreitungen stecken und soziale Medien ein Ort der Radikalisierung und politischen Organisierung sind.

„Wir müssen darüber nachdenken, wie junge Menschen soziale Netzwerke nutzen, in der Familie, in der Schule, welche Verbote es geben sollte … und wenn die Dinge außer Kontrolle geraten, müssen wir sie möglicherweise regulieren oder abschneiden“, sagte Macron während des Treffens .

„Vor allem sollten wir das nicht im Eifer des Gefechts tun und ich bin froh, dass wir es nicht mussten. Aber ich denke, es ist eine echte Debatte, die wir führen müssen.“

Das einzige Problem bei diesem kleinen Plan besteht darin, dass er weniger nach etwas klingt, was ein westlicher Führer vorschlagen würde, sondern eher nach den Plänen eines Autokraten aus der Dritten Welt.

Experten kritisierten Macron sofort für seine Äußerungen und warfen ihm vor, bei seinem Streben nach sozialer Ordnung autoritäre Taktiken zu unterstützen.

Die Regierung reagierte daraufhin auf die Gegenreaktion und behauptete, der französische Staatschef spreche nicht von einem „allgemeinen Blackout“ des Internets, sondern nur von der „gelegentlichen und vorübergehenden Sperrung des Zugangs zu sozialen Medien“.

Im Großen und Ganzen waren die einzigen Länder, die auf diese Taktik zurückgegriffen haben, bekannte Autokratien und Länder der Dritten Welt – unter anderem China, Russland, Iran, Indien, Kenia und Kuba.

Solche Regierungsmaßnahmen wurden von Befürwortern bürgerlicher Freiheiten scharf kritisiert , die die Neutralisierung von Webdiensten als klare Überschreitung staatlicher Befugnisse betrachten.

…

