Gesundheit: Reinigende Heilmittel – Kräuter, die zur Erhaltung gesunder Nieren beitragen

Die Nieren spielen eine Schlüsselrolle dabei, dem Körper dabei zu helfen, giftige Abfallstoffe auszuscheiden. Allerdings müssen diese Organe auch gesund sein, damit sie richtig funktionieren können.

Zum Glück gibt es Kräuter, die Ihren Nieren dabei helfen können, ihre wichtige Aufgabe zu erfüllen, nämlich Abfallprodukte herauszufiltern und überschüssige Flüssigkeit aus dem Blut zu entfernen.

Bärentraube

Sowohl die Blätter als auch die Früchte der Bärentraubenpflanze sind für ihre wohltuende Wirkung auf die Nieren bekannt. Die Blätter der Bärentraubenpflanze enthalten mehrere natürliche antibakterielle Wirkstoffe, darunter Arbutin, Methylarbutin und Tannine.

Diese Substanzen haben sich als wirksam bei der Behandlung von Entzündungen der Harnwege, der Harnblase und des Nierenbeckens sowie bei Nierensteinen erwiesen .

Bärentraubenfrüchte enthalten erhebliche Mengen an nützlichen Verbindungen, darunter Antioxidantien, die vor akuten Nierenerkrankungen schützen. Sie werden auch zur Linderung der Symptome von Harnwegsinfektionen und zur Förderung der allgemeinen Gesundheit des Harnsystems eingesetzt.

Allerdings sollte Bärentraube nicht über einen längeren Zeitraum oder in hohen Dosen eingenommen werden, da es zu Leberschäden und anderen Nebenwirkungen kommen kann.

Kapuzinerkresse

Während Kapuzinerkresse für ihren Zierwert bekannt ist, verfügt sie über Eigenschaften, die der Niere helfen, ihre Funktionen aufrechtzuerhalten. Seine Samen, Blüten und Blätter können bei der Behandlung verschiedener Krankheiten helfen und sein Saft bietet auch medizinische Vorteile für diejenigen, die ihn trinken. Klinische Studien haben über die entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften der Kapuzinerkresse berichtet.

Kapuzinerkresse enthält natürliche Antibiotika, die Bakterien wie Staphylokokken , Streptokokken und Salmonellen abtöten können . Diese wirksamen antibiotischen Verbindungen werden beim Urinieren aus dem Körper freigesetzt, gelangen durch die Harnröhre und desinfizieren diese.

Dadurch eignet sich Kapuzinerkresse sowohl zur Behandlung akuter als auch chronischer Entzündungen der Harnwege.(Gesundheit: Wie Sie Ihre Leber entgiften und neue Energie schöpfen)

300x250

Brennnessel

Obwohl die Brennnessel für ihren unangenehmen Ruf bekannt ist, ist sie auch als Heilpflanze bekannt. Es ist reich an Vitamin B und einer Vielzahl verschiedener nützlicher Verbindungen, die Eisen, Kalzium oder Kalium enthalten.

Darüber hinaus enthält Brennnessel Acetylcholin – den wichtigsten Neurotransmitter des Nervensystems.

Sowohl die Blätter als auch die Stängel der Brennnessel haben eine harntreibende Wirkung, die die Urinproduktion steigert und das Wasserlassen fördert. Es kann auch bei der Behandlung von Entzündungen der Harnwege und Nieren helfen.

300x250 boxone

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die jungen Blätter der Pflanze den Blutzuckerspiegel senken und das Blut reinigen.

Sellerie

Sellerie wird in der Küche häufig als Küchenkraut verwendet. In der traditionellen Ayurveda-Medizin wird es jedoch zusammen mit Rettich und anderen verwendet, um dabei zu helfen, Giftstoffe und Ablagerungen in den Nieren aufzubrechen und auszuscheiden.

Es enthält außerdem Antioxidantien und wirkt als mildes Diuretikum, wodurch es den Nieren und dem Harnsystem hilft, optimal zu funktionieren.

Eine bereits im Dezember 2019 im Journal of BioAllied Sciences veröffentlichte Studie ergab, dass Sellerie dabei helfen kann, Kalziumkristalle und organische Matrixbestandteile in Nierensteinen abzubauen.

Die Autoren der Studie wiesen darauf hin, dass das Flavonoid Apigenin , das reichlich in Sellerie vorkommt, der Hauptverursacher der Pflanze ist.

„Es wird angenommen, dass die Aktivität von Apigenin zum Abbau von Nierensteinen mit seiner entzündungshemmenden, antioxidativen und antimikrobiellen Wirkung zusammenhängt“, schrieben sie.

Steinbrecher

Das Steinbrecherkraut erhielt seinen Namen aufgrund seiner alkalischen Natur, die die Bildung von Nierensteinen und deren Auswirkungen auf bestehende Nierensteine ​​verhindert.

Aus diesem Grund wird es zur Unterstützung anderer Kräuter verwendet, die Nierensteine ​​auf natürliche Weise auflösen. Stonebreaker ist auch als antivirales Kraut bekannt und daher eine gute Wahl bei Infektionen.

In einer im Juni 2016 im Journal of Pharmacy and Pharmacology veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass Steinbrecher reichlich Flavonoide wie Gallocatechin, Rutin, Quercetin und Kaempferol enthält .

Diese Pflanzenstoffe sind für ihre entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften bekannt, die den Urinfluss steigern und Entzündungen lindern können.

Die Forscher verwiesen in ihrer Studie auch auf die Verwendung von Steinbrechern in den traditionellen Arzneimitteln Brasiliens und Malaysias zur Behandlung von Nierenproblemen.

Sehen Sie sich dieses Video über die Verwendung von Bärentraube, seine Vorteile und möglichen Nebenwirkungen an .

Tipp:

Kopp Vital® Bio-Selleriesaft 3 Liter

3 Liter Bio-Selleriesaft

Ökologischer Selleriesaft in Premium-Qualität in der praktischen 3-Liter-Saftbox

99 Prozent reiner Bio-Selleriesaft

Nach Anbruch ungekühlt 3 Monate haltbar

Woraus besteht unser Bio-Selleriesaft – aus der Staude oder aus der Knolle?

Unser Selleriesaft wird aus der Staude hergestellt und nicht aus der Knolle! Eine Staude besteht ungefähr aus 8-10 Stangen. Deshalb wird der Staudensellerie auch oftmals Stangensellerie genannt.

Wie wird der Bio-Selleriesaft hergestellt?

Unser schonend hergestellter Bio-Selleriesaft wird aus kontrolliert biologisch angebautem Sellerie erzeugt. Es wird nur die Staude entsaftet, d.h. es werden die Fasern herausgefiltert, sodass nur die Flüssigkeit des Staudenselleries verwendet wird.

Warum der Zusatz von 1 Prozent Bio-Zitronensaftkonzentrat?

Die ökologisch sinnvollste und verbraucherfreundlichste Art, einen Gemüsesaft mild anzusäuern, ist der Zusatz von 1 Prozent reinem natürlichem Bio-Zitronensaftkonzentrat.

Sie können den Bio-Selleriesaft mit anderen Säften mischen oder pur trinken.

Der Bio-Selleriesaft kommt in der praktischen 3-Liter-Saftbox mit Zapfhahn. Durch Vakuum-Abfüllung ist der Saft nach dem Öffnen ohne Kühlung bei Zimmertemperatur für 3 Monate haltbar. Bitte vor dem Genuß kurz aufschütteln.

Für die Herstellung unseres Selleriesaftes wird kontrolliert biologisch erzeugter Sellerie verwendet. Der Bio-Sellerie wird geerntet, gewaschen, gepresst, schonend pasteurisiert und abgefüllt.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 06.07.2023